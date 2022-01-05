В Казахстане полностью заблокирован интернет

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|1.1, InuYasha (??), 22:03, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+40 +/–
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Сочувствую людям.
Надо показывать эту ссылку всем нечегоскрывателям, облачникам, яблочникам, карточникам, форточникам, телеграмщикам, воцаперам, криптовалютчикам...
А также на "да мне комп не нужен, есть планшет", "куда тебе стока хардов", "зачем вообще блюрей", "уменя всё через вайфай"...
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|2.6, fernandos (ok), 22:12, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Хорошо, что есть старлинк (и подобные), недолго осталось отключать граждан от интернета.
Вообще, свобода информации должна быть гарантирована на уровне конституции, чтобы не возникало желаний под предлогом "а они плохое о нас говорят" опускать рубильник.
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|3.10, Аноним (10), 22:18, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Посмотрим, как не будут отключать старлинк, когда Китай наконец начнёт мутить ответные госперевороты в СГА.
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|3.20, еуые (?), 22:26, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Хорошо, что есть старлинк
А как это поможет? Разве ввод спутникового оборудования трудно запретить?
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|4.35, fernandos (ok), 22:39, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ввоз можно запретить, но в мирное время он будет доступен, изымать же долго и проблематично.
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|6.146, Аноним (-), 00:51, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи наркотрафику через РФ
Они поржут тебе в лицо
А потом прибьют, как свидетеля )
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|5.108, rshadow (ok), 23:49, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1. Использовать можно только сертифицированное оборудование
2. В сертифицированном есть удаленное управление. Как например в любой мобиле.
3. Любой старлинк ради денег пойдет на это.
...
n. PROFIT!!!
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|6.148, Аноним (-), 00:54, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оборжаться
Ну т.е. если я куплю несертифицированный сотовый в Китае
Он работать не будет?
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|7.235, еуые (?), 02:00, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он работать не будет?
Техническая возможность есть. Можно создать белый
список IMEI и блокировать все что не входит.
Сейчас конечно этим не заморачиваются, но вроде даже было несколько
подвижек в законадательной сфере в эту сторону.
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|7.238, Аноним (238), 02:01, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну закон о том, что операторы должны пускать в сеть только с белыми IMEI вроде мелькал. Так что смейся, пока можешь.
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|3.49, Аноним (49), 22:48, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Вообще, свобода информации должна быть гарантирована на уровне конституции
А ты забавный. Конституцией у нас и отсутствие цензуры гарантируется. Так что можно смело пускать ее на пипифакс.
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|4.73, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:11, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>А ты забавный. Конституцией у нас и отсутствие цензуры гарантируется.
Да и хвала аллаху, что цензура есть. Ни одно высокоразвитое государство без неё не обходится.
>Так что можно смело пускать ее на пипифакс.
Я жду, пока вы скажете такое обо всех конституциях мира. А без этого ваши слова можно сливать в унитаз, где им и место.
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|5.142, Рф (?), 00:49, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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РФ. Граждане имеют право на мирные собрания на улицах. Это написано в конституции !!!
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|6.155, xaxaxa (?), 00:57, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этой бумажечкой можете подтираться в туалете. То что там написано не равно должно исполнятся.
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|3.76, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:15, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>недолго осталось отключать граждан от интернета
Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги. Ну почему у всех считающих себя умными всё в будущем времени? И Маск захватит космос, и санкциями задавят, и старлинк будет. Неужели в школе пословиц не учили про гоп и перепрыгнуть?
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|4.147, смешнох (?), 00:52, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И Маск захватит космос
Вабанк пошли?)) Помню было же поэтапно, в инете даже картинки есть вроде "<==== вы находитесь здесь".
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|4.312, SinoptikUF (?), 04:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты тоже будешь, в терминологии своей любимой родины, освобождать братский Казахстан от нациков и фашистов? Вот тебе пример, как надо быстро и безстрашно п*дить закеменелую власть, это тебе не попихать заглохсший автозак с омоновцами и не ходить по площадях с цветами.
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|3.83, Аноним (83), 23:24, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хорошо, что есть старлинк (и подобные), недолго осталось отключать граждан от интернета.
