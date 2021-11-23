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Умер Алексей Турбин, участник команды ALT Linux Team

23.11.2021 21:21

В воскресенье 21 ноября 2021 г. умер давний участник ALT Linux Team Алексей Турбин - талантливый разработчик, внёсший большой вклад в развитие альта в целом, в том числе RPM и сборочницы girar. Алексей был человеком разносторонних талантов и непростой судьбы. Жить и трудиться ему довелось 41 год. Причиной смерти стала болезнь.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.altlinux.org/pipe...)
  2. Комплементарное хеширование подмножеств (новый вид зависимостей для rpm-пакетов)
  3. Типизация API
  4. Сборочная система git.alt
  5. Воспроизводимая сборка ALT Linux
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56218-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Это ужасно! Такой ещё молодой...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Неожиданно очень. Тут есть девушки? И публикующие новости активировано?
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:58, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мое почтение
     

  • 1.2, Аноним (6), 23:54, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Доброй памяти и в добрый путь и пусть его труд проболжат другие
     
  • 1.5, LeNiN (ok), 23:56, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    В 41 год! Печаль…
     
  • 1.8, mikhailnov (ok), 00:03, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    set:version-зависимости в RPM — это гениально, без шуток
    (http://ftp.altlinux.ru/pub/people/at/protva-2010.pdf)
    Будем помнить.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:05, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тут чуть больше инфы кто есть кто в альте, в том числе и почивший Алексей:
    https://www.altlinux.org/Team/Famous

    Соболезнования родным, коллегам и неранодушным Алексея.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:13, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Критично там про Мишаню.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:53, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я всё равно буду печалиться, когда умрёт Шигорин. В каждом человеке есть что-то хорошее.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 02:02, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    только не в шигорине
     
  • 3.22, Составление сообщения (?), 01:39, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поди он сам и писал этот список.
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 02:02, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    миша не может в самоиронию и уж тем более в самкритику
     
     
  • 5.49, prokoudine (ok), 03:10, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ни странно, может. Но с большой задержкой.
     
  • 4.36, Аноним (36), 02:25, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что хвалят всех, кроме Шигорина - Шигорин и писал
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:38, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Михаил Шигорин — mike@
    >Традиционно больше говорит, чем делает. Пытается влезть в каждую дырку и особенно в каждый >конфликт, чем нередко приводит к их раздуванию вместо искомого затухания. Знает лично добрых >полкоманды, при необходимости подрабатывает телефонисткой.
    >«Админ» с претензией на «манагера»; как разработчик довольно слаб. Порой *долго* отвечает.

    Блин, если бы на странице моего проекта так бы написали про меня - я бы наверное не стал бы работать в этом проекте. Видимо Михаил - настоящий христианин.

     
     
  • 3.25, Аноним (28), 01:58, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сейчас есть более точное слово для подобного поведения - куколд
     

  • 1.10, Аноним (12), 00:05, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Requescat in pace.

    >Причиной смерти стала болезнь.

    COVID?

     
     
  • 2.57, Аноним (57), 05:05, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    укол спутником.

    // дальний родственник.

     

  • 1.11, Аноним (17), 00:09, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Покойся с миром.
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:21, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –19 +/
    Бох наказал
     
     
  • 2.53, Бог (?), 03:49, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боха нет
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:22, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Спи спокойно бро.
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:43, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Знал лично, очень сложно сказать, что внутри - наверное просто потеря единицы фронта, пусть меня прекнут, я выдержу. От на ушёл человек, который был уверен, что опенсорс победит говённую пропиетарщину, на самом деле уже так и получилось - я рад знакомству и оченнь опечален такой новости, Всем привет.
     
  • 1.16, 4eburashk (?), 00:46, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Моё почтение. Соболезную.
     
  • 1.18, Ordu (ok), 01:13, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Первый раз слышу о таком. И, надо полагать, последний.
     
     
  • 2.23, Megabit (ok), 01:54, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вроде и буквы все знакомы -- но так и не понял смысла твоего лицемерно-убл@ю_дочно-циничного набора...
     
     
  • 3.30, Ordu (ok), 02:02, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром скорбящего -- это такое прогнившее лицемерие, что я никогда не могу пройти мимо.
     
     
  • 4.33, Megabit (ok), 02:05, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо с палочкой уже бродишь от спотыканий?
     
     
  • 5.37, Ordu (ok), 02:28, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видимо с палочкой уже бродишь от спотыканий?

    Вот теперь я тебя не понимаю. Что за спотыкания? Колись.

