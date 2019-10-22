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|2.2, Sluggard (ok), 22:57, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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openSUSE скоро может перестать быть SUSE, да и вообще и не является коммерческим дистрибутивом.
Покупайте SLED/SLES.
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|4.6, Sluggard (ok), 23:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Людям из верхушки проекта нехер делать, поэтому возник вопрос, а не время ли переименовать дистрибутив, поменять логотип, и позаниматься прочей перестановкой кроватей.
Конечно, это всё обосновывается тем, что в названии/лого используется торговая марка «SUSE», и вдруг чо. Много лет «вдруг чо» не было, а теперь возникло.
Десятого числа открыто голосование, нужно ли всё это делать, первого ноября объявят результат: https://news.opensuse.org/2019/09/30/vote-project-name но лично у меня надежд, что всё оставят как есть, мало.
На ОпенНете, кстати, новость тоже была, но ещё до открытия голосования, о намерениях: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50802
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|5.9, zzz (??), 00:45, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не самое худшее, что могло произойти - я думал, проект сворачивать собрались, а я только собрался покрутить openSUSE под личные проекты, бо дебиан уже до тошноты.
Пользуясь случаем - репозитории для SLES15 свободно подходят под Leap 15 или надо будет подкручивать по обстоятельствам?
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|6.10, Sluggard (ok), 00:50, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извини, не знаю. У меня и openSUSE в роллинговом виде, и опыта использования SLE нету.
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|1.4, Марк (?), 23:21, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как можно отслеживать такие меропреятия заранее, а не в последние дни? Я бы посетил с удовольствием
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|1.7, анонимно (?), 00:09, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну по понятным причинам в России пока что опенсорс не будет поддерживаться государством, а значит и бизнес не будет стремиться быть совместимым
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|2.8, Аноним (8), 00:41, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работаю с госами, у них команда - можно опенсорс или из реестра отечественного ПО. Даже низя энтерпрайз покупать, юзают комьюнити версию и оплачивают работу по наращиванию функционала.
Старье на винде активно выпиливается с серверов.
Мы даже задумались сделать форк одной софтины и зарегать, ибо так удобней. Сразу в реестре и участвовать в конкурсах проще. Это решение организационного вопроса, нежели необходимость в форке как таковом. Но и в форке есть плюсы. Доводи до ума чего не хватает и тиражируй. Мейнстрим слишком уж быстро добавляет новые фичи и баги. Проще делать срезы раз в 2 года стабильных версий с послединими фиксами. Граблей гораздо меньше..
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