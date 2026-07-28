Выпуск smolvm 1.7, инструментария для создания запускаемых виртуальных машин

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|1.1, Аноним (1), 14:13, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не ну штука явно прикольная. Комментировать это, конечно же, я не буду.
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|3.14, User (??), 14:47, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один раз не это самое...
А вот второй коммент определенно лишний. Да.
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|1.5, _kp (ok), 14:21, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>упаковать приложение в образ виртуальной машины
Вот и вялый старт, ибо нужна распаковка или монтироавание, лишние манипуляции с образом.
Лучше для распростанения приложнений образ, который распаковывается в отдельный каталог, и далее работает или как portable приложение, или опционально как виртуалка или иная песочница.
Нужно с минимумом лишних операций при старте и работе.
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|2.10, Аноним (10), 14:43, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а ещё в нём нужны слои, чтобы одно и то же не копировать туда-сюда. И пусть оно хостится на докерхабе
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|3.35, Аноним (35), 16:52, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> включающей все необходимые зависимости, который затем можно запускать на любых хостах
Удачи им, когда не совпадут версии библиотек приложения и то, что в системе.
> Код проекта написан на языке Rust
А, ну теперь понятна квалификация разработчиков :)
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|2.13, Аноним (-), 14:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот и вялый старт, ибо нужна распаковка или монтироавание, лишние манипуляции с образом.
Как жаль, что они забыли про космическую радиацию!
> Лучше для распростанения приложнений
... почитать словарь русского языка.
> образ, который распаковывается в отдельный каталог, и далее работает или как portable приложение, или опционально как виртуалка или иная песочница.
> Нужно с минимумом лишних операций при старте и работе.
Было бы интересно взглянуть на ваш "более правильный" проект.
Он же есть? Да?
Это не просто фантазии, которые так удобно вещать с дивана?
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|3.46, _kp (ok), 18:50, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... почитать словарь русского языка.
проклятый т9 :)
> Было бы интересно взглянуть на ваш "более правильный" проект.
> Это не просто фантазии, которые так удобно вещать с дивана?
А у Вас и фантазии не хватает?
В Линукс с распространением сторонних приложений проблема, распрострненные способы - это контейнеры, песочницы, и все они тормозят. И создавать очередной аналог... да не него даже внимания не обратят. А если будет очевидное улучшение качества для пользователя, то это совсем другое дело.
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|1.11, Аноним (11), 14:44, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Ядро Linux поставляется в форме, встроенной в разделяемую библиотеку libkrunfw.
Недостижимая мечта поттеринга. Мечтал все утилиты и сервисы переписать и встроить в systemd, но на ядро ума и скиллов не хватило.
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|1.12, нах. (?), 14:45, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а точно в главных новостях должен быть чей-то нейровыкидыш нужный примерно автору и трем его воображаемым друзьям, хреново владеющим ангрийский йезыка?
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|2.15, User (??), 14:50, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты логотип видел? Ну пожалей ты человека, ирод - ему и так тяжело...
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|3.22, нах. (?), 15:27, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если б я не видел логотип, я бы предположил что это я хреново понимаю сленг. Но ньет.
Чем, ЧЕМ мы заслужили ЭТИ новости, блин?! ЗАШТООООО?!!
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|4.41, Аноним (41), 17:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> я бы предположил что это я хреново понимаю сленг
Это было бы правильным предположением. Но выбрал побубнеть как старый дед и погрозить кулаком облаку.
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|2.16, Аноним (-), 14:51, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> а точно в главных новостях должен быть чей-то нейровыкидыш нужный примерно автору и трем его воображаемым друзьям,
Ну они как минимум написали софт, который используют.
Понятно, что это не дотягивает до воровства тележек и нытья про ʼа вот в 93 году я очень помог попенсорцуʼ, но и сравнивать программистов и форумных болтунов - тоже не корректно.
> хреново владеющим ангрийский йезыка?
свой сертификат TOEFL или IELTS покажешь?))
ps что-то мне подсказывает, что чувак живущий в сиетле знает инглишь получше, чем coвковый выкuдышь по ошибке оказавшийся на западе
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|3.26, нах. (?), 15:47, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну они как минимум написали софт, который используют.
