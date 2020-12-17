Началось альфа-тестирование openSUSE Leap 15.3

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|1.1, Хамелеон (?), 12:21, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Заголовок должен быть таким:
> Началось альфа-тестирование лучшего дистрибутива GNU/Linux. Как жаль, что их целый зоопарк. Его одного хватило бы всем.
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|2.2, Аноним (2), 12:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Дистр неплох, но zypper такое себе. Тот же pacman в разы удобнее, проще и минималистичнее.
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|3.5, Чебур (?), 12:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При всей нелюбви в арчу, pacman лично для меня один из лучших менеджеров, также неплох dnf, но он непростительно тормозной.
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|7.52, заминированный тапок (ok), 19:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В дебиане и дебианоподобных можно заблокировать отдельные пакеты? Вот то-то же.
вот что-то же что?
можно как залочить версию отдельно взятого пакета
можно заблокировать специфическую версию отдельно взятого пакета
можно выставить приоритеты отдельно взятым пакетам
можно выставить предпочитаемую архитектуру отдельно взятого пакета
и всякое разное другое
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|5.28, Чебур (?), 14:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что на счёт xbps? Мой любимый пакетик в линукс.
Не тыкал, хоть и очень хочу, но как представлю что опять все переставлять, для работы окружение заново настраивать, вобщем пока живу по главному инженерному правилу - работает не лезь
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|3.27, лолшто (?), 14:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А не продемонстрируете ли какой-нибудь пример для сравнения? А то zypper субьективно очень удобный, но я мог закостенеть в своем мышлении за годы пользования.
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|4.32, пох. (?), 15:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не ты один - я вот за годы использования yum/apt так закостенел, что на фоне этих порождений сна разума тоже zypper считал удобным. И по сей день считаю, жаль что пользы нынче от opensuse - никакой :-(
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|6.48, пох. (?), 19:30, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели так все плохо в опензузе?
как и в любом немэйнстримном дистрибутиве в ней плохо главным образом то, что она - не мейнстрим.
Вот и объясни (вменяемому) начальнику, зачем ты ее собрался использовать вместо того что знает каждый девляпс?
И как в любом systemd/linux новом стандарте в ней плохо при этом и то, что ничего такого, чего нельзя сделать из цент..зачеркнуто, бубунточки - в ней сделать тоже не выйдет.
Ну и вот - зачем оно тогда?
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|7.53, псевдонимус (?), 20:11, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Неужели так все плохо в опензузе?
> как и в любом немэйнстримном дистрибутиве в ней плохо главным образом то,
> что она - не мейнстрим.
> Вот и объясни (вменяемому) начальнику, зачем ты ее собрался использовать вместо того
> что знает каждый девляпс?
> И как в любом systemd/linux новом стандарте в ней плохо при этом
> и то, что ничего такого, чего нельзя сделать из цент..зачеркнуто, бубунточки
> - в ней сделать тоже не выйдет.
> Ну и вот - зачем оно тогда?
Читал когда-то, что пока она была германская, все работало аки часики. Но не только тикало. Яст их знаменитый, опять же. Хотя системда, похоже, сделала его ненужным(, зипер вместо юмтормоза.
Огорчают попытки экспериментировать с бтрфс. Ну зачем пытаться довести до ума дефективное изначально?
А так, стоит на дрисктоп знакомым ставить или нет?
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|7.54, псевдонимус (?), 20:18, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну и вот - зачем оно тогда?
С таким подходом достаточно оставить оракл Линукс, альпин для докера и слаку для неформалов:-(
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|2.3, Борбэо (?), 12:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальный дистр, но не лучший. И очень хорошо, что существует много дистрибутивов, есть из чего выбрать и для себя и для работы.
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|3.55, псевдонимус (?), 20:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормальный дистр, но не лучший. И очень хорошо, что существует много дистрибутивов,
> есть из чего выбрать и для себя и для работы.
Шапкотварям это не нравится.
Кстати, на что форум будет переезжать? Богомерзком копейка исдохла.
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|3.14, fske (?), 13:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Еще один дон, который и в глаза этот дистрибутив не видел
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|3.46, анонимуслинус (?), 18:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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как бы не была велика неприязнь к корпорациям типа редхата, но вынужден признать за столько лет они отлично проделали свою работу. Иначе их бы просто никто не уважал в мире IT, а они сами стали примером знака качества. кстати дебиан тоже был... до системд. потом покатилось по наклонной. сейчас сообщество расколото и хотя все еще пытаются делать как раньше, но выходит все хуже и хуже. настолько, что дебиан в последнее время не очень то и вспоминают при сравнении серверных систем высокого класса. хотя он все еще присутствует на рынке. насчет суси ничего не скажу , всегда были порывы посмотреть и потрогать, но ни разу так и не пришлось. пока была мандрива , на десктопе я вообще ни о чем другом и не думал, она была лучшая для кед. убунту пробовал и с гномом 2 и с юнити, юнити не зашло. а сейчас относительно годный дистр среди дебианонаследников пожалуй линукс минт. а суся.. ну выйдет релиз может дотянусь и посмотрю.
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|3.8, Хамелеон (?), 12:44, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хамелеон самый красивый. И вообще, это опеннет или что? С каких это пор нужно аргументировать свои допущения здесь?
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|3.12, Аноним (12), 13:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да! Я вот как стереотипный гномер на Tumbleweed их и не менял :)
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|2.13, fske (?), 13:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, и он не без проблем. Регулярно ловлю баги на стареньком ноуте после очередного минорного обновления ядра.
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|3.38, zzz (??), 16:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, какие? А то попросили поставить линукс на несколько офисных тачек, а убунту с дебианом накатывать уже тошно.
