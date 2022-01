Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.24

Как выяснить, почему вейланд перестал запускаться? В логе только вот это



No backend specified through command line argument, trying auto resolution

No backend specified through command line argument, trying auto resolution

No backend specified through command line argument, trying auto resolution

No backend specified through command line argument, trying auto resolution

No backend specified through command line argument, trying auto resolution

startplasmacompositor: Shutting down...

startplasmacompositor: Done.



раньше прекрасно запускался всегда