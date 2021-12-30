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Выпуск OpenRGB 0.7, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

30.12.2021 11:37

Опубликован новый выпуск OpenRGB 0.7, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux, macOS и Windows.

Среди новых возможностей выделяются:

  • Добавлено меню настроек. Теперь для настройки специфической функциональности (устройства E1.31, QMK, Philips Hue, Philips Wiz, Yeelight и устройства, управляемые через последовательный порт, например, на базе Arduino) не нужно редактировать файл конфигурации вручную.
  • Добавлен слайдер для управления яркостью устройств, которые имеют эту настройку в дополнение к настройке цвета.
  • В меню настроек теперь доступно управление автозапуском OpenRGB при старте системы. Можно указать дополнительные действия, которые выполнит OpenRGB при таком запуске (применение профилей, запуск в режиме сервера).
  • Плагины теперь имеют механизм версионирования во избежание сбоев из-за использования устаревших сборок с новыми версиями OpenRGB.
  • Добавлена возможность установки плагинов через меню настроек.
  • Добавлена консоль вывода логов для упрощения получения информации о сбоях от новых пользователей. Консоль логов можно включить в настройках в разделе "Информация".
  • Добавлена возможность сохранения настроек на устройство, при наличии в устройстве Flash-памяти. Сохранение выполняется только по команде во избежание избыточного расходования ресурса Flash. Ранее для таких устройств сохранение не выполнялось по тем же соображениям.
  • При обнаружении новых устройств, для которых требуется настройка размерности (контроллеры ARGB), OpenRGB напомнит о необходимости этой настройки.


Добавлена поддержка новых устройств:

  • Расширен список обнаруживаемых GPU (Gigabyte, ASUS, MSI, EVGA, Sapphire и др.)
  • Расширен список поддерживаемых материнских плат MSI Mystic Light (из-за особенностей этой серии плат, по умолчанию непротестированные устройства остаются недоступны во избежание софтлока RGB-контроллера)
  • Исправлены проблемы с мышами Logitech, обнаруженные в версии 0.6.
  • Добавлены режимы работы Logitech G213
  • Philips Hue (в том числе Entertainment mode)
  • Corsair Commander Core
  • HyperX Alloy Origins Core
  • Alienware G5 SE
  • ASUS ROG Pugio (поддержка мышей ASUS в целом улучшена)
  • ASUS ROG Throne headset stand
  • ASUS ROG Strix Scope
  • В Razer Controller добавлены новые устройства.
  • Obinslab Anne Pro 2
  • ASUS Aura SMBus controller переименован в ENE SMBus controller (более правильное OEM-название), сам контроллер несколько расширен: Добавлена поддержка GPU ASUS серии 3xxx (ENE controller) и XPG Spectrix S40G NVMe SSD (ENE controller, требует запуска от имени Администратора/root для работы). Исправлен конфликт контроллера с Crucial DRAM.
  • HP Omen 30L
  • Cooler Master RGB Controller
  • Cooler Master ARGB Controller direct mode
  • Клавиатура Wooting
  • Blinkinlabs BlinkyTape
  • Клавиатура Alienware AW510K
  • Клавиатура Corsair K100
  • SteelSeries Rival 600
  • SteelSeries Rival 7x0
  • Logitech G915, G915 TKL
  • Logitech G Pro
  • Клавиатура Sinowealth 0016 keyboard
  • Исправлено мерцание устройств HyperX (в особенности HyperX FPS RGB)
  • Все адреса Crucial DRAM снова доступны для обнаружения, скорее всего это решит проблему неполного обнаружения планок.
  • GPU Gigabyte RGB Fusion 2
  • GPU EVGA 3xxx
  • EVGA KINGPIN 1080Ti и 1080 FTW2
  • Мышь ASUS Strix Evolv
  • MSI GPU direct mode


Исправлены проблемы:

  • Исправлены проблемы с обнаружением USB-устройств, связанные со значениями interface/page/usage, различающимися между ОС
  • На многих устройствах исправлены карты размещения клавиш (раскладки).
  • Улучшено форматирование логов
  • Исправлена проблема множественной инициализации WMI (приводила к невозможности переобнаружения устройств SMBus)
  • Немного улучшен пользовательский интерфейс
  • Исправлены падения приложения при подключении мышей Logitech (G502 Hero и G502 PS)
  • Исправлены падения приложения при выгрузке плагинов


Известные проблемы:

  • Некоторые из недавно добавленных GPU от NVIDIA (ASUS Aura 3xxx, EVGA 3xxx) не работают под Linux, связано с недостатками реализации I2C/SMBus в проприетарном драйвере NVIDIA.
  • Не работает эффект wave на Redragon M711.
  • Не подписаны индикаторы некоторых мышей Corsair.
  • Для некоторых клавиатур Razer нет раскладок.
  • В некоторых случаях количество каналов Asus Addressable может быть определено неправильно.

При переходе на новую версию могут возникнуть проблемы с совместимостью файлов профилей и размерностей и их нужно будет пересоздать. При переходе с версий до 0.6 также следует отключить в настройках OpenRazer (OpenRazer-win32), чтобы задействовать встроенный контроллер Razer, который поддерживает больше устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/CalcProgram...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenRGB 0.6, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
  3. OpenNews: Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
Автор новости: k1-801
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56434-openrgb
Ключевые слова: openrgb
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:06, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Хорошо, что в названии есть приставка open - без нее софт в мире Линукса не обретёт популярности.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:07, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Хорошо, что не называется QtOpenRGB. Обычно проекты на Qt считают, что нужно непременно помянуть тулкит в самом названии.
     
     
  • 3.13, Anonnnym (?), 13:47, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень удобно кста, потому что ПМ при поиске не показывает зависимости
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 18:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше были удобные сайты для поиска софта: kde-apps.org и qt-apps.org
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:50, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство таких проектов начинаются с приветмир, просто потому что сделать приличную приложуху не так и сложно с кутэ. А если пойдёт дальше, то не менять же название (иногда и меняют). Я кстати не могу припомнить таких программ, только какие-то совершенно наколенные поделки. А вот гтк этим грешит, поэтому предъява не по адресу.
     
  • 3.15, kusb (?), 13:51, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GnuWinReQtXOpenRgb
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:20, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общая практика. Никого уже не удивить названием пакета типа "super-usefull-tool-written-in-Rust-do-you-hear-me-IN-RUST".
     
  • 2.12, Аноним (14), 13:44, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опен это из мира эппла что-то. Ну вот как с опенкл. Не особенно популярно в итоге кстати, куда всё так же щемит несмотря на то, что завязана на одного вендора ускорителей.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опен это такой намек что нам пофиг на GNU https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:55, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нормально вас смузи торкнуло ... меня лично на openbsd потянуло
     
  • 2.35, Аноним (34), 18:46, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хорошо, что в названии есть приставка open - без нее софт в мире Линукса не обретёт популярности.

    Да вообще, олично. Не только для Линукса, для любых свободных ОС.

     

  • 1.2, Аноним (3), 13:06, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бесполезная ерунда. Это я про подсветку в целом. Говорю как обладатель мыши с ЛГБТ-подсветкой. Было прикольно только первые секунд 30.
     
     
  • 2.5, Аноним (14), 13:14, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Технически ЛГБТ-подсветка может быть полезной, на мышках a4tech это индикация макросов, может использоваться для индикации разрешения (в том числе цветовой, оно там переключаемое). Постоянно конечно не требуется совершенно и только мешает.
     
  • 2.6, anonymous (??), 13:15, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато гирлянды вешать не надо
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:26, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле конечно же вкусовщина. Но... у меня мышь с подсветкой и в стоке в темной комноте - да отвлекает, но подобрав яркость сохранил возможность "елки" и не отвлекает, если не пользоваться.
     
