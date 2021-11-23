Умер Алексей Турбин, участник команды ALT Linux Team

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|2.6, Аноним (6), 23:56, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Неожиданно очень. Тут есть девушки? И публикующие новости активировано?
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|3.17, Аноним (17), 00:53, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я всё равно буду печалиться, когда умрёт Шигорин. В каждом человеке есть что-то хорошее.
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|4.36, Аноним (36), 02:25, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учётом того, что хвалят всех, кроме Шигорина - Шигорин и писал
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|2.21, Аноним (21), 01:38, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Михаил Шигорин — mike@
>Традиционно больше говорит, чем делает. Пытается влезть в каждую дырку и особенно в каждый >конфликт, чем нередко приводит к их раздуванию вместо искомого затухания. Знает лично добрых >полкоманды, при необходимости подрабатывает телефонисткой.
>«Админ» с претензией на «манагера»; как разработчик довольно слаб. Порой *долго* отвечает.
Блин, если бы на странице моего проекта так бы написали про меня - я бы наверное не стал бы работать в этом проекте. Видимо Михаил - настоящий христианин.
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|3.25, Аноним (28), 01:58, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сейчас есть более точное слово для подобного поведения - куколд
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|1.15, Аноним (15), 00:43, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Знал лично, очень сложно сказать, что внутри - наверное просто потеря единицы фронта, пусть меня прекнут, я выдержу. От на ушёл человек, который был уверен, что опенсорс победит говённую пропиетарщину, на самом деле уже так и получилось - я рад знакомству и оченнь опечален такой новости, Всем привет.
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|2.23, Megabit (ok), 01:54, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вроде и буквы все знакомы -- но так и не понял смысла твоего лицемерно-убл@ю_дочно-циничного набора...
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|3.30, Ordu (ok), 02:02, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Синдром скорбящего -- это такое прогнившее лицемерие, что я никогда не могу пройти мимо.
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|5.37, Ordu (ok), 02:28, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видимо с палочкой уже бродишь от спотыканий?
Вот теперь я тебя не понимаю. Что за спотыкания? Колись.
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|1.19, Megabit (ok), 01:16, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мои искренние соболезнования семье и людям кто знал этого человека... (((
Очень жаль, когда "ДРЯНЬ ВСЕМИРНОГО МАШТАБА" -- отнимает у нас ЛУЧШИХ... (((
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|2.27, z280 (?), 01:59, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А Иисус Христос говорил:
"Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это - начало болезней. "
От Матфея святое благовествование Глава 24.
Во как сбываются слова Евангелия
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|1.20, z280 (?), 01:30, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Когда умирают молодые - это напоминание живым о смерти, что она забирает не только старых. Страшно умереть с нераскаянными грехами, потом уже Иисус Христос покаяние не принимает...
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|3.40, Megabit (ok), 02:31, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тебя родители придумали и родили... И больше не надо о религиях шутить. У всех народов мира есть религия и ВЕРА! У всех свой собственный (Бог, Аллах Будда и т.д.), но по моему мнению он ЕСТЬ И ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. Но это не значит, что это даёт тебе право глумиться над религией человека, который оставляет здесь комментарий -- даже если ты атеист... (
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|4.43, Аноним (43), 02:48, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Религия — костыль для убогих умов. Так, только так, и никак иначе.
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|4.50, prokoudine (ok), 03:15, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вера, которую может пошатнуть чья-то шутка про Деда Мороза, не очень-то и крепка.
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|2.31, Megabit (ok), 02:03, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не возжелай ближнему -- вернётся к тебе...
"трепло" в данный момент -- ТЫ!..
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|3.41, Аноним (-), 02:42, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тю, кармический хрюс порвался. а че все капсом не нопейсал? вполне соответствовало бы твоему развитию
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|4.45, Megabit (ok), 02:52, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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";№;№%?... Вроде какой-то шум послышался... Наверное показалось.. Народ, никто и ничего не заметил, по моему в форуме какая-то вонь или зловоние анонимно-канализационное пробило... Наверное показалось, но на всяк случай масочку надену - а то что-то на рвоту от этого выше комментария тянет... (((
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|6.51, Megabit (ok), 03:17, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нагнись ближе к своим штанам, поймешь откуда воняет
Спасибо, Не смогу рассмотреть твоё предложение, за меня это делают такие как ты подобные. Тебе наверное видней и привычнее -- всю жизнь так живёшь...
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|3.46, Аноним (-), 02:56, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тю, кармический хрюс порвался. а че все капсом не нопейсал? вполне соответствовало бы твоему развитию
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|4.52, Megabit (ok), 03:23, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тю, кармический хрюс порвался. а че все капсом не нопейсал? вполне соответствовало
> бы твоему развитию
";№;№%?... Вроде какой-то шум послышался... Наверное показалось.. Народ, никто и ничего не заметил, по моему в форуме какая-то вонь или зловоние анонимно-канализационное пробило... Наверное показалось, но на всяк случай масочку надену - а то что-то на рвоту от этого выше комментария тянет... (((
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|2.44, Аноним (43), 02:51, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шигорин в силу своей бесполезности может просуществовать довольно долго.
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|2.35, Ivan_83 (ok), 02:22, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что у многих оно в виде лёгкого насморка проходит само за неделю.
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|3.42, Megabit (ok), 02:46, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, у тебя насморк на неделю, а у твоих родных людей это может завершиться в лучшем случае ШВЛ на месяц, о остальном летальном я просто умолчу... (
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|3.58, Аноним (58), 05:40, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рутинные прививки для младенцев и детей: корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа, пневмококковых инфекций, гепатита A и B, ротавирусной инфекции.
В школе делаются следующие прививки: корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа, дифтерия, столбняк, коклюш + детский паралич (полиомиелит), прививка от гриппа, папилломавирус человека... отвечу вопросом на вопрос - как все эти прививки защитят от онкологии и инсульта? Боюсь, без большинства этих прививок до инсульта и инфаркта вы просто не доживете. Правда, с инсультом в случае короновируса все интересней, так как короновирус провоцирует образование тромбов и, как следствие, провоцирует инсульт и инфаркт.
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