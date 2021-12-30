Выпуск OpenRGB 0.7, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

|
|1.1, Аноним (1), 13:06, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Хорошо, что в названии есть приставка open - без нее софт в мире Линукса не обретёт популярности.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 13:07, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Хорошо, что не называется QtOpenRGB. Обычно проекты на Qt считают, что нужно непременно помянуть тулкит в самом названии.
|
|
|
|
|
|4.34, Аноним (34), 18:43, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раньше были удобные сайты для поиска софта: kde-apps.org и qt-apps.org
|
|3.14, Аноним (14), 13:50, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большинство таких проектов начинаются с приветмир, просто потому что сделать приличную приложуху не так и сложно с кутэ. А если пойдёт дальше, то не менять же название (иногда и меняют). Я кстати не могу припомнить таких программ, только какие-то совершенно наколенные поделки. А вот гтк этим грешит, поэтому предъява не по адресу.
|
|3.30, Аноним (30), 16:20, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Общая практика. Никого уже не удивить названием пакета типа "super-usefull-tool-written-in-Rust-do-you-hear-me-IN-RUST".
|
|2.12, Аноним (14), 13:44, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Опен это из мира эппла что-то. Ну вот как с опенкл. Не особенно популярно в итоге кстати, куда всё так же щемит несмотря на то, что завязана на одного вендора ускорителей.
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 14:55, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
нормально вас смузи торкнуло ... меня лично на openbsd потянуло
|
|2.35, Аноним (34), 18:46, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хорошо, что в названии есть приставка open - без нее софт в мире Линукса не обретёт популярности.
Да вообще, олично. Не только для Линукса, для любых свободных ОС.
|
|1.2, Аноним (3), 13:06, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
бесполезная ерунда. Это я про подсветку в целом. Говорю как обладатель мыши с ЛГБТ-подсветкой. Было прикольно только первые секунд 30.
|
|
|
|2.5, Аноним (14), 13:14, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Технически ЛГБТ-подсветка может быть полезной, на мышках a4tech это индикация макросов, может использоваться для индикации разрешения (в том числе цветовой, оно там переключаемое). Постоянно конечно не требуется совершенно и только мешает.
|
|2.9, Аноним (9), 13:26, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На самом деле конечно же вкусовщина. Но... у меня мышь с подсветкой и в стоке в темной комноте - да отвлекает, но подобрав яркость сохранил возможность "елки" и не отвлекает, если не пользоваться.
|
|2.11, Atterratio (ok), 13:44, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
То что сама подсветка во многих девайсах бесполезная хрень, делает саму тулзу только полезнее. Вот купил ты клаву или мушь из дешёвых, а она из коробки переливается всеми цветами радуги и ни как это не отключить, а оффтопика нету.
|
|2.28, Аноним (-), 15:53, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Польза начнет ощущаться когда дорастёте до удалёнки с разницей во времени часов этак 12. Но я про клавиатуру, конечно. Знаете такой девайс?
|
|2.29, Урри (ok), 15:59, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я использую разный цвет подсветки клавиатуры в зависимости от языка ввода.
Невероятно удобно, подсел и не могу слезть - пришлось купить несколько идентичных клавиатур и заменить все рабочие места, где приходится появляться.
|
|1.4, Аноним (14), 13:10, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Это конечно всё хорошо, что поддерживается лгбт оверпрайс, но что делать обладателям бюджетной продукции, скажем, от a4tech? Ведь там лгбт подсветка тоже практически везде и отключается она только через китайскую приложуху на бейсике (приложуха из разряда покидали контролов на форму и поставили картинку фоном), которая только для венды. Во всяком случае, так было, когда я в прошлый раз менял настройки.
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 14:18, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Запилить возможность управлять и этой продукцией самому. У OpenRGB хорошая документация есть. Ставишь софт в виртуалку с виндой, пробрасываешь туда устройство, отлавливаешь коды, которые софт посылает в устройство через Wireshark и собираешь конфиг под своё устройство. Потом делаешь пулл-реквест для включения его в поставку по умолчанию, чтобы те, у кого такое же устройство, могли пользоваться твоей работой.
Это опенсорс, если чего-то нет - можно всегда попробовать это допилить.
|
|
|
|2.8, Михрютка (ok), 13:25, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
да нормуль. будет сигнализировать светом, когда вставляешь не туда.
|
|
|
|3.10, Аноним (3), 13:41, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
когда вставляешь не туда, оно же физически ощущается, например более узкий вход
|
|
|
|4.17, Аноним (14), 13:52, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А зачем пихать в ухо? Так можно и повредить, особенно более тонкими предметами.
|
|
|
|5.25, Михрютка (ok), 14:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А зачем пихать в ухо? Так можно и повредить, особенно более тонкими
> предметами.
птушо в мануале написано, что женщины любят ушами
|
|4.24, Михрютка (ok), 14:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> когда вставляешь не туда, оно же физически ощущается, например более узкий вход
вы, товарищ, по молодости, видимо, недооцениваете решимость некоторых людей.
я в свое время пинцетом ровнял разъем de15 от монитора, вставленный вверх ногами. на вопрос "КАК???!!!" милая лаборантка краснела, как на медосмотре, но так и не призналась - как.
|
|1.18, Аноним (18), 13:53, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А клаву MSI MysticLight MS-1563 так и не добавили.
И хрен на ней подсветку отключишь без венды.
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (18), 14:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользователи проприетарного ноута, в котором эта клавиатура стоит?
|
|1.36, Аноним (36), 18:52, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем изобретать велосипеды? Протирайте лучше программы от производителей, они явно лучше будут работать чем поделки от неизвестно кого и в названии "Open" ещё
|