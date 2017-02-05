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04.02.2017 23:45  Выпуск web-браузера QupZilla 2.1

Представлен релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.1.0, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Основной целью проекта QupZilla является создание полнофункционального браузера, поддерживающего лучшие возможности Firefox, Opera и Chrome, но потребляющего при этом значительно меньше ресурсов. Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса. Исходные тексты QupZilla распространяются под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для большинства дистрибутивов Linux (в том числе в формате AppImage), а также для Windows, OS/2 и Haiku OS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Возобновлена утерянная после перехода на QtWebEngine поддержка проверки правописания в формах ввода. Для работы требуется наличие Qt 5.8 и специально подготовленных словарей, которые можно сконвертировать из словарей Hunspell;
  • Реализована и включена по умолчанию возможность использовать штатные системные полосы прокрутки, соответствующие оформлению текущего пользовательского окружения (ранее использовалась собственная реализация полос прокрути, предоставляемая QtWebEngine). При желании в настройках можно вернуть старую реализацию;
  • Обеспечена поддержка индикации активности в прикреплённых вкладках. При воспроизведении звука во вкладке на связанной с вкладкой кнопке выводится специальный значок, кликнув на который можно отключить звук. Для не связанных со звуком событий (поступление нового сообщения в twitter, новое письмо в gmail и т.п.) в нижнем правом углу кнопки выводится чёрная точка;
  • Проведена адаптация интерфейса для комфортной работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HighDPI). Внесены многочисленные улучшения, связанные с масштабированием содержимого, а также добавлен набор пиктограмм для экранов HighDPI;
  • Возвращена поддержка вывода на печать;
  • Возвращена поддержка сохранения страницы на диск, а также добавлена возможность сохранения в разных форматах;
  • Возвращена опция для удаления cookies после закрытия страницы;
  • Возвращена возможность привязки специфичных настроек к домену;
  • Добавлена опция для отображения навигационной строки при открытии вкладки в полноэкранном режиме;
  • Добавлена опция для показа панели закладок во время набора в адресной строке;
  • Добавлена опция для очистки кэша при закрытии;
  • Для каждой вкладки реализована отдельная панель поиска (в форме сохраняются разные введённые значения).

Основные особенности QupZilla:

  • При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;
  • Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;
  • Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;
  • Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;
  • Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;
  • Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;
  • Поддержка расширения функциональности через плагины;
  • Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;
  • Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;
  • Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;
  • Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;
  • Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;
  • Интерфейс управления Cookie;
  • Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;
  • Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qupzilla.com/2017/...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.0.0, построенного на базе Qt
  3. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 6.5
  6. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qupzilla
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  • 1.1, vantoo, 00:06, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Надо попробовать. Очень не хватает легковесного, но современного браузера, который бы правильно отображал большинство сложных сайтов, не отъедая при этом 2-3 Гб памяти за 3 часа работы.
     
     
  • 2.2, бамбино, 00:16, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    работнечег...
     
  • 2.7, equeim, 00:51, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Любой "легковесный" в плане потребления памяти браузер это тот браузер, который либо будет показывать сайты криво, либо тормозить. Другого не дано. Почему - обращайся к разработчикам сайтов, пихающим в них тонны джаваскрипта и прочего дерьма.
     
  • 2.11, KappaPride, 01:24, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    На целероне 430, без дискретной видеокарты и с 1Gb Ram, вполне себе сносно выхожу в интернет через последний Firefox с включенным electrolysis. Притормаживает при загрузке, но дальше все без томрозов.
    Я все больше убеждаюсь, что те, кто жалуется про потребление оперативной памяти, криворукие и недалекие люди. Система умеет ее высвобождать в пользу другого процесса и тебе должно быть глубого похрен сколько жрет браузер, если компьютер при этом не тормозит, не лагает или не тупит.
    И еще один момент - что нужно открыть в браузере, чтобы он три гига сожрал?
     
     
  • 3.12, vantoo, 01:31, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Lubuntu 16.10, последний FF постоял полдня с одной открытой вкладкой с трансляцией с Твича, в результате 2,5 Гб памяти отожрано. Очередной раз убедился, что подобные комменты могут писать только тупые идиоты.
     
  • 1.3, Аноним2, 00:17, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кто-нибудь уже протестировал? Этот браузер работает?
     
     
  • 2.4, Shichael Migorin, 00:36, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет, не работает. Автор его для прикола выкладывает на свой сайт
     
  • 2.5, Аноним, 00:41, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Плохой, глупый аноним Все работает как надо И без зондов Протестировал в Альт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, equeim, 00:43, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень даже неплох. Адблок есть, жесты мышью есть. Движок на хромиуме, так что скорость работы и поддержка веб-стандартов нормальная (к секте хромоненавистников я не принадлежу, так что для меня это не проблема). Можно сделать вкладки в боковой панели (эта фича недоделана, но тем не менее). Также это один из немногих браузеров помимо Firefox, который может скачать файл во временную директорию и сразу открыть его (с выбором для каждого файла, а не так, как это сделано в хромиуме). Если не нужны дополнения, то пользоваться вполне можно.
     
     
  • 3.8, Аноним, 00:54, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Еще один неосилятор настроить хром...
     
  • 1.9, Vladjmir, 00:59, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ещё бы к нему расширения от хрома или оперы прикрутили, вообще бы цены не было этому браузеру.
     
  • 1.10, Аноним, 01:23, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь. Отличный!

    Иногда подтормаживает, когда много табов (10-20).

     
  • 1.13, Тот самый, 01:35, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Установил. Буду пробовать.
     

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