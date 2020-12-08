Ростелеком "исследовал" безопасность 10 открытых приложений

Ростелеком опубликовал более чем странный отчёт "Свобода с подвохом" с результатами исследования безопасности 10 открытых приложений. В отчёте не приводятся конкретные сведения, информация о найденных уязвимостях размыта, а выводы делаются а пустом месте без каких-либо пояснений или подтверждений.

Складывается впечатление, что просто скопировали описание некторых типовых видов уязвимостей и без какого-то логического обоснования расставили цифры. Указано, что была проведена проверка с использованием "автоматизированного сканирования" и "методов статического, динамического и интерактивного анализа. Статический анализ производился в отношении исходного кода приложений в автоматическом режиме", что, скорее всего, свидетельствует, что найденные "уязвимости" ничто иное как предупреждения анализатора или ложные срабатывания, которые не потрудились проверить.

В пользу этой гипотезы может послужить заявление в отчёте, что "4 из 5-ти приложений ... содержат такие серьезные бреши, как заданные в исходном коде пустые ключи шифрования и пустые пароли, и встречающиеся в исходном коде в явном виде конфиденциальные данные". Выявление критических уязвимостей отмечено в проектах Krita, Search Everything, LibreOffice, Brave Browser и RetroArch. Как Ростелеком смог там найти пустые ключи и пароли, c учётом специфики упомянутых проектов, совершенно непонятно.

С учётом отсутствия хоть каких-то деталей вызывает недоумение также сделанный исследователями вывод: "Для исследованного свободного ПО характерны такие серьезные бреши, как заданные в исходном коде пустые ключи шифрования, пустые пароли, указанные в явном виде конфиденциальные данные. Эти уязвимости несут серьезную угрозу данным пользователей на тех компьютерах, на которых это ПО установлено."

Особенно если рассматривать вывод вместе с примечаниями: "однако «Ростелеком-Солар» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей" и "«Ростелеком-Солар» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой или неточностью представленной информации."