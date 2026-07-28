Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск smolvm 1.7, инструментария для создания запускаемых виртуальных машин

28.07.2026 14:05 (MSK)

Доступен выпуск инструментария smolvm 1.7, позволяющего изолировать выполнение Linux-приложений в отдельных быстрозапускаемых виртуальных машинах. Smolvm даёт возможность упаковать приложение в образ виртуальной машины "smolmachine" или самодостаточный исполняемый файл, включающей все необходимые зависимости, который затем можно запускать на любых хостах с той же архитектурой CPU. Упакованные подобным образом приложения выполняются в отдельной виртуальной машине со своим ядром. При запуске в Linux используется гипервизора KVM, в macOS - Hypervisor.framework, а в Windows - Windows Hypervisor Platform. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Для изоляции процессов с использованием гипервизора применяется библиотека libkrun. Ядро Linux поставляется в форме, встроенной в разделяемую библиотеку libkrunfw. Образы формируется в формате OCI, что позволяет использовать smolvm для запуска в микро-VM существующих образов из Docker Hub, ghcr.io и других реестров, совместимых с OCI.

Время запуска виртуальной машины составляет примерно 200 мс, что всего в два раза больше, чем запуск контейнера, но в десятки раз меньше, чем запуск полноценной гостевой системы. Память для виртуальной машины выделяется и возвращается хост-системе динамически при помощи virtio-драйвера balloon. Во время простоя запускаемого в виртуальной машине процесса, связанный с vCPU цикл тоже приостанавливается, т.е. при неактивности отсутствуют накладные расходы.

Из областей применения отмечается распространение программ в переносимых и самодостаточных исполняемых файлах, изоляция не заслуживающих доверия приложений, запуск docker-контейнеров с более высоким уровнем изоляции, создание сохраняющих своё состояние окружений при разработке программ, использование git и SSH без копирования закрытых ключей в виртуальную машину (пробрасывая из хост-системы через SSH agent).

Возможен запуск в виртуальных машинах графических приложений с перенаправлением доступа к хостовому GPU через virtio-gpu или Venus (API Vulkan поверх virtio). Инструментарий командной строки smolvm и менеджер виртуальных машин выполняются с привилегиями текущего пользователя. Возможен проброс каталогов из хост-системы в виртуальную машину.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/smol-machin...)
  2. OpenNews: Выпуск Kata Containers 4.0 с изоляцией контейнеров при помощи виртуализации
  3. OpenNews: Компания Amazon опубликовала систему виртуализации Firecracker 1.0
  4. OpenNews: Выпуск smolBSD 0.2, инструментария для создания быстрозагружаемых микро-сборок NetBSD
  5. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65989-smolvm
Ключевые слова: smolvm, vm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:13, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не ну штука явно прикольная. Комментировать это, конечно же, я не буду.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 14:13, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ой случайно прокоментировал.
     
     
  • 3.14, User (??), 14:47, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз не это самое...

    А вот второй коммент определенно лишний. Да.

     
     
  • 4.18, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 15:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не, он плюсцов срубить хотел за смищную шутку.
     

  • 1.5, _kp (ok), 14:21, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>упаковать приложение в образ виртуальной машины

    Вот и вялый старт, ибо нужна распаковка или монтироавание, лишние манипуляции с образом.

    Лучше для распростанения приложнений образ, который распаковывается в отдельный каталог, и далее работает или как portable приложение, или опционально как виртуалка или иная песочница.
    Нужно с  минимумом лишних операций при старте и работе.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:43, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ещё в нём нужны слои, чтобы одно и то же не копировать туда-сюда. И пусть оно хостится на докерхабе
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 16:52, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > включающей все необходимые зависимости, который затем можно запускать на любых хостах

    Удачи им, когда не совпадут версии библиотек приложения и то, что в системе.

    > Код проекта написан на языке Rust

    А, ну теперь понятна квалификация разработчиков :)

     
  • 2.13, Аноним (-), 14:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот и вялый старт, ибо нужна распаковка или монтироавание, лишние манипуляции с образом.

