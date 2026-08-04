54 из 55 выявленных через AI уязвимостей в SQLite оказались фиктивными

2.66 , Аноним ( 65 ), 14:06, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Кроме того кодовая база sqlite3 огромная 160 т. строк - это не огромная, а маленькая.

3.72 , Stinky Girl ( ? ), 14:33, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это bloatware. Рекомендую ознакомиться: https://suckless.org

4.79 , Аноним ( 79 ), 14:54, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая интересная чушь. С какого момента все большие кодовые базы - это bloatware?

2.73 , Stinky Girl ( ? ), 14:34, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > которые реально стоило поправить Уверена, что там что-то типа отсутствия проверки возврата printf?

3.89 , Ivan_83 ( ok ), 15:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там было разное. Были архитектурные претензии, например в софтваре миди оно скидывало в синтезатор очередную порцию данных только при получении маркера, ЫЫ указало что иногда могут данные записать и закрыть описатель, и что типа закрытие описателя по идее эквиваленто этому маркеру. Было можно сказать косметическое: я проверял код возврата функции, а дальше обрабатывал полученные указатели, ЫЫ указал что неплохо бы ещё на NULL и сами указатели проверять, хотя судя по документации на функцию это и не обязательно - мне не трудно подобную проверку добавить :) Указывало на то что для обработки сигналов надо искользовать отдельный тип данных.

Что я не корректно юзал функции для дропа привелегий: у меня новая группа два раза определялалсь. Бывали и галюны, но общей пользы я бы сказал что больше.

В целом как Джамшут-ревьювер оно вполне годное, но надо каждый раз всё проверять.

Народ заставляет Джамшутов работать на автомате тестами и Джамшут консорциумом, но это не везде применимо.

2.88 , нах. ( ? ), 15:12, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только совсем убогие модели врут и галлюцинируют. ну так шк0лиё и взяло совсем убогую.

А поскольку оно еще т-пее своей модели - то вполне удовлетворилось результатом. > Кроме того кодовая база sqlite3 огромная, по любому там что то можно найти, хотя бы не

> критическое. ну на самом деле, не особо. (все низковисящие фрукты уже оборвали до нас, включая свежий баг с Wal)

Я (под историю с wal) просил опуса поискать еще - ничего внятного он мне не нашел.

Пятый не пробовал, если что. фу6ля разумеется откажется искать.

3.90 , Ivan_83 ( ok ), 15:26, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот я тоже думаю что сейчас за пол года всё что ЫЫ мог найти будет пофикшено и на этом успокоится, а новые супер модели будет слишком дорого гонять относительно того что они там ничего не найдут или будут находить ну совсем-совсем редкие баги.

4.91 , нах. ( ? ), 15:33, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – баги в конце-концов могут просто ... кончиться.

Но это в случае sqlite - где кода и не так много и сам код достаточно аккуратный, а нового практически не добавляют. В линуксовом ведре - существенно менее вероятно. В каком-нибудь хромоге - невероятно. 5.95 , Ivan_83 ( ok ), 15:54, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Баги да, но останутся архитектурные и технические компромиссы :)

Любая относительно большая программа или сооружение сталкивается с тем что где то приходится костылить или хотя бы идти на "компромиссы".

