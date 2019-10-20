Samsung свернул проект "Linux on DeX"

> там, где есть монитор с клавой, недокомпьютер просто неуместен. Не совсем. Если пофантазировать, то можно представить себе систему, которая предоставляет убогий интерфейс на экране смартфона, и полноценный на экране. При этом в любом случае ты работаешь с одной и той же системой, одними и теми же файлами, или историей браузера, или локально сохранённой почтой, или ещё чем, просто интерфейс разный. Офигенно же круто: никакие облака не нужны, и свой сервер почтовый не надо держать, чтобы пользоваться почтой мобильно, не пользуясь при этом gmail'ом, и синхронизация в браузере не нужна, и файлы не надо прокидывать с мобилы на десктоп и обратно. Если бы у меня такое было, я бы свой системник убрал бы куда-нибудь в шкаф, чтобы включать его только для запуска компиляторов или для слива бекапов туда, а работал бы непосредственно со смартом всегда. Ну может мне пришлось бы отказаться от парочки особо прожорливых аддонов для ff, но я бы пережил это.

