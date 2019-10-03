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В Ираке отключён интернет

03.10.2019 07:09

На фоне проходящих массовых беспорядков, в Ираке предпринята попытка полной блокировки доступа к сети интернет. В настоящее время потеряна связность с примерно 75% иракскими провайдерами, включая всех крупных операторов связи. Доступ остаётся только в некоторых городах на севере Ирака (например, Курдском автономном районе), имеющих отдельную сетевую инфраструктуру и статус автономии.

Вначале власти попытались блокировать доступ к Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram и другим мессенджерам и социальным сетям, но после неэффективности такого шага перешли к полной блокировке доступа для нарушения координации действий в среде протестующих. Примечательно, что это не первое отключение интернета в Ираке, например, в июле 2018 года на фоне протестного движения доступ в Сеть был полностью заблокирован в Багдаде, а в июне этого года по решению Совета министров интернет частично отключали для.... предотвращения мошенничества во время национальных школьных экзаменов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Египет самоустранился из сети Интернет
  3. OpenNews: Открытый проект AllJoyn нацелен на создание P2P-сети из мобильных устройств
  4. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  5. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  6. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: internet
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  • 1.1, Аноним (1), 07:23, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    кто бы у нас на несколько дней его отключил. все зомбями стали с этими мессенджерами и инстаграмами
     
     
  • 2.2, Онаним тот самый (?), 07:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Сказал человек, комментирующий новости на опеннете
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 07:30, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Постинг на опеннете - это другое, ря.
     
     
  • 4.11, тов. майор (?), 07:52, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не переживайте, опеннет мы вам оставим - он расположен внутри суверенного роисьсского интернета, и тщательно собирает о вас все что надо, в полном соответствии с законодательством.

    аналитика будет немножко тормозить, поскольку моих коллег из САСШ мы того, но владелец сайта в курсе и быстро ее заменит на яндекс-шпион.

    Так что вы даже не заметите и не расстроитесь.

     
     
  • 5.20, Ан (??), 08:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Параноики хреновы. Чё скрывать та? Хотя если что-то против правительства делаете, тогда понятно почему Вы все всё время панику поднимаете. Не бойтесь, все там окажетесь ....
     
     
  • 6.24, вейланд (?), 08:28, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём против правительства определённой страны, все остальные им побоку.
     
  • 6.29, freehck (ok), 08:42, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не бойтесь, все там окажетесь

    Действительно. Если все там будем, чего бояться-то?

     
  • 6.46, Онанимус (?), 09:42, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Параноики хреновы. Чё скрывать та?

    Перед тем, как трололо, не забывайте высовывать в форточку хрен!

     
  • 5.28, qwerty123 (??), 08:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не переживайте, опеннет мы вам оставим

    угу, в локальной сети.

     
     
  • 6.61, Аноним (61), 10:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вся сеть будет локальной. Ваш avahi найдёт вам 100500 принтеров по всей стране, радуйтесь.
     
     
  • 7.74, Анонимус2 (?), 10:31, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и так пол-ядра стабильно жрёт пытаясь ко всему вокруг подключиться, куда уж дальше?
     
  • 2.17, Аноним (17), 08:18, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Не удивительно если скоро в инстаграме (и др. соц.сетях) появятся фото типа: что съел на обед 🍣🥗 и что из этого получилось утром 💩 . Ну и конечно же новая волна crap-блогеров
     
     
  • 3.40, dimqua (ok), 09:23, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже не просто фото блюд публикуют, их едят в прямом эфире.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Мокпан

     
     
  • 4.49, Аноним (17), 09:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о_0 значит скоро фото из сортира
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 10:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типа такого ? https://www.youtube.com/watch?v=GMLqSb_bYjk
     
  • 3.57, пофигист (?), 09:56, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не похрен ли на это? Или вас насильно заставляют такое смотреть?
     
  • 3.65, Аноним (65), 10:08, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что съел на обед 🍣🥗 и что из этого получилось утром

    Или что получилось через час, если обратно пошло.

