Ростелеком "исследовал" безопасность 10 открытых приложений

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|1.7, prokoudine (ok), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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В новости не отражены два момента.
1. Заявление, что разработчикам сообщили об уязвимостях, ничем не подтверждено. В багтрекере и базе CVE ничего (смотрел для 5-6 указанных проектов), в дополнение к этому авторам GIMP и Krita точно ничего не писали в почту и мейллисты. Ростелеком-Солар на это говорит, мол, ну бывают же разные версии одного опенсорсного проекта, могли послать куда-то не туда. Я б хотел посмотреть на "не ту" Криту. Или "не тот" гимп.
2. Чтобы получить отчёт, надо быть автором исследованного проекта и подписать NDA. То есть тебе дают какие-то странные результаты о твоём же проекте, а ты их даже не можешь показать. ШТО?
PVS-Studio как-то приличнее пиарились.
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|2.13, Аноним (13), 21:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У нас же теперь есть офигенный закон про фейкньюс! По моему следует подтянуть этих исследователей за ноздри поближе к правоохранительной системе. Вот там пусть объяснят что нашли и куда отправили.
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|3.19, Dimez (ok), 21:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но-но, не зарывайтесь! Это отчёт кого надо отчёт. Здесь вам не тут!
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|1.1, Сергей (??), 21:32, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Походу начата подготовка обоснования необходимости закупок за счет бюджета "более защищенных" продуктов, вместо "опасного" опенсоурса.
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|1.2, Аноним (2), 21:33, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и дичь)
P. S. Админы, у вас в Telegram 2ое экранирование) Получилось "исследовал"
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|1.4, Аноним (4), 21:35, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не важен отчёт, важно лишь сколько бюджета на его создание выделили
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|1.5, Аноним (13), 21:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сейчас модератор на букву Ш начнет метаться между умными и красивыми :)
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|1.8, Аноним (8), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне в top на РБК сегодня статья на основе этого исследования всплыла. И главное, на полном серьёзе делают выводы. Хотя вероятно понимают, что всё это чушь, так как вместо ссылки на отчёт таинственно пишут, что документ с отчётом есть у журналистов РБК. Ведь Ростелеком - это серьёзно, не обманут.
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|1.9, Аноним (9), 21:41, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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всё прозрачно, реклама их приложения appScreener, давайте уже расходиться...
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|1.10, InuYasha (??), 21:41, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересный доклад, с намёком. Главное - понять их "мессадж".
PS: ну и - да - ещё эти п-доры хотят выглядеть меньшими п-дорами )
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|1.11, Аноним (11), 21:44, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это вы так оправдываете, что код электронного голосования не будет открыт?
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|1.12, Аноним (12), 21:44, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они просканили каким-то сканером код и написали текст, описывающий результат работы сканера. Текст собственно "ни о чем".
А на опеннете появилась новость с "серьезным анализом", которая по этой теме и тоже ни о чем
И коммент мой тоже ни о чем.
Весь мир ни о чем...
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|1.21, Дон Ягон (ok), 22:11, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сканер, сканирующий рандомные приложения и оценивающий их безопасность в баллах, по пятибальной шкале. Сейчас заживём!
(подозреваю, РТК собирается продавать или этот чудо-анализатор/антивирус/или кто он там с их точки зрения или альтернативы "дырявому" софту)
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