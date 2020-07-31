GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам

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|2.23, Аноним (-), 13:10, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну так ключи SSH анб собрало мозильским сканером, так что уже можно.
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|1.3, Аноним (3), 11:49, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Если пароль украли, то что мешает хакеру пойти сгенерировать себе ключ?
>>Из достоинств аутентификации по токенам называется ... поддержка отзыва скомпрометированных токенов без смены учётных данных
Ну то есть если юзер узнает о взломе и отзовёт токен, то чтобы хакер мог опять зайти под тем же паролем и опять сгенерировать себе новый. Действительно удобно.
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|3.9, ползкрокодил (?), 12:10, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так для пользователей двухфакторки ничего не поменяется как раз. Нововведение для остальных.
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|2.28, inferrna (ok), 14:21, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если пароль украли, то что мешает хакеру пойти сгенерировать себе ключ?
смысл в обратном: если паролем не пользоваться, то его и не украдут.
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|1.5, Аноним (5), 12:04, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> отказаться от поддержки парольной аутентификации при выполнении операций с Git
А она там была? Я и не знал.
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|1.6, Аноним (6), 12:07, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда я захожу на гитхаб то он просит подтвердить кодом из емейла. Приходится заходить на Gmail заодно палить свои поисковые запросы, он тоже желает привезать к нему уже номер телефона. Искать письмо от гитхаба и водить проклятый код. Как раз год назад это началось.
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|2.8, Аноним (8), 12:09, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ты не пользуйся gmail. Серьёзно, это даже не самый лучший из бесплатных почтовиков, не говоря о том, что есть приличные платные (fastmail) или самодельные.
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|3.11, Аномномномнимус (?), 12:12, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Самодельный почтовик не гребущий тонны спама и не попадающий сам регулярно в спам... ммм... где б ещё себе работы на ровном месте найти забесплатно
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|4.14, пох. (?), 12:29, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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чего это забесплатно? А пацанам, за хостинг, а процент отцу нации за защиту от враждебного интернета?
Но присоединяюсь к совету про аутглюк, ну или, там, mail applet. Уже все едино.
P.S. в конце-концов, гитшлак это ведь социальная сеть, а не хранилище реп на халяву
Логично что она хочет о тебе все знать.
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|4.18, Аноним (8), 12:38, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Из всех предложенных вариантов ты прицепился к самодельному почтовику и критикуешь его.
К слову, вполне работает без спама и проблем, настроено один раз пару лет назад и работает. Но, повторюсь, это не единственный, а лишь один из вариантов.
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|4.22, Сейд (ok), 12:57, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай сделаю тебе аккаунт на своём сервере. 3 руб/мес или 17 руб/год.
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|5.24, пох. (?), 13:12, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чота не видим твоего SLA - сколько штраф с тебя за блокировку гитхапа или необходимость выуживать его спам из ящика "спам", сколько с тебя же за то что ящик "спам" а то и вовсе inbox переполнился и нужное и полезное "кликните по этой ссылке для подтверждения авторизации" песьмо гитхапа не дошло вовсе?
А то вон глупые ребята на работе - ironport покупать собрались. Чота ни разу не по три ржубля.
И ведь прикованных к нему админов с отпусками по графику - никто не отменял.
Но, кстати, давай свой акаунт - мне как раз надо немного поработать, ребята просили небольшую рассылочку сделать. Там правда лет этак на десяточку на крытую можно отправиться, но тебе ж за семнадцать рублев не жалко?
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|6.25, Сейд (ok), 13:31, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Штрафов никаких нет. А на десяточку отправишься ты.
Дружкам посоветуй купить Traffic Inspector.
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|7.26, пох. (?), 13:46, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Штрафов никаких нет.
Ну то есть деньги ты возьмешь, но за сервис не ответишь. Мы примерно так и думали. Поэтому единственный твой шанс на семнадцать рублев - мое честное предложение.
https://tinyurl.com/ybuj4sbk
Просто эти прокси, разумеется, в блэклистах, а ты - еще нет.
> Дружкам посоветуй купить Traffic Inspector.
да они типа в теме, умеют отличить поделки от нормальных решений.
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|4.27, Crazy Alex (ok), 14:07, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Десять часов в год потратить можно, а больше там и не надо. Ну да, настроить DKIM и подобное нпдо. Дальше - никаких проблем
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|3.12, ползкрокодил (?), 12:13, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С GitHub вполне логично использовать почту на Outlook теперь. Телефон, кстати, не требует.
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|1.7, crandel (ok), 12:07, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что даже не спулишь ничого из гитхаба без ключа? это ж отвалиться куча менеджеров пакетов, например го или в емаксе/виме и тд.
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|2.10, ползкрокодил (?), 12:12, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это когда для пулла публичных репозиториев парольная аутентификация (и вообще какая-либо аутентификация) нужна была?
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|2.13, m.makhno (ok), 12:20, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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go get интегрирован с git же, и аутентификация по ключу для затягивания требуется только для приватных реп
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|1.16, хотел спросить (?), 12:31, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лишний повод не пользоваться гитхабом
мс хочет стать вторым эпплом - все решать за пользователя
так было с вин 10 так будет с гитхабом
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|1.17, Аноним (17), 12:37, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот и результат поглощения M$.
Анонимные HTTPS-fetchи тоже запретят? Вся эта принудительная безопасность обернётся принуждением к использованию WebAuthn с TEE и биометрией, и объявлением недолюдьми всех тех, у кого нет устройств от доверенного Альянсом (отсылка к h/λ намеренна) производителя.
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|2.33, Аноним (33), 15:03, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне нормальная реакция на засилие долбодятлов, у которых репы взламывают через два дня на третий. Потому что пароль "qwerty" или лежит в этой же самой репе в файлике password.txt. А когда им анонимусы пушат всякую малварь, виноват внезапно Микрософт, потому что "безопасность не обеспечил и вообще ваш гитхаб только для хелловордов и годится."
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|1.20, Аноним (20), 12:45, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну вот наконец Microsoft взялась за постепенное реформирования github, пароли сегодня нынче не те
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|1.29, SR_team (ok), 14:29, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Исключение будет предоставлено только учётным записям, использующим двухфакторную аутентификацию, которые смогут подключаться к Git по паролю и дополнительному коду подтверждения.
С каких это пор при 'git push' можно стало двухфакторку юзать? Или теперь в web-интерфейс можно будет по SSH-ключу заходить?
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|1.30, Аноним (30), 14:44, 31/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Половина коментаторов гитом вообще похоже не пользовалась.
Но пyкнуть свое ценное мнение вызвались
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