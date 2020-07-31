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GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам

31.07.2020 11:21

GitHub объявил о решении отказаться от поддержки парольной аутентификации при подключении к Git. Прямое выполнение операций с Git, требующих аутентификации, будет возможно только при использовании SSH-ключей или токенов (персональные токены GitHub или OAuth). Аналогичное ограничение также будет применяться для REST API. Новые правила аутентификации для API будут применены 13 ноября, а ужесточение доступа к Git запланировано на середину следующего года. Исключение будет предоставлено только учётным записям, использующим двухфакторную аутентификацию, которые смогут подключаться к Git по паролю и дополнительному коду подтверждения.

Предполагается, что ужесточение требований к аутентификации позволит защитить пользователей от компрометации их репозиториев в случае утечки пользовательских баз или взлома сторонних сервисов, на которых пользователи использовали одни и тех же пароли с GitHub. Из достоинств аутентификации по токенам называется возможность генерации отдельных токенов для конкретных устройств и сеансов, поддержка отзыва скомпрометированных токенов без смены учётных данных, возможность ограничения области доступа через токен, неподверженность токенов определению методом перебора (brute force).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-07-30...)
  2. OpenNews: В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий
  3. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  4. OpenNews: Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории
  5. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  6. OpenNews: Около 390 тысяч сайтов оставили открытыми каталоги .git с кодом
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53464-github
Ключевые слова: github, git, ssh, token
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого, додумались.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:10, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так ключи SSH анб собрало мозильским сканером, так что уже можно.
     
     
  • 3.31, Эрдоган (?), 14:57, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу тебе или АНБ дать свой ключ. И что ты мне сделаешь?
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 11:45, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Видишь заголовок и подсознательно меняешь слово GitHub на M$.
     
     
  • 2.32, Алексей (??), 15:00, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вижу аниме - ставлю минус.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:49, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Если пароль украли, то что мешает хакеру пойти сгенерировать себе ключ?
    >>Из достоинств аутентификации по токенам называется ... поддержка отзыва скомпрометированных токенов без смены учётных данных

    Ну то есть если юзер узнает о взломе и отзовёт токен, то чтобы хакер мог опять зайти под тем же паролем и опять сгенерировать себе новый. Действительно удобно.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:56, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Может отсутствие у хакера токена для двухфакторки?
     
     
  • 3.9, ползкрокодил (?), 12:10, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так для пользователей двухфакторки ничего не поменяется как раз. Нововведение для остальных.
     
  • 2.28, inferrna (ok), 14:21, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если пароль украли, то что мешает хакеру пойти сгенерировать себе ключ?

    смысл в обратном: если паролем не пользоваться, то его и не украдут.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:04, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отказаться от поддержки парольной аутентификации при выполнении операций с Git

    А она там была? Я и не знал.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:07, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда я захожу на гитхаб то он просит подтвердить кодом из емейла. Приходится заходить на Gmail заодно палить свои поисковые запросы, он тоже желает привезать к нему уже номер телефона. Искать письмо от гитхаба и водить проклятый код. Как раз год назад это началось.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:09, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ты не пользуйся gmail. Серьёзно, это даже не самый лучший из бесплатных почтовиков, не говоря о том, что есть приличные платные (fastmail) или самодельные.
     
     
  • 3.11, Аномномномнимус (?), 12:12, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самодельный почтовик не гребущий тонны спама и не попадающий сам регулярно в спам... ммм... где б ещё себе работы на ровном месте найти забесплатно
     
     
  • 4.14, пох. (?), 12:29, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    чего это забесплатно? А пацанам, за хостинг, а процент отцу нации за защиту от враждебного интернета?

    Но присоединяюсь к совету про аутглюк, ну или, там, mail applet. Уже все едино.

    P.S. в конце-концов, гитшлак это ведь социальная сеть, а не хранилище реп на халяву
    Логично что она хочет о тебе все знать.

     
  • 4.15, хотел спросить (?), 12:29, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня такой, просто не пали мыло на говносервисах или генерируй ящики однодневки
     
  • 4.18, Аноним (8), 12:38, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Из всех предложенных вариантов ты прицепился к самодельному почтовику и критикуешь его.

    К слову, вполне работает без спама и проблем, настроено один раз пару лет назад и работает. Но, повторюсь, это не единственный, а лишь один из вариантов.

