Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8.3

>>> As long as there are ill-defined goals, bizarre bugs, and unrealistic schedules, there will be Real Programmers willing to jump in and Solve The Problem, saving the documentation for later. lol написано 40 лет назад. нате вам еще одну бессмертную цитату по случаю воскресенья "Настали скверные времена. Дети больше не слушаются своих родителей и каждый норовит написать книгу"

(попячено с одного римского форума 2000 лет назад)