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15.11.2017 10:37  Linux вытеснил остальные ОС из рейтинга суперкомпьютеров Top500

Опубликован 50-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Новый выпуск рейтинга примечателен двумя важными событиями: Во-первых, Linux полностью вытеснил остальные ОС и теперь используется на всех представленных в рейтинге суперкомпьютерах. Во-вторых, наблюдается наращивание мощных вычислительных кластеров в Китае, которые активно вытесняют из рейтинга американские системы, число которых уменьшилось за полгода с 168 до 143, а число китайских систем возросло со 160 до 202. Примечательно, что всего два c половиной года назад в Китае было 37 кластеров, входящих в TOP500.

В пятёрке самых мощных кластеров отмечается только одно изменение: кластер Gyoukou, введённый в строй японским агентством науки и технологий по изучению морских недр, вытеснил с четвёртого места кластер Titan, построенный в Национальной лаборатории Оук-Ридж (министерство энергетики США) на базе платформы Cray XK7.

Рейтинг по-прежнему возглавляет китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая и демонстрирующий производительность в 93 петафлопс, что в три раза больше показателей занимающего второе место китайского кластера Tianhe-2, показавшего производительность в 33.9 петафлопс. На третьем месте кластер Piz Daint, развиваемый в швейцарском национальном суперкомпьютерном центре и демонстрирующий производительность в 19.6 петафлопс.

Наиболее интересные тенденции:

  • Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 сместился с 59 на 63 место в рейтинге. Кластер Lomonosov опустился со 164 на 227 место. Третий по производительности отечественный кластер Tornado опустился с 297 на 412 место. Как и полгода назад в рейтинге остаётся только 3 отечественных кластера (в позапрошлом рейтинге было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);
  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • Китай: 202 (160 в прошлой редакции рейтинга);
    • США: 143 (168);
    • Япония: 35 (33);
    • Германия: 21 (28);
    • Франция: 18 (18)
    • Великобритания: 15 (17)
    • Италия: 6 (8);
    • Нидерланды: 6 (4)
    • Южная корея 5 (8)
    • Швеция: 5 (5)
    • Польша 5 (6)
    • Канада 5 (6);
    • Австрия, Саудовская Аравия, Ирландия, Индия: 4;
    • Россия, Швейцария: 3.
  • В рейтинге операционных систем, используемых на суперкомпьютерах, теперь остался только Linux:

    • Linux - 500 систем, 100%
    • Unix - 0, (полгода назад было 2)
    • Смешанные - 0
    • Windows - 0
    • BSD - 0
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках указано значение из прошлой редакции рейтинга):
    • 53.4% (58.8%) не детализируют дистрибутив,
    • 21.8% (16.6%) используют CentOS,
    • 9.2% (8.6%) - Cray Linux,
    • 4.2% (4.2%) - SUSE,
    • 4.4% (3.4%) - RHEL,
    • 1.4% (1.2%) - Ubuntu;
    • 0.8% (0.8%) - Scientific Linux,

  • Минимальный порог пиковой производительности для вхождения в Top500 вырос за полгода с 430.5 до 548.7 терафлопсов, а для Top100 - с 1193 до 1283 терафлопсов. Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 368 месте;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за полгода возросла с 749 до 845 петафлопсов (три года назад было 309 петафлопсов). В настоящее время 181 кластер демонстрирует производительность более петафлопcа (в прошлом рейтинге - 138, три года назад - 50);
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 252 суперкомпьютера находится в Азии (212 в предыдущем списке), 149 в Америке (176) и 93 в Европе (106);
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 94.2% (было 92.8%), на втором месте - IBM Power - 2.8% (было 4.2%), на третьем SPARC64 - 1.4%, на четвёртом AMD - 1% (было 1.2%);
  • 27% (31.6%) всех используемых процессоров имеют 12 ядер, 21% (12.8%) - 16 ядер, 10.6% (13.2%) - десять, 10.4% (9.6%) - 14 ядер, 9.2% (11.2%) - 8 ядер, 8% (7%) - 18 ядер, 4.6% - 20 ядер. Процессоры с числом ядер меньше 6 в рейтинг не попали;
  • 102 из 500 систем (в прошлом рейтинге - 91) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 86 системах задействованы чипы NVIDIA (было 74), в 12 - Intel Xeon Phi (было 17), в 0 - GPU AMD (было 1), 5 - PEZY (2), в 2 используются гибридные решения (было 13);
  • Среди производителей кластеров на первом месте компания Hewlett-Packard 24.4% (28.6%), на втором месте - Lenovo 16.2% (17%), на третьем месте - Inspur 11.2%, на четвёртом - Cray 10.6% (11.4%), на пятом - Sugon 10.2% (9.2%), далее следуют IBM 3.8% (5.4%), Huawei 3.8%, Bull 3.4%, Dell EMC 3.2% и Fujitsu 2.4%.

