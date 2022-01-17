Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.24

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – для этого достаточно dwm

3.5 , Аноним ( 3 ), 13:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Не достаточно. За все время использования (с 2008) линуксов, прочитано 0 манов, 0 гайдов. А все вм, на мой взгляд, требуют траты времени и конкретно с читки манов, что я считаю не нужно. Сел и поехал.

4.12 , Аноним ( 4 ), 13:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –15 + / – сел и поехал это к винде, а у кед есть замечательное свойство "ломаться" в самых разных значениях, а какой-нибудь dwm/openbox/i3 прост как велосипед и работает годами без сбоев хотя чего ждать от человека который кичится своим нежеланием разбираться в сути

5.19 , Аноним ( 19 ), 13:23, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кеды ломаются? Нет пути, почему у меня не ломаются уже 15 лет (как я перешёл с постоянно ломающегося гнома)? Венда, кстати, работает пока не придёт время её переустанавливать (хоть в 10 и был сделан значительный прогресс в сторону сохранения жизнеспособности, всё ещё недостаточно).

6.36 , 123 ( ?? ), 14:48, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Нет пути, почему у меня не ломаются уже 15 лет (как я перешёл с постоянно ломающегося гнома)? Ошибка выжившего, я на рабочих машинах ничего кроме XFCE не ставлю с 10 года. Каждый год тыкаю палочкой очередной релиз KDE, каждый раз на тестовой машине что-то отваливается или работает через одно место.

>Венда, кстати, работает пока не придёт время её переустанавливать Со времён Висты она у меня живёт в целости и сохранности время равное жизни самого железа. Самый забавный случай был во времена Win 8.1, когда на корпоративном ноуте в дуалбуте Федорке "всё было ок", а Win определило неисправности винта и предложило оперативно забэкапить всё. Угадайте какая система оказалась права? (Да винт посыпался от жизни в дороге и если бы не дуалбут, то Федорка тихо бы померла с ним, прихватив часть данных не лежащих на серваке.)

7.43 , Аноним ( 4 ), 15:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – оставьте свои потуги донести что-то здравое, у пациента и местной хомяты КДЕ головного мозга)

8.87 , Д. Д. Щаспройдет ( ? ), 17:13, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот здесь уже и я не выдержал Крысу юзал, много чего вообще юзал Из ВМ-ов втащ... 7.44 , Аноним ( 19 ), 15:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что конкретно отваливается или не работает? Насчёт венды и её работы с умирающими дисками, она очень активно их добивает при обнаружении неисправностей. Не знаю насчёт гнома, но в кедах уведомления от смарта должны отображаться. И обычно в dmesg очень странная движуха происходит, что очень привлекает внимание. Ну а дальше уже как и кто реагировать на логи настроен. В венде же узнаёшь сильно пост-фактум, когда диски окончательно изнасилованы и добиты. При этом при неисправностях железа в чём проблема тебе не скажут, формулировки будут максимально обскурные и обтекаемые и о чём угодно только не о том с чем проблема.

7.50 , Аноним ( 50 ), 15:53, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все просто выодит версия с нулевым патчем (естественно и с багми) он ее ставит и ноет что плазма падает.

А надо было ставить версию с патчем а то и LTS с 6-м патчем. там уе ничего не падает.

8.60 , An0nim0us ( ? ), 16:08, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ни у кого не падает уже давно Как бы это парадоксально не звучало, но падает то... 7.56 , An0nim0us ( ? ), 16:05, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> я на рабочих машинах ничего кроме XFCE не ставлю с 10 года. Каждый год тыкаю палочкой очередной релиз KDE, каждый раз на тестовой машине что-то отваливается или работает через одно место. Так ваш случай полностью аналогичный случаю выше. Неужели такая же "ошибка выжившего"? А по поводу диска и винды, то вы просто забыли настроить на вашей федоре сервис или виджет, который будет отслеживать S.M.A.R.T. диска. В винде просто ориентируются что юзер полный олух и включают все за него на всякий случай что нужно и что не нужно, а у линуксов философия немного другая - ты ставишь только то что тебе действительно нужно...

5.25 , Аноним ( 25 ), 13:47, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KDE: УМВР

5.42 , Аноним ( 3 ), 15:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, я не погромист и не power user, я всего лишь(домохозяйка) главный бухгалтер и мне отрываться от продакшена чтобы по фен шую поставить обои или прилепить какой угодно скрипт - просто корона тупизны, согласитесь.

А кде даёт нужный мне функционал без ношения линз вдоль морды, что в моем случае является главным преимуществом.

5.84 , DIO ( ? ), 16:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да что ж такое... ну хоть один свидетель церкви/секты ломающихся кед дайте рецепт как они ломаются и падают , а то я вот лично вижу, что все делаю не так и годами кеды стоят и апдейтятся нормально и все такоЭ... (Gentoo) будьте так любезны и огласите как надо делать чтобы кеды падали.

4.14 , bugmenot ( ?? ), 13:19, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты шо, и даже консоль не юзаешь используя гуятину? Да ты еретик

5.24 , iPony129412 ( ? ), 13:42, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не, он фантазёр просто