     

  • 1.19, Megabit (ok), 01:16, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мои искренние соболезнования семье и людям кто знал этого человека... (((
    Очень жаль, когда "ДРЯНЬ ВСЕМИРНОГО МАШТАБА" -- отнимает у нас ЛУЧШИХ... (((
     
     
  • 2.27, z280 (?), 01:59, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А Иисус Христос говорил:
    "Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это - начало болезней. "
    От Матфея святое благовествование Глава 24.
    Во как сбываются слова Евангелия
     

  • 1.20, z280 (?), 01:30, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Когда умирают молодые - это напоминание живым о смерти, что она забирает не только старых. Страшно умереть с нераскаянными грехами, потом уже Иисус Христос покаяние не принимает...
     
     
  • 2.32, Rev (?), 02:04, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Иисус придуман, как Дед Мороз. Опомнись!
     
     
  • 3.40, Megabit (ok), 02:31, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебя родители придумали и родили... И больше не надо о религиях шутить. У всех народов мира есть религия и ВЕРА! У всех свой собственный (Бог, Аллах Будда и т.д.), но по моему мнению он ЕСТЬ И ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. Но это не значит, что это даёт тебе право глумиться над религией человека, который оставляет здесь комментарий -- даже если ты атеист... (
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 02:48, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Религия — костыль для убогих умов. Так, только так, и никак иначе.
     
  • 4.50, prokoudine (ok), 03:15, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вера, которую может пошатнуть чья-то шутка про Деда Мороза, не очень-то и крепка.
     

  • 1.24, Sw00p aka Jerom (?), 01:56, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    R.I.P.
     
  • 1.26, Аноним (28), 01:59, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему он, а не какое-нибудь трепло вроде шигорина?!
     
     
  • 2.31, Megabit (ok), 02:03, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не возжелай ближнему -- вернётся к тебе...
    "трепло" в данный момент -- ТЫ!..
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 02:42, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тю, кармический хрюс порвался. а че все капсом не нопейсал? вполне соответствовало бы твоему развитию
     
     
  • 4.45, Megabit (ok), 02:52, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ";№;№%?... Вроде какой-то шум послышался... Наверное показалось.. Народ, никто и ничего не заметил, по моему в форуме какая-то вонь или зловоние анонимно-канализационное пробило... Наверное показалось, но на всяк случай масочку надену - а то что-то на рвоту от этого выше комментария тянет... (((
     
     
  • 5.48, Аноним (-), 03:01, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нагнись ближе к своим штанам, поймешь откуда воняет
     
     
  • 6.51, Megabit (ok), 03:17, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нагнись ближе к своим штанам, поймешь откуда воняет

    Спасибо, Не смогу рассмотреть твоё предложение, за меня это делают такие как ты подобные. Тебе наверное видней и привычнее -- всю жизнь так живёшь...

     
  • 3.46, Аноним (-), 02:56, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тю, кармический хрюс порвался. а че все капсом не нопейсал? вполне соответствовало бы твоему развитию
     
     
  • 4.52, Megabit (ok), 03:23, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тю, кармический хрюс порвался. а че все капсом не нопейсал? вполне соответствовало
    > бы твоему развитию

    ";№;№%?... Вроде какой-то шум послышался... Наверное показалось.. Народ, никто и ничего не заметил, по моему в форуме какая-то вонь или зловоние анонимно-канализационное пробило... Наверное показалось, но на всяк случай масочку надену - а то что-то на рвоту от этого выше комментария тянет... (((

     
     
  • 5.56, Ordu (ok), 04:12, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это правослабного прорвало любовью к ближнему своему.
     
  • 2.44, Аноним (43), 02:51, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шигорин в силу своей бесполезности может просуществовать довольно долго.
     

  • 1.34, Аноним (34), 02:15, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что же вы - люди не прививаетесь...
     
     
  • 2.35, Ivan_83 (ok), 02:22, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что у многих оно в виде лёгкого насморка проходит само за неделю.
     
     
  • 3.42, Megabit (ok), 02:46, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, у тебя насморк на неделю, а у твоих родных людей это может завершиться в лучшем случае ШВЛ на месяц, о остальном летальном я просто умолчу... (
     
  • 2.38, Аноним (36), 02:31, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некоторым нельзя
     
  • 2.55, Бог (?), 03:54, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как прививка защитит от онкологии и инсульта?
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 05:40, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рутинные прививки для младенцев и детей: корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа, пневмококковых инфекций, гепатита A и B, ротавирусной инфекции.
    В школе делаются следующие прививки: корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа, дифтерия, столбняк, коклюш + детский паралич (полиомиелит), прививка от гриппа, папилломавирус человека... отвечу вопросом на вопрос - как все эти прививки защитят от онкологии и инсульта? Боюсь, без большинства этих прививок до инсульта и инфаркта вы просто не доживете. Правда, с инсультом в случае короновируса все интересней, так как короновирус провоцирует образование тромбов и, как следствие, провоцирует инсульт и инфаркт.
     

  • 1.39, zog (??), 02:31, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Соболезную.

    А что за болезнь?

     
  • 1.54, Бог (?), 03:51, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP in peace
     

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