Министерство обороны РФ недавно как раз демонстрировало, как они умеют сбивать спутники. Близится момент получения лицензии у старлинка в РФ. Эти учения сильно помогут в переговорах с Илоном Маском :D
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|4.86, Michael Shigorin с дороги (?), 23:27, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>> Хорошо, что есть старлинк (и подобные), недолго осталось отключать граждан от интернета.
> Министерство обороны РФ недавно как раз демонстрировало, как они умеют сбивать спутники.
Дорого будет на такие ракеты тратить -- думаю, окажется достаточно пучка излучения.
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|5.111, rshadow (ok), 23:53, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тоже на всякие лазеры придумывать. Достаточно любой спутник на ту же орбиту выдвинуть и немного притормозить. С каждым столкновением облако обломков будет все больше, и через десяток витков на этой орбите вообще ничего не останется и еще долго не сможет там быть.
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|4.134, Аноним (134), 00:24, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ты хотел от стареющий и страдающей от маразмов действующей власти? Своих успехов для гордости в бизнесе нет, вот сидят в кабинетах и мучаются от зависти.
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|6.310, john_erohin (?), 04:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если бы только это.
вывозить капитал тоже много ума не надо.
консультанты все сделают за минимальный %.
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|3.97, penetrator (?), 23:39, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как показывает пример РБ конституцию при авторитарной власти можно засунуть в жoпу
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|6.245, Аноним (238), 02:07, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>пример?
MeeToo, а также BLM. Собственно от принципа верховенства закона единого для всех, на котором базируется любая конституция, они вполне демократически не оставили камня на камне.
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|3.160, Аноньимъ (ok), 01:01, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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РФ уже заявила что будет сбивать не разрешённые спутники вещающие на её территорию.
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|4.164, Аноним (-), 01:03, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так много денег?
"Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет вы теперь будете меньше жрать!"
Отсюда денежки?
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|5.182, Аноньимъ (ok), 01:16, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём тут деньги вообще?
Старлинк либо будет тесно сотрудничать с властями РФ либо не будет иметь разрешения на вещание.
В первом случае отключит сервис в месте с остальными.
Вы думаете это какая-то широковещательная неконтролируемая вайфай матюкалка?
Спутниковые антенны аккуратно и точно конфигурируются на покрытие любой географической сложности.
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|6.203, Аноним (-), 01:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем сбивать? Шапками?
Даже они денег стоят!!
Давай, раскрывай секреты чем сбиватьт будешь
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|7.211, Аноньимъ (ok), 01:38, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем сбивать? Шапками?
> Даже они денег стоят!!
> Давай, раскрывай секреты чем сбиватьт будешь
Закусывать нужно. Идите огурчик скушайте, и умойтесь водой холодной.
Спутник, в отличии от самолета, или баллистической ракеты, сбить вообще не проблема. Его способность маневрировать примерно равна таковой у трамвая.
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|7.250, Аноним (-), 02:08, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чем сбивать? Шапками?
> Даже они денег стоят!!
> Давай, раскрывай секреты чем сбиватьт будешь
В чем проблема-то - берешь хороший жгут, тройку стальных труб и подшипники от "Кировца"!
Нужно только расчитать мощность для заброса на околоземную орбиту - делов-то!
Другое дело, что вещание - оно-то двухстороннее, поэтому достаточно будет запретить ввоз готовых передатчиков и несколько раз показательно "выпороть" пару "самоделкиных".
Не, конечно можно "уйти в тайгу" (весьма условно кстати - "ничьих" земель как-то мало осталось) и запуская вечером (после охоты и собирательства, колки дров, стирки, готовки и прочих хлопот по хозяйству) генератор, радоваться "а вот я, в отличие от этих баранов, свободно могу посмотреть ютуб и запостить фотку меня с медведем! Ха!"