В ближайшие дни ожидается новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/ch...)
  2. OpenNews: Опубликована 49 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Опубликована 48 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Опубликована 47-я редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Опубликована 46-я редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 45-я редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: top500, cluster
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  • 1.1, Zenitur, 10:46, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Странно что Debian-а нет. Или может он где-то здесь?

    > 53.4% (58.8%) не детализируют дистрибутив

     
     
  • 2.4, koblin, 10:52, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –5 +/
    Не, это WSL
     
     
  • 3.53, Аноним, 12:49, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Это Gentoo и LFS. А иначе для чего нужны кластеры? :)
     
  • 2.76, Аноним, 14:46, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +13 +/
    >> 53.4% (58.8%) не детализируют дистрибутив

    Так лицензия позволяет же оставить все наработки себе.
    Ой!

     
  • 1.3, Гарин, 10:51, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    Пожалуйста, исправьте Linux на GNU/Linux в тех частях статьи, где речь идет о дистрибутивах GNU.  Идея статьи в том, что сейчас идет конкуренция не между операционными системами, а между операционной системой GNU и голым ядром Linux, под управлением которого находится специализированное ПО.  Избегание названия ОС GNU лишает статью смысла.
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:54, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Покажите пожалуйста ссылок на специализированное ПО, которое работает на голом я... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 11:58, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Android. Там нет ни грамма GNU, но есть ядро Linux.
     
     
  • 4.38, ., 12:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    > Android. Там нет ни грамма GNU

    марш в школу. "нет там ни грамма", ага, как же.

     
  • 3.61, Аноним, 13:10, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Соседняя новость про KVM у Amazon, но там много спекуляций.
     
  • 3.77, Аноним, 14:47, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Cray OS.
     
  • 2.6, gildor, 10:57, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    В оригинале статьи слово GNU вообще не появляется Ну и потом, вряд ли суперко... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 11:25, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > Ну и потом, вряд ли суперкомпьютеры используют "голое ядро"

    тем больше причин писать GNU/Linux, там, где используется именно GNU/Linux

     
     
  • 4.98, Аноним, 15:56, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так откуда достоверно узнать, что именно там используют, если по большей части н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.101, Аноним, 16:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Названия дистрибутивов GNU/Linux.
     
  • 2.13, Аноним, 11:22, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Linux - это обозначение общего класса операционных систем, когда речь о ядре так... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 11:30, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет Это лишь ядро https www gnu org gnu why-gnu-linux html... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 11:39, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Создатель Linux владелец торговой марки, разработчики ядра и дистрибутивов счита... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Аноним, 11:45, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот это всё - GNU Linux Выкиньте GNU, и система даже не загрузится, если не пос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, Аноним, 11:53, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Нет загрузится в live сборке syslinux вместо grub , чтобы не загрузилась нужно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, Аноним, 11:59, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Анон ленится нажимать на ссылки, так что придётся притащить это сюда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.110, AlFoX, 17:17, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Торвальдс освободил Linux

    из заточения?

