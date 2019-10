2.2 , Sluggard ( ok ), 22:57, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – openSUSE скоро может перестать быть SUSE, да и вообще и не является коммерческим дистрибутивом.

Покупайте SLED/SLES.

3.5 , zzz ( ?? ), 23:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что случилось?

4.6 , Sluggard ( ok ), 23:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Людям из верхушки проекта нехер делать, поэтому возник вопрос, а не время ли переименовать дистрибутив, поменять логотип, и позаниматься прочей перестановкой кроватей.

Конечно, это всё обосновывается тем, что в названии/лого используется торговая марка «SUSE», и вдруг чо. Много лет «вдруг чо» не было, а теперь возникло.

Десятого числа открыто голосование, нужно ли всё это делать, первого ноября объявят результат: https://news.opensuse.org/2019/09/30/vote-project-name но лично у меня надежд, что всё оставят как есть, мало.

На ОпенНете, кстати, новость тоже была, но ещё до открытия голосования, о намерениях: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50802

5.9 , zzz ( ?? ), 00:45, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не самое худшее, что могло произойти - я думал, проект сворачивать собрались, а я только собрался покрутить openSUSE под личные проекты, бо дебиан уже до тошноты. Пользуясь случаем - репозитории для SLES15 свободно подходят под Leap 15 или надо будет подкручивать по обстоятельствам?

6.10 , Sluggard ( ok ), 00:50, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извини, не знаю. У меня и openSUSE в роллинговом виде, и опыта использования SLE нету.

7.11 , zzz ( ?? ), 01:02, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо, будем пробовать.