что-то конечно написали, насчет используют и для чего вообще - это неточно.
> но и сравнивать программистов и форумных болтунов - тоже не корректно.
а причем тут codex, который это все явно и накодил, не смотря на удаленные Co-Authored-By? (но AGENTS.md всех палит)
Я с ним и не сравниваю, Слава Роботам, господам нашим!
> ps что-то мне подсказывает, что чувак живущий в сиетле
пришедший рекламировать свой васян-петпрожект на опеннет - живет не совсем в сиэтле, или не особо там долго живет, или вообще совсем не там.
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|3.42, Аноним (42), 17:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если речь о smol - да, это сленг.
> smolweb, etc.
Это ты про продолжателей идеологии suckless только для интернета?
Типа "у нас будут сайт: только текст, никаких скриптов и даже CSS"
Последняя дальше пары утилит не продвинулась, так что предположу, что "интернет" получился такой suck как и suckless код))
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|4.44, нах. (?), 18:32, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это ты про продолжателей идеологии suckless только для интернета?
Ага, не гугли эту хрень, глаза вытекут!
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|3.33, нах. (?), 16:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну хоть что-то хорошее об авторе! (Я тоже расист - ни один мой сайтег включая те что в зоне .ru - давным-давно уже с зоновских ip не открывается. Тщ-майор не велели смотреть через решетку!)
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|4.43, нах. (?), 18:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> открывается. Это что-то у вашего провайдера.
это что-то у всех провайдеров должно стоять. Ты давай, называй своего, небойса. Тебя только как свидетеля привлекут. (свидетели не защищены как обвиняемые)
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|3.38, Аноним (38), 17:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Оно ещё и с российских ip не открывается. А значит автор расист.
Хм.... а при чем тут расизм?
Просто ему не интересны люди приходящие с российских ip.
Это нормально.
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|1.25, Ivan_83 (ok), 15:45, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для хэлловорлд наверное сойдёт.
Но основной то вопрос в том, как оно взаимодействует с окружающим миром:
- откуда берёт файлы и куда их сохраняет
- как оно с сетью взаимодействовать будет
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|2.29, нах. (?), 15:53, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для хэлловорлд наверное сойдёт.
но лучше б промпт выложили. Хоть было б понятно что собственно хотели и можно было сравнить с тем что получилось. А нейрокод особой ценности не имеет.
> - откуда берёт файлы и куда их сохраняет
мапы а-ля докер, они ж его и косплеют. (зачем при наличии интеловской kata - которая тоже в итоге нужна примерно никому - не уточняют)
> - как оно с сетью взаимодействовать будет
"network is opt-in" т.е. для их васянских целей вообще видимо не нужна, но поскольку цели неясны, тоже неточна.
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|3.39, Аноним (41), 17:12, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем при наличии интеловской kata - которая тоже в итоге нужна примерно никому - не уточняют
Тебе может и не нужно, а мы используем чтобы клиентские контейнеры запускать.
Сабж пока разве что для локалхоста сгодится, но лиха беда начало, линукс вон тоже локалхостный аж кровь из глаз течёт, а вот поди ж ты, в распределённых системах работает. Может и этот на что сгодится.
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|1.27, Аноним (37), 15:49, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Упакованные подобным образом приложения выполняются в отдельной виртуальной машине со своим ядром.
> Код проекта написан на языке Rust
Не, уж лучше RUMP тогда. В принципе также устроено, для Linux поддержка имеется сторонним модулем.
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|1.45, Аноним (45), 18:39, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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такую vm, чтобы запускать дрова, компиляющиеся только со старыми версиями линуха, ещё не придумали?
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|2.50, нах. (?), 19:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> такую vm, чтобы запускать дрова, компиляющиеся только со старыми версиями линуха, ещё
> не придумали?
если они именно компиляются - просто попроси Клаву адаптировать, дел обычно на пять минут и работает с первого раза.
А если это нвидиевый объектник с кривой компиляющейся прослойкой для обхода гнутых извращенцев - то нет, таких пока не изобрели.
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