В Казахстане полностью заблокирован интернет

4.181 , Аноним ( - ), 01:16, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Домашний чего????

У вас в лесу посадили куда то всех?

В городах все шарахуются везде и без масок, тем более без кодов!

4.204 , Ordu ( ok ), 01:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Ты несколько узко мыслишь Ни один переворот не может быть успешным без сплочённ... 5.219 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 01:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Ни один переворот не может быть успешным без сплочённой группы идущей к власти -- это совершенно верно анархисты опровергнут это утверждение, куда более сплоченные и отрицающие любое проявление власти.

6.232 , Аноньимъ ( ok ), 01:55, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Какой смешной у вас оксюморон получился.

5.230 , Аноньимъ ( ok ), 01:54, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интернет отключают потому что террористические группы используют его для координации своих действий. И чтобы перекрыть распространение нежелательной информации. А может чисто для репетиции отключают. И кто кому отключает ещё поди разберись. Не в этом дело. А в том что. 1. Да, с точки зрения сложных политических нюансов хомячки важны.

2. Власть в РФ самоубийственная. 3. События последних полутора лет показали что люди ГОТОВЫ СТЕРПЕТЬ ВСЁ.

Вообще ВСЁ. Расценивайте ковид как крупную и красивую презентацию для важных и влиятельных людей, мол - смотрите это не люди, а грязь, гной, с ними можно делать ВСЁ. Примерно так в фашисткой германии объясняли геноцид евреев.

Вот мол могут же евреи кидаться голые на дула автоматов, грызть зубами наших прекрасных арийский офицеров, но не делают же этого, не сражаются за свою жизнь, мы им говорим - идите в газовую камеру, они идут. ЗНАЧИТ ОНИ СКОТ А НЕ ЛЮДИ, и всё что мы делаем правильно и оправданно. Вот вам хороший исторический пример. Ну какая разница что там были в Германии какие-то недовольные нацистами. Или например в СССР в 30тые там годы, ну были недовольные, и даже просто неровные, много их было, где они оказались? В ГУЛАГе. Понимаете, мнение хомячков важно когда у нас относительно мягкий режим с какой-то пусть чисто для виду демократией.

Это во всём мире стремительно прекращает свое существование. Вернёмся в 18, а лучше в 14 век. Какая разница для Лорда чем там крестьяне в свинарнике недовольны? Ну немножко совсем какой-то небольшой интерес у него есть конечно... Совсем чуть чуть, если это прям свои крестьяне очень правильные. Если совсем коротко, рассуждения применимые для общества с гражданскими правами ничего не стоят для Феодализма. Мир поменялся, резко, больше нет розовых пони, они все улетели. Пряники тоже кончились, остался только кнут.

6.300 , Аноним ( 10 ), 03:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >В ГУЛАГе Не пойму, их руководить поставили? Или ты подразумеваешь, что их на самые хлебные места за недовольство отправляли, умасливали что ли? Ты же отдаёшь себе отчёт, что в лагеря единицы не особо виновных людей отправляли и все остальные там вполне по делу находились, вовсе не за недовольство режимом? >в Германии при этом убивали недовольных, отличнее сравнение. Ты вообще нормальный? Или подбирай более адекватные аналогии, или вообще не твоё.

5.271 , Аноним ( 63 ), 02:27, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Китай как-то намотал, и у него до сих пор подгорает от любого упоминания Они и в следующий раз намотают.

Подгорает у них от того, что собственный интеллектуальный молодняк упустили, пришлось выпалывать.

И что их именно штаты поимели, тоже помнят.

6.273 , Аноним ( 63 ), 02:29, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И власть кпк стала только сильнее, не надо придумывать.

