The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8.3

17.04.2022 08:47

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET 3.8.3, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщённые классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Проект главным образом ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows.

Изменения в новом выпуске:

  • Цикл "for" теперь допускает указание шага step, если не используется модификатор downto. Нулевой шаг вызывает исключение ZeroStepException. 
    
   begin
     for var i:=1 to 6 step 2 do
       Print(i);
     Println;
     for var c:='f' to 'a' step -2 do
       Print(c);
   end.
  • В цикле foreach разрешено использовать индекс: 
    
   begin
     foreach var x in Arr(1,2,3) index i do
       Println(i,x);
   end.
  • В библиотечной функции TypeName реализован стандартный поток ErrOutput для вывода шибок: 
    
   begin
     var o: (integer,integer)->() := (x,y)->Print(1);
     Println(TypeName(o));
     var o1 := new List<integer>[2,3];
     Println(TypeName(o1));
   end.
  • Устранена ошибка при перенаправлении ввода, не позволявшая решать решать интерактивные олимпиадные задачи.


  1. Главная ссылка к новости (https://pascalabcnet.github.io...)
  2. OpenNews: Выпуск Lazarus 2.2.0, среды разработки для FreePascal
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8
  4. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57029-pascal
Ключевые слова: pascal, pascalabc.net
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, lockywolf (ok), 09:48, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Real_Programmers_Don%27t_Use_Pascal
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:52, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    реальные программисты не сёрфят с мобилки
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:56, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Серфлю с таблетки 7 или 8 Альт7, Тринити, Konqueror Mozilla 5 0 compatible ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.13, жижек (?), 11:26, 17/04/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.17, Аноним (9), 12:43, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, посоветуйте для Alt 7 и Trinity менюшку, чтобы пальцем или палкой тыкать. Дефолтные тринитевские с лупой не найдёшь, а хочется что-то в стиле Ubuntu Network Remix, чтобы большие кнопки на полэкрана.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:02, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты, конечно, тоже пишешь на фортране?
     
     
  • 3.10, pashev.ru (?), 11:05, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я пишу.

    И на Фортране, и на Хаскеле, и на Расте, и на питоне, и на перле, и на Си.

     
     
  • 4.14, Аноним (9), 12:17, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А я пишу на опеннете. И про фортран, и про хаскель, и про раст. Знать не знаю, что это, но пишу.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:13, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты откуда вылез, дед?
     
  • 2.15, Смузихлёб (?), 12:27, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И чем оно хуже питона?
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 14:43, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чем оно хуже питона?

    Чем питона!

     
  • 2.22, Михрютка (ok), 14:58, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> As long as there are ill-defined goals, bizarre bugs, and unrealistic schedules, there will be Real Programmers willing to jump in and Solve The Problem, saving the documentation for later.

    lol написано 40 лет назад.

    нате вам еще одну бессмертную цитату по случаю воскресенья

    "Настали скверные времена. Дети больше не слушаются своих родителей и каждый норовит написать книгу"
    (попячено с одного римского форума 2000 лет назад)

     
  • 2.24, Аноним (24), 15:31, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё и тейк в книге, что real programmers use punchcards. А вы перфокарту используете? Или этот ваш смузихлебский HDD?
     
     
  • 3.26, Здрасьте (?), 16:41, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Тейк», бля.
     
  • 2.27, saahriktu (ok), 16:51, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устарело ещё до появления линуксов (в том смысле, что в статье критикуются проблемы, которые были исправлены; там критиковались очень древние диалекты Паскаля).

     

  • 1.7, васёк (?), 10:09, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    под досом можно запустить этот Паскаль абц?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:34, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для доса есть freepascal
     
     
  • 3.18, U202204161753 (?), 13:13, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если с GC, то Modula-3.

    AOT компиляция "через DJGPP". Т.е. без такой внешней зависимости как dotNet.

     

  • 1.8, Аноним (-), 10:37, 17/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:17, 17/04/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:43, 17/04/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.19, Аноним (19), 14:31, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За Pascal - плюс, за .NET - минус.
    Итого: 0.
     
     
  • 2.23, Брат Анон (ok), 15:20, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее минус. Под Линуксом скомпилять можно, да только сразу графики лишаешься. Хотя уже довольно давно графику в корку подвезли.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:43, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое "корка"?
     

  • 1.25, Аноним (24), 15:33, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В школе в старших классах его видал, но я всё же больше в фрипаскале на информатике успел поиграться. Да собственно Паскаль как Паскаль, особо не успел ща ним посидеть, помню только дебагер через раз работал, но то лет 8 назад было.

     
  • 1.28, saahriktu (ok), 16:53, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Free Pascal наше всё.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру