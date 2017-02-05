04.02.2017 23:45  Выпуск web-браузера QupZilla 2.1

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|1.1, vantoo, 00:06, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Надо попробовать. Очень не хватает легковесного, но современного браузера, который бы правильно отображал большинство сложных сайтов, не отъедая при этом 2-3 Гб памяти за 3 часа работы.
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|2.7, equeim, 00:51, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Любой "легковесный" в плане потребления памяти браузер это тот браузер, который либо будет показывать сайты криво, либо тормозить. Другого не дано. Почему - обращайся к разработчикам сайтов, пихающим в них тонны джаваскрипта и прочего дерьма.
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|2.11, KappaPride, 01:24, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На целероне 430, без дискретной видеокарты и с 1Gb Ram, вполне себе сносно выхожу в интернет через последний Firefox с включенным electrolysis. Притормаживает при загрузке, но дальше все без томрозов.
Я все больше убеждаюсь, что те, кто жалуется про потребление оперативной памяти, криворукие и недалекие люди. Система умеет ее высвобождать в пользу другого процесса и тебе должно быть глубого похрен сколько жрет браузер, если компьютер при этом не тормозит, не лагает или не тупит.
И еще один момент - что нужно открыть в браузере, чтобы он три гига сожрал?
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|3.12, vantoo, 01:31, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Lubuntu 16.10, последний FF постоял полдня с одной открытой вкладкой с трансляцией с Твича, в результате 2,5 Гб памяти отожрано. Очередной раз убедился, что подобные комменты могут писать только тупые идиоты.
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|2.6, equeim, 00:43, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Очень даже неплох. Адблок есть, жесты мышью есть. Движок на хромиуме, так что скорость работы и поддержка веб-стандартов нормальная (к секте хромоненавистников я не принадлежу, так что для меня это не проблема). Можно сделать вкладки в боковой панели (эта фича недоделана, но тем не менее). Также это один из немногих браузеров помимо Firefox, который может скачать файл во временную директорию и сразу открыть его (с выбором для каждого файла, а не так, как это сделано в хромиуме). Если не нужны дополнения, то пользоваться вполне можно.
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