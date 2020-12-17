Началось альфа-тестирование openSUSE Leap 15.3

4.32 , пох. ( ? ), 15:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не ты один - я вот за годы использования yum/apt так закостенел, что на фоне этих порождений сна разума тоже zypper считал удобным. И по сей день считаю, жаль что пользы нынче от opensuse - никакой :-(

5.47 , псевдонимус ( ? ), 18:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужели так все плохо в опензузе? Ниразу не видел этот дистр.

6.48 , пох. ( ? ), 19:30, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неужели так все плохо в опензузе? как и в любом немэйнстримном дистрибутиве в ней плохо главным образом то, что она - не мейнстрим.

Вот и объясни (вменяемому) начальнику, зачем ты ее собрался использовать вместо того что знает каждый девляпс? И как в любом systemd/linux новом стандарте в ней плохо при этом и то, что ничего такого, чего нельзя сделать из цент..зачеркнуто, бубунточки - в ней сделать тоже не выйдет. Ну и вот - зачем оно тогда? 7.53 , псевдонимус ( ? ), 20:11, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Неужели так все плохо в опензузе?

> как и в любом немэйнстримном дистрибутиве в ней плохо главным образом то,

> что она - не мейнстрим.

> Вот и объясни (вменяемому) начальнику, зачем ты ее собрался использовать вместо того

> что знает каждый девляпс?

> И как в любом systemd/linux новом стандарте в ней плохо при этом

> и то, что ничего такого, чего нельзя сделать из цент..зачеркнуто, бубунточки

> - в ней сделать тоже не выйдет.

> Ну и вот - зачем оно тогда? Читал когда-то, что пока она была германская, все работало аки часики. Но не только тикало. Яст их знаменитый, опять же. Хотя системда, похоже, сделала его ненужным(, зипер вместо юмтормоза. Огорчают попытки экспериментировать с бтрфс. Ну зачем пытаться довести до ума дефективное изначально?

А так, стоит на дрисктоп знакомым ставить или нет?

8.60 , VINRARUS ( ok ), 21:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Раньше с btrfs иногда были проблемы, но пользы от неё было значительно больше Щ... 9.62 , псевдонимус ( ? ), 21:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Снапшоты вполне рабочая, даже на Линукс , зфс умеет Так стоит ставить неайтишни... 10.63 , VINRARUS ( ok ), 21:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Щитаю ZFS исключительно серверной ОС, так как для Linux она чужеродная даже в я... 7.54 , псевдонимус ( ? ), 20:18, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну и вот - зачем оно тогда? С таким подходом достаточно оставить оракл Линукс, альпин для докера и слаку для неформалов:-(

