04.02.2017 23:45  Выпуск web-браузера QupZilla 2.1

Представлен релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.1.0, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Основной целью проекта QupZilla является создание полнофункционального браузера, поддерживающего лучшие возможности Firefox, Opera и Chrome, но потребляющего при этом значительно меньше ресурсов. Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса. Исходные тексты QupZilla распространяются под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для большинства дистрибутивов Linux (в том числе в формате AppImage), а также для Windows, OS/2 и Haiku OS. Среди изменений в новом выпуске: Возобновлена утерянная после перехода на QtWebEngine поддержка проверки правописания в формах ввода. Для работы требуется наличие Qt 5.8 и специально подготовленных словарей, которые можно сконвертировать из словарей Hunspell;

Реализована и включена по умолчанию возможность использовать штатные системные полосы прокрутки, соответствующие оформлению текущего пользовательского окружения (ранее использовалась собственная реализация полос прокрути, предоставляемая QtWebEngine). При желании в настройках можно вернуть старую реализацию;

Обеспечена поддержка индикации активности в прикреплённых вкладках. При воспроизведении звука во вкладке на связанной с вкладкой кнопке выводится специальный значок, кликнув на который можно отключить звук. Для не связанных со звуком событий (поступление нового сообщения в twitter, новое письмо в gmail и т.п.) в нижнем правом углу кнопки выводится чёрная точка;

Проведена адаптация интерфейса для комфортной работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HighDPI). Внесены многочисленные улучшения, связанные с масштабированием содержимого, а также добавлен набор пиктограмм для экранов HighDPI;

Возвращена поддержка вывода на печать;

Возвращена поддержка сохранения страницы на диск, а также добавлена возможность сохранения в разных форматах;

Возвращена опция для удаления cookies после закрытия страницы;

Возвращена возможность привязки специфичных настроек к домену;

Добавлена опция для отображения навигационной строки при открытии вкладки в полноэкранном режиме;

Добавлена опция для показа панели закладок во время набора в адресной строке;

Добавлена опция для очистки кэша при закрытии;

Для каждой вкладки реализована отдельная панель поиска (в форме сохраняются разные введённые значения). Основные особенности QupZilla: При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;

Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;

Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;

Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;

Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;

Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;

Поддержка расширения функциональности через плагины;

Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;

Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;

Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;

Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;

Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;

Интерфейс управления Cookie;

Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;

Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);



