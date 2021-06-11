TransTech Social и Linux Foundation объявляют о стипендии для обучения и сертификации.

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|2.22, Валерий Сюткин (?), 22:45, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему не люди сразу? Люди, но мы живём в такое время, когда психические заболевания лечат гормонально-хирургическим путём.
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|2.25, имя_ (?), 22:46, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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линукс для всех цветов и оттенков. Хотя, организации, специализированные на помощи конкретной группе - это просто грустно.
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|3.28, Annoynymous (ok), 23:19, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы он был для всех цветов и оттенков, стипендии бы давали всем.
А это очередное ущемление прав нормальных.
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|2.26, Аноним (26), 22:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё решено!
Мама, я линуксойд! Папа, я линуксойд!
Можете просто промолчать!
Можете злиться или беситься
Мне на это наплевать!
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|1.4, Аноньимъ (ok), 21:26, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сертификат для настоящих трансгендеров сертифицирующий их трансгендерность.
А что, хорошая идея.
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|1.7, Аноним (-), 21:33, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Думаю, правильнее собирать налог на трансов с гетеросексуальных белых мужчин.
Ну, чтобы он был прямой, а не косвенный, налоги и сборы вообще очень хорошо познаются именно на своей шкуре.
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|2.12, Михрютка (ok), 21:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и налог за безбрачие с ними же
чтобы проклятые цисгендеры не игнорировали потребности т-класса
жду в треде прокудина, он нам объяснит, что гендер-бендер защищен udhr
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|1.8, Аноним (-), 21:36, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И BLM-сбор на репарации запилить, но уже с достатка Безоса и Цукерберга. Так сказать, инициатива имеет инициатора.
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|1.9, Михрютка (ok), 21:39, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтоб тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно." (с)
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|1.10, Аноним (-), 21:42, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Собственно, ровно по такому же принципу в РФ должны быть запилены адресные налоги на армию, здравоохранение, образование и культуру. По принципу "хочешь вот это - платишь, не хочешь - голосуешь рублём". Налог на армию у нас будет гарантировать призыв детям, например. Правда, надо ещё гарантировать добровольность этих налогов, а тут уже проблема: ту же божью росу треш и альтоастру оплачивают все жители России и заказывают вне зависимости от мнения заказывающего.
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|2.14, Михрютка (ok), 21:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> в РФ должны быть запилены адресные налоги на армию
причем следует уточнить, армию какого именно государства. в рамках мультикульти и многовекторности.
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|2.37, Аноним (-), 00:07, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однозначная заявка на сказанную в шапке стипендию!
Идите читать маны за деньги.
Осталось 49!
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|2.44, анонн (ok), 00:48, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По принципу "хочешь вот это - платишь, не хочешь - голосуешь рублём".
> Налог на армию у нас будет гарантировать призыв детям, например. Правда, надо ещё гарантировать
> добровольность этих налогов, а тут уже проблема:
Как бы не пришлось через некоторое время голосовать юанем ... исключительно добровольно (в рамках определенного всяким лаоваям места в Великом Народном "дранг нах вестен" - хочешь, голосуй за, не хочешь - выражай свой протест на урановых рудниках).
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|5.45, Aukamo (ok), 00:48, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь практик безопасного кода сколько развелось, на любой случай жизни.
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|1.13, Мамкин аналитик (?), 21:54, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, уже чувствуете себя виноватыми, что не ощущаете себя женщинами в мужском теле или ещё нет? Подождите чуть-чуть, все там будет. (((
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|2.16, Михрютка (ok), 22:13, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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куда податься моему планшету - он чувствует себя линуксом в теле ондроеда
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|1.15, Аноним (15), 22:13, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О боже! Трансы, трансгендерные люди, барьер входа, больше членов, лгбт-сообщества, самореализация. Свят-свят!
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|2.43, Aukamo (ok), 00:46, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если полит. корректно, можно и к нацизму призывать. Всё равно башка у 99% населения не варит и хрен кто поймёт о чём речь то.
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|1.21, Аноним (21), 22:43, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> инкубатором ЛГБТQ (LGBTQ) талантов
Обнести этот лепрозорий колючей проволокой!
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|1.31, Аноним (31), 23:31, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная инициатива по сдерживанию рождаемости. Мир превращают в клоаку.
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|2.33, а. (?), 23:38, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добро пожаловать в реальный мир, $USER
Мир уже давно клоака.
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|1.32, Amazing (?), 23:35, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ни разу нет никакой пропаганды. Просто новость про психически больных людей на техническом ресурсе.
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|1.34, Аноним (34), 23:55, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"...специализирующемся на экономическом повышении компетентности группы Т, трансгендерных людей.
На экономическом повишение компетентности чего простите?
"Партнёрство будет представлять стипендии перспективным студентам..."
Перспективным в чём? Кто в итоге будет больше на бабу похожь и срубит потенциальных очков на конкурсе мисс-транс?! Или чего?!
Дичь какая-то, пц! Причём тут программирование?!
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|1.35, Аноним (35), 23:57, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И они ещё на антипрививочников чот тявкают, чья бы трангендерка мычала, когда у них такая шиза во все поля.
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|1.36, Аноним (-), 00:01, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот оно!
Влияние однополых сношений и неопределенности собственного пола на умственное развитие индивидуума!
Да, морально/физически/духовным уродам необходима материальная мотивация для обучения чему-либо.
Без вливаний бабла оно не жизнеспособно.
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|2.51, Аноним (-), 01:28, 12/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Без вливаний бабла оно не жизнеспособно.
Оно маны без пенсии почитать не может.
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|1.39, Анонус (?), 00:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что вы все психически здоровы, и вас не мучает совесть после угнетения психически больных
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|1.40, uis (ok), 00:36, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно, все кроме отправляются в газенваген. Ничего не изменилось.
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|1.41, Aukamo (ok), 00:41, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Псих. больным выдают степендии на обучение а на нормальных Х** забили, ЗБС, никакой дискриминации тебе, никакой пропаганды. Исключительно "старинные" задные ценности.
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|1.48, Аноним (48), 01:00, 12/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот для Windows и Mac такие сертификаты не нужны. Там и так все из категории Т.
Ну и современные дизайнеры. Там вообще просто приносишь справку что Т - и всё, прянат на работу.
А тут вот целая организация. Смотришь испугаются и поменьше всяких из категории Т станит. Вроде iPony и Fracta1L'a
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