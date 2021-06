TransTech Social и Linux Foundation объявляют о стипендии для обучения и сертификации.

2.25 , имя_ ( ? ), 22:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – линукс для всех цветов и оттенков. Хотя, организации, специализированные на помощи конкретной группе - это просто грустно.

3.28 , Annoynymous ( ok ), 23:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если бы он был для всех цветов и оттенков, стипендии бы давали всем. А это очередное ущемление прав нормальных.

2.26 , Аноним ( 26 ), 22:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё решено!

Мама, я линуксойд! Папа, я линуксойд!

Можете просто промолчать!

Можете злиться или беситься

Мне на это наплевать!

2.38 , Led ( ok ), 00:13, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >линукс для гомосеков Да, но не только для вас.

3.46 , Aukamo ( ok ), 00:52, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А - Абсурд

Ш - Шутка