     
  • 2.64, Аноним (65), 10:03, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кто бы у нас на несколько дней его отключил

    Посылай своё резюме в РКН. Тебя примут с большой вероятностью.

     

  • 1.4, ыы (?), 07:30, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    FIDO BE BACK
     
  • 1.6, Иван (??), 07:33, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эмм, зачем эта новость тут?
     
     
  • 2.36, Ваня Бевзюк сетевик (?), 09:07, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тут были новости про суверенный Интернет. Это к ним пояснение зачем.
     

  • 1.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 07:36, 03/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 07:47, 03/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.9, timur.davletshin (ok), 07:51, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ираку конечно уже бояться нечего. Хуже, чем было, уже не будет. А вот выводы из той же ситуации с Египтом, где провайдеры оказали неоценимую поддержку протестующим (все были из стран, любящих нести демократию) сделать стоит.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 08:22, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ираку нечего бояться, с учётом наличия ЯО. Чего таки нельзя сказать за некоторых соседей.
     
     
  • 3.27, llolik (ok), 08:36, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ирак и Иран - это разные страны, хоть и соседи :)
    У того, впрочем, тоже официально какбы нет, а по факту - фиг его знает, чего там эти персы мутят.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 09:48, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все ли в порядке с правам женщин в Ираке? Не нившаютя ли права содимотов у аудитов? Почему мировое сообщество молчит? Доколе?!
     
  • 4.62, Аноним (19), 10:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во. Персы. А то напридумали: Ирак, Иран, Саудитскую нефть...
     
  • 2.35, Annoynymous (ok), 09:04, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, Ирак уже демократическая страна, зачем им интернет.
     

  • 1.13, Fracta1L (ok), 07:57, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скоро и в России))
     
  • 1.14, Аноним (14), 08:11, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего там протестующие хотят? Может дать это, а не инет вырубать?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:14, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Украине уже так попробовали.
    Как вы оцените результат?
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 08:33, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Украине делают хорошую мину при плохой игре. Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле. Их вполне устраивает быть гастерами в Польше например, пусть даже там об них вытирают ноги не стесняясь.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 08:59, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле.

    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.

     
     
  • 5.59, Аноним (19), 10:00, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле.
    > Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.

    Таки почём вы продаёте это своё место?

     
  • 4.42, Аноним (42), 09:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > пусть даже там об них вытирают ноги не стесняясь

    Это тебе так по телевизору сказали? Я запрещаю тебе смотреть телевизор!

     
     
  • 5.47, anonim1337 (?), 09:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ютубу это сказали. По горе новостных изданий это сказали. Даже в одной онлайн игре поляк в голосовом чате про это сказал лично мне. Но возможно это был агент Путина. Всё кто говорит плохо про Украину и её жителей агенты Путина. Набери в поиске "поляки любят украинцев" и наслаждайся. Если вдруг свидомый поиск ничего не покажет, зайди не с украинского домена. Добро пожаловать в реальный мир.
     
  • 3.30, Аноним (30), 08:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На чём? =/
     
  • 3.48, Онанимус (?), 09:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На Украине уже так попробовали.

    Вы это называете - попробовали? Ну-ну...

     
  • 3.52, anonymous (??), 09:48, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Протестующим вна Украине дали то, что они требовали? Можно ссылочку на новость? А-то, вроде бы, всё ж наоборот было.
     
     
  • 4.58, Аноним (15), 09:57, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они требовали государственного переворота. Он свершился.
     
  • 2.18, Кккк (?), 08:18, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как и всегда чтоб все было, а за это ничего не было. Ирак это Украина персидского залива - разваливающееся обанкротившееся гос-во с  Зашкаливающей коррупцией и с некоторыми свободами.Так что там будут бузить по каждому поводу с известной эффективностью.
     
     
  • 3.43, Ярослав (??), 09:31, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По телевизову рассказывали?
     
