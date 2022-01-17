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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.24

17.01.2022 12:40

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.24. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 8 февраля.

Ключевые улучшения:

  • Модернизирована тема оформления Breeze. При отображении каталогов теперь учитывается цвет выделения активных элементов (accent). Реализована более наглядная пометка установки фокуса на кнопках, текстовых полях, переключателях, ползунках и прочих элементах управления. Цветовая схема Breeze переименована в Breeze Classic для более явного разделения со схемами Breeze Light и Breeze Dark. Удалена высококонтрастная цветовая схема (Breeze High Contrast), вместо которой предлагается использовать похожую схему Breeze Dark.
  • Улучшено отображение уведомлений. Для привлечения внимания пользователя и повышения заметности в общем списке особо важные уведомления теперь выделяются оранжевой полосой сбоку. Текст в заголовке сделан более контрастным и читаемым. В уведомлениях, связанных с видеофайлами, теперь показывается эскиз содержимого. В уведомлением о создании скриншотов изменено положение кнопки добавления аннотаций. Обеспечен вывод системных уведомлений о получении и отправке файлов через Bluetooth.
  • Изменено оформление менеджера паролей "Plasma Pass".
  • Унифицирован с другими подсистемами стиль прокручиваемых областей в системном лотке.
  • При первом добавлении виджета с прогнозом погоды обеспечен вывод приглашения для настройки местоположения и параметров. Добавлен автоматический поиск во всех поддерживаемых сервисах прогноза погоды.
  • В виджет с часами добавлена настройка для вывода даты под временем.
  • В виджете управления яркостью экрана и контроля за зарядом аккумулятора улучшен интерфейс для отключения перехода в спящий режим и блокировки экрана. При отсутствии аккумулятора виджет теперь ограничивается элементами, связанными с управлением яркостью экрана.
  • В виджетах управления сетевым соединением и буфером обмена появилась возможность навигации только при помощи клавиатуры. Добавлена опция для отображения пропускной способности в битах в секунду.
  • В боковой панели меню Kickoff для унификации внешнего вида с другими боковыми меню убраны стрелки после названий разделов.
  • В виджете, информирующем о нехватке свободного места на диске, прекращён мониторинг разделов, примонтированных в режиме только для чтения.
  • В виджете изменения громкости изменено оформление ползунков.
  • В виджете с информацией о Bluetooth-соединениях обеспечена индикация сопряжения с телефоном.
  • В виджете для управления воспроизведением мультимедийных файлов добавлена корректная индикация прекращения воспроизведения при закрытии проигрывателя.
  • Добавлена возможность установки обоев рабочего стола из контекстного меню, показываемого для изображений. В плагине "картинка дня" добавлена поддержка загрузки изображений из сервиса simonstalenhag.se. При предпросмотре обоев обеспечен учёт коэффициента соотношений сторон экрана.
  • В режиме редактирования панель теперь можно перемещать мышью удерживая за любую область, а не только за специальную кнопку.
  • В контекстное меню рабочего стола и в инструменты редактирования панели добавлен пункт для открытия настроек экрана.
  • Добавлена настройка, позволяющая в два раза увеличить размер пиктограмм на рабочем столе, по сравнению с ранее доступным максимальным размером.
  • Включена анимация при перетаскивании виджетов мышью.
  • Улучшен менеджер задач. Добавлена возможность смены направления выравнивания задач в панели, например, для корректного размещения в панели менеджера задач вместе с глобальным меню. В контекстом меню менеджера задач добавлен элемент для перемещения задачи в определённую комнату (Activity), пункт "Start New Instance" переименован в "Open New Window", а пункт "More Actions" перемещён в нижнюю часть меню. Во всплывающей подсказке, выводимой для задач, воспроизводящих звук, реализовано отображение ползунка для регулировки громкости. Значительно ускорен вывод подсказок для приложений с большим числом открытых окон.
  • В интерфейсе поиска программ (KRunner) предложена встроенная подсказка по доступным операциям поиска, показываемая при клике на значке вопроса или вводе команды "?".
  • В конфигураторе (System Settings) изменено оформление страниц с большими списками настроек (элементы теперь отображаются без рамок) и часть содержимого перенесена в выпадающее меню ("гамбургер"). В разделе настройки цветов предоставлена возможность изменения цвета выделения активных элементов (accent). Полностью переписан на QtQuick интерфейс настройки форматов (в дальнейшем данный конфигуратор планируют объединить с настройками языков).

