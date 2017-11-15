15.11.2017 10:37  Linux вытеснил остальные ОС из рейтинга суперкомпьютеров Top500

Опубликован 50-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Новый выпуск рейтинга примечателен двумя важными событиями: Во-первых, Linux полностью вытеснил остальные ОС и теперь используется на всех представленных в рейтинге суперкомпьютерах. Во-вторых, наблюдается наращивание мощных вычислительных кластеров в Китае, которые активно вытесняют из рейтинга американские системы, число которых уменьшилось за полгода с 168 до 143, а число китайских систем возросло со 160 до 202. Примечательно, что всего два c половиной года назад в Китае было 37 кластеров, входящих в TOP500. В пятёрке самых мощных кластеров отмечается только одно изменение: кластер Gyoukou, введённый в строй японским агентством науки и технологий по изучению морских недр, вытеснил с четвёртого места кластер Titan, построенный в Национальной лаборатории Оук-Ридж (министерство энергетики США) на базе платформы Cray XK7. Рейтинг по-прежнему возглавляет китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая и демонстрирующий производительность в 93 петафлопс, что в три раза больше показателей занимающего второе место китайского кластера Tianhe-2, показавшего производительность в 33.9 петафлопс. На третьем месте кластер Piz Daint, развиваемый в швейцарском национальном суперкомпьютерном центре и демонстрирующий производительность в 19.6 петафлопс. Наиболее интересные тенденции: Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 сместился с 59 на 63 место в рейтинге. Кластер Lomonosov опустился со 164 на 227 место. Третий по производительности отечественный кластер Tornado опустился с 297 на 412 место. Как и полгода назад в рейтинге остаётся только 3 отечественных кластера (в позапрошлом рейтинге было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: Китай: 202 (160 в прошлой редакции рейтинга); США: 143 (168); Япония: 35 (33); Германия: 21 (28); Франция: 18 (18) Великобритания: 15 (17) Италия: 6 (8); Нидерланды: 6 (4) Южная корея 5 (8) Швеция: 5 (5) Польша 5 (6) Канада 5 (6); Австрия, Саудовская Аравия, Ирландия, Индия: 4; Россия, Швейцария: 3.

В рейтинге операционных систем, используемых на суперкомпьютерах, теперь остался только Linux: Linux - 500 систем, 100% Unix - 0, (полгода назад было 2) Смешанные - 0 Windows - 0 BSD - 0

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках указано значение из прошлой редакции рейтинга): 53.4% (58.8%) не детализируют дистрибутив, 21.8% (16.6%) используют CentOS, 9.2% (8.6%) - Cray Linux, 4.2% (4.2%) - SUSE, 4.4% (3.4%) - RHEL, 1.4% (1.2%) - Ubuntu; 0.8% (0.8%) - Scientific Linux,

Минимальный порог пиковой производительности для вхождения в Top500 вырос за полгода с 430.5 до 548.7 терафлопсов, а для Top100 - с 1193 до 1283 терафлопсов. Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 368 месте;

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за полгода возросла с 749 до 845 петафлопсов (три года назад было 309 петафлопсов). В настоящее время 181 кластер демонстрирует производительность более петафлопcа (в прошлом рейтинге - 138, три года назад - 50);

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 252 суперкомпьютера находится в Азии (212 в предыдущем списке), 149 в Америке (176) и 93 в Европе (106);

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 94.2% (было 92.8%), на втором месте - IBM Power - 2.8% (было 4.2%), на третьем SPARC64 - 1.4%, на четвёртом AMD - 1% (было 1.2%);

27% (31.6%) всех используемых процессоров имеют 12 ядер, 21% (12.8%) - 16 ядер, 10.6% (13.2%) - десять, 10.4% (9.6%) - 14 ядер, 9.2% (11.2%) - 8 ядер, 8% (7%) - 18 ядер, 4.6% - 20 ядер. Процессоры с числом ядер меньше 6 в рейтинг не попали;

102 из 500 систем (в прошлом рейтинге - 91) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 86 системах задействованы чипы NVIDIA (было 74), в 12 - Intel Xeon Phi (было 17), в 0 - GPU AMD (было 1), 5 - PEZY (2), в 2 используются гибридные решения (было 13);

Среди производителей кластеров на первом месте компания Hewlett-Packard 24.4% (28.6%), на втором месте - Lenovo 16.2% (17%), на третьем месте - Inspur 11.2%, на четвёртом - Cray 10.6% (11.4%), на пятом - Sugon 10.2% (9.2%), далее следуют IBM 3.8% (5.4%), Huawei 3.8%, Bull 3.4%, Dell EMC 3.2% и Fujitsu 2.4%. В ближайшие дни ожидается новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



