Samsung свернул проект "Linux on DeX"

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|1.1, Аноним (1), 22:55, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Штош, даже неудивительно.
Идея здравая, да видимо не придумали как бабки стричь с этого
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|1.2, e7z0x1 (?), 23:02, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вчера видел ещё эту новость на xda developers, а из альтернатив какие наиболее юзабельны? Я просто как раз являюсь недавним владельцем s10, думаю стоит ли обновляться или сразу поставить lineage os
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|2.6, Аноним (6), 23:14, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставь. Если сможешь… Гнусмас не одбряет не подписанные прошивки.
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|1.3, Аноним (3), 23:03, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там где есть монитор, клавиатура и мышь - есть и компьютер.
Думаю, пользователей у этой штуки было меньше 3% от пользователей телефонов самсунг.
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|2.4, тоже Аноним (ok), 23:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователей? Подозреваю, что даже пробовавших были доли процента, а уж пользоваться...
Впрочем, вы сами все сказали: там, где есть монитор с клавой, недокомпьютер просто неуместен.
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|3.7, Аноним (7), 23:14, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобно было на даче юзать: монитор в поюзанном состоянии за 500 и клаву за 100 рублей не особо жалко, когда украдут.
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|4.26, QuAzI (ok), 23:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лет через пяток таких "уникумов" с автокадом под вайном на мобилке будет куда как больше. Мощности давно позволяют. Таскать все свои проекты с собой и бекапиться либо в облако, либо вечером на домашний NAS, пока телефон на зарядке - светлое будущее
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|3.25, Ordu (ok), 23:55, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там, где есть монитор с клавой, недокомпьютер просто неуместен.
Не совсем. Если пофантазировать, то можно представить себе систему, которая предоставляет убогий интерфейс на экране смартфона, и полноценный на экране. При этом в любом случае ты работаешь с одной и той же системой, одними и теми же файлами, или историей браузера, или локально сохранённой почтой, или ещё чем, просто интерфейс разный. Офигенно же круто: никакие облака не нужны, и свой сервер почтовый не надо держать, чтобы пользоваться почтой мобильно, не пользуясь при этом gmail'ом, и синхронизация в браузере не нужна, и файлы не надо прокидывать с мобилы на десктоп и обратно.
Если бы у меня такое было, я бы свой системник убрал бы куда-нибудь в шкаф, чтобы включать его только для запуска компиляторов или для слива бекапов туда, а работал бы непосредственно со смартом всегда. Ну может мне пришлось бы отказаться от парочки особо прожорливых аддонов для ff, но я бы пережил это.
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|3.15, Аноним (10), 23:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже его не было. Не удивлюсь если пользователей было не больше 100. А каждый разработчик стоит 100000 долларов в год. Вот и считай.
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|2.22, QuAzI (ok), 23:46, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приезжаешь такой в далёкие дали, с собой только телефончик, а в телефончике том 8 ядер, 12 Гб ОЗУ и 256Гб места. И тут тебе вдруг поработать захотелось. Со своими данными, конфигами, менеджером паролей и т.д.. В общем полностью в своём окружении. С Dex-режимом тебе нужен только хаб, он размером с зарядник. Не нужно тягать с собой комп или ноут. Они и форсили всю эту тему с Dex под лозунгом "вы, робятки, теперь можете быть абсолютно мобильны и работать как люди".
Linux on Galaxy is Samsung's answer to remove the last entry barrier for developers to exclusively use smartphones for all their computing needs.
https://program.developer.samsung.com/2017/10/18/linux-on-galaxy/
Но продолбали полимеры. А жаль
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|2.16, Аноним (10), 23:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тогда он продолжат развивать свой фирменный DEX? Который то же самое только с приложениями от Андройда.
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|2.17, А (??), 23:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, кстати, было заметно по числу продаж поставок для dex на том же Авито. Эти приставки ещё поначалу дарили с покупкой новых s9 на старте продаж.
Сами родили, сами попробали впарить, сами кинули поверивших.
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|3.23, QuAzI (ok), 23:51, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Уже давно для Dex не нужна "фирменная подставка с Авито". Любой type-c позволяет смартфону работать в полноэкранном режиме. Причём не только гнусмасу, если версия ОС достаточно свежая. Поэтому "фирменные стаканы" не нужны, а вот сам режим очень даже нужен. За кейсом "использовать телефон вместо системника" будущее для простых пользователей, которым вот как раз полноценный комп это оверхед, потому что с него они вечером смотрят те же ютубы, социалки и почты, как и для офисной всякой мути или по RDP в 1С постучаться бухалтерам - выше крыши хватает мощностей сегодняшних смартов даже довольно среднего бюджета.
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|1.14, А (??), 23:20, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самсунг сказал - самсунг сделал!
Приятно, когда такая крупная компания так последовательно поддерживает раз проданные юезрам устройства и технологии!
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|1.19, popa88 (?), 23:24, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конвергенция - мертворожденная фантазия рептилоидов. Это было ясно всем нормальным людям.
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|1.24, QuAzI (ok), 23:53, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала выпилили нормальный порт для гарнитуры, теперь вот Dex покалечили. Эдак пока они дойдут до выпуска смарта с давно обещанной графеновой батареей уже проще будет какой Xiaomi купить и он будет дешевле и фичастее. Одним стилусом рынок не сделаешь.
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