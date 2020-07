GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:09, 31/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А ты не пользуйся gmail. Серьёзно, это даже не самый лучший из бесплатных почтовиков, не говоря о том, что есть приличные платные (fastmail) или самодельные.

3.11 , Аномномномнимус ( ? ), 12:12, 31/07/2020 Самодельный почтовик не гребущий тонны спама и не попадающий сам регулярно в спам... ммм... где б ещё себе работы на ровном месте найти забесплатно

4.14 , пох. ( ? ), 12:29, 31/07/2020 чего это забесплатно? А пацанам, за хостинг, а процент отцу нации за защиту от враждебного интернета? Но присоединяюсь к совету про аутглюк, ну или, там, mail applet. Уже все едино. P.S. в конце-концов, гитшлак это ведь социальная сеть, а не хранилище реп на халяву

Логично что она хочет о тебе все знать.

4.15 , хотел спросить ( ? ), 12:29, 31/07/2020 у меня такой, просто не пали мыло на говносервисах или генерируй ящики однодневки

4.18 , Аноним ( 8 ), 12:38, 31/07/2020 Из всех предложенных вариантов ты прицепился к самодельному почтовику и критикуешь его. К слову, вполне работает без спама и проблем, настроено один раз пару лет назад и работает. Но, повторюсь, это не единственный, а лишь один из вариантов.

4.22 , Сейд ( ok ), 12:57, 31/07/2020 Давай сделаю тебе аккаунт на своём сервере. 3 руб/мес или 17 руб/год.

5.24 , пох. ( ? ), 13:12, 31/07/2020 Чота не видим твоего SLA - сколько штраф с тебя за блокировку гитхапа или необходимость выуживать его спам из ящика "спам", сколько с тебя же за то что ящик "спам" а то и вовсе inbox переполнился и нужное и полезное "кликните по этой ссылке для подтверждения авторизации" песьмо гитхапа не дошло вовсе? А то вон глупые ребята на работе - ironport покупать собрались. Чота ни разу не по три ржубля.

И ведь прикованных к нему админов с отпусками по графику - никто не отменял. Но, кстати, давай свой акаунт - мне как раз надо немного поработать, ребята просили небольшую рассылочку сделать. Там правда лет этак на десяточку на крытую можно отправиться, но тебе ж за семнадцать рублев не жалко? 6.25 , Сейд ( ok ), 13:31, 31/07/2020 Штрафов никаких нет. А на десяточку отправишься ты.

Дружкам посоветуй купить Traffic Inspector.

7.26 , пох. ( ? ), 13:46, 31/07/2020 > Штрафов никаких нет. Ну то есть деньги ты возьмешь, но за сервис не ответишь. Мы примерно так и думали. Поэтому единственный твой шанс на семнадцать рублев - мое честное предложение. https://tinyurl.com/ybuj4sbk Просто эти прокси, разумеется, в блэклистах, а ты - еще нет. > Дружкам посоветуй купить Traffic Inspector. да они типа в теме, умеют отличить поделки от нормальных решений.

4.27 , Crazy Alex ( ok ), 14:07, 31/07/2020 Десять часов в год потратить можно, а больше там и не надо. Ну да, настроить DKIM и подобное нпдо. Дальше - никаких проблем

3.12 , ползкрокодил ( ? ), 12:13, 31/07/2020 С GitHub вполне логично использовать почту на Outlook теперь. Телефон, кстати, не требует.

3.19 , Аноним ( 19 ), 12:41, 31/07/2020 С mail.ru тоже самое