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|3.201, keydon (ok), 01:32, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если не ошибаюсь
1) старлинк в России нелицензирован, а значит в места где есть дороги и электролинии может и товарищ майор приехать
2) сам старлинк на территории России не работает и я не уверен что можно его хакнуть (тк местоположение влияет на алгоритмы связи)
3) старлинк гражданское оборудование на известных частотах - легко глушится (как миниум локально, в пределах города), легко триангулируется
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|4.206, Аноним (-), 01:35, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пионэры еще не изучали что такое спутник?
Ах.. да! У вас же астрономии в школе не преподают
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|5.215, Аноньимъ (ok), 01:41, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пионэры еще не изучали что такое спутник?
> Ах.. да! У вас же астрономии в школе не преподают
У вас преподают видимо из рук вон плохо.
Да и не в технологиях тут вообще дело.
Выставите тарелку - на вас соседи настучат, мол че это корзин корзиныч тарелки выставляет, мож он шпион, а мы граждане сознательные.
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|6.231, Аноним (-), 01:55, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Капитан, никогда ты не станешь майором!
Иди читать матчасть, а потом будешь умничать
Да и еще расскажи про тарелки и гебню владельцам спутниковых антен
НТВ+, Триколор и etc ))
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|2.42, Дон Ягон (ok), 22:45, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже сочувствую. Только не потому что им интернет отключили (это как раз в таких обстоятельствах абсолютно правильное и единственно верное решение), а потому что у них попытка гос.переворота, уличные столкновения, мародёрство и грабежи и беспредел.
Всегда интересовало, откуда берутся такие незамутнённые, вроде тебя?
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|4.117, Аноним (117), 00:04, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тебя это тоже касается тк все твои любимые авторитарные диктатуры одинаково кончают
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|5.123, Michael Shigorin с дороги (?), 00:10, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебя это тоже касается тк все твои любимые авторитарные диктатуры одинаково кончают
С чего бы это я любил штатовский, израильский, саудовский, британский и подобные им режимы?
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|6.132, Аноним (117), 00:20, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С того что там такой проблемы не бывает, как диктатор под которым трон зашатался после того как цена на газ до целых 20р за литр поднялась
В приличных странах уже научились проблему узурпации власти решать а твое любимое это средневековье где каждый президент тутже себя царем назначает и очень хочет пожизненно править
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|7.137, Аноним (63), 00:35, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> В приличных странах уже научились проблему узурпации власти решать
Повеселил, от души)
В штатах, кто во власти не по наследству, кроме Шварцнегера? А в федеральной?
Чьи банки правят европой?
Про бессмертную королеву ещё забыл.
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|8.139, Аноним (117), 00:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В чьи бы там теории заговора не верить про то что за всем стоят ротшильды масоны... текст свёрнут, показать
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|8.140, Аноним (117), 00:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В чьи бы там теории заговора не верить про то что за всем стоят ротшильды масоны... текст свёрнут, показать
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|6.136, другой аноним (?), 00:35, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не пойму, этот шигорин реально такой ****** или просто троллит? Это уже вообще театр абсурда какой-то. ЯЗАБАН.
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|7.195, Аноним (-), 01:27, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь, что это не троллинг... Слишком уж крепка традиция реакционизма в богоспасаемой россиюшке.
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|3.60, xgen (?), 22:56, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто у них нет еще своих детей. Молодежь думает идейно-фанатично, пока у них нет потомства. Потом это быстро проходит, до тех пор, пока они не постареют. Поэтому миром не должны править ни молодые, ни старики. К сожалению это правило нарушено в мире, и мы будем иметь пожары революции, причем не зависимо от страны. ЕС кажется сказкой, как и США, пока там не поживешь, к сожалению большинство туда не попадут, чтобы розовые очки сами спали. Безумие террора неизбежно.
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|3.166, Аноним (-), 01:05, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как власть упырей смещать, сенсей?
Жутко жестко писать в интернетах?
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|3.217, Ivan_83 (ok), 01:41, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как то с детства привык думать что гос переворот это когда одна часть элиты пытается взять всю власть, как было тут в 1991.
А когда толпа вышла на улицу это что угодно то не переворот.
И потом, раз толпа вышла, то наверное что то пошло не так и что то нужно было менять раньше по хорошему.
