В Ираке отключён интернет

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|1.1, Аноним (1), 07:23, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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кто бы у нас на несколько дней его отключил. все зомбями стали с этими мессенджерами и инстаграмами
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|4.11, тов. майор (?), 07:52, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не переживайте, опеннет мы вам оставим - он расположен внутри суверенного роисьсского интернета, и тщательно собирает о вас все что надо, в полном соответствии с законодательством.
аналитика будет немножко тормозить, поскольку моих коллег из САСШ мы того, но владелец сайта в курсе и быстро ее заменит на яндекс-шпион.
Так что вы даже не заметите и не расстроитесь.
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|5.20, Ан (??), 08:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Параноики хреновы. Чё скрывать та? Хотя если что-то против правительства делаете, тогда понятно почему Вы все всё время панику поднимаете. Не бойтесь, все там окажетесь ....
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|6.24, вейланд (?), 08:28, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём против правительства определённой страны, все остальные им побоку.
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|6.29, freehck (ok), 08:42, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не бойтесь, все там окажетесь
Действительно. Если все там будем, чего бояться-то?
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|6.46, Онанимус (?), 09:42, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Параноики хреновы. Чё скрывать та?
Перед тем, как трололо, не забывайте высовывать в форточку хрен!
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|6.61, Аноним (61), 10:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вся сеть будет локальной. Ваш avahi найдёт вам 100500 принтеров по всей стране, радуйтесь.
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|7.74, Анонимус2 (?), 10:31, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он и так пол-ядра стабильно жрёт пытаясь ко всему вокруг подключиться, куда уж дальше?
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|2.17, Аноним (17), 08:18, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно. Не удивительно если скоро в инстаграме (и др. соц.сетях) появятся фото типа: что съел на обед 🍣🥗 и что из этого получилось утром 💩 . Ну и конечно же новая волна crap-блогеров
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|3.65, Аноним (65), 10:08, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что съел на обед 🍣🥗 и что из этого получилось утром
Или что получилось через час, если обратно пошло.
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|2.64, Аноним (65), 10:03, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кто бы у нас на несколько дней его отключил
Посылай своё резюме в РКН. Тебя примут с большой вероятностью.
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|1.9, timur.davletshin (ok), 07:51, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ираку конечно уже бояться нечего. Хуже, чем было, уже не будет. А вот выводы из той же ситуации с Египтом, где провайдеры оказали неоценимую поддержку протестующим (все были из стран, любящих нести демократию) сделать стоит.
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|2.19, Аноним (19), 08:22, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ираку нечего бояться, с учётом наличия ЯО. Чего таки нельзя сказать за некоторых соседей.
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|3.27, llolik (ok), 08:36, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ирак и Иран - это разные страны, хоть и соседи :)
У того, впрочем, тоже официально какбы нет, а по факту - фиг его знает, чего там эти персы мутят.
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|4.51, Аноним (51), 09:48, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А все ли в порядке с правам женщин в Ираке? Не нившаютя ли права содимотов у аудитов? Почему мировое сообщество молчит? Доколе?!
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|4.62, Аноним (19), 10:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-во. Персы. А то напридумали: Ирак, Иран, Саудитскую нефть...
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|3.25, Аноним (1), 08:33, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Украине делают хорошую мину при плохой игре. Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле. Их вполне устраивает быть гастерами в Польше например, пусть даже там об них вытирают ноги не стесняясь.
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|4.33, Аноним (33), 08:59, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле.
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
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|5.59, Аноним (19), 10:00, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Хотя для многих украинцев родина там где одно место в тепле.
> Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
Таки почём вы продаёте это своё место?
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|4.42, Аноним (42), 09:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> пусть даже там об них вытирают ноги не стесняясь
Это тебе так по телевизору сказали? Я запрещаю тебе смотреть телевизор!
