Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.24

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|1.2, Шарп (ok), 12:54, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland.
Ляпота.
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|1.3, Аноним (3), 12:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Гуд, запилено, допилено, не выпилено.
Хотя пользуюсь только чтоб хром или фокс запустить.
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|3.5, Аноним (3), 13:01, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не достаточно. За все время использования (с 2008) линуксов, прочитано 0 манов, 0 гайдов. А все вм, на мой взгляд, требуют траты времени и конкретно с читки манов, что я считаю не нужно.
Сел и поехал.
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|4.12, Аноним (4), 13:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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сел и поехал это к винде, а у кед есть замечательное свойство "ломаться" в самых разных значениях, а какой-нибудь dwm/openbox/i3 прост как велосипед и работает годами без сбоев
хотя чего ждать от человека который кичится своим нежеланием разбираться в сути
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|5.19, Аноним (19), 13:23, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кеды ломаются? Нет пути, почему у меня не ломаются уже 15 лет (как я перешёл с постоянно ломающегося гнома)? Венда, кстати, работает пока не придёт время её переустанавливать (хоть в 10 и был сделан значительный прогресс в сторону сохранения жизнеспособности, всё ещё недостаточно).
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|6.36, 123 (??), 14:48, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нет пути, почему у меня не ломаются уже 15 лет (как я перешёл с постоянно ломающегося гнома)?
Ошибка выжившего, я на рабочих машинах ничего кроме XFCE не ставлю с 10 года. Каждый год тыкаю палочкой очередной релиз KDE, каждый раз на тестовой машине что-то отваливается или работает через одно место.
>Венда, кстати, работает пока не придёт время её переустанавливать
Со времён Висты она у меня живёт в целости и сохранности время равное жизни самого железа. Самый забавный случай был во времена Win 8.1, когда на корпоративном ноуте в дуалбуте Федорке "всё было ок", а Win определило неисправности винта и предложило оперативно забэкапить всё. Угадайте какая система оказалась права? (Да винт посыпался от жизни в дороге и если бы не дуалбут, то Федорка тихо бы померла с ним, прихватив часть данных не лежащих на серваке.)
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|7.43, Аноним (4), 15:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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оставьте свои потуги донести что-то здравое, у пациента и местной хомяты КДЕ головного мозга)
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|7.44, Аноним (19), 15:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что конкретно отваливается или не работает? Насчёт венды и её работы с умирающими дисками, она очень активно их добивает при обнаружении неисправностей. Не знаю насчёт гнома, но в кедах уведомления от смарта должны отображаться. И обычно в dmesg очень странная движуха происходит, что очень привлекает внимание. Ну а дальше уже как и кто реагировать на логи настроен. В венде же узнаёшь сильно пост-фактум, когда диски окончательно изнасилованы и добиты. При этом при неисправностях железа в чём проблема тебе не скажут, формулировки будут максимально обскурные и обтекаемые и о чём угодно только не о том с чем проблема.
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|7.50, Аноним (50), 15:53, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все просто выодит версия с нулевым патчем (естественно и с багми) он ее ставит и ноет что плазма падает.
А надо было ставить версию с патчем а то и LTS с 6-м патчем. там уе ничего не падает.
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|7.56, An0nim0us (?), 16:05, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> я на рабочих машинах ничего кроме XFCE не ставлю с 10 года. Каждый год тыкаю палочкой очередной релиз KDE, каждый раз на тестовой машине что-то отваливается или работает через одно место.
Так ваш случай полностью аналогичный случаю выше. Неужели такая же "ошибка выжившего"?
А по поводу диска и винды, то вы просто забыли настроить на вашей федоре сервис или виджет, который будет отслеживать S.M.A.R.T. диска. В винде просто ориентируются что юзер полный олух и включают все за него на всякий случай что нужно и что не нужно, а у линуксов философия немного другая - ты ставишь только то что тебе действительно нужно...