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|4.236, Аноним (-), 02:01, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про революционную ситуацию в современных
учебниках по истории выпилили напрочь?
Поэтому ты и считаешь события 91-го переворотом ))
Прикол в том, что в 91-м ничего не было ) Был СССР
А вот в 92-м цирк развернулся, но и там небыло никаких переворотов
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|2.78, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:17, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это было ещё во времена 2000-х, когда в сшашке судили за скачивание контента. Там ясно было что действительно важную информацию надо хранить локально. Но разве людям с интернетом головного мозга это объяснишь?
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|3.241, Аноним (-), 02:04, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и в райсии пьяными нельзя ездить за рулем
Даже деткам чинушь и блогерам. Но нет, ездят же!
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|2.208, Ivan_83 (ok), 01:36, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут есть несколько но.
1. Даже если у тебя есть локально накаченного куча то свежего там не появится, ни контента ни софта.
2. В локации где нет инета очевидно будут и другие более нащуные проблемы чем доступ к контенту.
При этом у меня как раз весь свой контент исключительно у себя и я не завишу от внешних сервисов, но так же это означает что мне придётся в случае чего это всё на себе тащить в другую локацию.
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|1.8, Аноним (8), 22:15, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сегодня по ващапу списывался с друзьями в Алма-Ате, всё работает, они отвечают.
Но творится нехорошее, это да. Впрочем, сие уже оффтоп.
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|1.9, Аноним (9), 22:18, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С майнерами в Казахстане всё понятно. Нет Интернета – нет майнинга.
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|2.16, Аноним (16), 22:24, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они могут у себя внутренню цепочку сделать и ни с кем не делиться.
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|3.22, еуые (?), 22:27, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Они могут у себя внутренню цепочку сделать и ни с кем не делиться.
А кто им за "внутриние" коины даст хоть копейку?
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|3.28, Bx (ok), 22:32, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А денег они где брать будут? Или там чисто идеалисты собрались?
А поскольку там в полицию стреляют и даже убивают, собственники ферм могут и смениться.
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|1.15, Аноним (16), 22:24, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А про то что мощность биткоин сети упала на 12% из-за этих блокировок, автор почему не написал? Автор явно что-то скрывает!
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|1.37, Аноним (37), 22:41, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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А вы уже поставили умные замки и видеокамеры с записью дачи в облако? Ваш умный дом включает лампочки? ЛОЛ.
В последнее время, особенно начиная с года 20го с "двухнедельного карантина" (с) и по сейчас (QR, запрет впн, тора, игра в кальмара на флешке в сев. корее с расстрелом.. или эта новость), напоминает мне сцену из Я РОБОТ. Должен сказать, я так и не понял кто является героем в этом фильме - тот полицейский, профессор или робот.
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|2.84, Kuromi (ok), 23:24, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Меня в теме умных домой поражает тот факт, что вот ты у себя дома жмешь кнопку на экране смартфона, клиент шлет запрос в условный Китай, где он обрабатывается, потом по keep-alive соединению отсылается лампочке чтобы так вкл\выкл сделала. Причем это в случае прямого использования клиента, с какими нибудь Google Home цепочка еще длиннее.
Почему при этом клиент не может лампе сказать напрямую - неясно. Такой функционал кстати был раньше у TP-LInk и Xiaomi, но они его убрали и так повсеместно. У того же Xiaomi отвалы серверов управления - обычное дело.
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|3.165, Аноньимъ (ok), 01:03, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Столлман этому вопросу отдельно уделяет внимание.
Производители объясняют это заботой о пользователе но понятно что это тут вообще не причём.
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|2.101, Ordu (ok), 23:42, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Это как раз правильно. Чем больнее по хомячку бьёт отключение интернета, тем задумчивее будет диктатор, собираясь выдёргивать вилку интернет из розетки. Не дай бог можно получить обратный эффект: вместо охлаждения голов, можно, нечаянно, поджечь пердаки.
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|3.112, Аноним (63), 23:54, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто хотел выйти на улицы - уже там, добавиться чуть
Лишить связи и, соответственно, координации самый логичный шаг.