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|5.47, anonim1337 (?), 09:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По ютубу это сказали. По горе новостных изданий это сказали. Даже в одной онлайн игре поляк в голосовом чате про это сказал лично мне. Но возможно это был агент Путина. Всё кто говорит плохо про Украину и её жителей агенты Путина. Набери в поиске "поляки любят украинцев" и наслаждайся. Если вдруг свидомый поиск ничего не покажет, зайди не с украинского домена. Добро пожаловать в реальный мир.
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|3.48, Онанимус (?), 09:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На Украине уже так попробовали.
Вы это называете - попробовали? Ну-ну...
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|3.52, anonymous (??), 09:48, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Протестующим вна Украине дали то, что они требовали? Можно ссылочку на новость? А-то, вроде бы, всё ж наоборот было.
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|2.18, Кккк (?), 08:18, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как и всегда чтоб все было, а за это ничего не было. Ирак это Украина персидского залива - разваливающееся обанкротившееся гос-во с Зашкаливающей коррупцией и с некоторыми свободами.Так что там будут бузить по каждому поводу с известной эффективностью.
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|1.16, Аноним (16), 08:15, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну, наш чебурнет точно также будет работать, когда надо всех кроме гос. учреждений и банков от интернета отключить и едр. довольны=)
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|2.21, Аноним (19), 08:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я буду доволен, на Оппеннете начнутся конструктивные дискуссии.
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|4.26, Аноним (1), 08:36, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно точно станет лучше без "брацкех" народов, которые сюда политоту несут.
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|5.31, Аноним (30), 08:46, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше чекни, кто политику несёт.
А лучше будет без всяких "ненужно".
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|5.50, Онанимус (?), 09:47, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вынужден Вас разочаровать: Вы плохо представляете себе аудиторию Опеннета.
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|4.55, Аноним (19), 09:54, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У кого из соседей стрельунть на поллитру?
У говорящих на древнеарамейском.
А с салом налей, кум!
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|1.37, Аноним (37), 09:20, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу видно, что не зря пиндосы войну развязали в Ираке. В стране наступила благодать, своба слова, все живут дружно и счастливо.
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|2.41, Аноним (41), 09:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно надо как в Иране с гиперинфляцией, сидеть и радоваться да еще и без половины сайтов.
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|3.60, X86 (ok), 10:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гиперинфляция - это лучше, чем гиперинфляция и отрезание головы проамериканскими боевиками.
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|4.70, Аноним (41), 10:14, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно главное сидеть на попе ровно. А то там же гомобоевики страшные. Пойди еще Соловьева посмотри по ящику.
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|1.38, тоже Аноним (ok), 09:20, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Не далее как на прошлой неделе Павел Петрович, когда разговор за общим столом зашел о французских бунтовщиках, разгорячился по обыкновению, и заявил, что в один день положил бы конец смуте, выведя на улицы пушки.
Екатерина прервала его тогда с необычной резкостью:
— Боюсь, что с такими представлениями вы недолго процарствуете! — воскликнула она. — Пушками против идей не воюют"
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|1.56, Аноним (-), 09:55, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На фоне проходящих массовых беспорядков, в Ираке предпринята попытка полной блокировки доступа к сети интернет.
2k21 На фоне проходящих массовых беспорядков, в Russia предпринята попытка полной блокировки доступа к сети интернет. (шутка или .....?)
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|2.69, Аноним (61), 10:13, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В кои-то веки сетевые борцуны с системой задницы от диванов оторвут.
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|1.66, Аноним (61), 10:11, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ай, бида-пичялька... Пекари без иностранных ресурсов хлеб не пекут, портные без иностранных ресурсов штаны не шьют, каменщики стены не кладут, столяры доски не строгают, врачи не лечат, учителя не учат, вай, что делать, что делать...
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|1.68, Аноним (75), 10:12, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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как это могло случится, ведь Ирак это страна победившей демократии, не зря же амеры положили для этого до полумиллиона иракцев
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