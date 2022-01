В Казахстане полностью заблокирован интернет

3.189 , смешнох ( ? ), 01:19, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Надеюсь благодарят бога и судьбу, ведь оно того стоит. Кстати, белорусам стоит еще быть благодарными России, каждый день, ведь в такой сложный для страны период, братская страна пришла на помощь, и поддержала денежно белорусов. Впрочем, я думаю белорусы и так чувствуют эту поддержку.

4.205 , Аноньимъ ( ok ), 01:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отношения Белоруссии с РФ мне сложно комментировать.

Они явно не сильно тёплые.

5.216 , Аноним ( - ), 01:41, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В одной банке травят

Либо сожрет сильнейший, либо будут терпеть сообща

5.226 , смешнох ( ? ), 01:50, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Отношения Белоруссии с РФ мне сложно комментировать.

> Они явно не сильно тёплые. Нууууу, если так смотреть то у всех соседей с РФ не сильно тёплые отношения. Что тут можно комментировать? ;)

Другое дело, что несмотря на нетеплые отношения, они помогают кредитами Александру Григоричу, а могли бы и как Украине помочь. Так что, как ты и говорил, белорусам есть за что быть благодарными.

6.233 , Аноньимъ ( ok ), 01:57, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам.

Не говоря уже о крупном бизнесе господина Порошенко в РФ, который цветёт и пахнет.

7.254 , смешнох ( ? ), 02:10, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам.

> Не говоря уже о крупном бизнесе господина Порошенко в РФ, который цветёт

> и пахнет. А, ок. Не знал что РФ помогает Украине больше чем Беларуси. Я слышал они еще Грузии помогают. Нам всем нужно быть благодарными.

8.266 , Аноньимъ ( ok ), 02:20, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На счёт Грузии я ничего сказать не могу ... 7.283 , Михрютка ( ok ), 02:49, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам. когда читаю такие каменты на техническом как бы сайте, страшновато становится. этот же человек код пишет небось или админит там что-то. 8.286 , Аноньимъ ( ok ), 02:58, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как страшно жить ... 7.309 , Аноним ( 309 ), 04:29, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Украине РФ продолжает финансово помогать. Минимум отпуская газ по бросовым ценам. Бред! Украина уже СЕДЬМОЙ год покупает газ на европейских газовых хабах, по европейским биржевым ценам. Газ Украиной не закупается в РФ с осени 2015 года. Закупаемый газ зачастую имеет российское происхождение, но покупается он в Европе, у европейских газовых трейдеров.

И да, газ в Украине нифига не дешёвый. Говорили, что даже дороже, чем в Германии, но я этого не проверял. Относительно низкие цены для бытовых потребителей (~$300 за 1000 куб.м.) вроде бы обеспечиваются за счёт собственной добычи Украины. 3.260 , keydon ( ok ), 02:14, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боюсь белорусы не оценят твоей шутки.

4.268 , Аноньимъ ( ok ), 02:22, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Боюсь белорусы не оценят твоей шутки. Дай Бог чтобы им не довелось её оценивать.