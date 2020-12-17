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Началось альфа-тестирование openSUSE Leap 15.3

17.12.2020 12:10

Началось тестирование альфа-версии дистрибутива openSUSE Leap 15.3, сформированного на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.2 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x).

В отличие от прошлых выпусков openSUSE Leap, версия 15.3 построена не через пересборку src-пакетов SUSE Linux Enterprise, а с использованием единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках.

До середины февраля планируется регулярно публиковать альфа-сборки с rolling-обновлениями пакетов. 12 февраля перенос новых версий будет остановлен и дистрибутив перейдёт на стадию бета-тестирования с использованием модели сопровождения репозитория, близкой к релизам. Релиз openSUSE Leap 15.3 ожидается в июле 2021 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2020...)
  2. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  3. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
  4. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54273-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, Хамелеон (?), 12:21, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Заголовок должен быть таким:
    > Началось альфа-тестирование лучшего дистрибутива GNU/Linux. Как жаль, что их целый зоопарк. Его одного хватило бы всем.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Дистр неплох, но zypper такое себе. Тот же pacman в разы удобнее, проще и минималистичнее.
     
     
  • 3.5, Чебур (?), 12:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При всей нелюбви в арчу, pacman лично для меня один из лучших менеджеров, также неплох dnf, но он непростительно тормозной.
     
     
  • 4.11, Лисий Нос (?), 12:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что на счёт xbps? Мой любимый пакетик в линукс.
     
     
  • 5.16, заминированный тапок (ok), 13:41, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зачем это всё, когда есть apt и(или) aptitude ? :-D
     
     
  • 6.49, Timoteo Cirkla (ok), 19:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В дебиане и дебианоподобных можно заблокировать отдельные пакеты? Вот то-то же.
     
     
  • 7.52, заминированный тапок (ok), 19:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В дебиане и дебианоподобных можно заблокировать отдельные пакеты? Вот то-то же.

    вот что-то же что?

    можно как залочить версию отдельно взятого пакета
    можно заблокировать специфическую версию отдельно взятого пакета
    можно выставить приоритеты отдельно взятым пакетам
    можно выставить предпочитаемую архитектуру отдельно взятого пакета
    и всякое разное другое

     
  • 5.28, Чебур (?), 14:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что на счёт xbps? Мой любимый пакетик в линукс.

    Не тыкал, хоть и очень хочу, но как представлю что опять все переставлять, для работы окружение заново настраивать, вобщем пока живу по главному инженерному правилу - работает не лезь

     
     
  • 6.45, Aquarius (ok), 18:06, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обновить нельзя?
     
  • 3.27, лолшто (?), 14:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А не продемонстрируете ли какой-нибудь пример для сравнения? А то zypper субьективно очень удобный, но я мог закостенеть в своем мышлении за годы пользования.
     
     
  • 4.32, пох. (?), 15:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не ты один - я вот за годы использования yum/apt так закостенел, что на фоне этих порождений сна разума тоже zypper считал удобным. И по сей день считаю, жаль что пользы нынче от opensuse - никакой :-(
     
     
  • 5.47, псевдонимус (?), 18:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели так все плохо в опензузе? Ниразу не видел этот дистр.
     
     
  • 6.48, пох. (?), 19:30, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели так все плохо в опензузе?

    как и в любом немэйнстримном дистрибутиве в ней плохо главным образом то, что она - не мейнстрим.
    Вот и объясни (вменяемому) начальнику, зачем ты ее собрался использовать вместо того что знает каждый девляпс?

    И как в любом systemd/linux новом стандарте в ней плохо при этом и то, что ничего такого, чего нельзя сделать из цент..зачеркнуто, бубунточки - в ней сделать тоже не выйдет.

    Ну и вот - зачем оно тогда?