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|5.42, Аноним (3), 15:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, я не погромист и не power user, я всего лишь(домохозяйка) главный бухгалтер и мне отрываться от продакшена чтобы по фен шую поставить обои или прилепить какой угодно скрипт - просто корона тупизны, согласитесь.
А кде даёт нужный мне функционал без ношения линз вдоль морды, что в моем случае является главным преимуществом.
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|5.84, DIO (?), 16:58, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да что ж такое... ну хоть один свидетель церкви/секты ломающихся кед дайте рецепт как они ломаются и падают , а то я вот лично вижу, что все делаю не так и годами кеды стоят и апдейтятся нормально и все такоЭ... (Gentoo) будьте так любезны и огласите как надо делать чтобы кеды падали.
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|1.6, Fracta1L (ok), 13:03, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С последним обновлением Breeze впервые стал пользоваться KDE-шным дефолтом (хоть и с Grayish Breeze цветовой схемой), потому как весьма приятно выглядит. Надеюсь, станет ещё лучше.
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|2.18, bugmenot (??), 13:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как правило всегда юзаю дефолт. Но в последнее время (пару месяцев как) использую только темную тему, то приходитсья тему менять, да. А так -- дефотлный дефолт, и иконки, и цвет папок и по началу дефолтная заставка дистра.
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|1.7, Аноним (19), 13:04, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как выяснить, почему вейланд перестал запускаться? В логе только вот это
No backend specified through command line argument, trying auto resolution
No backend specified through command line argument, trying auto resolution
No backend specified through command line argument, trying auto resolution
No backend specified through command line argument, trying auto resolution
No backend specified through command line argument, trying auto resolution
startplasmacompositor: Shutting down...
startplasmacompositor: Done.
раньше прекрасно запускался всегда
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|2.8, Аноним (19), 13:09, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если запускать с иксов с kwin_wayland --xwayland по-моему запускается, но показывает пустое окно с пустым квином и ни на что не реагирует. И ломает основные иксы. И больше ничего.
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|1.11, zezic (?), 13:18, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ребята зря куда ни попадя тащат визуальный концепт с карточками, имеющими тень и при этом, похоже, сами не понимают, зачем это делают (карго культ?). Сделали из нового системного монитора и Discover'а уродов. Достаточно было разделить элементы тонкими линиями.
Зачем обязательно выдумывать что-то своё и не такое, как у кого-то, если можно происто позаимствовать [хороший дизайн интерфейса](https://www.techgenesis.net/wp-content/uploads/2019/11/Mac-App-Store-Discover-)?
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|2.17, zezic (?), 13:21, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого-го... Вот это я накосячил с разметкой. OpenNET до сих пор без маркдауна что ли?
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|1.16, rvs2016 (ok), 13:20, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В виджет с часами добавлена настройка для вывода даты под временем.
Дату под временем можно было выводить если не всегда, то очень давно уж.
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|1.20, VZ (??), 13:25, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль что в таких рабочих окружениях нет поддержки жестов мыши и переопределения дополнительных кнопок мышей, можно было бы гораздо быстрее и удобнее работать.
Но проблема не только в отсутствии поддержки в рабочих окружениях, но и в отсутствии поддержки в Wayland, там банально нет отслеживания направления движения.
easystroke - суперская утилита и позволяет многое, но разработка сдохла и нет поддержки Wayland.
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|1.21, rvs2016 (ok), 13:37, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отключено по умолчанию создание липких заметок
> при клике средней кнопкой мыши на панели.
Каких липких заметок и на какой панели?
Кликаю нынче на панели средней кнопкой и у меня ничего не меняется.
% pkg info -E kde5
kde5-5.23.5.21.12.1
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|2.26, Аноним (19), 13:49, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня при клике по плазме появляются, это древняя фича. 5.24 пока нет.
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|1.23, rvs2016 (ok), 13:40, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Как выяснить, почему вейланд перестал запускаться?
Так он и не должен запускаться нормально.
Я его наблюдаю уже в некольких последних версиях КДЕ и даже для интереса пытаюсь КДЕ через этот вейленд запустить и каждый раз получаю ожидаемый результат - никакой вейленд не запускается.
