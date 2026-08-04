54 из 55 выявленных через AI уязвимостей в SQLite оказались фиктивными

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|1.1, Анонисссм (?), 09:14, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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>которой не существует в кодовой базе SQLite 3.41, в которой заявлено наличие проблемы (данная функция появилась значительно позднее)
у ревьюеров тоже галлюцинации? так нет проблемы или просто появилась позже, чем в 3.41?
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|2.3, Аноним (3), 09:21, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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какая разница? 1 из 55, это меньше чем полтора %, даже если в "тех" других волшебных моделях что нашли сотни уязвимостей в ядре этот показатель в 10 раз лучше, и реальных дыр только 15%, то это все равно ниже базового порога в 20% ради которого имеет смысл все переделывать.
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|2.5, Норм (?), 09:27, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Проблема указана для функции в конкретной версии кода. Функции с указанным именем в этой версии кода не существует.
Чего непонятно?
Есть ли проблема в других версиях кода неизвестно, как и о связи имени вот той функции с якобы существующей проблемой.
Галлюцинация - это отвечтать ботам засерающим ваш ресурс как-то иначе чем отсылом на 3 буквы с баном.
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|2.36, Tron is Whistling (?), 11:03, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Она не просто позже появилась - она в контексте 3.41 проблемы не имеет.
А ии, поскольку никаким вторым "и" не обладает, просто смешал два контекста и получил бред.
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|3.9, Жироватт (ok), 09:37, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Менеджерам нужны показатели, что вагон бабла (из которых 20% ушло им обратно в крипте) на токены ввален не просто так.
Вайб-ИБ'шникам нужны показатели, ибо KPI по количествам "ошибок" уже поставлен и нужно соответствовать.
Продавцам подписок на болталки нужно продавать подписки на робоболталки
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|4.77, Аноним (77), 14:41, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плохо что ли? Хорошо! Все при деньгах, а ты при работе. Иди давай, исправляй 55 CVE в продукте, и не надо тут отмазок про галлюцинации.
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|2.80, нах. (?), 14:57, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не умеет им говорить нет.
Китайский позапрошлого поколения - не умеет.
опус5 уже прославился тем что в запущенных случаях вообще прямо предлагает "обратитесь к системному администратору!" ^W^Wтому кто этот код наг08някал и спросите что тот вообще хотел добиться, тут непонятно.
Ну и если запрос составить "найди похожие на уязвимости места", то и пятый опус может не догадаться что ты на самом деле хотел спросить "посмотри типичные варианты уязвимостей и проверь не получается ли их тут использовать".
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|1.8, Нонон (?), 09:33, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так надо чтоб ИИ разгребал отчеты о уязвимостях. Тогда все будут счастливы
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|2.42, warlock66613 (ok), 11:23, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не будут:
> При использовании AI для разработки исправлений, AI-агент на основе предоставленного описания несуществующей ошибки может подготовить патч, принятие которого приведёт к внесению ненужных изменений.
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|3.57, Смузихеб забывший пароль (?), 12:43, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а то и возникновению реальной ошибки/уязвимости под предлогом исправления несуществующей )
Гениально же - платно навязать использование ИИ для того же поиска ошибок.
На фоне генерации гор мусора разгребание его постепенно переводят тоже на ИИ( и тоже платно ).
А по итогу - получаем автоматическую установку уязвимостей( которые наверняка в модели не просто так внесены и наверняка типовые ) и, на фоне генерации гор мусора, это почти невозможно разгребать вручную :)
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|1.11, nnam (?), 09:40, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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ой! ой! покушение на святые БЯМ - большие языкастые модели!
ну ничо, щас добавим памяти, переобучим, да и вообще это инструмент им надо уметь пользоваться!!!1111
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|2.14, Жироватт (ok), 09:47, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем? Критическая масса сектантов-фанатиков уже набрана, Иисус-GPT_v13.99_FULL уже говорит с ними через святое окошко чата, святые пророки типа Михус уже пытается догнать статанализаторы в качестве отлова багов.
Так помолимся на швитые ЫЫ, братья мои!
Да сгорят еретики, которые не хотят прикладываться к маслоточащей Железке Пророка Нашего и слушать Святые Откровения Его!
Да найдут они все наши баги, да станет код наш чист и свеж!
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|3.22, Пыщь (?), 10:10, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсы у невросетей всё-равно есть. Не надо впадать в крайности.
