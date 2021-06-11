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TransTech Social и Linux Foundation объявляют о стипендии для обучения и сертификации.

11.06.2021 17:10

Организация Linux Foundation объявила о партнёрстве с TransTech Social Enterprises, инкубатором ЛГБТQ (LGBTQ) талантов, специализирующемся на экономическом повышении компетентности группы Т, трансгендерных людей. Партнёрство будет представлять стипендии перспективным студентам, с целью предоставить им больше возможностей начать работать с программным обеспечением, основанным на технологиях с открытым исходным кодом (Open Source).

В текущем виде, партнёрство предоставляет 50 стипендий в квартал, тем, кто удовлетворяет условиям подачи заявки. Linux Foundation Training & Certification со своей стороны представляет ваучер для регистрации на любом курсе либо экзамене Linux Foundation eLearning, таких как Linux Foundation Certified IT Associate, Certified Kubernetes Administrator, Open.js Node.js Certified Application Developer, и многих других. Клайд Сиперсед, SVP&GM Подразделения Обучения и Сертификации, считает, что стипендия понизит барьер входа и поможет сотням людей начать open source карьеру, а также вдохновит больше членов LGBTQ-сообщества на выбор IT-сектора как сферы самореализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://training.linuxfoundati...)
  2. OpenNews: IBM, Linux Foundation, Cisco, Akamai и VMware начали продвижение инклюзивной терминологии
  3. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  4. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
  5. OpenNews: Google обязал применять инклюзивную терминологию в своих открытых проектах
  6. OpenNews: Fedora отказывается от использовании имени master в репозиториях
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55316-linux
Ключевые слова: linux, foundation
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:19, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Трансы не люди
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:22, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    плохой опыт?
     
  • 2.22, Валерий Сюткин (?), 22:45, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему не люди сразу? Люди, но мы живём в такое время, когда психические заболевания лечат гормонально-хирургическим путём.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:19, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Фу, как отвратительно. Позорище.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:23, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    линукс для гомосеков
     
     
  • 2.25, имя_ (?), 22:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    линукс для всех цветов и оттенков. Хотя, организации, специализированные на помощи конкретной группе - это просто грустно.
     
     
  • 3.28, Annoynymous (ok), 23:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы он был для всех цветов и оттенков, стипендии бы давали всем.

    А это очередное ущемление прав нормальных.

     
  • 2.26, Аноним (26), 22:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё решено!
    Мама, я линуксойд! Папа, я линуксойд!
    Можете просто промолчать!
    Можете злиться или беситься
    Мне на это наплевать!
     
  • 2.38, Led (ok), 00:13, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >линукс для гомосеков

    Да, но не только для вас.

     
     
  • 3.46, Aukamo (ok), 00:52, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А - Абсурд
    Ш - Шутка
     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 21:26, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сертификат для настоящих трансгендеров сертифицирующий их трансгендерность.

    А что, хорошая идея.

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 01:00, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России тоже есть сертификат для настоящих трансгендеров http://base.garant.ru/71859804/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
     

  • 1.7, Аноним (-), 21:33, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Думаю, правильнее собирать налог на трансов с гетеросексуальных белых мужчин.
    Ну, чтобы он был прямой, а не косвенный, налоги и сборы вообще очень хорошо познаются именно на своей шкуре.
     
     
  • 2.12, Михрютка (ok), 21:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и налог за безбрачие с ними же

    чтобы проклятые цисгендеры не игнорировали потребности т-класса

    жду в треде прокудина, он нам объяснит, что гендер-бендер защищен udhr

     

  • 1.8, Аноним (-), 21:36, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И BLM-сбор на репарации запилить, но уже с достатка Безоса и Цукерберга. Так сказать, инициатива имеет инициатора.
     
     
  • 2.24, Валерий Сюткин (?), 22:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С белых мразей пора налог за buck breaking требовать.
     

  • 1.9, Михрютка (ok), 21:39, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно  бы  к  большевикам      записался, только чтоб тебя  расстрелять.  Расстрелял  бы  и  мгновенно      выписался бы обратно." (с)

     
  • 1.10, Аноним (-), 21:42, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Собственно, ровно по такому же принципу в РФ должны быть запилены адресные налоги на армию, здравоохранение, образование и культуру. По принципу "хочешь вот это - платишь, не хочешь - голосуешь рублём". Налог на армию у нас будет гарантировать призыв детям, например. Правда, надо ещё гарантировать добровольность этих налогов, а тут уже проблема: ту же божью росу треш и альтоастру оплачивают все жители России и заказывают вне зависимости от мнения заказывающего.
     
     
  • 2.14, Михрютка (ok), 21:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> в РФ должны быть запилены адресные налоги на армию

    причем следует уточнить, армию какого именно государства. в рамках мультикульти и многовекторности.

     
  • 2.37, Аноним (-), 00:07, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Однозначная заявка на сказанную в шапке стипендию!
    Идите читать маны за деньги.
    Осталось 49!
     
