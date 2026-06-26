Firefox 152.0.3 с устранением регрессии в 152.0.2, приводящей к зависанию

2.8 , Аноним ( 8 ), 08:46, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Любой код несет технический долг, кроме хелловордов. В случае с ии он просто неявный (и то потому что никто не отсматривает че там написано)

3.10 , DIM ( ?? ), 08:55, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Так прикол в том, что для того чтобы отсмотреть и отладить нужно приложить достаточно много усилий, но ленивые Васяны не готовы это делать. Они готовы присылать патчи тоннами, а отвечать за них... это уже не к ним, пусть основные разработчики вместо них код просмотрят и причешут, а то что это зачастую требует столько же сил сколько сколько написание патча с нуля... ну кого это волнует?

4.24 , Смузихеб забывший пароль ( ? ), 10:15, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – а вот кстати что примечательно с опенсорсом

туда льются горы коммитов с кодом от ИИ

После - отправляются корректировки кода от ИИ но уже норм разработчиками Только вот ИИ учились на в т.ч опенсорсе и код выдают в т.ч на его основе.

А в данной ситуации получается, что сами разрабы проекта тратят своё время чтобы в итоге, в виде коммитов-корректировок дать для ИИ ещё одну порцию "обучающих" правок, причём, сделанных вручную для каждого случая каждого продукта, которые тому ИИ однажды и скормят при очередной итерации и ни копейки им за это не заплатят

2.21 , kravich ( ok ), 10:01, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно. Только сейчас, спустя время, восторженные пионеры вайбкодинга начинают это осознавать

2.23 , 12yoexpert ( ok ), 10:03, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – серьёзные разработчики никогда не называют LLM маркетинговыми баззвордами.

3.25 , Аноним ( 25 ), 10:17, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Серьёзные разработчики никогда не называют СПР LLM-ами.

4.28 , 12yoexpert ( ok ), 10:40, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – серьёзные разработчики никогда не называют DSS СПР

2.26 , Аноним ( 25 ), 10:21, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну дык, чтобы проверить корректность, надо знать. А если знаешь, то зачем ИИ? Вот и превращается разработчик в придаток машины, скрывающей от него логику. В итоге у разработчика регрессия мозга и жор памяти. //Ща набигут продованы корована, у них без продажи ИИлексира от всех болэзней буджеты не усваиваются и понос по каментам течёт.