    В разделе энергопотребления добавлена возможность определения верхней границы зарядки для более чем одного аккумулятора. В настройках звука переработано оформление теста громкоговорителей. В настройках монитора обеспечен показ коэффициента масштабирования и физического разрешения для каждого экрана. При активации автоматического входа в систему обеспечен вывод предупреждения о необходимости изменения настроек KWallet. На страницу "About this System" добавлена кнопка для быстрого перехода в центр информации о системе (Info Center).

    В интерфейсе настройки параметров клавиатуры появилась поддержка подсвечивания изменённых настроек, а также добавлена поддержка включения более 8 дополнительных раскладок клавиатуры и изменено оформление диалога добавления новой раскладки. При выборе языка отличного от английского предоставлена возможность поиска настроек по ключевым словам на английском языке.

  • Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов и оценки результатов поиска в KRunner, вызываемый при нажатии Meta+W и по умолчанию размывающий фон. При открытии и закрытии окон по умолчанию задействован эффект постепенного масштабирования (Scale) вместо эффекта затухания (Fade). Возвращены эффекты "Cover Switch" и "Flip Switch", которые были переписаны на QtQuick. Решены существенные проблемы с производительностью эффектов на основе QtQuick, которые проявлялись на системах с видеокартами NVIDIA.
  • В оконном менеджере KWin предоставлена возможность назначения клавиатурной комбинации для перемещения окна в центр экрана. Для окон реализовано запоминание экрана при отключении внешнего монитора и возвращение на тот же экран при подключении.
  • В Центре программ (Discover) добавлен режим для автоматической перезагрузки после обновления системы. При большой ширине окна обеспечено разделение информации на основной странице в две колонки, если нижняя панель вкладок открыта в узком или мобильном режимах. Проведена чистка страницы применения обновлений (упрощён интерфейс выбора обновлений, показана информация об источнике установки обновлений, для элементов в процессе обновления оставлен только индикатор прогресса). Добавлена кнопка "Report this issue" для отправки разработчикам дистрибутива отчёта о возникших проблемах.

    Упрощено управление репозиториями для пакетов Flatpak и пакетов, предлагаемых в дистрибутиве. Предоставлена возможность открытия и установки пакетов Flatpak, загруженных на локальный носитель, а также автоматического подключения связанного с ними репозитория для последующей установки обновлений. Добавлена защита от случайного удаления пакета с KDE Plasma. Значительно ускорен процесс проверки наличия обновлений и повышена информативность сообщений об ошибках.

  • Добавлена поддержка аутентификации с использованием датчика отпечатков пальцев. Для привязки отпечатка пальца и удаления ранее добавленных привязок добавлен специальный интерфейс. Отпечаток может использоваться для входа в систему, разблокировки экрана, в утилите sudo и в различных приложениях KDE, запрашивающих пароль.
  • В реализацию блокировщика экрана добавлена возможность перехода в спящий или ждущий режим.
  • Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал. Добавлена концепция "основной монитор", аналогичная средствам для определения основного монитора в сеансах на базе X11. Реализован режим "DRM leasing", позволивший вернуть поддержку шлемов виртуальной реальности и решить проблемы с производительностью при их использовании. В конфигураторе предложена новая страница для настройки планшетов.

    В программе для создания скриншотов Spectacle реализована поддержка доступа к активному окну в сеансе на базе Wayland. Предоставлена возможность использования виджета для сворачивания всех окон. При восстановлении свёрнутого окна обеспечено его восстановлении на исходном, а не на текущем виртуальном рабочем столе. Добавлена возможность использования комбинации Meta+Tab для переключения между более чем двумя комнатами (Activity).

    В сеансе на базе Wayland обеспечен вывод экранной клавиатуры только при наведении фокуса на области ввода текста. В системном лотке появилась возможность отображения индикатора для вызова виртуальной клавиатуры только в планшетном режиме.

