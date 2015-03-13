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Выпуск uutils 0.10, варианта GNU Coreutils на языке Rust

06.08.2026 07:02 (MSK)

Опубликован выпуск проекта uutils coreutils 0.10.0 (Rust Coreutils), развивающего аналог пакета GNU Coreutils, написанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, среди прочего способной работать на платформах Windows, Redox и Fuchsia.

Rust Coreutils задействован по умолчанию в выпуске Ubuntu 25.10 и частично в Ubuntu 26.04. Rust Coreutils также применяется в дистрибутивах AerynOS (Serpent OS) и Apertis (развивается компанией Collabora). В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL. Дополнительно той же командой разработчиков развиваются написанные на Rust аналоги наборов утилит util-linux, diffutils, findutils, procps и acl, а также программ sed и login.

В новой версии Rust Coreutils:

  • Уровень совместимости с эталонным набором тестов GNU Coreutils составил 93.48% (было 90.58%). Успешно выполнено 645 тестов, что на 20 больше, чем в прошлой версии (625). 29 тестов завершилось неудачей (было 56), один тест привёл к ошибке, а 15 тестов было пропущено (было 8).
  • Устранены отдельные расхождения с GNU Coreutils в поведении утилит pr, nproc, date, numfmt, ls, du, install, od, truncate, fold, head/tail, sum и stat.
  • Продолжена работа по усилению безопасности для предотвращения появления уязвимостей, вызванных состоянием гонки, позволяющим изменить данные в момент после проверки корректности информации, но до выполнения операции с ними, например, подменить файл на символическую ссылку в момент между завершением проверки и началом выполнения операции. В контексте использования утилит cp, chmod и mv в системных скриптах, запускаемых с правами root, подобные уязвимости позволяют скопировать или перезаписать произвольные файлы. Усилена защита утилит touch, mkfifo, mkdir, mknod, mv, chroot, head, split и chcon.
  • Проведена работа по устранению аварийных завершений через механизм panic в утилитах shuf, printf, numfmt, fmt, pr, chroot, dircolors, install, ln, touch, stat, split, expand, more, kill, cp, du, rm, runcon, sort, chown/chgrp, dirname, expr, cksum, dd, truncate, hashsum.
  • Выполнена оптимизация производительности утилит cksum, sum, split, expand/unexpand, base*, tee, cat, cp, mv, expr, uniq, du.
  • Добавлена поддержка сборочной цели wasm32-wasip2.
  • В утилите mv реализована опция "--exchange" для замены местами двух файлов или каталогов.
  • В утилиту install добавлена опция "--reflink" и обеспечена возможность совместного использования опций "-C" и "--preserve-timestamps".
  • В утилиту rm добавлена опция "--one-file-system".
  • В утилите cut предоставлена возможность работы с многобайтовыми кодировками при использовании не UTF-8 локалей.
  • Для быстрого вычисления контрольных сумм задействован бэкенд OpenSSL.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/uutils/core...)
  2. OpenNews: Выпуск uutils 0.9, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Расхождение поведения утилиты du в uutils и GNU Coreutils
  4. OpenNews: Из-за ошибки в uutils в Ubuntu 25.10 перестала работать автоматическая проверка наличия обновлений
  5. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66037-uutils
Ключевые слова: uutils, rust
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Stanislavvv (ok), 08:13, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Почему-то вспоминается проект Perl Power Tools. Там, правда, не идеологии ради ("всё на раст!!!!111одинодин"), а фана для ("потому что можем!").
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:52, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И такой же бесполезный.
     
     
  • 3.8, Stanislavvv (ok), 09:02, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ppt и не собирался быть полезным так-то :-)
     

  • 1.3, Аноним (2), 08:52, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Они даже с нейросетями не могут сделать совместимость с эталоном. Это какой-то харасмент раста.
     
  • 1.4, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 08:53, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Устранены отдельные расхождения с GNU Coreutils

    Вот это всегда удивляет. Это как РеактОС пытается возпроизвести баги винды?

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 08:59, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фичи
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 09:02, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты будешь смеяться, но даже венда воспроизводит в эмуляции своих API для более новых систем ( WOW64 / etc ) баги. Даже термин есть такой: "реализация баг-в-баг"
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 09:00, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    На чем сейчас падает при попытке использовать вместо нормальных?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:01, 06/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как долго делают эту подделку? Почему они до сих пор не смогли написать код проходящий все тесты (с условием, что тестов очень мало)? Видать еще несколько лет будут в районе 90% сидеть и делать вид, что все нормально. Майкрософт уже свой форк uutils сделали, раз эти сделать нормальные утилиты не могут.
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 09:04, 06/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно потому что их цель EEE?
     
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