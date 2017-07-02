Выпуск Python 2.7.17

|
|1.2, Anonymoustus (ok), 10:45, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Вот это хорошо и правильно. Никаких изменений и улучшательств. Вангую ещё лет десять Пихтону серии 2,7.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 12:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Они теперь как Перл 5 золотой стандарт. Но там пошли дальше и Перл 6 назвали Раку. HR теперь так у будут 10 лет принимать на работу специалистов по перл, а не по раку.
|
|
|
|3.14, Anonymoustus (ok), 13:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Они теперь как Перл 5 золотой стандарт. Но там пошли дальше и
> Перл 6 назвали Раку. HR теперь так у будут 10 лет
> принимать на работу специалистов по перл, а не по раку.
Именно.
Что касается Рака, то мне кажется, что у него нет будущего. Лично я не буду использовать язык с таким названием и, что важнее, с таким подходом к определению важных целей и задач проекта и к собственной мотивации. Пусть в Японии на нём пишут, раз его по-японски назвали. :)
|
|
|
|
|
|5.21, Anonymoustus (ok), 13:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Пусть в Японии на нём пишут
> У Японцев есть Ruby
Кроме тебя, конечно же, об этом никто не знал. Ты просветитель и благодедеть. Только ты забыл подписаться под своим благодеянием.
|
|4.27, Чё (?), 15:29, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будут писать и в Японии и по-всему миру. А на мнение плуга из постсовка они наплюют.
|
|
|
|2.6, Аноним (-), 11:42, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Гвидо ушел. Можно закапывать. Таки 19-й год. Есть куда более современные и удобные языки программирования.
|
|1.4, Аноним (4), 10:53, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> поддержка которой будет прекращена в начале 2020 года.
нет
2.7 будет жить вечно - как живет перл 5
|
|
|
|
|
|3.16, Аноним (15), 13:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С этим и сед справится. Ещё часть работы сделает six, но самые сложные куски - только руками.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 14:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это уже достаточно чтобы не заниматься портированием. Тег сарказм в это комментарии такой же как и там выше.
|
|2.18, kai3341 (ok), 13:37, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку?
Свой собственный код несложно. Веселье начинается в сторонних библиотеках. Мне тут жаловались недавно, что проект на 2.7 пришлось стартовать, так как под 3 одна какая-то либа глючила. Пруфов не будет. Когда либа глючит у меня, это заканчивается моим merge request с исправлением глюка
|
|2.19, Zulu (?), 13:43, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Питоний код раз плюнуть. А вот с closed-source C все плохо.
python-P4 есть только под 2.7, например, и как заставить перфорсеров релизнуть версию под трешку, хрен знает.
|
|2.22, Anonymoustus (ok), 13:52, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну неужели на столько невозможно переписать всё под трёшку?
Зачем и кто оплатит эту блажь? У миллионов людей «всё работает, не трожь».
|
|2.23, пофигу (?), 14:02, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно.
Но есть два важных фактора - время и деньги. Переписать - это потратить время на работу и деньги на зарплату. Мне вот переписывать некогда - нужно поправлять существующий и делать новый код. 150 задач в багтрекере не просто так висят. А найти добровольца, который готов бесплатно «переписать всё под трёшку» пока пе получилось. Пойдёте?
|
|1.11, Аноним (9), 12:58, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Просто питон 2 идеален и в обновлениях не нуждается. Как там питон 3 его чуть-чуть по производительности догнал?
|