  • 2.44, анонн (ok), 00:48, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По принципу "хочешь вот это - платишь, не хочешь - голосуешь рублём".
    > Налог на армию у нас будет гарантировать призыв детям, например. Правда, надо ещё гарантировать
    > добровольность этих налогов, а тут уже проблема:

    Как бы не пришлось через некоторое время голосовать юанем ... исключительно добровольно (в рамках определенного всяким лаоваям места в Великом Народном "дранг нах вестен" - хочешь, голосуй за, не хочешь - выражай свой протест на урановых рудниках).


     

  • 1.11, Аноним (11), 21:51, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здорово. Жаль что только 50 и никаких шансов получить стипендию нет.
     
     
  • 2.18, Аноним (19), 22:18, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зря переживаете, некоторые отверстия возрасту не подвластны
     
     
  • 3.29, Аноним (47), 23:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие например?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 23:28, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сишные.
     
     
  • 5.45, Aukamo (ok), 00:48, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь практик безопасного кода сколько развелось, на любой случай жизни.
     

  • 1.13, Мамкин аналитик (?), 21:54, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, уже чувствуете себя виноватыми, что не ощущаете себя женщинами в мужском теле или ещё нет? Подождите чуть-чуть, все там будет. (((
     
     
  • 2.16, Михрютка (ok), 22:13, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    куда податься моему планшету - он чувствует себя линуксом в теле ондроеда
     
  • 2.23, Котгендерная транскотица (?), 22:45, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чувствую себя котом, мне по гендеру положено лежать и мурлыкать, а белые цис-люди меня заставляют работать.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:13, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О боже! Трансы, трансгендерные люди, барьер входа, больше членов, лгбт-сообщества, самореализация. Свят-свят!
     
     
  • 2.43, Aukamo (ok), 00:46, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если полит. корректно, можно и к нацизму призывать. Всё равно башка у 99% населения не варит и хрен кто поймёт о чём речь то.
     

  • 1.17, Аноним (19), 22:16, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А уже сдавшие LFCE к группе "Т" приравниваются?
     
     
  • 2.20, Михрютка (ok), 22:28, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если пересдашь лабы
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:43, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > инкубатором ЛГБТQ (LGBTQ) талантов

    Обнести этот лепрозорий колючей проволокой!

     
  • 1.27, Аноним (27), 22:57, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость в месяц гордости!
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:31, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная инициатива по сдерживанию рождаемости. Мир превращают в клоаку.
     
     
  • 2.33, а. (?), 23:38, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в реальный мир, $USER

    Мир уже давно клоака.

     

  • 1.32, Amazing (?), 23:35, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ни разу нет никакой пропаганды. Просто новость про психически больных людей на техническом ресурсе.
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:55, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "...специализирующемся на экономическом повышении компетентности группы Т, трансгендерных людей.
    На экономическом повишение компетентности чего простите?

    "Партнёрство будет представлять стипендии перспективным студентам..."
    Перспективным в чём? Кто в итоге будет больше на бабу похожь и срубит потенциальных очков на конкурсе мисс-транс?! Или чего?!

    Дичь какая-то, пц! Причём тут программирование?!

     
  • 1.35, Аноним (35), 23:57, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И они ещё на антипрививочников чот тявкают, чья бы трангендерка мычала, когда у них такая шиза во все поля.
     
  • 1.36, Аноним (-), 00:01, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот оно!
    Влияние однополых сношений и неопределенности собственного пола на умственное развитие индивидуума!
    Да, морально/физически/духовным уродам необходима материальная мотивация для обучения чему-либо.
    Без вливаний бабла оно не жизнеспособно.
     
     
  • 2.51, Аноним (-), 01:28, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Без вливаний бабла оно не жизнеспособно.

    Оно маны без пенсии почитать не может.

     

  • 1.39, Анонус (?), 00:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что вы все психически здоровы, и вас не мучает совесть после угнетения психически больных
     
     
  • 2.42, Aukamo (ok), 00:42, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы о ком, уважаемый?
     

  • 1.40, uis (ok), 00:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно, все кроме отправляются в газенваген. Ничего не изменилось.
     
  • 1.41, Aukamo (ok), 00:41, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Псих. больным выдают степендии на обучение а на нормальных Х** забили, ЗБС, никакой дискриминации тебе, никакой пропаганды. Исключительно "старинные" задные ценности.
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 01:01, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидуешь няша? Смени пол и тоже степендию получишь
     
  • 2.50, huy (?), 01:28, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    huy word dominating?
     

  • 1.48, Аноним (48), 01:00, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот для Windows и Mac такие сертификаты не нужны. Там и так все из категории Т.

    Ну и современные дизайнеры. Там вообще просто приносишь справку что Т - и всё, прянат на работу.

    А тут вот целая организация. Смотришь испугаются и поменьше всяких из категории Т станит. Вроде iPony и  Fracta1L'a

     

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