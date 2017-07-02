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Выпуск Python 2.7.17

20.10.2019 08:11

Доступен корректирующий выпуск Python 2.7.17, в котором отражены внесённые с марта этого года исправления ошибок. В новой версии также устранены три уязвимости в expat, httplib.InvalidURL и urllib.urlopen. Python 2.7.17 является предпоследним выпуском в ветке Python 2.7, поддержка которой будет прекращена в начале 2020 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
  3. OpenNews: Релиз PyPy 7.2, реализации Python, написанной на языке Python
  4. OpenNews: Релиз Python 2.7
  5. OpenNews: Поддержка Python 2.7 продлена до 2020 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх...
     
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 13:44, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох...
     

  • 1.2, Anonymoustus (ok), 10:45, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот это хорошо и правильно. Никаких изменений и улучшательств. Вангую ещё лет десять Пихтону серии 2,7.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они теперь как Перл 5 золотой стандарт. Но там пошли дальше и Перл 6 назвали Раку. HR теперь так у будут 10 лет принимать на работу специалистов по перл, а не по раку.
     
     
  • 3.14, Anonymoustus (ok), 13:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Они теперь как Перл 5 золотой стандарт. Но там пошли дальше и
    > Перл 6 назвали Раку. HR теперь так у будут 10 лет
    > принимать на работу специалистов по перл, а не по раку.

    Именно.

    Что касается Рака, то мне кажется, что у него нет будущего. Лично я не буду использовать язык с таким названием и, что важнее, с таким подходом к определению важных целей и задач проекта и к собственной мотивации. Пусть в Японии на нём пишут, раз его по-японски назвали. :)

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:29, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пусть в Японии на нём пишут

    У Японцев есть Ruby

     
     
  • 5.21, Anonymoustus (ok), 13:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Пусть в Японии на нём пишут
    > У Японцев есть Ruby

    Кроме тебя, конечно же, об этом никто не знал. Ты просветитель и благодедеть. Только ты забыл подписаться под своим благодеянием.

     
     
  • 6.25, то Аноним (?), 14:15, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним - это звучит гордо.
     
  • 4.27, Чё (?), 15:29, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут писать и в Японии и по-всему миру. А на мнение плуга из постсовка они наплюют.
     

  • 1.3, Галустян (?), 10:51, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Жаль что закапывают, шикарная версия.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:42, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гвидо ушел. Можно закапывать. Таки 19-й год. Есть куда более современные и удобные языки программирования.
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 12:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты про джава скрипт?
     
     
  • 4.13, Анонимный аналитик (?), 13:02, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ruby же :}
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > поддержка которой будет прекращена в начале 2020 года.

    нет
    2.7 будет жить вечно - как живет перл 5

     
     
  • 2.5, перловик (?), 11:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Perl 5 развивается, в отличие от.
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:43, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будет. Из дебианов его начали вырезать.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки со шляп начали
     

  • 1.8, Анонимно (?), 12:08, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все принты переписать на скобочные версии? Ты в своём уме?
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 13:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этим и сед справится. Ещё часть работы сделает six, но самые сложные куски - только руками.
     
  • 3.24, пофигу (?), 14:04, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, если бы только в принтах было дело...
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже достаточно чтобы не заниматься портированием. Тег сарказм в это комментарии такой же как и там выше.
     
  • 2.18, kai3341 (ok), 13:37, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку?

    Свой собственный код несложно. Веселье начинается в сторонних библиотеках. Мне тут жаловались недавно, что проект на 2.7 пришлось стартовать, так как под 3 одна какая-то либа глючила. Пруфов не будет. Когда либа глючит у меня, это заканчивается моим merge request с исправлением глюка

     
  • 2.19, Zulu (?), 13:43, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питоний код раз плюнуть. А вот с closed-source C все плохо.

    python-P4 есть только под 2.7, например, и как заставить перфорсеров релизнуть версию под трешку, хрен знает.

     
  • 2.22, Anonymoustus (ok), 13:52, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку?

    Зачем и кто оплатит эту блажь? У миллионов людей «всё работает, не трожь».

     
  • 2.23, пофигу (?), 14:02, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно.
    Но есть два важных фактора - время и деньги. Переписать - это потратить время на работу и деньги на  зарплату. Мне вот переписывать некогда - нужно поправлять существующий и делать новый код. 150 задач в багтрекере не просто так висят. А найти добровольца, который готов бесплатно «переписать всё под трёшку» пока пе получилось. Пойдёте?
     

  • 1.11, Аноним (9), 12:58, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто питон 2 идеален и в обновлениях не нуждается. Как там питон 3 его чуть-чуть по производительности догнал?
     
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