  • 2.11, Atterratio (ok), 13:44, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что сама подсветка во многих девайсах бесполезная хрень, делает саму тулзу только полезнее. Вот купил ты клаву или мушь из дешёвых, а она из коробки переливается всеми цветами радуги и ни как это не отключить, а оффтопика нету.
     
  • 2.16, AlexYeCu_not_logged (?), 13:51, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >бесполезная ерунда. Это я про подсветку в целом.

    Отсюда вывод: софт, позволяющий её отключить, полезен.

     
  • 2.28, Аноним (-), 15:53, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Польза начнет ощущаться когда дорастёте до удалёнки с разницей во времени часов этак 12. Но я про клавиатуру, конечно. Знаете такой девайс?
     
     
  • 3.31, Anonnnym (?), 16:57, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глазки спасибо не скажут, если в темноте работать
     
  • 2.29, Урри (ok), 15:59, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я использую разный цвет подсветки клавиатуры в зависимости от языка ввода.
    Невероятно удобно, подсел и не могу слезть - пришлось купить несколько идентичных клавиатур и заменить все рабочие места, где приходится появляться.
     
  • 2.32, Аноним (-), 17:03, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это потому что не LGBT+ и без раст
     

  • 1.4, Аноним (14), 13:10, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это конечно всё хорошо, что поддерживается лгбт оверпрайс, но что делать обладателям бюджетной продукции, скажем, от a4tech? Ведь там лгбт подсветка тоже практически везде и отключается она только через китайскую приложуху на бейсике (приложуха из разряда покидали контролов на форму и поставили картинку фоном), которая только для венды. Во всяком случае, так было, когда я в прошлый раз менял настройки.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:18, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запилить возможность управлять и этой продукцией самому. У OpenRGB хорошая документация есть. Ставишь софт в виртуалку с виндой, пробрасываешь туда устройство, отлавливаешь коды, которые софт посылает в устройство через Wireshark и собираешь конфиг под своё устройство. Потом делаешь пулл-реквест для включения его в поставку по умолчанию, чтобы те, у кого такое же устройство, могли пользоваться твоей работой.
    Это опенсорс, если чего-то нет - можно всегда попробовать это допилить.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:17, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >RGB-подсветкой периферийных устройств

    Очередная дурь 21го века.

     
     
  • 2.8, Михрютка (ok), 13:25, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да нормуль. будет сигнализировать светом, когда вставляешь не туда.
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 13:41, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда вставляешь не туда, оно же физически ощущается, например более узкий вход
     
     
  • 4.17, Аноним (14), 13:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем пихать в ухо? Так можно и повредить, особенно более тонкими предметами.
     
     
  • 5.25, Михрютка (ok), 14:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А зачем пихать в ухо? Так можно и повредить, особенно более тонкими
    > предметами.

    птушо в мануале написано, что женщины любят ушами

     
  • 4.23, Аноним (23), 14:30, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С резервной системой оповещения всегда надежнее
     
  • 4.24, Михрютка (ok), 14:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда вставляешь не туда, оно же физически ощущается, например более узкий вход

    вы, товарищ, по молодости, видимо, недооцениваете решимость некоторых людей.

    я в свое время пинцетом ровнял разъем de15 от монитора, вставленный вверх ногами. на вопрос "КАК???!!!" милая лаборантка краснела, как на медосмотре, но так и не призналась - как.

     
     
  • 5.27, Аноним (23), 15:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел проплавленную булавкой дырку на IDE шлейфе
     
  • 2.33, Anonnnym (?), 17:09, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gitlab.com/SR_team/ColoredLayout
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:53, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А клаву MSI MysticLight MS-1563 так и не добавили.

    И хрен на ней подсветку отключишь без венды.

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователи проприетарного ненужно должны страдать.  
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 14:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи проприетарного ноута, в котором эта клавиатура стоит?
     

  • 1.36, Аноним (36), 18:52, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем изобретать велосипеды? Протирайте лучше программы от производителей, они явно лучше будут работать чем поделки от неизвестно кого и в названии "Open" ещё
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 18:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Портируйте*
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