     
     
  • 7.53, псевдонимус (?), 20:11, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Неужели так все плохо в опензузе?
    > как и в любом немэйнстримном дистрибутиве в ней плохо главным образом то,
    > что она - не мейнстрим.
    > Вот и объясни (вменяемому) начальнику, зачем ты ее собрался использовать вместо того
    > что знает каждый девляпс?
    > И как в любом systemd/linux новом стандарте в ней плохо при этом
    > и то, что ничего такого, чего нельзя сделать из цент..зачеркнуто, бубунточки
    > - в ней сделать тоже не выйдет.
    > Ну и вот - зачем оно тогда?

    Читал когда-то, что пока она была германская, все работало аки часики. Но не только тикало. Яст их знаменитый, опять же. Хотя системда, похоже, сделала его ненужным(, зипер вместо юмтормоза.

    Огорчают попытки экспериментировать с бтрфс. Ну зачем пытаться довести до ума дефективное изначально?


    А так, стоит на дрисктоп знакомым ставить или нет?

     
     
  • 8.60, VINRARUS (ok), 21:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше с btrfs иногда были проблемы, но пользы от неё было значительно больше Щ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.62, псевдонимус (?), 21:20, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снапшоты вполне рабочая, даже на Линукс , зфс умеет Так стоит ставить неайтишни... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.63, VINRARUS (ok), 21:34, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щитаю ZFS исключительно серверной ОС, так как для Linux она чужеродная даже в я... текст свёрнут, показать
     
  • 7.54, псевдонимус (?), 20:18, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Ну и вот - зачем оно тогда?

    С таким подходом достаточно оставить оракл Линукс, альпин для докера и слаку для неформалов:-(

     
  • 3.31, Д1110ма (?), 14:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zypper самое удобноно из того чем я пользовался.
     
  • 2.3, Борбэо (?), 12:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный дистр, но не лучший. И очень хорошо, что существует много дистрибутивов, есть из чего выбрать и для себя и для работы.
     
     
  • 3.6, Хамелеон (?), 12:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и для жены, и для друзей, и для детей, и для родителей, и для ...
     
  • 3.55, псевдонимус (?), 20:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальный дистр, но не лучший. И очень хорошо, что существует много дистрибутивов,
    > есть из чего выбрать и для себя и для работы.

    Шапкотварям это не нравится.

    Кстати, на что форум будет переезжать? Богомерзком копейка исдохла.

     
  • 2.4, Лисий Нос (?), 12:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Он полностью состоит из рехатовского говнокода.
     
     
  • 3.14, fske (?), 13:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Еще один дон, который и в глаза этот дистрибутив не видел
     
  • 3.35, Ilya Indigo (ok), 15:26, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, особенно zypper и yast!
    А OBS и KIWI 1 в 1 слизали...
     
     
  • 4.40, Annoynymous (ok), 16:38, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И snapper.
     
  • 3.46, анонимуслинус (?), 18:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как бы не была велика неприязнь к корпорациям типа редхата, но вынужден признать за столько лет они отлично проделали свою работу. Иначе их бы просто никто не уважал в мире IT, а они сами стали примером знака качества. кстати дебиан тоже был... до системд. потом покатилось по наклонной. сейчас сообщество расколото и хотя все еще пытаются делать как раньше, но выходит все хуже и хуже. настолько, что дебиан в последнее время не очень то и вспоминают при сравнении серверных систем высокого класса. хотя он все еще присутствует на рынке. насчет суси ничего не скажу , всегда были порывы посмотреть и потрогать, но ни разу так  и не пришлось. пока была мандрива , на десктопе я вообще ни о чем другом и не думал, она была лучшая для кед. убунту пробовал и с гномом 2 и с юнити, юнити не зашло. а сейчас относительно годный дистр среди дебианонаследников пожалуй линукс минт. а суся.. ну выйдет релиз может дотянусь и посмотрю.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:41, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как товарищ определяет "лучшесть"? Обои самые красивые?
     
