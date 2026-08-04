Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5

Спустя 10 лет с момента публикации ветки 3.4 состоялся релиз музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5, развиваемого проектом GNOME с оглядкой на iTunes. Rhythmbox поддерживает средства для управления музыкальной коллекцией, обеспечивает автоматическую загрузку подкастов, позволяет прослушивать интернет-радио, предоставляет возможности по расширению функциональности через плагины, поддерживает загрузку альбомов из звуковых сервисов, включает инструменты для синхронизации и копирования музыки для устройств с поддержкой протокола MTP и USB-накопителей. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Для загрузки сформирован пакет в формате Flatpak. Среди изменений: По умолчанию задействован новый бэкенд воспроизведения "multistream", который в отличие от старого бэкенда имеет более простую архитектуру и использует отдельный экземпляр для каждого звукового потока, вынося операции смешивания потоков на сторону звукового сервера, без микширования своими силами.

Добавлена поддержка поиска текстов песен через сервис lrclib.net, в файлах в формате lrc и в метаданных внутри Ogg-файлов.

Переработана система вывода уведомлений о появлении новых выпусков подкастов и их загрузки.

Переработан интерфейс для навигации по эпизодам подкастов, добавлена пометка уже прослушанных подкастов

Предложен новый плагин для управления подписками на подкасты, поддерживающий синхронизацию эпизодов через API gPodder.net.