Сейчас невросети новая поляна для капиталистов, потому от них кроме зарабатывания бабла с красивыми <pokazateli> нынче ничего не требуется. Академический подход отправлен в дальний угол, добавят дорогущей памяти, накинут ещё данных без особых раздумий.
Что-то на ум приходит неуместное сравнение reiser5 и прочих нынешних "продвинутых файлосистем". Первая хоть с каким-то здравым подходом, остальные лишь бы пропихнуть поскорее.
"В фундаментальной науке бизнес не заинтересован — при существовании параметра рентабельности то, чем она занимается, никому не надо".
мЫМХО.
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|1.13, Аноним (13), 09:47, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как и большинство подобных уязвимостей, без шарлатанства инфосекам было бы нечего показывать на собраниях с эффективными манагерами.
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|1.16, Аноним (16), 09:53, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я вообще не понимаю, как это получается? Неужели тот кто пользуется моделью не провеояет результат? Ведь увидеть, что файла на который ссылается модель нет - дело двух минут. Да и вообще, когда модель последний раз ссылалась на несуществующий файл? Вообще такого не помню... Какой-то бред.
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|3.32, Аноним (32), 10:47, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понял. ИИ - да, обучилось на СТОРОННЕМ коде. Но ПРОВЕРЯЕМЫЙ код не имеет стороннего кода!! Как можно найти то, чего просто физически нет? :)
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|4.45, warlock66613 (ok), 11:26, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понимаете, модель ничего не ищет. Она генерирует адекватно выглядящий текст. Для этого бывает полезно что-то поискать, но если можно обойтись без поиска, модель прекрасно без него обойдётся.
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|5.47, Аноним (47), 11:36, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они понерфили, без поиска нынешние модели более бесполезны, чем 2 года назад. Это не удивительно, там 2-3 битная квантизация у того же гугла. Минимально адекватные результаты дают 16 битные веса, для ряда задач нужно повышать до 32.
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|4.63, Аноним (17), 14:00, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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например при обучении модель "сьела" две ветки исходников sqlite разных версий. Потом при анализе одной младшей версии решила что там ошибка потому что нету функции из старшей версии ну и далее по контексту...
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|2.19, Tron is Whistling (?), 09:59, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, а зачем результат проверять?
Да и "и" у проверяющего зачастую ниже, чем у "ии", потому что у кого выше - "ии" обходят стороной.
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|2.82, нах. (?), 15:04, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я вообще не понимаю, как это получается? Неужели тот кто пользуется моделью не провеояет
> результат
конечно нет. Эти вот - явно какие-то китайские школьники. Они ничего проверять не умеют и не собираются. Очень хотели строчку в резюме. Ну получили.
> Да и вообще, когда модель последний раз ссылалась на несуществующий файл?
там китайские модели трехлетней давности. Остальные требуют подписок, на которые шк0л0л0 тратить карманные деньги не собирались, и не факт что им вообще туда доступ позволен.
> Вообще такого не помню...
всего лишь года три назад - сплошь и рядом.
Перелом произошел буквально в ноябре-декабре. А сейчас они еще и реально научились посылать подальше с некорректными запросами "сделать хорошо".
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|1.18, Tron is Whistling (?), 09:58, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"ии" - это бесполезная работа ради работы, плюс куча бесполезно расходуемой энергии. Отдельные зёрна тонн плевел не оправдывают.
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|2.24, Пыщь (?), 10:18, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё ж в ряде случаев невросети реально заменили отсутсвующие в реальности "тысячи глаз".
Некоторые малограмотные в этой сфере (я вот нифига не соображаю в этих ваших тензорах, вообще тут с бензином проблемы, не до высших материй) слишком превознесли возможности технологии, не умея толком пользоваться. Дали мартышке очки, так сказать..
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|3.35, Tron is Whistling (?), 11:01, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну как сказать. От тысячиглаз выхлоп - 1 хит на сотню богусов, плюс из этой сотни половину отгребут сами глазастые, а от невросетей - 10 на офиглиард, и никто не отгребает. Утрирую, конечно, но суть та. А мейнтейнерам разбирать не сотню, а весь офиглиард.