     
  • 7.39, Аноним, 12:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нет, гораздо больше GNU даже раньше Linux появился ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.41, Andrey Mitrofanov, 12:07, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Идите в пересобирать _фсйо_ clang-ом и ага-да, когда ядро linux загрузится... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.79, Аноним, 14:50, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >>который совсем не GNU  :-)
    >> Пакеты GNU лишь одни из множества компонентов, образующих дистрибутив. Не больше и
    >> не меньше.
    > Идите в...  пересобирать _фсйо_ clang-ом (и ага-да, "когда ядро linux загрузится").
    > Без GNU binutils. Без GNU bash. Без GNU make. Без GNU
    > grep. Без GNU sed. Автотулзы не забудьте повыпиливать.

    Мисье забыл о том что недавно представляли последние патчи для сборки linux kernel при помощи clang? и сюрприз там нету глючных binutils.


    > GNU ж "лишь один из", незначительный такой, да?, и незаменимых _у вас_
    > нет?

    Можешь дальше писать кипятком - но нет.

    Как хорошо видеть такой результат у больного GNU.. пациент пишите еще - смех продлевает жизнь!

     
     
  • 9.99, Аноним, 16:00, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В патчах-то Конечно нет Ничто кроме ld bfd слинковать ядро не может Заменить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.43, Аноним, 12:11, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это лишь частное мнение Торвальдса, которое он начали продвигать после того, как... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.51, Аноним, 12:48, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так же, как Linux одна из опций для GNU.
     
  • 3.30, Аноним, 11:52, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    >компактная связка systemd +

    Ой лоло лолошечки

     
     
  • 4.40, Аноним, 12:06, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И, причём, заметь, написано именно в таком порядке systemd ядро musl Т е ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, Аноним, 12:01, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    systemd теперь может заменить GNU utils\BusyBox\ToyBox? Жду Systemd OS!
     
  • 3.46, Аноним, 12:24, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >вместо GCC - Clang

    И много таких дистров? Разве только одна Mageia.

     
  • 3.62, Аноним, 13:21, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > По какой причине нужно к Linux добавлять еще и GNU?

    Чтобы у тебя погорало.

     
  • 2.14, поледанныхотсутств, 11:23, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Подай в суд на опеннет за оскорбление чувств верующих церкви GNU/FSF.
     
     
  • 3.17, Аноним, 11:27, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну, т е дичь творят LF с Линусом и Ко во главе, а подсмеиваются почему-то над F... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 11:29, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Единственный ключевой компонент от ГНУ в современных дистрах - это glibc Никако... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 11:32, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    У вас в системе даже GTK, tar и bash нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 11:49, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    GTK и GNOME уже давно не подчиняются GNU, управляются собственной организацией ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, Аноним, 11:57, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Знают, но стыдятся Вроде и не дети малые, но все хотят выглядеть такими прям си... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.52, Admino, 12:48, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давайте упомянем всех, почему только GNU Пусть будет GNU Canonical RedHat Suse ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.58, Аноним, 13:00, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html#many

     
  • 5.50, Аноним, 12:43, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И во многих дистрибутивах с ядром Linux используется БЗДы-tar и эта игрушка ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, Admino, 12:50, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А какая рзаница GNU не является критичным компонентом ОС Никто же не называет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.59, Аноним, 13:02, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это, например, BSD или Android Но не преимущественно б 243 льшая часть дистриб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.81, Admino, 14:53, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> GNU не является критичным компонентом ОС
    > Это, например, BSD или Android. Но не преимущественно бóльшая часть дистрибутивов.
    > А Gnome - часть проекта GNU, так что GNU/Linux в данном
    > случае ещё более уместно.

    Gnome давно не часть проекта GNU, это давно разработка Red Hat.

    Так что Red Hat/Linux.

     
  • 7.60, Аноним, 13:07, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А ничего что https www gnu org software gnome ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.80, Admino, 14:52, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего.
     
