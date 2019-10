Выпуск Python 2.7.17

2.10 , Аноним ( 9 ), 12:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Все принты переписать на скобочные версии? Ты в своём уме?

3.16 , Аноним ( 15 ), 13:20, 20/10/2019 С этим и сед справится. Ещё часть работы сделает six, но самые сложные куски - только руками.

3.24 , пофигу ( ? ), 14:04, 20/10/2019 Эх, если бы только в принтах было дело...

4.26 , Аноним ( 26 ), 14:21, 20/10/2019 Это уже достаточно чтобы не заниматься портированием. Тег сарказм в это комментарии такой же как и там выше.

2.18 , kai3341 ( ok ), 13:37, 20/10/2019 > Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку? Свой собственный код несложно. Веселье начинается в сторонних библиотеках. Мне тут жаловались недавно, что проект на 2.7 пришлось стартовать, так как под 3 одна какая-то либа глючила. Пруфов не будет. Когда либа глючит у меня, это заканчивается моим merge request с исправлением глюка

2.19 , Zulu ( ? ), 13:43, 20/10/2019 Питоний код раз плюнуть. А вот с closed-source C все плохо. python-P4 есть только под 2.7, например, и как заставить перфорсеров релизнуть версию под трешку, хрен знает.

2.22 , Anonymoustus ( ok ), 13:52, 20/10/2019 > Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку? Зачем и кто оплатит эту блажь? У миллионов людей «всё работает, не трожь».

2.23 , пофигу ( ? ), 14:02, 20/10/2019 Возможно.

Но есть два важных фактора - время и деньги. Переписать - это потратить время на работу и деньги на зарплату. Мне вот переписывать некогда - нужно поправлять существующий и делать новый код. 150 задач в багтрекере не просто так висят. А найти добровольца, который готов бесплатно «переписать всё под трёшку» пока пе получилось. Пойдёте?