  • Добавлена поддержка глобальных тем оформления, включающих в том числе настройки оформления альтернативной панели Latte Dock.
  • Добавлена возможность автоматического переключения между светлой и тёмной темами оформления в зависимости от выбранной цветовой схемы.
  • В предлагаемом по умолчанию наборе избранных приложений текстовый редактор Kate заменён на KWrite, который более подходит для пользователей, а не программистов.
  • Отключено по умолчанию создание липких заметок при клике средней кнопкой мыши на панели.
  • В прокручиваемых элементах управления в Plasma (ползунки и т.п.) и приложениях на базе QtQuick реализована защита от случайного изменения значений при попытке прокрутки видимой области (содержимое элементов управления теперь меняется только после начала прокрутки поверх них).
  • Ускорен процесс завершения работы Plasma. После инициирования завершения процесса выключения запрещён приём новых соединений.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.12, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие KDE 3.5
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.23
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56519-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (??), 12:51, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, новые баги подвезли
     
  • 1.2, Шарп (ok), 12:54, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland.

    Ляпота.

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гуд, запилено, допилено, не выпилено.

    Хотя пользуюсь только чтоб хром или фокс запустить.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для этого достаточно dwm
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 13:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не достаточно. За все время использования (с 2008) линуксов, прочитано 0 манов, 0 гайдов. А все вм, на мой взгляд, требуют траты времени и конкретно с читки манов, что я считаю не нужно.

    Сел и поехал.

     
     
  • 4.12, Аноним (4), 13:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    сел и поехал это к винде, а у кед есть замечательное свойство "ломаться" в самых разных значениях, а какой-нибудь dwm/openbox/i3 прост как велосипед и работает годами без сбоев

    хотя чего ждать от человека который кичится своим нежеланием разбираться в сути

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:23, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кеды ломаются? Нет пути, почему у меня не ломаются уже 15 лет (как я перешёл с постоянно ломающегося гнома)? Венда, кстати, работает пока не придёт время её переустанавливать (хоть в 10 и был сделан значительный прогресс в сторону сохранения жизнеспособности, всё ещё недостаточно).
     
     
  • 6.36, 123 (??), 14:48, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нет пути, почему у меня не ломаются уже 15 лет (как я перешёл с постоянно ломающегося гнома)?

    Ошибка выжившего, я на рабочих машинах ничего кроме XFCE не ставлю с 10 года. Каждый год тыкаю палочкой очередной релиз KDE, каждый раз на тестовой машине что-то отваливается или работает через одно место.
    >Венда, кстати, работает пока не придёт время её переустанавливать

    Со времён Висты она у меня живёт в целости и сохранности время равное жизни самого железа. Самый забавный случай был во времена Win 8.1, когда на корпоративном ноуте в дуалбуте Федорке "всё было ок", а Win определило неисправности винта и предложило оперативно забэкапить всё. Угадайте какая система оказалась права? (Да винт посыпался от жизни в дороге и если бы не дуалбут, то Федорка тихо бы померла с ним, прихватив часть данных не лежащих на серваке.)

     
     
  • 7.43, Аноним (4), 15:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    оставьте свои потуги донести что-то здравое, у пациента и местной хомяты КДЕ головного мозга)
     
     
  • 8.87, Д. Д. Щаспройдет (?), 17:13, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот здесь уже и я не выдержал Крысу юзал, много чего вообще юзал Из ВМ-ов втащ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.44, Аноним (19), 15:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что конкретно отваливается или не работает? Насчёт венды и её работы с умирающими дисками, она очень активно их добивает при обнаружении неисправностей. Не знаю насчёт гнома, но в кедах уведомления от смарта должны отображаться. И обычно в dmesg очень странная движуха происходит, что очень привлекает внимание. Ну а дальше уже как и кто реагировать на логи настроен. В венде же узнаёшь сильно пост-фактум, когда диски окончательно изнасилованы и добиты. При этом при неисправностях железа в чём проблема тебе не скажут, формулировки будут максимально обскурные и обтекаемые и о чём угодно только не о том с чем проблема.
     