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|1.21, Хрю (?), 10:03, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Про это все нормальные люди говорят, что сотни заявленных уязвимостей - бред собачий, но бредятина всё льётся и льётся из всех щелей. Ну нельзя же во весь голос заявить, что тонна бабла за токены, подписки и т.д. было потраченно на прогрев воздуха в дата центрах? А что там с эффективностью нейрослопа никто не узнавал? 😄 Тоже будет "мега открытие".
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|2.27, Аноним (27), 10:27, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В смысле "на прогрев воздуха"? Компании-разработчики всей этой ИИшницы получили очередной шумный инфовброс про "новейшая модель нашла 100500 уязвимостей, через которые можно взломать даже твой дом и твою собаку", их акции ещё чуть-чуть подросли, нужные люди фиксируют прибыль. Всё работает так, как и задумывалось. И дико эффективно работает!
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|3.40, Tron is Whistling (?), 11:22, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да. Эта музыка конечно вечной не будет, но пока ещё на хайпе есть верящие в ии немамонты - объективно неплохо.
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|2.29, Аноним (29), 10:40, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы проверить все утверждения ИИ нужно вагон редких специалистов с глубокими познания в своей сфере и куча их затраченного времени, а так как такого вагона суперспецов бесплатно нигде не раздают, основная масса утверждений ИИ остаются не опровергнутыми, т. к. проверять и опровергать их стоить в миллионы раз дороже, чем затраченным самим ИИ усилия. Вот так и получается, что ИИ что-то там нашел и на базе этого насоздавал кучу баг репортов. Эти баг репорты реальны лишь потому что некому их проверять. Под некому - имеется ввиду профи с высокой квалификацией, а не простой средний разраб, которому остается просто верить ИИ на слово.
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|3.33, Пыщь (?), 10:49, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы проверить все утверждения ИИ нужно вагон редких специалистов с глубокими познания
> в своей сфере и куча их затраченного времени, а так как
> такого вагона суперспецов бесплатно нигде не раздают, основная масса утверждений ИИ
> остаются не опровергнутыми, т. к. проверять и опровергать их стоить в
> миллионы раз дороже, чем затраченным самим ИИ усилия. Вот так и
> получается, что ИИ что-то там нашел и на базе этого насоздавал
> кучу баг репортов. Эти баг репорты реальны лишь потому что некому
> их проверять. Под некому - имеется ввиду профи с высокой квалификацией,
> а не простой средний разраб, которому остается просто верить ИИ на
> слово.
А проверка наличием _рабочего_ эхплоита годится для "достаточного условия"?
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|1.23, Анон1110м (?), 10:15, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Предлагаю написать генератор найденых уязвимостей который 24 на 7 будет рассылать сообщения куда только можно. Чтоб народ не расслабляся да и случайно можно будет угадать.
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|1.26, ы (?), 10:27, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А зачем все ветки исходников проверять на уязвимости? Зумеры не способны даже корректные данные влить в нейросеть?
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|3.83, нах. (?), 15:06, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тем модели которые ТАКОЕ могут - не будут бредить. Они тебе реальную уязвимость подобным образом найдут. Проблема что такие - недоступны васяну, создающему писят фейковых CVE.
А дерьмовые - в наличии бесплатново и в любом количестве. Если кто забыл как выглядят дерьмовые на фоне опусов - просто попробуйте поговорить с алисой.
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|2.34, Пыщь (?), 10:52, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Готовьтесь рофлить над ядром! Туда вайбколдинг на полную продавили
Туда и ржавчину протолкнули, хотя когда-то це++ отвергли. И на ржавчине коекакер обделается влёгкую с бОльшими последствиями чем выпад в панику кернеля.
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|3.70, Аноним10084 и 1008465039 (?), 14:31, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот это поистине смешно - сравнивать неулюжий, монстроузный C++, полный UB, с сияющим божественным Rust, где компилятор - аки страховочный трос
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|4.74, Аноним (47), 14:36, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно смешно. Пока в плюсах все баги оперативно успешно вылизываются средствами инструментирования, в либах на расте приходится исправлять гонки и use-after-free, которые попробуй ещё найди (zlib-rs ага).
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|2.41, Жироватт (ok), 11:22, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто Линуса оплачивает, тот его и танцует.
А Линус уже 20 лет исполняет лишь корпоратское танго.
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|3.49, Аноним (47), 12:06, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После тейка про тивоизацию всё было очевидно. Да и за нагенерированные амдшные файлы всосал, хотя это против лицензии. Последнее время в проституцию ударился, судя по выступлениям на ютубе.