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|4.42, zzz (??), 17:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос снимается. Накатил Leap 15.2, после завершения установки система отказалась перезагружаться - черный экран и курсор, пришлось перезагружать вручную. Загрузился, сделал zypper up, скачалось и установилось 722 пакета, после перезагрузки и логина kwin_x11 вылетел с Segmentation fault. Такой дичи я даже в убунте не видел.
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|5.50, Timoteo Cirkla (ok), 19:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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openSUSE Tumbleweed, ядро 5.9.14-1-default. Ни кеды, ни иксы не вылетали с момента установки тумбы на ссдшку в октябре. При этом это роллинг. ЧЯДНТ?
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|6.56, zzz (??), 20:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аргумент УМВР - так себе аргумент. У меня вот так - после обновления kwin сегфолтится, и разбираться в этой бодяге нет никакого желания, если даже на чистой установке с нуля суся выкатила такой фортель, я лучше на кривой-косой, но работающей убунте сделаю.
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|2.18, mos87 (ok), 13:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Началось альфа-тестирование дистрибутива GNU/Linux. Как жаль, что их целый зоопарк. Одного хватило бы всем.
фиксед
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|3.57, псевдонимус (?), 20:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Началось альфа-тестирование дистрибутива GNU/Linux. Как жаль, что их целый зоопарк. Одного хватило бы всем.
> фиксед
Не хватило бы. Даже винды виндоюзерам не хватало, лепили сборки. И неплохие порой. Рабам вроде тебя не понять.
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|2.43, Аноним (43), 17:51, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не такой он уж и лучший. Пробовал, не понравилось. Пакеты для не x86 отсутствуют в большинстве случаев. Что за дела? Для arm нет пакета даже для такой хорошо портируемой программы, как mc. Нафиг такой дистр нужен? Мне не нужен. Мне универсальность нужна.
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|3.33, пох. (?), 15:08, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неправда, ради-кал, в отличие от имгуровского кала открывается в любом немодном браузере, и сразу предлагает в казино-вулкан. imgur - только в хроме, хроме, и хроме, ну и еще иногда если волшебный линк beta/disable предварительно открыть, но это неточно.
Эх... а всего каких-то три года назад даже js не требовал для перехода по прямому линку :-(
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|1.10, Sluggard (ok), 12:45, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Круто, наверное. Добавит надёжности базовой системе, которая будет целиком тащиться из кровавого энтерпрайза.
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|2.17, user90 (?), 13:42, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не добавит - изначально такой проблемы не существовало!)) Хотя сейчас уже возможно все..
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|3.20, Sluggard (ok), 13:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не добавит - изначально такой проблемы не существовало!)) Хотя сейчас уже возможно
> все..
Ну а вдруг существовала, для отдельных пакетов. Быстрофиксы станут быстрее.
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|4.23, user90 (?), 14:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты же понимаешь, что все не пофиксят никогда. Так что может быть 'чего-то' и станет больше, но на кой оно нужно, коли итак все работает? - А если нет, пишешь багрепорт ;)
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|5.24, Sluggard (ok), 14:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот теперь твой багрепорт будут пересылать инженерам на зарплате, которые и будут быстрофиксить. )
Вообще, понятно, что особо ничего для конечного пользователя не поменяется. База и так была цельнотянутая из SLE, теперь ещё какая-то часть пакетов будет напрямую оттуда. Ну, хоть мейнтейнерам станет забот поменьше, и то хорошо.
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|6.29, user90 (?), 14:48, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пересылать инженерам на зарплате, которые и будут быстрофиксить
Оптимистичненько. А может ынтерпрайзу как раз не будет никакого дела до мелких багрепортов каких-то там юзеришек?
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|7.30, Sluggard (ok), 14:52, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оптимистичненько. А может ынтерпрайзу как раз не будет никакого дела до мелких
> багрепортов каких-то там юзеришек?
По идее, это как раз станет его делом — от кого бы ни шли багрепорты, это будут багрепорты об _их_ пакетах, ими собранных, потому что в Leap их теперь даже пересобирать не будут.
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|1.15, user90 (?), 13:39, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Слезы! Был ОТДЕЛЬНЫЙ дистрибутив openSUSE, и он был классный! Потом в одном из старых релизов в установщике появился переключатель sysinitv/systemd.. и понеслось (под откос). Именно эту точку и можно принять за начало отсчета.
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|3.22, user90 (?), 14:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не застал-с. Фичи openSUSE - это Yast и zypper, были ли они в Novell?
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|4.25, Sluggard (ok), 14:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не застал-с. Фичи openSUSE - это Yast и zypper, были ли они
> в Novell?
Так Novell Linux был основан на SLE. )
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|2.34, пох. (?), 15:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Слезы! Был ОТДЕЛЬНЫЙ дистрибутив openSUSE, и он был классный!
это система линукс была.
> Потом в одном из старых релизов в установщике появился переключатель sysinitv/systemd..
потому что опакечиватели дистрибутивов не могут сами написать всю экосистему линукса. И когда остался только новый стандарт - им осталось либо пенсия-дача-рыбалка, либо лепить из того материала, что доступен.
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|1.51, Deanon (ok), 19:54, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну как по мне это один из самых вменяемых дистрибутивов и на десктопе и на сервеке отлично работает, все предсказуемо минимум глюков. Кому нужна рабочая система тогда вам openSuSe.
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|1.58, Док (?), 20:52, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу перелезть с убунты тк надоели обновления по любому поводу и втыкание снап пакетов каждый 200мб минимум. Deepin хорош но нет доверия китайцам
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