     
  • 4.22, Сейд (ok), 12:57, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай сделаю тебе аккаунт на своём сервере. 3 руб/мес или 17 руб/год.
     
     
  • 5.24, пох. (?), 13:12, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чота не видим твоего SLA - сколько штраф с тебя за блокировку гитхапа или необходимость выуживать его спам из ящика "спам", сколько с тебя же за то что ящик "спам" а то и вовсе inbox переполнился и нужное и полезное "кликните по этой ссылке для подтверждения авторизации" песьмо гитхапа не дошло вовсе?

    А то вон глупые ребята на работе - ironport покупать собрались. Чота ни разу не по три ржубля.
    И ведь прикованных к нему админов с отпусками по графику - никто не отменял.

    Но, кстати, давай свой акаунт - мне как раз надо немного поработать, ребята просили небольшую рассылочку сделать. Там правда лет этак на десяточку на крытую можно отправиться, но тебе ж за семнадцать рублев не жалко?

     
     
  • 6.25, Сейд (ok), 13:31, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штрафов никаких нет. А на десяточку отправишься ты.
    Дружкам посоветуй купить Traffic Inspector.
     
     
  • 7.26, пох. (?), 13:46, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Штрафов никаких нет.

    Ну то есть деньги ты возьмешь, но за сервис не ответишь. Мы примерно так и думали. Поэтому единственный твой шанс на семнадцать рублев - мое честное предложение.

    https://tinyurl.com/ybuj4sbk

    Просто эти прокси, разумеется, в блэклистах, а ты - еще нет.

    > Дружкам посоветуй купить Traffic Inspector.

    да они типа в теме, умеют отличить поделки от нормальных решений.

     
  • 4.27, Crazy Alex (ok), 14:07, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десять часов в год потратить можно, а больше там и не надо. Ну да, настроить DKIM и подобное нпдо. Дальше - никаких проблем
     
  • 3.12, ползкрокодил (?), 12:13, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С GitHub вполне логично использовать почту на Outlook теперь. Телефон, кстати, не требует.
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:41, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С mail.ru тоже самое
     

  • 1.7, crandel (ok), 12:07, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что даже не спулишь ничого из гитхаба без ключа? это ж отвалиться куча менеджеров пакетов, например го или в емаксе/виме и тд.
     
     
  • 2.10, ползкрокодил (?), 12:12, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это когда для пулла публичных репозиториев парольная аутентификация (и вообще какая-либо аутентификация) нужна была?
     
  • 2.13, m.makhno (ok), 12:20, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    go get интегрирован с git же, и аутентификация по ключу для затягивания требуется только для приватных реп
     

  • 1.16, хотел спросить (?), 12:31, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лишний повод не пользоваться гитхабом

    мс хочет стать вторым эпплом - все решать за пользователя

    так было с вин 10 так будет с гитхабом

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:37, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот и результат поглощения M$.

    Анонимные HTTPS-fetchи тоже запретят? Вся эта принудительная безопасность обернётся принуждением к использованию WebAuthn с TEE и биометрией, и объявлением недолюдьми всех тех, у кого нет устройств от доверенного Альянсом (отсылка к h/λ намеренна) производителя.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:03, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне нормальная реакция на засилие долбодятлов, у которых репы взламывают через два дня на третий. Потому что пароль "qwerty" или лежит в этой же самой репе в файлике password.txt. А когда им анонимусы пушат всякую малварь, виноват внезапно Микрософт, потому что "безопасность не обеспечил и вообще ваш гитхаб только для хелловордов и годится."
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:45, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну вот наконец Microsoft взялась за постепенное реформирования github, пароли сегодня нынче не те
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:48, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а что еще можно ожидать от микрософта?
     
  • 1.29, SR_team (ok), 14:29, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Исключение будет предоставлено только учётным записям, использующим двухфакторную аутентификацию, которые смогут подключаться к Git по паролю и дополнительному коду подтверждения.

    С каких это пор при 'git push' можно стало двухфакторку юзать? Или теперь в web-интерфейс можно будет по SSH-ключу заходить?

     
  • 1.30, Аноним (30), 14:44, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Половина коментаторов гитом вообще похоже не пользовалась.
    Но пyкнуть свое ценное мнение вызвались
     
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