     
  • 9.85, Аноним, 15:11, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит, вы дoлбoёб. Поздравляю.
     
  • 3.44, Аноним, 12:17, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    GNU старше ядра Linux и большей части здешних комментаторов.
     
  • 3.93, пох, 15:35, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Единственный ключевой компонент от ГНУ в современных дистрах - это glibc.

    рекомендую как-нибудь почитать древние ченджлоги, и изумиться, сколько именно кода стырено там из все той же 4.4Lite
    Ну да, лицензия это позволяла.

     
  • 2.66, Ergil, 13:28, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А если там не GNU Linux, а Linux musl busybox Ой У меня вот на одном ноуте GNU... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Andrey Mitrofanov, 13:32, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, у тебя целых два суперкомпьютера Вау ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.83, Аноним, 14:59, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > musl+busybox

    По религиозным или психическим причинам?

     
     
  • 4.84, Ergil, 15:09, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> musl+busybox
    > По религиозным или психическим причинам?

    Психическим :) На самом деле было интересно взлетит оно на десктопе или нет. Взлетело :)

     
  • 1.7, Аноним, 10:58, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему такой низкий процент амд?
     
     
  • 2.8, Zenitur, 11:03, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Традиционно, в странах первого мира они менее популярны, чем у нас.
     
     
  • 3.20, Аноним, 11:30, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ты в каком мире живешь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.75, Аноним, 14:44, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    подбамбливает? смирись
     
  • 4.78, пробегал_мимо, 14:48, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты считаешь РФ - страной первого мира? Восточная Европа - это развивающеся страны, но никак не первый мир.
     
     
  • 5.87, Аноним, 15:14, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что такое Страна Первого Мира , там где голландцы, например, друг друга едят, т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.88, Всем Анонимам Аноним, 15:20, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное это там, где люди получают 8 тыс. руб. зарплаты в месяц в то время как правители строят дворцы и кучу денег тратят на троллинг других стран.
     
     
  • 7.94, ., 15:41, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наверное это там, где люди получают 8 тыс. руб. зарплаты в месяц

    это где это такие страны, где так шикуют?
    В РесурснойФедерации 8 еще надо заслужить.


     
  • 6.100, Аноним, 16:01, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Исторически, страны поделили на первый мир самые развитые и второй те кто их ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 11:03, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Заговор.
     
  • 2.11, dfgdfgfg, 11:19, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Потому-что в свое время они рынок потеряли не без причин, ибо были проблемы и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Iaaa, 12:55, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не поэтому, а потому что д.ебы они, вот почему.
    Говорю как бывший инсайдер :)
     
     
  • 4.73, qwert32534, 14:34, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот такому далбоебу как ты больше веришь, чем челу хоть с какой-то там аргум... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.107, Iaaa, 17:07, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так я и аргументировал. Могу написать культурнее: "вопиющая некомпетентность высшего менеджерского состава и руководства, которое не может это в менеджерах распознать".
    Все остальное, это второстепенные факты, являющиеся следствием самого главного, упомянутого мной.

    Я понимаю, что интереснее послушать о том, как амд закрыла один из своих рнд центров в восточной европе для "оптимизации расходов" на персонал, даже не поинтересовавшись чем там занимаются, из-за чего подчистую просpала крупный контракт с гуглем, так как больше ни у кого не было нужной экспертизы; и вместо увольнений виновных письма "мы тут решили улучшать корпоративные вертикальные связи, чтобы больше такого не повторилось". И через полгода та же ситуация, но уже с железячниками, в этот раз провалили какой-то огромный контракт с леновой.

    Но писать лень)

     
  • 2.12, Аноним, 11:20, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Старые оптероны дохленькие, а новые те что Ryzen только-только появились на ры... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 11:45, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может всё таки Epyc?
     