  • 7.50, Аноним (50), 15:53, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все просто выодит версия с нулевым патчем (естественно и с багми) он ее ставит и ноет что плазма падает.
    А надо было ставить версию с  патчем а то и LTS с 6-м патчем. там уе ничего не падает.
     
     
  • 8.60, An0nim0us (?), 16:08, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни у кого не падает уже давно Как бы это парадоксально не звучало, но падает то... текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, An0nim0us (?), 16:05, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> я на рабочих машинах ничего кроме XFCE не ставлю с 10 года. Каждый год тыкаю палочкой очередной релиз KDE, каждый раз на тестовой машине что-то отваливается или работает через одно место.

    Так ваш случай полностью аналогичный случаю выше. Неужели такая же "ошибка выжившего"?

    А по поводу диска и винды, то вы просто забыли настроить на вашей федоре сервис или виджет, который будет отслеживать S.M.A.R.T. диска. В винде просто ориентируются что юзер полный олух и включают все за него на всякий случай что нужно и что не нужно, а у линуксов философия немного другая - ты ставишь только то что тебе действительно нужно...

     
  • 5.25, Аноним (25), 13:47, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE: УМВР
     
  • 5.42, Аноним (3), 15:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, я не погромист и не power user, я всего лишь(домохозяйка) главный бухгалтер и мне отрываться от продакшена чтобы по фен шую поставить обои или прилепить какой угодно скрипт - просто корона тупизны, согласитесь.
    А кде даёт нужный мне функционал без ношения линз вдоль морды, что в моем случае является главным преимуществом.
     
  • 5.84, DIO (?), 16:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да что ж такое... ну хоть один свидетель церкви/секты ломающихся кед дайте рецепт как они ломаются и падают , а то я вот лично вижу, что все делаю не так и годами кеды стоят и апдейтятся нормально и все такоЭ... (Gentoo) будьте так любезны и огласите как надо делать чтобы кеды падали.
     
  • 4.14, bugmenot (??), 13:19, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты шо, и даже консоль не юзаешь используя гуятину? Да ты еретик
     
     
  • 5.24, iPony129412 (?), 13:42, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, он фантазёр просто
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 13:03, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С последним обновлением Breeze впервые стал пользоваться KDE-шным дефолтом (хоть и с Grayish Breeze цветовой схемой), потому как весьма приятно выглядит. Надеюсь, станет ещё лучше.
     
     
  • 2.18, bugmenot (??), 13:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как правило всегда юзаю дефолт. Но в последнее время (пару месяцев как) использую только темную тему, то приходитсья тему менять, да. А так -- дефотлный дефолт, и иконки, и цвет папок и по началу дефолтная заставка дистра.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:39, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там же C++ные дырени.
     

  • 1.7, Аноним (19), 13:04, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как выяснить, почему вейланд перестал запускаться? В логе только вот это



    No backend specified through command line argument, trying auto resolution
    No backend specified through command line argument, trying auto resolution
    No backend specified through command line argument, trying auto resolution
    No backend specified through command line argument, trying auto resolution
    No backend specified through command line argument, trying auto resolution
    startplasmacompositor: Shutting down...
    startplasmacompositor: Done.

    раньше прекрасно запускался всегда

     
     
  • 2.8, Аноним (19), 13:09, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если запускать с иксов с kwin_wayland --xwayland по-моему запускается, но показывает пустое окно с пустым квином и ни на что не реагирует. И ломает основные иксы. И больше ничего.
     
  • 2.41, Лже_ИТ_подрыв (?), 15:08, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://youtu.be/MpDdGOKZ3dg?t=186
     

  • 1.11, zezic (?), 13:18, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята зря куда ни попадя тащат визуальный концепт с карточками, имеющими тень и при этом, похоже, сами не понимают, зачем это делают (карго культ?). Сделали из нового системного монитора и Discover'а уродов. Достаточно было разделить элементы тонкими линиями.

    Зачем обязательно выдумывать что-то своё и не такое, как у кого-то, если можно происто позаимствовать [хороший дизайн интерфейса](https://www.techgenesis.net/wp-content/uploads/2019/11/Mac-App-Store-Discover-)?

