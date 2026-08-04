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Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5

04.08.2026 08:10 (MSK)

Спустя 10 лет с момента публикации ветки 3.4 состоялся релиз музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5, развиваемого проектом GNOME с оглядкой на iTunes. Rhythmbox поддерживает средства для управления музыкальной коллекцией, обеспечивает автоматическую загрузку подкастов, позволяет прослушивать интернет-радио, предоставляет возможности по расширению функциональности через плагины, поддерживает загрузку альбомов из звуковых сервисов, включает инструменты для синхронизации и копирования музыки для устройств с поддержкой протокола MTP и USB-накопителей. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Для загрузки сформирован пакет в формате Flatpak.

Среди изменений:

  • По умолчанию задействован новый бэкенд воспроизведения "multistream", который в отличие от старого бэкенда имеет более простую архитектуру и использует отдельный экземпляр для каждого звукового потока, вынося операции смешивания потоков на сторону звукового сервера, без микширования своими силами.
  • Добавлена поддержка поиска текстов песен через сервис lrclib.net, в файлах в формате lrc и в метаданных внутри Ogg-файлов.
  • Переработана система вывода уведомлений о появлении новых выпусков подкастов и их загрузки.
  • Переработан интерфейс для навигации по эпизодам подкастов, добавлена пометка уже прослушанных подкастов
  • Предложен новый плагин для управления подписками на подкасты, поддерживающий синхронизацию эпизодов через API gPodder.net.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.4
  3. OpenNews: Magnatune отблагодарил GNOME Foundation за продажу музыки через Rhythmbox
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 2.3
  5. OpenNews: Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.1
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 4.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66026-rhythmbox
Ключевые слова: rhythmbox, music, gnome
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, limafresh (ok), 08:22, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Такое себе. Есть кучу плееров поинтереснее и покрасивее, что на GTK, что на Qt.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >Есть

    https://music.youtube.com

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:28, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не понимал таких плееров. По мне так обычные табы с плейлистами гораздо удобнее.

    А этот, наверняка, еще и в cue не умеет.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:35, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это же закос под iTunes
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:47, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Когда на винде сидел ничего лучше, чем foobar2000 не видел.
     

  • 1.4, похнапоха (?), 10:20, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жду новость про Amarok!
     
  • 1.6, Я (??), 10:55, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Никогда не понимал таких плееров.Всегда предпочитал внешний вид типа Winamp.Даже сейчас стоит AIMP и QMMP c обложкой винампа.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:23, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тексте новости указано и в комментарии выше повторено: косят под iTunes.
     

  • 1.9, warlock66613 (ok), 11:33, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Музыкальный плеер не работающий в голой консоли -- нонсенс и бесполезен.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:09, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >релиз музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.5, развиваемого проектом GNOME с оглядкой на iTunes

    Давний плеер. Может им пора перестать оглядываться по программы из Макоси? Рости же надо, не ребёнок всё-таки.

     
  • 1.11, slondat (?), 13:10, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не помню когда на PC пользовался муз. плеером последний раз
     
  • 1.12, Перастерос (ok), 14:58, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Страшненький...  Никогда не понимал кому он может нравиться. Редхатовцам? гномоводам? Всем, кто ненавидит музыку в файлах?
     
     
  • 2.13, Axonic (ok), 15:52, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение внешний вид приложения имеет к окружению рабочего стола и уж тем более к IT-компании? Логика местного эксперта? Каникулы што ли?
     
  • 2.15, Axonic (ok), 15:55, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *
     

  • 1.14, Axonic (ok), 15:54, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайн неудачный. Deadbeef (Foobar2000) — де-факто стандарт. А это бессмысленный комбайн.
     
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