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|2.39, ryoken (ok), 14:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На генте почти ОК работает (в т.ч. Танки/Корабли с приемлемым быстродействием). На Devuan-е тоже на ура пёрло.
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|1.27, ананоша (?), 14:04, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вейланд всё ещё не стабилен. В 5.23 на нвидии 495 у меня запускается, но творится что-то непонятное: все действия каким-то образом привязаны к движениям мыши - например делаешь клик на чем-либо, но пока мышкой не подвигаешь, клик не срабатывает)
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|2.48, Fracta1L (ok), 15:52, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержку Вейланда поломали в последних обновлениях 5.23, у меня фризы ужасные. Наверное, связано с тем, что Невидия запилила GBM в дрова вместо EGL Streams
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|3.61, Лже_ИТ_подрыв (?), 16:08, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А , не может быть случаем на оборот ? На всякий случай gbm.so удалить , а то может быть наоборот egl который притворяется gbm , а у кого у кого так это у egl на самом деле все плохо как и у вулкана если им попробовать от рисовать браузер. В общем пробуй перенести библиотек gbm.so куда нибудь временно в хоум допустим и загрузиться и если загрузится то это не gbm
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|1.30, Аноним (70), 14:09, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть отчаянные энтузиасты которые используют KDE Plasma ежедневно? Лучше даже с линукс-ноутбуком.
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|2.32, Шарп (ok), 14:34, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чё это отчаянные? У меня не просто плазма, у меня плазма + вяленный. Единственный глюк - падает plasmashell при отключении внешнего монитора от ноута.
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|2.34, Аноним (34), 14:40, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, kubuntu последние несколько лет. Всё более менее нормально, не нужно курить маны тоннами, не нужно страдать в поисках драйвера для принтера, оно само из коробки заводится. На всех моих лаптопах из коробки находит всё железо.
Вейланд не работает? А какая разница между х11 и вейландом на лаптопе?
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|2.38, НяшМяш (ok), 14:56, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2 года сижу на манжабе с кде на игровом ноутбуке - полёт нормальный.
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|3.57, Аноним (70), 16:05, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну одно дело в виртуалке гонять, другое дело каждые день на работе и дома использовать.
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|3.54, Аноним (70), 16:04, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю людей работающих на линух. Вот и любопытно стало, на сколько КДЕ готова для замены Винды для ежедневного использования.
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|4.68, Аноним (68), 16:18, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КДЕ замечательно работает. KDE Neon полет нормальный.
Для замены винде линукс не подходит. Если у тебя вообще возникает такой вопрос больше никогда не заходи на этот сайт.
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|5.71, Аноним (70), 16:28, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага канеш. КДЕ с первых своих версий копировала точь-в-точь Винду, а какой-то аноним будет мне говорит что делать или не делать.
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|4.64, Fracta1L (ok), 16:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Постоянно начал пользоваться с 4.1.х, это ещё на Дебиане и PCLinuxOS было. Потом переехал на генту и больше 5 лет на ней сидел, вот с тех пор профиль и тянется. За это время я менял KWin на Compiz и обратно, переходил с QtCurve на другие движки, потом на Kvantum перешёл (это уже на Манжаре было), а сейчас вот Breeze юзаю. С четвёрки на пятёрку перешёл в районе Plasma 5.4-5.6, емнип.
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|6.82, Fracta1L (ok), 16:50, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тройкой я эпизодически пользовался на ASPLinux и Mandrake/Mandriva. Тогда она была вау, но сейчас выглядит слишком нелепо и убого. Да и со стабильностью у неё проблем хватало - звук бьющегося стекла при падениях до сих пор помню)
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|4.81, An0nim0us (?), 16:45, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дома на работе? Какой софт в основном?
И дома и на работе. Софта много разного под разные задачи. Уточните свой вопрос. Пользуюсь далеко не 1 браузером если речь про это...