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|4.129, Michael Shigorin с дороги (?), 00:15, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто хотел выйти на улицы - уже там, добавиться чуть
Думаете переубедить психолуха? Он же убеждён, что знает лучше. Хотя в психологию обычно идут не то что в жизни толком не понимающие -- в себе не разобравшиеся, как мне люди из той среды и пояснили не так давно.
> Лишить связи и, соответственно, координации самый логичный шаг.
Собственно, пример "революции зонтиков" с сильнодействующим запретом проноса батареек и генераторов (а firechat'ы всякие -- штука жручая) наглядно показывает цену _всем_ заявлениям про "народную революцию" в подобных случаях.
Отдельный привет дебилам из EU, которые что-то там пролепетали про "мирный протест": вам пусть самим такое и выпадет -- мирное по самые гланды.
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|5.145, Аноним (63), 00:51, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Отдельный привет дебилам из EU
А они уже выхватили. Мигранты их доедят.
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|5.161, anonym13 (?), 01:01, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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шигорин тут как тут рассказывает почему желание свободы - это плохо и почу снова виноват Запад.
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|6.197, Аноним (63), 01:30, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Боюсь, то как вы понимаете "свободу", исключительно с подачи запада, может много людей покалечить.
И на западе такой "свободы" нет, товар исключительно экспортный.
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|7.237, смешнох (?), 02:01, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Боюсь, то как вы понимаете "свободу", исключительно с подачи запада, может много
> людей покалечить.
> И на западе такой "свободы" нет, товар исключительно экспортный.
Ты мне напомнил Пелевина: "он не благородный воин пустыни, а командировочный из клептократии, где у человека, если он не вор или чиновник, меньше реальных прав, чем у белочки или кабана в европейском лесу".
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|8.288, Аноним (63), 03:05, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Благородный воин пустыни - потому и в пустыне, что только там ему и место И зам... текст свёрнут, показать
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|4.151, Ordu (ok), 00:55, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Может быть. Значит надо пойти дальше и завязать на интернет вообще всё. Чтобы когда интернет вырубили, останавливались бы все предприятия, все магазины, банковский сектор, всё-всё-всё прекращало бы работать. Ах да, и телевизор надо проводить в дома через интернет тоже. И вот тогда отключение интернета приведёт к тому, что а) людям будет нехрен делать, ибо работа встала; б) единственным способом узнать, что происходит, будет сходить на площадь ко всем и послушать.
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|4.179, Аноним (-), 01:14, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи это революционерам начала прошлого века!
Они то с интернетами уухх как захватили власть!
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|6.212, Аноним (-), 01:39, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты наверно болел когда это проходили?
Захватывали не для координации своих действий)))
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|7.264, Аноним (63), 02:18, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Захватывали не для координации своих действий
Координация своих и дезорганизация оппонентов.
Иначе был бы "переворот" на пару недель, а не революция.
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|3.167, Аноньимъ (ok), 01:06, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Диктатору, и вообще любой власти, глубоко плевать что там хомячок думает.
И не только хомячок.
Сила считается тот ко с другой силой.
Никакие недовольные отключением интернета хомячки ничем угрожать власти не могут.
Проснитесь, мы в разгаре принудительной вакцинации и посадки на домашний арест, на секундочку, всего мира. Какой в попу интернет?
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|4.181, Аноним (-), 01:16, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Домашний чего????
У вас в лесу посадили куда то всех?
В городах все шарахуются везде и без масок, тем более без кодов!
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|4.204, Ordu (ok), 01:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты несколько узко мыслишь Ни один переворот не может быть успешным без сплочённ... большой текст свёрнут, показать
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|5.219, Sw00p aka Jerom (?), 01:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Ни один переворот не может быть успешным без сплочённой группы идущей к власти -- это совершенно верно
анархисты опровергнут это утверждение, куда более сплоченные и отрицающие любое проявление власти.
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|5.230, Аноньимъ (ok), 01:54, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интернет отключают потому что террористические группы используют его для координации своих действий. И чтобы перекрыть распространение нежелательной информации.
А может чисто для репетиции отключают.
И кто кому отключает ещё поди разберись.