  • 2.19, анон, 11:29, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Думаю дело в энергоэффективности Для суперкомпьютера это важно Отставание от I... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 11:36, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Просто пока мало времени прошло, скоро распробуют AMD Ryzen Threadripper 1950X,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, ryoken, 12:36, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там поди не дураки сидят, на десктопных ну может workstation процах кластеры г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, letsmac, 12:36, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проектировка кластера -это не год и не два Пока матплаты и gcc clang не допилят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.70, fi, 14:09, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    в первую очередь 8212 ограничение по архитектуре - связать в кластер можно ог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 11:15, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    это у одного меня с чемто ассоциируется ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, умник, 11:24, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel

    Всё вы врёти: на первом месте Sunway SW26010 260C 1.45GHz

     
  • 1.23, Аноним, 11:35, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему в РФ не используют попилинный на бюджетные средства "росу-линакс?"
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:45, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    пользуют альт линакс
     
  • 2.45, Аноним, 12:17, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И почему не строят кластерв на E2k?
     
     
  • 3.49, Andrey Mitrofanov, 12:37, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И почему не строят кластерв на E2k?

    Рано[I]!

     
  • 2.57, Opu, 12:59, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы свечку держали когда там пилили?
     
  • 1.37, бедный буратино, 12:01, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    есть, куда расти. ждём покорения психологически важного рубежа в 101%
     
  • 1.42, Аноним, 12:10, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наверное, с надёжностью у кластера "Piz Daint" как-то не очень ;)
     
     
  • 2.68, умник, 13:54, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по тому что он в Швейцарии, с надежностью у него лучше, чем у любого из мес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.69, Аноним, 14:08, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто он не умеет в вычисления с плавающей точкой.
     
  • 1.55, Admino, 12:51, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так выпьем!
     
  • 1.63, Аноним, 13:24, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Linux - 500 систем
    BSD - 0
    а пачему так ?
     
     
  • 2.64, Аноним, 13:26, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    pussy.exe'шники должны страдать.
     
  • 2.65, Andrey Mitrofanov, 13:28, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Потомучта подобеное с подомным Microsoft - 0 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, 123, 14:18, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В этом рейтинге, насколько помню, считают только суперкомпьют мощности которые ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.90, Andrey Mitrofanov, 15:22, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Microsoft - 0
    > В этом рейтинге, насколько помню, считают только суперкомпьют мощности (которые сами предоставились
    > для бенчмарков). Так то Azure дата-центры вполне себе по мощности в
    > этот список попадают (просто последний раз они бенчили один из своих
    > дата-центров в эпоху Сэнди Бриджа). Да и SaaS клауды IBM-ов в
    > этом рейтинге не присутствуют.

    Нищеброды ms и ibm (и aws?) просто не потянули стоимость лицензий?  :-P  Своих собственных. И скидок себе зажилили -- вдруг кто прознает.  Будете там рядом расскажите им:

    (82) "Лайнокс ваш просто на халяву на суперкомпы ставят, вот и все преимущества."

     
     
  • 5.95, 123, 15:42, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за шизофрению я прочитал. Ну читать научились бы хоть, я же всё ясно расписал. Я говорю о том, что эти дата-центры под SaaS и они никаким боком в бенчмарках научного суперкомпьюта не учавствуют. Это не их ниша, Azure это не для научного суперкомпьюта, а для корпоративщиков. Или может вы думаете что дата-центры сервисов xbox, на которых может в день по 30+ миллионов человек сидит в бенчмарках учавствуют по суперкомпьюту научных расчётов? Я хотел донести, что это разные ниши. В нище научных расчётов линукс вытеснил все другие системы (по факту это полуправда, на многих из указанных машин первичен свой специфический гипервизор).
     
     
  • 6.104, Andrey Mitrofanov, 16:42, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > говорю о том, что эти дата-центры под SaaS и они никаким боком в бенчмарках научного суперкомпьюта не учавствуют.
    > Это не их ниша, Azure это не для научного суперкомпьюта, а
    > для корпоративщиков.

    То есть возражений против

    #>>> Microsoft - 0

    таки нет. Расходимся.