     
     
  • 2.17, zezic (?), 13:21, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого-го... Вот это я накосячил с разметкой. OpenNET до сих пор без маркдауна что ли?
     
  • 2.37, ryoken (ok), 14:56, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что такое Discover и на кой оно надо?
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 16:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магазин приложений. Такой же есть в Вин и Мак.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:18, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Новый релиз эпичного из говна и палок и без дизайна
     
     
  • 2.53, Аноним (70), 16:03, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Д-И-З-А-Й-Н!!!! Д-И-З-А-Й-Н!!!!
     

  • 1.16, rvs2016 (ok), 13:20, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В виджет с часами добавлена настройка для вывода даты под временем.

    Дату под временем можно было выводить если не всегда, то очень давно уж.

     
  • 1.20, VZ (??), 13:25, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль что в таких рабочих окружениях нет поддержки жестов мыши и переопределения дополнительных кнопок мышей, можно было бы гораздо быстрее и удобнее работать.
    Но проблема не только в отсутствии поддержки в рабочих окружениях, но и в отсутствии поддержки в Wayland, там банально нет отслеживания направления движения.
    easystroke - суперская утилита и позволяет многое, но разработка сдохла и нет поддержки Wayland.  
     
  • 1.21, rvs2016 (ok), 13:37, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отключено по умолчанию создание липких заметок
    > при клике средней кнопкой мыши на панели.

    Каких липких заметок и на какой панели?
    Кликаю нынче на панели средней кнопкой и у меня ничего не меняется.

    % pkg info -E kde5
    kde5-5.23.5.21.12.1

     
     
  • 2.26, Аноним (19), 13:49, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня при клике по плазме появляются, это древняя фича. 5.24 пока нет.
     

  • 1.23, rvs2016 (ok), 13:40, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Как выяснить, почему вейланд перестал запускаться?

    Так он и не должен запускаться нормально.
    Я его наблюдаю уже в некольких последних версиях КДЕ и даже для интереса пытаюсь КДЕ через этот вейленд запустить и каждый раз получаю ожидаемый результат - никакой вейленд не запускается.

     
     
  • 2.39, ryoken (ok), 14:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На генте почти ОК работает (в т.ч. Танки/Корабли с приемлемым быстродействием). На Devuan-е тоже на ура пёрло.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 16:12, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто твоим генту не пользуется, кроме пары очкариков
     

  • 1.27, ананоша (?), 14:04, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вейланд всё ещё не стабилен. В 5.23 на нвидии 495 у меня запускается, но творится что-то непонятное: все действия каким-то образом привязаны к движениям мыши - например делаешь клик на чем-либо, но пока мышкой не подвигаешь, клик не срабатывает)
     
     
  • 2.28, Аноним (19), 14:07, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    510 давно выкатили, емнип там много исправлений для вяленого.
     
     
  • 3.31, ананоша (?), 14:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из беты уже вышла? Мне не приехала ещё, надо посмотреть
     
  • 2.29, ананоша (?), 14:07, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и кде монстр тот ещё, очень распыляются ребята
     
  • 2.48, Fracta1L (ok), 15:52, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержку Вейланда поломали в последних обновлениях 5.23, у меня фризы ужасные. Наверное, связано с тем, что Невидия запилила GBM в дрова вместо EGL Streams
     
     
  • 3.61, Лже_ИТ_подрыв (?), 16:08, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А , не может быть случаем на оборот ? На всякий случай gbm.so удалить , а то может быть наоборот egl который притворяется gbm , а у кого у кого так это у egl на самом деле все плохо как и у вулкана если им попробовать от рисовать браузер. В общем пробуй перенести библиотек gbm.so куда нибудь временно в хоум допустим и загрузиться и если загрузится то это не gbm
     

  • 1.30, Аноним (70), 14:09, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть отчаянные энтузиасты которые используют KDE Plasma ежедневно? Лучше даже с линукс-ноутбуком.
     
