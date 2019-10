Samsung свернул проект "Linux on DeX"

Приезжаешь такой в далёкие дали, с собой только телефончик, а в телефончике том 8 ядер, 12 Гб ОЗУ и 256Гб места. И тут тебе вдруг поработать захотелось. Со своими данными, конфигами, менеджером паролей и т.д.. В общем полностью в своём окружении. С Dex-режимом тебе нужен только хаб, он размером с зарядник. Не нужно тягать с собой комп или ноут. Они и форсили всю эту тему с Dex под лозунгом "вы, робятки, теперь можете быть абсолютно мобильны и работать как люди". Linux on Galaxy is Samsung's answer to remove the last entry barrier for developers to exclusively use smartphones for all their computing needs.

https://program.developer.samsung.com/2017/10/18/linux-on-galaxy/ Но продолбали полимеры. А жаль