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|4.54, Аноним (54), 12:17, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> судя по выступлениям на ютубе
Просто дед в тираж вышел, когнитивных способностей не хватает для исполнения прямых обязанностей.
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|1.37, Аноним (37), 11:04, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Кажется только что развенчали очередной довод сишников против линейных и зависимых типов, а так же алгебраических эффектов.
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|1.46, Аноним (47), 11:31, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К чему это приводит, можно наблюдать, тренируя нейронки на выхлопе нейронок. Они вырождаются всё больше с каждой итерацией. Так и тут.
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|1.50, Gemorroj (ok), 12:11, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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название нагаллюцинировавшей модели специально не называется, чтобы не навредить бизнесу господ?
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|2.84, нах. (?), 15:07, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вряд ли жиан тяны поделились этой подробностью. Но если ты предположишь дипсик - то скорее всего будешь недалек от истины.
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|1.51, Аноним (52), 12:12, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это только начало, а я давно тут пишу, что даже топовый ИИ типа Opus 5 не_годится для аудита кода, большинство ошибок это галлюцинации + оно добавит новых.
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|2.85, нах. (?), 15:08, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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опус5 доступен с неделю. Давно врунишка тут пишет.
Ну и покажи мне его галлюцинацию. А не твою.
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|3.92, User (??), 15:44, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так-то я могу начать про опус8 говорить, что мол "негодится" - хто ж мне запретит-то? Или даже 9, чтоб потом на голубом глазу заявлять что ОЧЕНЬ ДАВНО говорил!!!111РАСРАСРАС
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|1.55, Ivan_S (?), 12:24, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Собственно есть основания предполагать, что так же ситуация обстоит с "уязвимостями', которые машина находит в ядре Линукс.
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|2.60, Аноним (60), 13:26, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эксплоиты есть, запускай проверяй, и тут не поленились и запустили, результат - пустышка.
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|3.86, нах. (?), 15:09, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут именно что поленились (скорее даже не знали что их еще оказывается запускать надо)
запустил какой-то третий васян, и сильно после того как.
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|1.59, Аноним (60), 13:25, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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надо 10 раз требовать ЫЫ, чтобы перепроверяло, с кодом тоже самое, с первого раза генерит хр3нь всякую.
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|2.65, Аноним (65), 14:04, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со остальными разами еще хуже. ИИ начинает гадать, что тебе не понравилось и менять части, которые случайно получились нормальными, на жуть жуткую.
Только просмотр и указание, что исправить. Если часто повторяются одни и те же проблемы - в правила. Хотя, все-равно, периодически их игнорирует.
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|1.61, Аноним (61), 13:34, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Ну в общем да, если специально неправильно пользоваться ИИ что бы находить фикти... большой текст свёрнут, показать
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|2.62, Жироватт (ok), 13:46, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Наш швитой рободурак не может галлюцинировать на пустом месте! Верую, ибо абсурдно! ЫЫ накажЭт, накажЭт!
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|1.64, Ivan_83 (ok), 14:02, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Странно.
Разные модели врут по разному, но по крайней мере квен3.5 и 3.6 находили у меня в коде места которые реально стоило поправить, а не только глючили.
Только совсем убогие модели врут и галлюцинируют.
Кроме того кодовая база sqlite3 огромная, по любому там что то можно найти, хотя бы не критическое. Может просто токенов/контекста не хватало.
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|2.66, Аноним (65), 14:06, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Кроме того кодовая база sqlite3 огромная
160 т. строк - это не огромная, а маленькая.
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|4.79, Аноним (79), 14:54, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая интересная чушь. С какого момента все большие кодовые базы - это bloatware?
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|2.73, Stinky Girl (?), 14:34, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которые реально стоило поправить
Уверена, что там что-то типа отсутствия проверки возврата printf?
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|3.89, Ivan_83 (ok), 15:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там было разное.
Были архитектурные претензии, например в софтваре миди оно скидывало в синтезатор очередную порцию данных только при получении маркера, ЫЫ указало что иногда могут данные записать и закрыть описатель, и что типа закрытие описателя по идее эквиваленто этому маркеру.
Было можно сказать косметическое: я проверял код возврата функции, а дальше обрабатывал полученные указатели, ЫЫ указал что неплохо бы ещё на NULL и сами указатели проверять, хотя судя по документации на функцию это и не обязательно - мне не трудно подобную проверку добавить :)
Указывало на то что для обработки сигналов надо искользовать отдельный тип данных.