Не в этом дело.
А в том что.
1. Да, с точки зрения сложных политических нюансов хомячки важны.
2. Власть в РФ самоубийственная.
3. События последних полутора лет показали что люди ГОТОВЫ СТЕРПЕТЬ ВСЁ.
Вообще ВСЁ.
Расценивайте ковид как крупную и красивую презентацию для важных и влиятельных людей, мол - смотрите это не люди, а грязь, гной, с ними можно делать ВСЁ.
Примерно так в фашисткой германии объясняли геноцид евреев.
Вот мол могут же евреи кидаться голые на дула автоматов, грызть зубами наших прекрасных арийский офицеров, но не делают же этого, не сражаются за свою жизнь, мы им говорим - идите в газовую камеру, они идут. ЗНАЧИТ ОНИ СКОТ А НЕ ЛЮДИ, и всё что мы делаем правильно и оправданно.
Вот вам хороший исторический пример. Ну какая разница что там были в Германии какие-то недовольные нацистами.
Или например в СССР в 30тые там годы, ну были недовольные, и даже просто неровные, много их было, где они оказались? В ГУЛАГе.
Понимаете, мнение хомячков важно когда у нас относительно мягкий режим с какой-то пусть чисто для виду демократией.
Это во всём мире стремительно прекращает свое существование.
Вернёмся в 18, а лучше в 14 век. Какая разница для Лорда чем там крестьяне в свинарнике недовольны? Ну немножко совсем какой-то небольшой интерес у него есть конечно... Совсем чуть чуть, если это прям свои крестьяне очень правильные.
Если совсем коротко, рассуждения применимые для общества с гражданскими правами ничего не стоят для Феодализма.
Мир поменялся, резко, больше нет розовых пони, они все улетели. Пряники тоже кончились, остался только кнут.
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|6.300, Аноним (10), 03:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В ГУЛАГе
Не пойму, их руководить поставили? Или ты подразумеваешь, что их на самые хлебные места за недовольство отправляли, умасливали что ли? Ты же отдаёшь себе отчёт, что в лагеря единицы не особо виновных людей отправляли и все остальные там вполне по делу находились, вовсе не за недовольство режимом?
>в Германии
при этом убивали недовольных, отличнее сравнение. Ты вообще нормальный? Или подбирай более адекватные аналогии, или вообще не твоё.
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|5.271, Аноним (63), 02:27, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Китай как-то намотал, и у него до сих пор подгорает от любого упоминания
Они и в следующий раз намотают.
Подгорает у них от того, что собственный интеллектуальный молодняк упустили, пришлось выпалывать.
И что их именно штаты поимели, тоже помнят.
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|2.135, Аноним (135), 00:25, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Должен сказать, я так и не понял кто является героем в этом фильме - тот полицейский, профессор или робот.
Если я правильно понимаю на основе чего это написано то главный робот. Отсылки к нему возникли в конце циклов основания. Очень он мне напоминает Р. Дэниел Оливо.
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|2.214, омномном (?), 01:39, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> игра в кальмара на флешке в сев. корее с расстрелом
И тут пропагандистские клише, да что ж такое то!
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|2.174, Аноньимъ (ok), 01:11, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На месте Белорусов, я бы благодарил Бога и судьбу каждый день, за то, какое у них прекрасное государство и как в нём замечательно жить.
До многих видимо долго доходит какой жуткий капец наступил в остальном и особенно "западном цивилизованном" мире, с узкониванием эвтаназии, отменой права распоряжаться своим телом, и чёрными карательными батальонами.
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|3.189, смешнох (?), 01:19, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надеюсь благодарят бога и судьбу, ведь оно того стоит.
Кстати, белорусам стоит еще быть благодарными России, каждый день, ведь в такой сложный для страны период, братская страна пришла на помощь, и поддержала денежно белорусов. Впрочем, я думаю белорусы и так чувствуют эту поддержку.
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|4.205, Аноньимъ (ok), 01:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отношения Белоруссии с РФ мне сложно комментировать.
Они явно не сильно тёплые.
