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25 октября в Москве состоится семинар "Open Source - новая философия бизнеса"

22.10.2019 17:58

25 октября в 15:00 в Москве состоится семинар "Open Source - новая философия бизнеса", посвящённый использованию ПО с открытым кодом в корпоративных системах. Семинар будет проведён при участии управляющего и технического директоров SUSE в России и СНГ. Из практических тем на семинаре будет рассказано о применении пространств имён сетевой подсистемы (network namespaces) для изоляции приложений в Linux.

Продолжительность семинара: 2 часа. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация (тел. (495)967-66-70). Место проведения: Москва, Доброслободская ул., 5.

  1. Главная ссылка к новости (https://academy.ru/news/prigla...)
Автор новости: Venera7
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:40, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Покупайте OpenSUSE?
     
     
  • 2.2, Sluggard (ok), 22:57, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openSUSE скоро может перестать быть SUSE, да и вообще и не является коммерческим дистрибутивом.
    Покупайте SLED/SLES.
     
     
  • 3.5, zzz (??), 23:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что случилось?
     
     
  • 4.6, Sluggard (ok), 23:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Людям из верхушки проекта нехер делать, поэтому возник вопрос, а не время ли переименовать дистрибутив, поменять логотип, и позаниматься прочей перестановкой кроватей.
    Конечно, это всё обосновывается тем, что в названии/лого используется торговая марка «SUSE», и вдруг чо. Много лет «вдруг чо» не было, а теперь возникло.
    Десятого числа открыто голосование, нужно ли всё это делать, первого ноября объявят результат: https://news.opensuse.org/2019/09/30/vote-project-name но лично у меня надежд, что всё оставят как есть, мало.
    На ОпенНете, кстати, новость тоже была, но ещё до открытия голосования, о намерениях: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50802
     
     
  • 5.9, zzz (??), 00:45, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не самое худшее, что могло произойти - я думал, проект сворачивать собрались, а я только собрался покрутить openSUSE под личные проекты, бо дебиан уже до тошноты.

    Пользуясь случаем - репозитории для SLES15 свободно подходят под Leap 15 или надо будет подкручивать по обстоятельствам?

     
     
  • 6.10, Sluggard (ok), 00:50, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извини, не знаю. У меня и openSUSE в роллинговом виде, и опыта использования SLE нету.
     
     
  • 7.11, zzz (??), 01:02, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, будем пробовать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:01, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забываем ставить пометку = "На правах рекламы"
     
  • 1.4, Марк (?), 23:21, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как можно отслеживать такие меропреятия заранее, а не в последние дни? Я бы посетил с удовольствием
     
  • 1.7, анонимно (?), 00:09, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну по понятным причинам в России пока что опенсорс не будет поддерживаться государством, а значит и бизнес не будет стремиться быть совместимым
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:41, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работаю с госами, у них команда - можно опенсорс или из реестра отечественного ПО. Даже низя энтерпрайз покупать, юзают комьюнити версию и оплачивают работу по наращиванию функционала.

    Старье на винде активно выпиливается с серверов.

    Мы даже задумались сделать форк одной софтины и зарегать, ибо так удобней. Сразу в реестре и участвовать в конкурсах проще. Это решение организационного вопроса, нежели необходимость в форке как таковом. Но и в форке есть плюсы. Доводи до ума чего не хватает и тиражируй. Мейнстрим слишком уж быстро добавляет новые фичи и баги. Проще делать срезы раз в 2 года стабильных версий с послединими фиксами. Граблей гораздо меньше..

     
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