    Как жаль, что они забыли про космическую радиацию!

    > Лучше для распростанения приложнений

    ... почитать словарь русского языка.

    > образ, который распаковывается в отдельный каталог, и далее работает или как portable приложение, или опционально как виртуалка или иная песочница.
    > Нужно с  минимумом лишних операций при старте и работе.

    Было бы интересно взглянуть на ваш "более правильный" проект.
    Он же есть? Да?
    Это не просто фантазии, которые так удобно вещать с дивана?


     
     
  • 3.46, _kp (ok), 18:50, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... почитать словарь русского языка.

    проклятый т9 :)

    > Было бы интересно взглянуть на ваш "более правильный" проект.
    > Это не просто фантазии, которые так удобно вещать с дивана?

    А у Вас и фантазии не хватает?

    В Линукс с распространением сторонних приложений проблема, распрострненные способы - это контейнеры, песочницы, и все они тормозят. И создавать очередной аналог... да не него даже внимания не обратят. А если будет очевидное улучшение качества для пользователя, то это совсем другое дело.

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:44, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Ядро Linux поставляется в форме, встроенной в разделяемую библиотеку libkrunfw.

    Недостижимая мечта поттеринга. Мечтал все утилиты и сервисы переписать и встроить в systemd, но на ядро ума и скиллов не хватило.

     
  • 1.12, нах. (?), 14:45, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а точно в главных новостях должен быть чей-то нейровыкидыш нужный примерно автору и трем его воображаемым друзьям, хреново владеющим ангрийский йезыка?

     
     
  • 2.15, User (??), 14:50, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты логотип видел? Ну пожалей ты человека, ирод - ему и так тяжело...
     
     
  • 3.22, нах. (?), 15:27, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если б я не видел логотип, я бы предположил что это я хреново понимаю сленг. Но ньет.

    Чем, ЧЕМ мы заслужили ЭТИ новости, блин?! ЗАШТООООО?!!

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 17:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > я бы предположил что это я хреново понимаю сленг

    Это было бы правильным предположением. Но выбрал побубнеть как старый дед и погрозить кулаком облаку.

     
  • 2.16, Аноним (-), 14:51, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > а точно в главных новостях должен быть чей-то нейровыкидыш нужный примерно автору и трем его воображаемым друзьям,

    Ну они как минимум написали софт, который используют.
    Понятно, что это не дотягивает до воровства тележек и нытья про ʼа вот в 93 году я очень помог попенсорцуʼ, но и сравнивать программистов и форумных болтунов - тоже не корректно.

    >  хреново владеющим ангрийский йезыка?

    свой сертификат TOEFL или IELTS покажешь?))

    ps что-то мне подсказывает, что чувак живущий в сиетле знает инглишь получше, чем coвковый выкuдышь по ошибке оказавшийся на западе

     
     
  • 3.26, нах. (?), 15:47, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну они как минимум написали софт, который используют.

    что-то конечно написали, насчет используют и для чего вообще - это неточно.

    > но и сравнивать программистов и форумных болтунов - тоже не корректно.

    а причем тут codex, который это все явно и накодил, не смотря на удаленные Co-Authored-By? (но AGENTS.md всех палит)
    Я с ним и не сравниваю, Слава Роботам, господам нашим!

    > ps что-то мне подсказывает, что чувак живущий в сиетле

    пришедший рекламировать свой васян-петпрожект на опеннет - живет не совсем в сиэтле, или не особо там долго живет, или вообще совсем не там.

     
  • 2.28, мфя (?), 15:49, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если речь о smol - да, это сленг.
    smolweb, etc.
     
     
  • 3.31, нах. (?), 16:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осспдя... зочем я это погуглил...

     
     
  • 4.34, мяф (?), 16:32, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не вылезай больше за пределы опеннета пж
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если речь о smol - да, это сленг.
    > smolweb, etc.

