15.11.2017 10:37  Linux вытеснил остальные ОС из рейтинга суперкомпьютеров Top500

|
|
|
|1.3, Гарин, 10:51, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+15 +/–
|
Пожалуйста, исправьте Linux на GNU/Linux в тех частях статьи, где речь идет о дистрибутивах GNU. Идея статьи в том, что сейчас идет конкуренция не между операционными системами, а между операционной системой GNU и голым ядром Linux, под управлением которого находится специализированное ПО. Избегание названия ОС GNU лишает статью смысла.
|
|
|
|
|
|
|
|4.38, ., 12:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
|
> Android. Там нет ни грамма GNU
марш в школу. "нет там ни грамма", ага, как же.
|
|
|
|3.16, Аноним, 11:25, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
|
> Ну и потом, вряд ли суперкомпьютеры используют "голое ядро"
тем больше причин писать GNU/Linux, там, где используется именно GNU/Linux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.79, Аноним, 14:50, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
|
>>который совсем не GNU :-)
>> Пакеты GNU лишь одни из множества компонентов, образующих дистрибутив. Не больше и
>> не меньше.
> Идите в... пересобирать _фсйо_ clang-ом (и ага-да, "когда ядро linux загрузится").
> Без GNU binutils. Без GNU bash. Без GNU make. Без GNU
> grep. Без GNU sed. Автотулзы не забудьте повыпиливать.
Мисье забыл о том что недавно представляли последние патчи для сборки linux kernel при помощи clang? и сюрприз там нету глючных binutils.
> GNU ж "лишь один из", незначительный такой, да?, и незаменимых _у вас_
> нет?
Можешь дальше писать кипятком - но нет.
Как хорошо видеть такой результат у больного GNU.. пациент пишите еще - смех продлевает жизнь!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.81, Admino, 14:53, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> GNU не является критичным компонентом ОС
> Это, например, BSD или Android. Но не преимущественно бóльшая часть дистрибутивов.
> А Gnome - часть проекта GNU, так что GNU/Linux в данном
> случае ещё более уместно.
Gnome давно не часть проекта GNU, это давно разработка Red Hat.
Так что Red Hat/Linux.
|
|3.93, пох, 15:35, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Единственный ключевой компонент от ГНУ в современных дистрах - это glibc.
рекомендую как-нибудь почитать древние ченджлоги, и изумиться, сколько именно кода стырено там из все той же 4.4Lite
Ну да, лицензия это позволяла.
|
|
|
|
|
|4.84, Ergil, 15:09, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>> musl+busybox
> По религиозным или психическим причинам?
Психическим :) На самом деле было интересно взлетит оно на десктопе или нет. Взлетело :)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.94, ., 15:41, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Наверное это там, где люди получают 8 тыс. руб. зарплаты в месяц
это где это такие страны, где так шикуют?
В РесурснойФедерации 8 еще надо заслужить.
|
|
|
|
|
|
|
|5.107, Iaaa, 17:07, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Так я и аргументировал. Могу написать культурнее: "вопиющая некомпетентность высшего менеджерского состава и руководства, которое не может это в менеджерах распознать".
Все остальное, это второстепенные факты, являющиеся следствием самого главного, упомянутого мной.
Я понимаю, что интереснее послушать о том, как амд закрыла один из своих рнд центров в восточной европе для "оптимизации расходов" на персонал, даже не поинтересовавшись чем там занимаются, из-за чего подчистую просpала крупный контракт с гуглем, так как больше ни у кого не было нужной экспертизы; и вместо увольнений виновных письма "мы тут решили улучшать корпоративные вертикальные связи, чтобы больше такого не повторилось". И через полгода та же ситуация, но уже с железячниками, в этот раз провалили какой-то огромный контракт с леновой.
Но писать лень)
|
|1.15, умник, 11:24, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel
Всё вы врёти: на первом месте Sunway SW26010 260C 1.45GHz
|
|
|
|
|
|
|
|4.90, Andrey Mitrofanov, 15:22, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> Microsoft - 0
> В этом рейтинге, насколько помню, считают только суперкомпьют мощности (которые сами предоставились
> для бенчмарков). Так то Azure дата-центры вполне себе по мощности в
> этот список попадают (просто последний раз они бенчили один из своих
> дата-центров в эпоху Сэнди Бриджа). Да и SaaS клауды IBM-ов в
> этом рейтинге не присутствуют.
Нищеброды ms и ibm (и aws?) просто не потянули стоимость лицензий? :-P Своих собственных. И скидок себе зажилили -- вдруг кто прознает. Будете там рядом расскажите им:
(82) "Лайнокс ваш просто на халяву на суперкомпы ставят, вот и все преимущества."
|
|
|
|5.95, 123, 15:42, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Что за шизофрению я прочитал. Ну читать научились бы хоть, я же всё ясно расписал. Я говорю о том, что эти дата-центры под SaaS и они никаким боком в бенчмарках научного суперкомпьюта не учавствуют. Это не их ниша, Azure это не для научного суперкомпьюта, а для корпоративщиков. Или может вы думаете что дата-центры сервисов xbox, на которых может в день по 30+ миллионов человек сидит в бенчмарках учавствуют по суперкомпьюту научных расчётов? Я хотел донести, что это разные ниши. В нище научных расчётов линукс вытеснил все другие системы (по факту это полуправда, на многих из указанных машин первичен свой специфический гипервизор).
|
|
|
|6.104, Andrey Mitrofanov, 16:42, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> говорю о том, что эти дата-центры под SaaS и они никаким боком в бенчмарках научного суперкомпьюта не учавствуют.
> Это не их ниша, Azure это не для научного суперкомпьюта, а
> для корпоративщиков.
То есть возражений против
#>>> Microsoft - 0
таки нет. Расходимся.
|
|2.74, Аноним, 14:43, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+8 +/–
|
> Linux - 500 систем
> BSD - 0
> а пачему так ?
Чтобы лапчатые опеннета могли гордо надувать щечки!
Ведь они пользуются примерно таким же ядром (точно для всех топов сказать нельзя, ведь использованная лицензия позволяет не открывать наработки) и являются его разработчиками второй линии, так как много-много раз репортили баги на опеннете и иногда даже в рассылку!
|
|1.89, Всем Анонимам Аноним, 15:22, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Можно было упомянуть что время все меняет. Сейчас можно использовать те же самые облачные сервисы и не тратиться на "ручную работу" в виде кластеров. Я знаю что в некоторых университетах исследователям дают бюджет и они его могут потратить как в кластере, так и за пределами. И выбор тут не однозначен.
|
|
|
|2.102, Ordu, 16:08, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
|
Есть обзоры и сравнения облачных сервисов с собственной инфраструктурой[1]. Там довольно чёткие выводы: для стартапа на самом старте это выгодно, это даёт скорость внедрения, это даёт гибкость и даже экономит деньги. Но если стартап успешно идёт в гору, то вскорости все эти амазоны становятся крайне невыгодными. Собственно все взлетевшие стартапы уходят на определённом этапе с облачных сервисов на собственное железо.
У учёных есть своя специфика, им подчастую не надо годами поддерживать и развивать инфраструктуру, им надо посчитать что-то однократно, и тут затраты на покупку железа конечно могут быть сильно выше, чем облака. Но если в университете регулярно возникает нужда в закупке облачных сервисов, то ему, я полагаю, ему тоже будет дешевле свой кластер собрать. Или скооперироваться с парочкой других университетов, скинуться и сделать общий вычислительный центр.
[1] https://www.wired.com/2013/08/memsql-and-amazon/
|