Началось альфа-тестирование openSUSE Leap 15.3

3.14 , fske ( ? ), 13:17, 17/12/2020 Еще один дон, который и в глаза этот дистрибутив не видел

3.35 , Ilya Indigo ( ok ), 15:26, 17/12/2020 Ага, особенно zypper и yast!

А OBS и KIWI 1 в 1 слизали...

4.40 , Annoynymous ( ok ), 16:38, 17/12/2020 И snapper.

3.46 , анонимуслинус ( ? ), 18:35, 17/12/2020 как бы не была велика неприязнь к корпорациям типа редхата, но вынужден признать за столько лет они отлично проделали свою работу. Иначе их бы просто никто не уважал в мире IT, а они сами стали примером знака качества. кстати дебиан тоже был... до системд. потом покатилось по наклонной. сейчас сообщество расколото и хотя все еще пытаются делать как раньше, но выходит все хуже и хуже. настолько, что дебиан в последнее время не очень то и вспоминают при сравнении серверных систем высокого класса. хотя он все еще присутствует на рынке. насчет суси ничего не скажу , всегда были порывы посмотреть и потрогать, но ни разу так и не пришлось. пока была мандрива , на десктопе я вообще ни о чем другом и не думал, она была лучшая для кед. убунту пробовал и с гномом 2 и с юнити, юнити не зашло. а сейчас относительно годный дистр среди дебианонаследников пожалуй линукс минт. а суся.. ну выйдет релиз может дотянусь и посмотрю.