Что я не корректно юзал функции для дропа привелегий: у меня новая группа два раза определялалсь.
Бывали и галюны, но общей пользы я бы сказал что больше.
В целом как Джамшут-ревьювер оно вполне годное, но надо каждый раз всё проверять.
Народ заставляет Джамшутов работать на автомате тестами и Джамшут консорциумом, но это не везде применимо.
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|2.88, нах. (?), 15:12, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только совсем убогие модели врут и галлюцинируют.
ну так шк0лиё и взяло совсем убогую.
А поскольку оно еще т-пее своей модели - то вполне удовлетворилось результатом.
> Кроме того кодовая база sqlite3 огромная, по любому там что то можно найти, хотя бы не
> критическое.
ну на самом деле, не особо. (все низковисящие фрукты уже оборвали до нас, включая свежий баг с Wal)
Я (под историю с wal) просил опуса поискать еще - ничего внятного он мне не нашел.
Пятый не пробовал, если что. фу6ля разумеется откажется искать.
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|3.90, Ivan_83 (ok), 15:26, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот я тоже думаю что сейчас за пол года всё что ЫЫ мог найти будет пофикшено и на этом успокоится, а новые супер модели будет слишком дорого гонять относительно того что они там ничего не найдут или будут находить ну совсем-совсем редкие баги.
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|4.91, нах. (?), 15:33, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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баги в конце-концов могут просто ... кончиться.
Но это в случае sqlite - где кода и не так много и сам код достаточно аккуратный, а нового практически не добавляют.
В линуксовом ведре - существенно менее вероятно.
В каком-нибудь хромоге - невероятно.
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|5.95, Ivan_83 (ok), 15:54, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Баги да, но останутся архитектурные и технические компромиссы :)
Любая относительно большая программа или сооружение сталкивается с тем что где то приходится костылить или хотя бы идти на "компромиссы".
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|2.81, Халявщик не корпораст (?), 15:03, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- продолжайте дальше верить в сказочки про ИИ.
А как без сказочек жить то, одни такие святыедеревяхи только на сказках и зарабатывают, вон сколько кина понаделали. Как же жить без фейков? Правда она же горькая, но не для всех конечно, а для большинства. Как затеяли всё кидать в цЫфру так и понеслась то виртуальная реальность, то дополненная. Кому-то для каких-то целей мало просто реальности, ведь она не такая красочная как хочется.
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|1.76, Аноним (76), 14:41, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разбор показал, что данной функции не существует в кодовой базе
Ну, попросили бы ИИ написать такую функцию, в чем проблема-то?
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|2.87, Халявщик не корпораст (?), 15:12, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- в чем проблема-то?
Ну наверно сначала надо было написать эту функцЫю, потом протолкнуть, а потом потестить и что-то там выявить... Ну всё как обычно. А что там и под что заточили - говорилку под генератор и канпилятор или наоборот, кто там кому и чего рассказал?
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|1.93, Аноним (93), 15:47, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ЫЫ это новый vi, пищит^W глючит и всё портит.
Но как три разных конторы поставили рейтинги несуществующим уязвимостям?
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|1.94, Аноним (94), 15:51, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся проблема в том, что на это потрачены людские ресурсы. Так что тут либо начнут явно банить нейрослоп, либо придётся принимать такие "исправления". Проверять их уже сейчас просто нереально. Любой ИИ может их по несколько штук в секунду генерить.
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|1.96, User (??), 15:56, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"И пусть жираф был не прав, но..." у меня лично вопросики к CVE-присвоятелям и самой системе.
Школота-то понятно, шакаляет - к модельке тоже в общем нет притензиев (Она железная) - а вот большие человеки в красных шапках и прочих хамелеонах-то? Ну эти-то перед тем как "Алярма! Алярма насяльнике! Бида пришла в наш аул!" должны были ХОТЬ ЧТО-ТО проверить?
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|1.97, zionist (ok), 16:00, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иными словами корпорации типа Red Hat и SuSE вообще не анализируют присланные им уязвимости живыми мозгами, а полностью доверяют ИИ.
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|1.100, ViVs (ok), 16:28, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то неприятно... Но пока эти "54 из 55" не про медицинские AI, жить можно...
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