    Это ты про продолжателей идеологии suckless только для интернета?
    Типа "у нас будут сайт: только текст, никаких скриптов и даже CSS"

    Последняя дальше пары утилит не продвинулась, так что предположу, что "интернет" получился такой suck как и suckless код))

     
     
  • 4.44, нах. (?), 18:32, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это ты про продолжателей идеологии suckless только для интернета?

    Ага, не гугли эту хрень, глаза вытекут!

     
  • 2.32, DeerFriend (?), 16:29, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно ещё и с российских ip не открывается. А значит автор расист.
     
     
  • 3.33, нах. (?), 16:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хоть что-то хорошее об авторе! (Я тоже расист - ни один мой сайтег включая те что в зоне .ru - давным-давно уже с зоновских ip не открывается. Тщ-майор не велели смотреть через решетку!)

     
  • 3.36, фф (?), 16:54, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открывается. Это что-то у вашего провайдера.
     
     
  • 4.43, нах. (?), 18:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > открывается. Это что-то у вашего провайдера.

    это что-то у всех провайдеров должно стоять. Ты давай, называй своего, небойса. Тебя только как свидетеля привлекут. (свидетели не защищены как обвиняемые)


     
  • 3.37, Аноним (37), 16:56, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А может, это русист тебя туда не пропускает?
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Оно ещё и с российских ip не открывается. А значит автор расист.

    Хм.... а при чем тут расизм?
    Просто ему не интересны люди приходящие с российских ip.
    Это нормально.


     
  • 3.40, Аноним (41), 17:15, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.23, sunjob (ok), 15:42, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust  88.2%
    Shell 10.2%
    Other 1.6%
     

  • 1.25, Ivan_83 (ok), 15:45, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для хэлловорлд наверное сойдёт.

    Но основной то вопрос в том, как оно взаимодействует с окружающим миром:
    - откуда берёт файлы и куда их сохраняет
    - как оно с сетью взаимодействовать будет

     
     
  • 2.29, нах. (?), 15:53, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для хэлловорлд наверное сойдёт.

    но лучше б промпт выложили. Хоть было б понятно что собственно хотели и можно было сравнить с тем что получилось. А нейрокод особой ценности не имеет.

    > - откуда берёт файлы и куда их сохраняет

    мапы а-ля докер, они ж его и косплеют. (зачем при наличии интеловской kata - которая тоже в итоге нужна примерно никому - не уточняют)

    > - как оно с сетью взаимодействовать будет

    "network is opt-in" т.е. для их васянских целей вообще видимо не нужна, но поскольку цели неясны, тоже неточна.

     
     
  • 3.39, Аноним (41), 17:12, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем при наличии интеловской kata - которая тоже в итоге нужна примерно никому - не уточняют

    Тебе может и не нужно, а мы используем чтобы клиентские контейнеры запускать.

    Сабж пока разве что для локалхоста сгодится, но лиха беда начало, линукс вон тоже локалхостный аж кровь из глаз течёт, а вот поди ж ты, в распределённых системах работает. Может и этот на что сгодится.

     

  • 1.27, Аноним (37), 15:49, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Упакованные подобным образом приложения выполняются в отдельной виртуальной машине со своим ядром.
    > Код проекта написан на языке Rust

    Не, уж лучше RUMP тогда. В принципе также устроено, для Linux поддержка имеется сторонним модулем.

     
  • 1.45, Аноним (45), 18:39, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    такую vm, чтобы запускать дрова, компиляющиеся только со старыми версиями линуха, ещё не придумали?
     
     
  • 2.49, Аноним (37), 19:42, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или изолировано запускать блободрайвера. Например, NVidia.
     
  • 2.50, нах. (?), 19:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > такую vm, чтобы запускать дрова, компиляющиеся только со старыми версиями линуха, ещё
    > не придумали?

    если они именно компиляются - просто попроси Клаву адаптировать, дел обычно на пять минут и работает с первого раза.

    А если это нвидиевый объектник с кривой компиляющейся прослойкой для обхода гнутых извращенцев - то нет, таких пока не изобрели.


     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру