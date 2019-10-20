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Samsung свернул проект "Linux on DeX"

20.10.2019 22:54

Компания Samsung объявила о сворачивании программы по тестированию окружения Linux on DeX. Поддержка данного окружения для устройств с прошивками на основе Android 10 предоставляться не будет. Напомним, что окружение Linux on DeX было основано на Ubuntu и позволяло сформировать полноценный рабочий стол при подключении смартфона к стационарному монитору, клавиатуре и мыши при помощи адаптера DeX или при подключении клавиатуры и мыши к планшету.

Из альтернативных проектов с реализацией переносимых Linux-окружений для смартфонов, позволяющих запустить рабочий стол при подключении к смартфону монитора по HDMI или при помощи технологий, подобных Miracast и WiFi Display, можно отметить: Maru OS, Complete Linux Installer, Linux Deploy, UserLAnd, AnLinux и GNURoot.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidpolice.com/...)
  2. OpenNews: Samsung опубликовал Linux-окружение для смартфонов и планшетов с адаптером DeX
  3. OpenNews: Представлен продукт Ubuntu для Android, превращающий подключенный к монитору телефон в ПК
  4. OpenNews: Возможность атаки на телевизоры Samsung через Wi-Fi Direct
  5. OpenNews: Выпуск Maru OS 0.4, Linux-окружения для Android
  6. OpenNews: Samsung обеспечит поддержку запуска Linux-дистрибутивов на смартфонах Galaxy S8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dex, samsung
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:55, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штош, даже неудивительно.
    Идея здравая, да видимо не придумали как бабки стричь с этого
     
  • 1.2, e7z0x1 (?), 23:02, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вчера видел ещё эту новость на xda developers, а из альтернатив какие наиболее юзабельны? Я просто как раз являюсь недавним владельцем s10, думаю стоит ли обновляться или сразу поставить lineage os
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:14, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь. Если сможешь… Гнусмас не одбряет не подписанные прошивки.
     
  • 2.12, Anti pythorust (?), 23:18, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сразу попрощаешься с самс пэй
     
     
  • 3.20, macfaq (?), 23:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сильно нужен? Всерьёз интересно.
     
     
  • 4.21, neAnonim (?), 23:39, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну он работает =) если используешь nfc при оплате, то вопрос не стоит
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:03, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там где есть монитор, клавиатура и мышь - есть и компьютер.
    Думаю, пользователей у этой штуки было меньше 3% от пользователей телефонов самсунг.
     
     
  • 2.4, тоже Аноним (ok), 23:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователей? Подозреваю, что даже пробовавших были доли процента, а уж пользоваться...
    Впрочем, вы сами все сказали: там, где есть монитор с клавой, недокомпьютер просто неуместен.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:14, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобно было на даче юзать: монитор в поюзанном состоянии за 500 и клаву за 100 рублей не особо жалко, когда украдут.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 23:17, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем тебе тогда топовый смарт лол.
     
  • 4.11, Отражение луны (ok), 23:18, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малину купи - будет то же самое по функционалу.
     
  • 3.13, Anti pythorust (?), 23:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 4пда встречал уникумов с убунтуй в декс, а в убунте под вайном автокад оО
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 23:23, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты еще автокад на телефоне запустишь?
     
  • 4.26, QuAzI (ok), 23:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет через пяток таких "уникумов" с автокадом под вайном на мобилке будет куда как больше. Мощности давно позволяют. Таскать все свои проекты с собой и бекапиться либо в облако, либо вечером на домашний NAS, пока телефон на зарядке - светлое будущее
     
  • 3.25, Ordu (ok), 23:55, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там, где есть монитор с клавой, недокомпьютер просто неуместен.

    Не совсем. Если пофантазировать, то можно представить себе систему, которая предоставляет убогий интерфейс на экране смартфона, и полноценный на экране. При этом в любом случае ты работаешь с одной и той же системой, одними и теми же файлами, или историей браузера, или локально сохранённой почтой, или ещё чем, просто интерфейс разный. Офигенно же круто: никакие облака не нужны, и свой сервер почтовый не надо держать, чтобы пользоваться почтой мобильно, не пользуясь при этом gmail'ом, и синхронизация в браузере не нужна, и файлы не надо прокидывать с мобилы на десктоп и обратно.

    Если бы у меня такое было, я бы свой системник убрал бы куда-нибудь в шкаф, чтобы включать его только для запуска компиляторов или для слива бекапов туда, а работал бы непосредственно со смартом всегда. Ну может мне пришлось бы отказаться от парочки особо прожорливых аддонов для ff, но я бы пережил это.

     
  • 2.5, Аноним (5), 23:12, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В условиях конкуренции даже 1% это неплохо.
     
     
  • 3.15, Аноним (10), 23:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже его не было. Не удивлюсь если пользователей было не больше 100. А каждый разработчик стоит 100000 долларов в год. Вот и считай.
     
  • 2.22, QuAzI (ok), 23:46, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приезжаешь такой в далёкие дали, с собой только телефончик, а в телефончике том 8 ядер, 12 Гб ОЗУ и 256Гб места. И тут тебе вдруг поработать захотелось. Со своими данными, конфигами, менеджером паролей и т.д.. В общем полностью в своём окружении. С Dex-режимом тебе нужен только хаб, он размером с зарядник. Не нужно тягать с собой комп или ноут. Они и форсили всю эту тему с Dex под лозунгом "вы, робятки, теперь можете быть абсолютно мобильны и работать как люди".

    Linux on Galaxy is Samsung's answer to remove the last entry barrier for developers to exclusively use smartphones for all their computing needs.
    https://program.developer.samsung.com/2017/10/18/linux-on-galaxy/

    Но продолбали полимеры. А жаль

     

  • 1.8, Аноним (10), 23:16, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И правильно не надо это корпарастам.
     
  • 1.9, Отражение луны (ok), 23:17, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Абсолютно ненужна ерунда была ибо у всей их целевой аудитории попросту есть ноутбуки.
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 23:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда он продолжат развивать свой фирменный DEX? Который то же самое только с приложениями от Андройда.
     
  • 2.17, А (??), 23:22, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, кстати, было заметно по числу продаж поставок для dex на том же Авито. Эти приставки ещё поначалу дарили с покупкой новых s9 на старте продаж.

    Сами родили, сами попробали впарить, сами кинули поверивших.

     
     
  • 3.23, QuAzI (ok), 23:51, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Уже давно для Dex не нужна "фирменная подставка с Авито". Любой type-c позволяет смартфону работать в полноэкранном режиме. Причём не только гнусмасу, если версия ОС достаточно свежая. Поэтому "фирменные стаканы" не нужны, а вот сам режим очень даже нужен. За кейсом "использовать телефон вместо системника" будущее для простых пользователей, которым вот как раз полноценный комп это оверхед, потому что с него они вечером смотрят те же ютубы, социалки и почты, как и для офисной всякой мути или по RDP в 1С постучаться бухалтерам - выше крыши хватает мощностей сегодняшних смартов даже довольно среднего бюджета.
     

  • 1.14, А (??), 23:20, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самсунг сказал - самсунг сделал!

    Приятно, когда такая крупная компания так последовательно поддерживает раз проданные юезрам устройства и технологии!

     
  • 1.19, popa88 (?), 23:24, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конвергенция - мертворожденная фантазия рептилоидов. Это было ясно всем нормальным людям.
     
  • 1.24, QuAzI (ok), 23:53, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала выпилили нормальный порт для гарнитуры, теперь вот Dex покалечили. Эдак пока они дойдут до выпуска смарта с давно обещанной графеновой батареей уже проще будет какой Xiaomi купить и он будет дешевле и фичастее. Одним стилусом рынок не сделаешь.
     
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