Выпуск OpenRGB 0.7, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

Опубликован новый выпуск OpenRGB 0.7, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux, macOS и Windows. Среди новых возможностей выделяются: Добавлено меню настроек. Теперь для настройки специфической функциональности (устройства E1.31, QMK, Philips Hue, Philips Wiz, Yeelight и устройства, управляемые через последовательный порт, например, на базе Arduino) не нужно редактировать файл конфигурации вручную.

Добавлен слайдер для управления яркостью устройств, которые имеют эту настройку в дополнение к настройке цвета.

В меню настроек теперь доступно управление автозапуском OpenRGB при старте системы. Можно указать дополнительные действия, которые выполнит OpenRGB при таком запуске (применение профилей, запуск в режиме сервера).

Плагины теперь имеют механизм версионирования во избежание сбоев из-за использования устаревших сборок с новыми версиями OpenRGB.

Добавлена возможность установки плагинов через меню настроек.

Добавлена консоль вывода логов для упрощения получения информации о сбоях от новых пользователей. Консоль логов можно включить в настройках в разделе "Информация".

Добавлена возможность сохранения настроек на устройство, при наличии в устройстве Flash-памяти. Сохранение выполняется только по команде во избежание избыточного расходования ресурса Flash. Ранее для таких устройств сохранение не выполнялось по тем же соображениям.

При обнаружении новых устройств, для которых требуется настройка размерности (контроллеры ARGB), OpenRGB напомнит о необходимости этой настройки.



Добавлена поддержка новых устройств: Расширен список обнаруживаемых GPU (Gigabyte, ASUS, MSI, EVGA, Sapphire и др.)

Расширен список поддерживаемых материнских плат MSI Mystic Light (из-за особенностей этой серии плат, по умолчанию непротестированные устройства остаются недоступны во избежание софтлока RGB-контроллера)

Исправлены проблемы с мышами Logitech, обнаруженные в версии 0.6.

Добавлены режимы работы Logitech G213

Philips Hue (в том числе Entertainment mode)

Corsair Commander Core

HyperX Alloy Origins Core

Alienware G5 SE

ASUS ROG Pugio (поддержка мышей ASUS в целом улучшена)

ASUS ROG Throne headset stand

ASUS ROG Strix Scope

В Razer Controller добавлены новые устройства.

Obinslab Anne Pro 2

ASUS Aura SMBus controller переименован в ENE SMBus controller (более правильное OEM-название), сам контроллер несколько расширен: Добавлена поддержка GPU ASUS серии 3xxx (ENE controller) и XPG Spectrix S40G NVMe SSD (ENE controller, требует запуска от имени Администратора/root для работы). Исправлен конфликт контроллера с Crucial DRAM.

HP Omen 30L

Cooler Master RGB Controller

Cooler Master ARGB Controller direct mode

Клавиатура Wooting

Blinkinlabs BlinkyTape

Клавиатура Alienware AW510K

Клавиатура Corsair K100

SteelSeries Rival 600

SteelSeries Rival 7x0

Logitech G915, G915 TKL

Logitech G Pro

Клавиатура Sinowealth 0016 keyboard

Исправлено мерцание устройств HyperX (в особенности HyperX FPS RGB)

Все адреса Crucial DRAM снова доступны для обнаружения, скорее всего это решит проблему неполного обнаружения планок.

GPU Gigabyte RGB Fusion 2

GPU EVGA 3xxx

EVGA KINGPIN 1080Ti и 1080 FTW2

Мышь ASUS Strix Evolv

MSI GPU direct mode



Исправлены проблемы: Исправлены проблемы с обнаружением USB-устройств, связанные со значениями interface/page/usage, различающимися между ОС

На многих устройствах исправлены карты размещения клавиш (раскладки).

Улучшено форматирование логов

Исправлена проблема множественной инициализации WMI (приводила к невозможности переобнаружения устройств SMBus)

Немного улучшен пользовательский интерфейс

Исправлены падения приложения при подключении мышей Logitech (G502 Hero и G502 PS)

Исправлены падения приложения при выгрузке плагинов



Известные проблемы: Некоторые из недавно добавленных GPU от NVIDIA (ASUS Aura 3xxx, EVGA 3xxx) не работают под Linux, связано с недостатками реализации I2C/SMBus в проприетарном драйвере NVIDIA.

Не работает эффект wave на Redragon M711.

Не подписаны индикаторы некоторых мышей Corsair.

Для некоторых клавиатур Razer нет раскладок.

В некоторых случаях количество каналов Asus Addressable может быть определено неправильно. При переходе на новую версию могут возникнуть проблемы с совместимостью файлов профилей и размерностей и их нужно будет пересоздать. При переходе с версий до 0.6 также следует отключить в настройках OpenRazer (OpenRazer-win32), чтобы задействовать встроенный контроллер Razer, который поддерживает больше устройств.