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|5.85, Аноним (70), 17:03, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кода задумывался сам перейти на Линукс понимал что для работы в большинстве случаев не подходит.
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|2.67, Аноним (62), 16:17, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Manjaro KDE работает без каких либо проблем и это явно самая простая замена винде, к тому же там уже есть все нужные драйвера и все устройства сразу нормально работают, без необходимости курить форумы. Если же нужна поддержка .deb пакетов, то можно попробовать MX Linux KDE, но это довольно специфичная ОС, не всем подойдёт. Что касается Kubuntu, то я бы не рекомендовал её, как и все *Ubuntu вообще. На первый взгляд может казаться стабильной, но различные мелочи отбивают желание пользоваться убунтой, в добавок к глубокой интеграции одного мусора, который иногда называют "snap"
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|1.35, Аноним (35), 14:43, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Множество раз пытался переехать на кеды, но количество багов и падений всегда на порядок выше гнома. Думал, что gnome software это бесполезный ужас, пока не включил discover без прокрутки с крашами. Лучше уж смириться с настройками через заднее место, чем получать падение при подключении внешнего монитора.
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|2.45, QwertyGag (?), 15:34, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самовнушение реально помогает при психических расстройствах, так что уважаемый повторяйте свою мантру по чаще, глядишь и галоперидол больше не нужен будет.
С уважением ваш лечащий врач.
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|2.51, Аноним (50), 15:59, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обе программы бесполезны ужас без половины нужного функционала. Просто удали обе и пользуйся консольным пакетным менеджером. Или synaptic в крайнем случае.
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|3.77, VZ (??), 16:35, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие проги как synaptic и похожие, _имхо_, напалмом выжигаю из дистрибутива.
Либо приложение для установки _графических_ приложений, либо консоль - для всех остальных пакетов.
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|2.69, Аноним (62), 16:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно в гноме всегда больше всего багов. Сколько раз не ставил убунту и прочие дистрибутивы с гномом, всегда сыпались кучу ошибок и всё лагало с самого начала. При этом, с Cinnamon и KDE ни разу не было никаких проблем, не считая Kubuntu. В любом случае, больше никакие *Ubuntu я не использую, равно как и гном. А прокрутка в discover есть, если у тебя конечно не какой-то кривой дистрибутив непонятно от кого
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|1.47, Аничка (?), 15:47, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю, почему все говорят, что KDE некрасивый и убогий. Раньше (до KDE Plasma 5.21) - да, но сейчас как по мне самая красивая DE
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|2.65, Аноним (68), 16:15, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это гномосеки. Не стоит на них обращать внимание. У них как партия скажет так и будет часы во весь тулбар, значит часы. Заголовки окон на пол окна. Значит так и надо.
Их пугает возможность выбора. И смена дизайна.
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|2.75, VZ (??), 16:32, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не так, GNOME это недобор, а KDE - перебор с функциональностью.
А красивый, некрасивый, жену себе что ли выбираете?
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|3.76, Аноним (62), 16:34, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если гном недобор, а KDE перебор, то в таком случае Cinnamon должен подойти идеально
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|4.80, VZ (??), 16:38, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если гном недобор, а KDE перебор, то в таком случае Cinnamon должен
> подойти идеально
Почти, но в некоторых местах едет разметка виджетов. Но я не его поклонник.
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|1.52, kknight (ok), 15:59, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно сначала 5.24 будет глючным, а к лету какой-нибудь 5.24.2 допилят и включат в Leap 15.4.
Пока что на каждую пару спорных нововведений обязательно где-то лезет регрессия.
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|3.74, Аноним (70), 16:30, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да хоть если i9 какая разница? С точки зрения эргономичности лучше.
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|4.78, Аноним (62), 16:35, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда ставь openbox или i3, с твоей точки зрения это будет ещё лучше
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|6.88, Аноним (62), 17:16, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто использовать TDE это тоже самое, что пользоваться Windows XP. Да, это работает. Но по сути, это безнадёжно устаревшая оболочка
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