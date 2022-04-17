Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8.3

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|3.9, Аноним (9), 10:56, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
Серфлю с таблетки 7 или 8 Альт7, Тринити, Konqueror Mozilla 5 0 compatible ... большой текст свёрнут, показать
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|4.17, Аноним (9), 12:43, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, посоветуйте для Alt 7 и Trinity менюшку, чтобы пальцем или палкой тыкать. Дефолтные тринитевские с лупой не найдёшь, а хочется что-то в стиле Ubuntu Network Remix, чтобы большие кнопки на полэкрана.
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|3.10, pashev.ru (?), 11:05, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я пишу.
И на Фортране, и на Хаскеле, и на Расте, и на питоне, и на перле, и на Си.
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|4.14, Аноним (9), 12:17, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А я пишу на опеннете. И про фортран, и про хаскель, и про раст. Знать не знаю, что это, но пишу.
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|2.22, Михрютка (ok), 14:58, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> As long as there are ill-defined goals, bizarre bugs, and unrealistic schedules, there will be Real Programmers willing to jump in and Solve The Problem, saving the documentation for later.
lol написано 40 лет назад.
нате вам еще одну бессмертную цитату по случаю воскресенья
"Настали скверные времена. Дети больше не слушаются своих родителей и каждый норовит написать книгу"
(попячено с одного римского форума 2000 лет назад)
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|2.24, Аноним (24), 15:31, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ещё и тейк в книге, что real programmers use punchcards. А вы перфокарту используете? Или этот ваш смузихлебский HDD?
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|2.27, saahriktu (ok), 16:51, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Устарело ещё до появления линуксов (в том смысле, что в статье критикуются проблемы, которые были исправлены; там критиковались очень древние диалекты Паскаля).
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|3.18, U202204161753 (?), 13:13, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если с GC, то Modula-3.
AOT компиляция "через DJGPP". Т.е. без такой внешней зависимости как dotNet.
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|2.23, Брат Анон (ok), 15:20, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее минус. Под Линуксом скомпилять можно, да только сразу графики лишаешься. Хотя уже довольно давно графику в корку подвезли.
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|1.25, Аноним (24), 15:33, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В школе в старших классах его видал, но я всё же больше в фрипаскале на информатике успел поиграться. Да собственно Паскаль как Паскаль, особо не успел ща ним посидеть, помню только дебагер через раз работал, но то лет 8 назад было.
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