Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5

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|1.1, limafresh (ok), 08:22, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Такое себе. Есть кучу плееров поинтереснее и покрасивее, что на GTK, что на Qt.
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|1.2, Аноним (2), 08:28, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никогда не понимал таких плееров. По мне так обычные табы с плейлистами гораздо удобнее.
А этот, наверняка, еще и в cue не умеет.
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|2.5, Аноним (5), 10:47, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен. Когда на винде сидел ничего лучше, чем foobar2000 не видел.
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|1.6, Я (??), 10:55, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Никогда не понимал таких плееров.Всегда предпочитал внешний вид типа Winamp.Даже сейчас стоит AIMP и QMMP c обложкой винампа.
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|2.7, Аноним (7), 11:23, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В тексте новости указано и в комментарии выше повторено: косят под iTunes.
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|1.10, Аноним (10), 13:09, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>релиз музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5, развиваемого проектом GNOME с оглядкой на iTunes
Давний плеер. Может им пора перестать оглядываться по программы из Макоси? Рости же надо, не ребёнок всё-таки.
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|1.12, Перастерос (ok), 14:58, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Страшненький... Никогда не понимал кому он может нравиться. Редхатовцам? гномоводам? Всем, кто ненавидит музыку в файлах?
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|2.13, Axonic (ok), 15:52, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое отношение внешний вид приложения имеет к окружению рабочего стола и уж тем более к IT-компании? Логика местного эксперта? Каникулы што ли?
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|1.14, Axonic (ok), 15:54, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дизайн неудачный. Deadbeef (Foobar2000) — де-факто стандарт. А это бессмысленный комбайн.
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