     
  • 3.8, Хамелеон (?), 12:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хамелеон самый красивый. И вообще, это опеннет или что? С каких это пор нужно аргументировать свои допущения здесь?
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да! Я вот как стереотипный гномер на Tumbleweed их и не менял :)
     
  • 2.13, fske (?), 13:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, и он не без проблем. Регулярно ловлю баги на стареньком ноуте после очередного минорного обновления ядра.
     
     
  • 3.38, zzz (??), 16:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, какие? А то попросили поставить линукс на несколько офисных тачек, а убунту с дебианом накатывать уже тошно.
     
     
  • 4.42, zzz (??), 17:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос снимается. Накатил Leap 15.2, после завершения установки система отказалась перезагружаться - черный экран и курсор, пришлось перезагружать вручную. Загрузился, сделал zypper up, скачалось и установилось 722 пакета, после перезагрузки и логина kwin_x11 вылетел с Segmentation fault. Такой дичи я даже в убунте не видел.
     
     
  • 5.50, Timoteo Cirkla (ok), 19:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openSUSE Tumbleweed, ядро 5.9.14-1-default. Ни кеды, ни иксы не вылетали с момента установки тумбы на ссдшку в октябре. При этом это роллинг. ЧЯДНТ?
     
     
  • 6.56, zzz (??), 20:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аргумент УМВР - так себе аргумент. У меня вот так - после обновления kwin сегфолтится, и разбираться в этой бодяге нет никакого желания, если даже на чистой установке с нуля суся выкатила такой фортель, я лучше на кривой-косой, но работающей убунте сделаю.
     
  • 2.18, mos87 (ok), 13:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Началось альфа-тестирование дистрибутива GNU/Linux. Как жаль, что их целый зоопарк. Одного хватило бы всем.

    фиксед

     
     
  • 3.57, псевдонимус (?), 20:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Началось альфа-тестирование дистрибутива GNU/Linux. Как жаль, что их целый зоопарк. Одного хватило бы всем.
    > фиксед

    Не хватило бы. Даже винды виндоюзерам не хватало, лепили сборки. И неплохие порой. Рабам вроде тебя не понять.

     
  • 2.36, Аноним (36), 15:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    yast не нужен, а так дистр нормальный
     
     
  • 3.61, VINRARUS (ok), 21:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zypper rm yast2
     
  • 2.43, Аноним (43), 17:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не такой он уж и лучший. Пробовал, не понравилось. Пакеты для не x86 отсутствуют в большинстве случаев. Что за дела? Для arm нет пакета даже для такой хорошо портируемой программы, как mc. Нафиг такой дистр нужен? Мне не нужен. Мне универсальность нужна.
     
  • 2.44, Аноним (43), 17:53, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучшего дистрибутива GNU/Linux

    С Alt Linux перепутали.

     

  • 1.9, p4p (?), 12:45, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    No problem:
    https://i.imgur.com/7xAvoWd.png
    https://download.opensuse.org/repositories/X11:/xfce:/next/openSUSE_Leap_15.3/
     
     
  • 2.19, mos87 (ok), 13:49, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имгур в 2020 это уже как радикал
     
     
  • 3.33, пох. (?), 15:08, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неправда, ради-кал, в отличие от имгуровского кала открывается в любом немодном браузере, и сразу предлагает в казино-вулкан. imgur - только в хроме, хроме, и хроме, ну и еще иногда если волшебный линк beta/disable предварительно открыть, но это неточно.

    Эх... а всего каких-то три года назад даже js не требовал для перехода по прямому линку :-(

     

  • 1.10, Sluggard (ok), 12:45, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, наверное. Добавит надёжности базовой системе, которая будет целиком тащиться из кровавого энтерпрайза.
     
     
  • 2.17, user90 (?), 13:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не добавит - изначально такой проблемы не существовало!)) Хотя сейчас уже возможно все..
     