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|5.216, Аноним (-), 01:41, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В одной банке травят
Либо сожрет сильнейший, либо будут терпеть сообща
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|5.226, смешнох (?), 01:50, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Отношения Белоруссии с РФ мне сложно комментировать.
> Они явно не сильно тёплые.
Нууууу, если так смотреть то у всех соседей с РФ не сильно тёплые отношения. Что тут можно комментировать? ;)
Другое дело, что несмотря на нетеплые отношения, они помогают кредитами Александру Григоричу, а могли бы и как Украине помочь. Так что, как ты и говорил, белорусам есть за что быть благодарными.
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|6.233, Аноньимъ (ok), 01:57, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам.
Не говоря уже о крупном бизнесе господина Порошенко в РФ, который цветёт и пахнет.
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|7.254, смешнох (?), 02:10, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам.
> Не говоря уже о крупном бизнесе господина Порошенко в РФ, который цветёт
> и пахнет.
А, ок. Не знал что РФ помогает Украине больше чем Беларуси. Я слышал они еще Грузии помогают. Нам всем нужно быть благодарными.
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|7.283, Михрютка (ok), 02:49, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам.
когда читаю такие каменты на техническом как бы сайте, страшновато становится. этот же человек код пишет небось или админит там что-то.
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|7.309, Аноним (309), 04:29, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам.
Бред! Украина уже СЕДЬМОЙ год покупает газ на европейских газовых хабах, по европейским биржевым ценам. Газ Украиной не закупается в РФ с осени 2015 года.
Закупаемый газ зачастую имеет российское происхождение, но покупается он в Европе, у европейских газовых трейдеров.
И да, газ в Украине нифига не дешёвый. Говорили, что даже дороже, чем в Германии, но я этого не проверял.
Относительно низкие цены для бытовых потребителей (~$300 за 1000 куб.м.) вроде бы обеспечиваются за счёт собственной добычи Украины.
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|4.268, Аноньимъ (ok), 02:22, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Боюсь белорусы не оценят твоей шутки.
Дай Бог чтобы им не довелось её оценивать.
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|1.80, Евгений (??), 23:20, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интернет уже подключили. Но многие сервисы, в том числе банковские не работают.
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|1.133, Аноним (63), 00:21, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Спокойней товарищи.
Прошлый раз когда у казахов буча была?
Чем закончилась?
Ну и опять также будет: долги старой власти перед РФ не признать; кредитов новых попросить.
Традиционная казахская забава.
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|3.191, Аноним (63), 01:22, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Или не "протестующие", или не "военные".
Любая ВЧ - это гранатамёты и пулемёты.
"Протестующим" не светит вообще.
Так что комедия или фарс.
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|4.255, Михрютка (ok), 02:11, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Или не "протестующие", или не "военные".
> Любая ВЧ - это гранатамёты и пулемёты.
> "Протестующим" не светит вообще.
и действительно. ведь не было же никогда примеров, когда ВЧ с пулиметами не открывала ворота и не сдавала эти пулиметы "протестующим". ну никогда же такого не было.
и вот опять.
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|5.294, Аноним (63), 03:22, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда это не "военные".
Как показывает практика, при столкновении "военные" выносят "протестующих" в ноль.
А нормальная ВЧ может изолироваться на несколько месяцев или просто почистить ближайший населенный пункт. Если населенный пункт большой, а ВЧ совсем маленькая - весь состав отводится на соединение со своими.
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|6.302, Самокатофил (?), 03:43, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отдельно взятая практика на отдельно взятой территории показывает, что в начале власть с опричниной мешает с грязью население, а потом население рвет власть и опричников. Времена меняются, а традиции те же. Стабииильность, во.
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|6.308, celine_dion (?), 04:20, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы военными называете оккупационные войска, желательно ещё и неспособные слиться с населением из-за очевидных с первого взгляда различий фенотипа и разного языка — тогда да.
А если «военные» — это призывники или контрактники, до армии жившие на соседней улице — то нет.