     
  • 2.32, Шарп (ok), 14:34, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чё это отчаянные? У меня не просто плазма, у меня плазма + вяленный. Единственный глюк - падает plasmashell при отключении внешнего монитора от ноута.
     
     
  • 3.58, Аноним (70), 16:06, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На работе, дома?
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:40, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, kubuntu последние несколько лет. Всё более менее нормально, не нужно курить маны тоннами, не нужно страдать в поисках драйвера для принтера, оно само из коробки заводится. На всех моих лаптопах из коробки находит всё железо.

    Вейланд не работает? А какая разница между х11 и вейландом на лаптопе?

     
  • 2.38, НяшМяш (ok), 14:56, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 года сижу на манжабе с кде на игровом ноутбуке - полёт нормальный.
     
  • 2.40, ryoken (ok), 14:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего тут отчаянного? Дома постоянно. Не в гноме ж сидеть.
     
     
  • 3.57, Аноним (70), 16:05, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну одно дело в виртуалке гонять, другое дело каждые день на работе и дома использовать.
     
  • 2.46, Анонимны_пользователь_KDENEON (?), 15:44, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я например ежедневно использую KDE Plasma на работе с ноутбуком.   А в чем должны заключаться мои отчаянность и энтузиазм?
     
     
  • 3.54, Аноним (70), 16:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю людей работающих на линух. Вот и любопытно стало, на сколько КДЕ готова для замены Винды для ежедневного использования.
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 16:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ замечательно работает. KDE Neon полет нормальный.

    Для замены винде линукс не подходит. Если у тебя вообще возникает такой вопрос больше никогда не заходи на этот сайт.  

     
     
  • 5.71, Аноним (70), 16:28, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага канеш. КДЕ с первых своих версий копировала точь-в-точь Винду, а какой-то аноним будет мне говорит что делать или не делать.
     
  • 2.49, Fracta1L (ok), 15:52, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую ежедневно уже лет 10. Конфиги не обнулял с 2013 года.
     
     
  • 3.55, Аноним (70), 16:05, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с какой версии?
     
     
  • 4.64, Fracta1L (ok), 16:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянно начал пользоваться с 4.1.х, это ещё на Дебиане и PCLinuxOS было. Потом переехал на генту и больше 5 лет на ней сидел, вот с тех пор профиль и тянется. За это время я менял KWin на Compiz и обратно, переходил с QtCurve на другие движки, потом на Kvantum перешёл (это уже на Манжаре было), а сейчас вот Breeze юзаю. С четвёрки на пятёрку перешёл в районе Plasma 5.4-5.6, емнип.
     
     
  • 5.72, Аноним (70), 16:29, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тройку пробовал? Мне кажется все что после неё уже не торт.
     
     
  • 6.82, Fracta1L (ok), 16:50, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тройкой я эпизодически пользовался на ASPLinux и Mandrake/Mandriva. Тогда она была вау, но сейчас выглядит слишком нелепо и убого. Да и со стабильностью у неё проблем хватало - звук бьющегося стекла при падениях до сих пор помню)
     
  • 2.63, An0nim0us (?), 16:13, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть - все работает идеально хоть десктоп хоть ноутбук...
     
     
  • 3.73, Аноним (70), 16:29, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дома на работе? Какой софт в основном?
     
     
  • 4.81, An0nim0us (?), 16:45, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дома на работе? Какой софт в основном?

    И дома и на работе. Софта много разного под разные задачи. Уточните свой вопрос. Пользуюсь далеко не 1 браузером если речь про это...

     
     
  • 5.85, Аноним (70), 17:03, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кода задумывался сам перейти на Линукс понимал что для работы в большинстве случаев не подходит.
     