     
  • 6.113, Аноним, 17:21, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты разговариваешь с местной crack whore.
     
  • 2.71, бедный буратино, 14:15, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    потому что у BSD систем скорость не на первом месте, ни у одной хотя когда-то ре... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.74, Аноним, 14:43, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > Linux - 500 систем
    > BSD - 0
    > а пачему так ?

    Чтобы лапчатые опеннета могли гордо надувать щечки!
    Ведь они пользуются примерно таким же ядром (точно для всех топов сказать нельзя, ведь использованная лицензия позволяет не открывать наработки) и являются его разработчиками второй линии, так как много-много раз репортили баги на опеннете и иногда даже в рассылку!


     
  • 1.82, Аноним, 14:57, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лайнокс ваш просто на халяву на суперкомпы ставят, вот и все преимущества.
     
     
  • 2.86, Аноним, 15:14, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Учитывая стоимость самых мощных следовательно, дорогих суперкомпьютеров, вряд ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, Анониппппп, 15:26, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Венда 2016 вроде по ядрам лицензируется - в итоге цена будет фантастическая
     
  • 2.97, Гыыыы, 15:44, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто из них халявнее - rhel или sles?..
     
  • 1.89, Всем Анонимам Аноним, 15:22, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно было упомянуть что время все меняет. Сейчас можно использовать те же самые облачные сервисы и не тратиться на "ручную работу" в виде кластеров. Я знаю что в некоторых университетах исследователям дают бюджет и они его могут потратить как в кластере, так и за пределами. И выбор тут не однозначен.
     
     
  • 2.102, Ordu, 16:08, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Есть обзоры и сравнения облачных сервисов с собственной инфраструктурой[1]. Там довольно чёткие выводы: для стартапа на самом старте это выгодно, это даёт скорость внедрения, это даёт гибкость и даже экономит деньги. Но если стартап успешно идёт в гору, то вскорости все эти амазоны становятся крайне невыгодными. Собственно все взлетевшие стартапы уходят на определённом этапе с облачных сервисов на собственное железо.

    У учёных есть своя специфика, им подчастую не надо годами поддерживать и развивать инфраструктуру, им надо посчитать что-то однократно, и тут затраты на покупку железа конечно могут быть сильно выше, чем облака. Но если в университете регулярно возникает нужда в закупке облачных сервисов, то ему, я полагаю, ему тоже будет дешевле свой кластер собрать. Или скооперироваться с парочкой других университетов, скинуться и сделать общий вычислительный центр.

    [1] https://www.wired.com/2013/08/memsql-and-amazon/

     
  • 1.91, Аноним, 15:26, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    CentOS, RHEL, Scientific Linux - это одно и то же, Cray Linux это SUSE Итого ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.96, Аноним, 15:42, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Piz Daint ... отличное название для суперкомпьютера.
     
     
  • 2.103, Аноним, 16:14, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Китае есть города Pukang g не читается, сравни Лю Кан из Мортал комбат и Ro... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.105, Аноним, 16:46, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Врети вы все Просто у них языки не такие великии и могучеи Да и вообще, кто ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.106, Аноним, 17:05, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Задорнов, кстати, здох недавно. Ну тууууууупоооой!)))0)0
     
     
  • 5.108, Аноним, 17:15, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот как и когда сдохнет аноним, никто не узнает.
     
  • 1.109, Аноним, 17:15, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неожиданно в тредике политота, точней вспуки тех кто не понял и аналгипербомба о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.111, Аноним, 17:17, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё, сношу вянду со свояго кляйстера - Линокс победил!
     
  • 1.112, бедный буратино, 17:21, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    этот день мы приближали, как могли
     
     
  • 2.114, Аноним, 17:24, 15/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в этот день все зомби встали и пошли встали и пошли ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.115, Аноним, 17:27, 15/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А на Альт Базальте что, нет ни одного? И на эль Брусах тоже нет?
     

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