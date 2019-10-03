В Ираке отключён интернет

2.15 , Аноним ( 15 ), 08:14, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На Украине уже так попробовали.

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3.25 , Аноним ( 1 ), 08:33, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Украине делают хорошую мину при плохой игре. Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле. Их вполне устраивает быть гастерами в Польше например, пусть даже там об них вытирают ноги не стесняясь.

4.33 , Аноним ( 33 ), 08:59, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.

5.59 , Аноним ( 19 ), 10:00, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле.

> Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Таки почём вы продаёте это своё место?

4.42 , Аноним ( 42 ), 09:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > пусть даже там об них вытирают ноги не стесняясь Это тебе так по телевизору сказали? Я запрещаю тебе смотреть телевизор!

5.47 , anonim1337 ( ? ), 09:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По ютубу это сказали. По горе новостных изданий это сказали. Даже в одной онлайн игре поляк в голосовом чате про это сказал лично мне. Но возможно это был агент Путина. Всё кто говорит плохо про Украину и её жителей агенты Путина. Набери в поиске "поляки любят украинцев" и наслаждайся. Если вдруг свидомый поиск ничего не покажет, зайди не с украинского домена. Добро пожаловать в реальный мир.

3.30 , Аноним ( 30 ), 08:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На чём? =/

3.48 , Онанимус ( ? ), 09:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >На Украине уже так попробовали. Вы это называете - попробовали? Ну-ну...

3.52 , anonymous ( ?? ), 09:48, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Протестующим вна Украине дали то, что они требовали? Можно ссылочку на новость? А-то, вроде бы, всё ж наоборот было.

4.58 , Аноним ( 15 ), 09:57, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они требовали государственного переворота. Он свершился.

2.18 , Кккк ( ? ), 08:18, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как и всегда чтоб все было, а за это ничего не было. Ирак это Украина персидского залива - разваливающееся обанкротившееся гос-во с Зашкаливающей коррупцией и с некоторыми свободами.Так что там будут бузить по каждому поводу с известной эффективностью.

3.43 , Ярослав ( ?? ), 09:31, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По телевизову рассказывали?

4.53 , Аноним ( 51 ), 09:50, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – По интернету, а ты веришь только в ОБС?