  • 2.67, Аноним (62), 16:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Manjaro KDE работает без каких либо проблем и это явно самая простая замена винде, к тому же там уже есть все нужные драйвера и все устройства сразу нормально работают, без необходимости курить форумы. Если же нужна поддержка .deb пакетов, то можно попробовать MX Linux KDE, но это довольно специфичная ОС, не всем подойдёт. Что касается Kubuntu, то я бы не рекомендовал её, как и все *Ubuntu вообще. На первый взгляд может казаться стабильной, но различные мелочи отбивают желание пользоваться убунтой, в добавок к глубокой интеграции одного мусора, который иногда называют "snap"
     

  • 1.33, Nicholass (?), 14:36, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но мы, ждем Kde Plasma 6 и переход на qt 6
     
     
  • 2.79, VZ (??), 16:36, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как много в этом сарказма ;)
     

  • 1.35, Аноним (35), 14:43, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Множество раз пытался переехать на кеды, но количество багов и падений всегда на порядок выше гнома. Думал, что gnome software это бесполезный ужас, пока не включил discover без прокрутки с крашами. Лучше уж смириться с настройками через заднее место, чем получать падение при подключении внешнего монитора.
     
     
  • 2.45, QwertyGag (?), 15:34, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самовнушение реально помогает при психических расстройствах, так что уважаемый повторяйте свою мантру по чаще, глядишь и галоперидол больше не нужен будет.
    С уважением ваш лечащий врач.
     
  • 2.51, Аноним (50), 15:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обе программы бесполезны ужас без половины нужного функционала. Просто удали обе и пользуйся консольным пакетным менеджером. Или synaptic в крайнем случае.
     
     
  • 3.77, VZ (??), 16:35, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие проги как synaptic и похожие, _имхо_, напалмом выжигаю из дистрибутива.
    Либо приложение для установки _графических_ приложений, либо консоль - для всех остальных пакетов.
     
  • 2.69, Аноним (62), 16:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно в гноме всегда больше всего багов. Сколько раз не ставил убунту и прочие дистрибутивы с гномом, всегда сыпались кучу ошибок и всё лагало с самого начала. При этом, с Cinnamon и KDE ни разу не было никаких проблем, не считая Kubuntu. В любом случае, больше никакие *Ubuntu я не использую, равно как и гном. А прокрутка в discover есть, если у тебя конечно не какой-то кривой дистрибутив непонятно от кого
     

  • 1.47, Аничка (?), 15:47, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понимаю, почему все говорят, что KDE некрасивый и убогий. Раньше (до KDE Plasma 5.21) - да, но сейчас как по мне самая красивая DE
     
     
  • 2.65, Аноним (68), 16:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это гномосеки. Не стоит на них обращать внимание. У них как партия скажет так и будет часы во весь тулбар, значит часы. Заголовки окон на пол окна. Значит так и надо.  

    Их пугает возможность выбора. И смена дизайна.  

     
  • 2.75, VZ (??), 16:32, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не так, GNOME это недобор, а KDE - перебор с функциональностью.
    А красивый, некрасивый, жену себе что ли выбираете?
     
     
  • 3.76, Аноним (62), 16:34, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если гном недобор, а KDE перебор, то в таком случае Cinnamon должен подойти идеально
     
     
  • 4.80, VZ (??), 16:38, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если гном недобор, а KDE перебор, то в таком случае Cinnamon должен
    > подойти идеально

    Почти, но в некоторых местах едет разметка виджетов. Но я не его поклонник.

     
  • 3.83, Дима (??), 16:54, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DE, DEвушку)
     

  • 1.52, kknight (ok), 15:59, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно сначала 5.24 будет глючным, а к лету какой-нибудь 5.24.2 допилят и включат в Leap 15.4.
    Пока что на каждую пару спорных нововведений обязательно где-то лезет регрессия.
     
  • 1.59, Аноним (70), 16:07, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А все равно лучшая KDE это Trinity TDE.
     
     
  • 2.66, Аноним (68), 16:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если у тебя Pentium 4 с 256 мегов оперы.  
     
     
  • 3.74, Аноним (70), 16:30, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да хоть если i9 какая разница? С точки зрения эргономичности лучше.
     
     
  • 4.78, Аноним (62), 16:35, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда ставь openbox или i3, с твоей точки зрения это будет ещё лучше
     
     
  • 5.86, Аноним (70), 17:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не над за меня говорить.
     
     
  • 6.88, Аноним (62), 17:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто использовать TDE это тоже самое, что пользоваться Windows XP. Да, это работает. Но по сути, это безнадёжно устаревшая оболочка
     

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