     
  • 4.53, Аноним (51), 09:50, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По интернету, а ты веришь только в ОБС?
     

  • 1.16, Аноним (16), 08:15, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну, наш чебурнет точно также будет работать, когда надо всех кроме гос. учреждений и банков от интернета отключить и едр. довольны=)
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 08:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я буду доволен, на Оппеннете начнутся конструктивные дискуссии.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 08:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой ли?
     
     
  • 4.26, Аноним (1), 08:36, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно точно станет лучше без "брацкех" народов, которые сюда политоту несут.
     
     
  • 5.31, Аноним (30), 08:46, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше чекни, кто политику несёт.
    А лучше будет без всяких "ненужно".
     
  • 5.50, Онанимус (?), 09:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вынужден Вас разочаровать: Вы плохо представляете себе аудиторию Опеннета.
     
  • 3.32, ryoken (ok), 08:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У кого из соседей стрельунть на поллитру?
     
     
  • 4.55, Аноним (19), 09:54, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У кого из соседей стрельунть на поллитру?

    У говорящих на древнеарамейском.

    А с салом налей, кум!

     
  • 2.23, вейланд (?), 08:27, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А когда он у вас будет?
     

  • 1.34, Cesar (??), 09:00, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чуть что Facebook, Twitter сразу виноваты - ахахаххх
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:20, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу видно, что не зря пиндосы войну развязали в Ираке. В стране наступила благодать, своба слова, все живут дружно и счастливо.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 09:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно надо как в Иране с гиперинфляцией, сидеть и радоваться да еще и без половины сайтов.
     
     
  • 3.60, X86 (ok), 10:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гиперинфляция - это лучше, чем гиперинфляция и отрезание головы проамериканскими боевиками.
     
     
  • 4.70, Аноним (41), 10:14, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно главное сидеть на попе ровно. А то там же гомобоевики страшные. Пойди еще Соловьева посмотри по ящику.
     

  • 1.38, тоже Аноним (ok), 09:20, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Не далее как на прошлой неделе Павел Петрович, когда разговор за общим столом зашел о французских бунтовщиках, разгорячился по обыкновению, и заявил, что в один день положил бы конец смуте, выведя на улицы пушки.
    Екатерина прервала его тогда с необычной резкостью:
    — Боюсь, что с такими представлениями вы недолго процарствуете! — воскликнула она. — Пушками против идей не воюют"
     
  • 1.39, Фристайло (?), 09:23, 03/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.44, Аноним (41), 09:31, 03/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.45, Аноним (45), 09:35, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закроют доступ к твиттеру тогда новостей на  opennet  не будет больше
     
  • 1.54, Онанимус (?), 09:51, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сами толкают развитие Mesh-сетей.
     
  • 1.56, Аноним (-), 09:55, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На фоне проходящих массовых беспорядков, в Ираке предпринята попытка полной блокировки доступа к сети интернет.

    2k21 На фоне проходящих массовых беспорядков, в Russia предпринята попытка полной блокировки доступа к сети интернет. (шутка или .....?)

     
     
  • 2.69, Аноним (61), 10:13, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кои-то веки сетевые борцуны с системой задницы от диванов оторвут.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 10:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как инет отключат сразу пойдут искать себе новое занятие.
     

  • 1.63, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:02, 03/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.67, Аноним (41), 10:12, 03/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.71, Аноним (61), 10:17, 03/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.72, Аноним (73), 10:24, 03/10/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.66, Аноним (61), 10:11, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ай, бида-пичялька... Пекари без иностранных ресурсов хлеб не пекут, портные без иностранных ресурсов штаны не шьют, каменщики стены не кладут, столяры доски не строгают, врачи не лечат, учителя не учат, вай, что делать, что делать...
     
  • 1.68, Аноним (75), 10:12, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    как это могло случится, ведь Ирак это страна победившей демократии, не зря же амеры положили для этого до полумиллиона иракцев
     

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