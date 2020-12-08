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Ростелеком "исследовал" безопасность 10 открытых приложений

08.12.2020 18:03

Ростелеком опубликовал более чем странный отчёт "Свобода с подвохом" с результатами исследования безопасности 10 открытых приложений. В отчёте не приводятся конкретные сведения, информация о найденных уязвимостях размыта, а выводы делаются а пустом месте без каких-либо пояснений или подтверждений.

Складывается впечатление, что просто скопировали описание некторых типовых видов уязвимостей и без какого-то логического обоснования расставили цифры. Указано, что была проведена проверка с использованием "автоматизированного сканирования" и "методов статического, динамического и интерактивного анализа. Статический анализ производился в отношении исходного кода приложений в автоматическом режиме", что, скорее всего, свидетельствует, что найденные "уязвимости" ничто иное как предупреждения анализатора или ложные срабатывания, которые не потрудились проверить.

В пользу этой гипотезы может послужить заявление в отчёте, что "4 из 5-ти приложений ... содержат такие серьезные бреши, как заданные в исходном коде пустые ключи шифрования и пустые пароли, и встречающиеся в исходном коде в явном виде конфиденциальные данные". Выявление критических уязвимостей отмечено в проектах Krita, Search Everything, LibreOffice, Brave Browser и RetroArch. Как Ростелеком смог там найти пустые ключи и пароли, c учётом специфики упомянутых проектов, совершенно непонятно.

С учётом отсутствия хоть каких-то деталей вызывает недоумение также сделанный исследователями вывод: "Для исследованного свободного ПО характерны такие серьезные бреши, как заданные в исходном коде пустые ключи шифрования, пустые пароли, указанные в явном виде конфиденциальные данные. Эти уязвимости несут серьезную угрозу данным пользователей на тех компьютерах, на которых это ПО установлено."

Особенно если рассматривать вывод вместе с примечаниями: "однако «Ростелеком-Солар» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей" и "«Ростелеком-Солар» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой или неточностью представленной информации."



  1. Главная ссылка к новости (https://rt-solar.ru/events/new...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54221-rostelecom
Ключевые слова: rostelecom
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.7, prokoudine (ok), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    В новости не отражены два момента.

    1. Заявление, что разработчикам сообщили об уязвимостях, ничем не подтверждено. В багтрекере и базе CVE ничего (смотрел для 5-6 указанных проектов), в дополнение к этому авторам GIMP и Krita точно ничего не писали в почту и мейллисты. Ростелеком-Солар на это говорит, мол, ну бывают же разные версии одного опенсорсного проекта, могли послать куда-то не туда. Я б хотел посмотреть на "не ту" Криту. Или "не тот" гимп.

    2. Чтобы получить отчёт, надо быть автором исследованного проекта и подписать NDA. То есть тебе дают какие-то странные результаты о твоём же проекте, а ты их даже не можешь показать. ШТО?

    PVS-Studio как-то приличнее пиарились.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У нас же теперь есть офигенный закон про фейкньюс! По моему следует подтянуть этих исследователей за ноздри поближе к правоохранительной системе. Вот там пусть объяснят что нашли и куда отправили.
     
     
  • 3.18, VINRARUS (ok), 21:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >к правоохранительной системе

    *к путлохранительной системе

     
  • 3.19, Dimez (ok), 21:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но-но, не зарывайтесь! Это отчёт кого надо отчёт. Здесь вам не тут!
     

  • 1.1, Сергей (??), 21:32, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Походу начата подготовка обоснования необходимости закупок за счет бюджета "более защищенных" продуктов, вместо "опасного" опенсоурса.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:33, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и дичь)
    P. S. Админы, у вас в Telegram 2ое экранирование) Получилось "исследовал"
     
  • 1.3, Аноним (13), 21:34, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Фамилии "исследователей" в студию!
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:35, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не важен отчёт, важно лишь сколько бюджета на его создание выделили
     
  • 1.5, Аноним (13), 21:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас модератор на букву Ш начнет метаться между умными и красивыми :)
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 21:48, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шш-ш-ш! Тише...
     
  • 2.20, VINRARUS (ok), 22:00, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он участвовал?
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:38, 08/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне в top на РБК сегодня статья на основе этого исследования всплыла. И главное, на полном серьёзе делают выводы. Хотя вероятно понимают, что всё это чушь, так как вместо ссылки на отчёт таинственно пишут, что документ с отчётом есть у журналистов РБК. Ведь Ростелеком - это серьёзно, не обманут.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:41, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    всё прозрачно, реклама их приложения appScreener, давайте уже расходиться...
     
  • 1.10, InuYasha (??), 21:41, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересный доклад, с намёком. Главное - понять их "мессадж".
    PS: ну и - да - ещё эти п-доры хотят выглядеть меньшими п-дорами )
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:44, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это вы так оправдываете, что код электронного голосования не будет открыт?
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:44, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они просканили каким-то сканером код и написали текст, описывающий результат работы сканера. Текст собственно "ни о чем".
    А на опеннете появилась новость с "серьезным анализом", которая по этой теме и тоже ни о чем
    И коммент мой тоже ни о чем.

    Весь мир ни о чем...

     
     
  • 2.16, A.Stahl (ok), 21:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вот могу написать коммент обо всём: "Жoпа!"
     

  • 1.14, Анонисмус (?), 21:45, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это они ещё Alt Linux не "исследовали".
     
  • 1.17, Ag (ok), 21:55, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Гет зе фак" от Ростелекома? :)
     
  • 1.21, Дон Ягон (ok), 22:11, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сканер, сканирующий рандомные приложения и оценивающий их безопасность в баллах, по пятибальной шкале. Сейчас заживём!

    (подозреваю, РТК собирается продавать или этот чудо-анализатор/антивирус/или кто он там с их точки зрения или альтернативы "дырявому" софту)

     

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