     
  • 3.20, Sluggard (ok), 13:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не добавит - изначально такой проблемы не существовало!)) Хотя сейчас уже возможно
    > все..

    Ну а вдруг существовала, для отдельных пакетов. Быстрофиксы станут быстрее.

     
     
  • 4.23, user90 (?), 14:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же понимаешь, что все не пофиксят никогда. Так что может быть 'чего-то' и станет больше, но на кой оно нужно, коли итак все работает? - А если нет, пишешь багрепорт ;)
     
     
  • 5.24, Sluggard (ok), 14:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот теперь твой багрепорт будут пересылать инженерам на зарплате, которые и будут быстрофиксить. )
    Вообще, понятно, что особо ничего для конечного пользователя не поменяется. База и так была цельнотянутая из SLE, теперь ещё какая-то часть пакетов будет напрямую оттуда. Ну, хоть мейнтейнерам станет забот поменьше, и то хорошо.
     
     
  • 6.29, user90 (?), 14:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пересылать инженерам на зарплате, которые и будут быстрофиксить

    Оптимистичненько. А может ынтерпрайзу как раз не будет никакого дела до мелких багрепортов каких-то там юзеришек?

     
     
  • 7.30, Sluggard (ok), 14:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оптимистичненько. А может ынтерпрайзу как раз не будет никакого дела до мелких
    > багрепортов каких-то там юзеришек?

    По идее, это как раз станет его делом — от кого бы ни шли багрепорты, это будут багрепорты об _их_ пакетах, ими собранных, потому что в Leap их теперь даже пересобирать не будут.

     

  • 1.15, user90 (?), 13:39, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Слезы! Был ОТДЕЛЬНЫЙ дистрибутив openSUSE, и он был классный! Потом в одном из старых релизов в установщике появился переключатель sysinitv/systemd.. и понеслось (под откос). Именно эту точку и можно принять за начало отсчета.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Классным был Novell Linux. И вообще раньше было лучше
     
     
  • 3.22, user90 (?), 14:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не застал-с. Фичи openSUSE - это Yast и zypper, были ли они в Novell?
     
     
  • 4.25, Sluggard (ok), 14:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не застал-с. Фичи openSUSE - это Yast и zypper, были ли они
    > в Novell?

    Так Novell Linux был основан на SLE. )

     
  • 4.26, лолшто (?), 14:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    snapper забыли
     
  • 2.34, пох. (?), 15:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Слезы! Был ОТДЕЛЬНЫЙ дистрибутив openSUSE, и он был классный!

    это система линукс была.
    > Потом в одном из старых релизов в установщике появился переключатель sysinitv/systemd..

    потому что опакечиватели дистрибутивов не могут сами написать всю экосистему линукса. И когда остался только новый стандарт - им осталось либо пенсия-дача-рыбалка, либо лепить из того материала, что доступен.

     

  • 1.37, Аноним (-), 15:56, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то энтерпрайзные дистры оживились после прощания с CentOS.
     
  • 1.39, saahriktu (ok), 16:15, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    openSUSE рулит!
     
  • 1.41, Вопль_в_пустыне (?), 17:25, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Да отличныи дистр, подойдёт и новичкам и профи. Уж в разы лучше многих дистров.
     
  • 1.51, Deanon (ok), 19:54, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну как по мне это один из самых вменяемых дистрибутивов и на десктопе и на сервеке отлично работает, все предсказуемо минимум глюков. Кому нужна рабочая система тогда вам openSuSe.
     
  • 1.58, Док (?), 20:52, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу перелезть с убунты тк надоели обновления по любому поводу и втыкание снап  пакетов каждый 200мб минимум.  Deepin  хорош но нет доверия китайцам
     
     
  • 2.59, VINRARUS (ok), 21:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перелазь.
    Начни с Leap и http://opensuse-guide.org/codecs.php
    А steam лучше через flatpak ставить (вина писателей игр шо токо под убунту точат).
     
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