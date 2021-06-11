TransTech Social и Linux Foundation объявляют о стипендии для обучения и сертификации.

Организация Linux Foundation объявила о партнёрстве с TransTech Social Enterprises, инкубатором ЛГБТQ (LGBTQ) талантов, специализирующемся на экономическом повышении компетентности группы Т, трансгендерных людей. Партнёрство будет представлять стипендии перспективным студентам, с целью предоставить им больше возможностей начать работать с программным обеспечением, основанным на технологиях с открытым исходным кодом (Open Source).

В текущем виде, партнёрство предоставляет 50 стипендий в квартал, тем, кто удовлетворяет условиям подачи заявки. Linux Foundation Training & Certification со своей стороны представляет ваучер для регистрации на любом курсе либо экзамене Linux Foundation eLearning, таких как Linux Foundation Certified IT Associate, Certified Kubernetes Administrator, Open.js Node.js Certified Application Developer, и многих других. Клайд Сиперсед, SVP&GM Подразделения Обучения и Сертификации, считает, что стипендия понизит барьер входа и поможет сотням людей начать open source карьеру, а также вдохновит больше членов LGBTQ-сообщества на выбор IT-сектора как сферы самореализации.