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|1.156, Аноним (156), 00:58, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот поэтому как раз не исключая такой сценарий отключения и апокалипсис у нас я держу полный набор систем связи на короткие волны а также 144 и 470 мегагерц ну и satcom думаю не проблема чтоб связаться по радио и по компу с любой точкой мира через сеть воеенных спутников сша со свободно открытыми транспондерами.Антена делается из лыжных палок.Так что пускайй вырубают что хотят мы радисты-программисты от товарища майора не зависим.Чтоб он лопнул от злобы и зависти что нее может ни чего сделать.А вообще жаль конечно опять мирные люди как всегда страдают.Но видимо накипело как у французов.Революции ни к чему хорошему не приводили ни когда жаль граждан казахстана.
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|3.183, Аноним (156), 01:17, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поинтерисуйтесь сами уважаемый под свою ответственность все есть в интернете.Такую инфу я давать не буду потому что ни чего не знаю а может вы шпион провокатор из КГБ или с лубянки.Нашел дурака ХА!
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|2.199, Ivan_83 (ok), 01:31, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рации хороши локально для своих же, мы в семье ими активно пользуемся на отдыхе и даже возле дома.
Связь компами через рации = никакая скорость, хорошо если 9600 а то ведь и 1200 может быть фантастикой.
сатком и лыжные палки - мне кажется вы привираете.
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|3.221, Аноним (156), 01:44, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думайте что хотите все есть в интернете.А лыжные палки это шутка конечно но не далеко от этого все можно купить в хоз товарах.Опять же я ни чего не знаю и товарищу майору ни чего не скажу статья конституции 51. 73 и пока привет увидимса в аду.
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|3.222, Аноним (-), 01:44, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря на каких частотах.
Зависимоть длины волны и дальность передачи еще никто не отменял
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|3.307, Аноним (63), 04:04, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> сатком и лыжные палки - мне кажется вы привираете
По правде - "алюминиевые лыжные палки и ножовка".
В южных широтах проще.
Метеозависимоть ест.
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|2.259, Михрютка (ok), 02:14, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот поэтому как раз не исключая такой сценарий отключения и апокалипсис у
> нас я держу полный набор систем связи на короткие волны а
> также 144 и 470 мегагерц ну и satcom думаю не проблема
> чтоб связаться по радио и по компу с любой точкой
> мира через сеть воеенных спутников сша со свободно открытыми транспондерами.Антена делается
> из лыжных палок.Так что пускайй вырубают что хотят мы радисты-программисты от
> товарища майора не зависим.Чтоб он лопнул от злобы и зависти что
> нее может ни чего сделать.А вообще жаль конечно опять мирные люди
> как всегда страдают.Но видимо накипело как у французов.Революции ни к чему
> хорошему не приводили ни когда жаль граждан казахстана.
пока мы тут на опеннете треплемся, аноны уже православное рождество отмечать начали.
умеют люди отдыхать.
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|1.243, Аноним (243), 02:06, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я канеш понимаю, что опеннет вне политики, но всё же расскажите вкратце, по какому поводу такое веселье. Выборы? Протесты? Протесты после выборов?
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|2.252, Аноним (-), 02:09, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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10 дней никому не нужных беспонтовых праздников
Пока ОНИ по заграницам, народ мается
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|2.263, keydon (ok), 02:17, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Официально из-за увеличения стоимости газа в 2 раза (у многих в казахстане машины на газу), на деле видимо просто надоела мафиозность власти, а газ стал последней каплей
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|1.247, Иван Иванович Иванов (?), 02:07, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давно пора делать альтернативу сети. так, чтобы все эти запреты, AS и т.п. обходить. схоже тора, только без привязки с сети IP, либо своб альтернативную маршрутизацию, типа ipvX. это, думаю, вызов для профи данного сообщества и OpenX в целом
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|2.269, Михрютка (ok), 02:24, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>>Иван Иванович Иванов
> т.п. обходить. схоже тора, только без привязки с сети IP, либо
кто о чем, а ивановы как всегда о Торе. ой вэй.
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|1.305, Аноним (305), 03:53, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отключение интернета государством равно поджогу полицейского автомобиля митингующими.
Автомобиль куплен на налоги.
Блокировка прямо ставит вопрос о легитимности власти.
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