Выпуск OpenRGB 0.7, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

2.8 , Михрютка ( ok ), 13:25, 30/12/2021 да нормуль. будет сигнализировать светом, когда вставляешь не туда.

3.10 , Аноним ( 3 ), 13:41, 30/12/2021 когда вставляешь не туда, оно же физически ощущается, например более узкий вход

4.17 , Аноним ( 14 ), 13:52, 30/12/2021 А зачем пихать в ухо? Так можно и повредить, особенно более тонкими предметами.

5.25 , Михрютка ( ok ), 14:45, 30/12/2021 > А зачем пихать в ухо? Так можно и повредить, особенно более тонкими

> предметами. птушо в мануале написано, что женщины любят ушами

4.23 , Аноним ( 23 ), 14:30, 30/12/2021 С резервной системой оповещения всегда надежнее

4.24 , Михрютка ( ok ), 14:45, 30/12/2021 > когда вставляешь не туда, оно же физически ощущается, например более узкий вход вы, товарищ, по молодости, видимо, недооцениваете решимость некоторых людей. я в свое время пинцетом ровнял разъем de15 от монитора, вставленный вверх ногами. на вопрос "КАК???!!!" милая лаборантка краснела, как на медосмотре, но так и не призналась - как.

5.27 , Аноним ( 23 ), 15:43, 30/12/2021 Видел проплавленную булавкой дырку на IDE шлейфе

2.33 , Anonnnym ( ? ), 17:09, 30/12/2021 https://gitlab.com/SR_team/ColoredLayout