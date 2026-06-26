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Firefox 152.0.3 с устранением регрессии в 152.0.2, приводящей к зависанию

26.06.2026 08:02 (MSK)

Сформировано экстренное корректирующее обновление Firefox 152.0.3, в котором устранена ошибка, приводящая к зависанию при запуске и бесконтрольному потреблению оперативной памяти (~10 ГБ сразу после запуска) в конфигурациях с установленными языковыми пакетами. Сбой проявляется только в выпуске Firefox 152.0.2 и вызван регрессией, возникшей из-за некорректного исправления в версии 152.0.2 ошибки, приводившей к несоответствию локали в виджетах на новой вкладке после изменения языка в настройках. В версии 152.0.2 регрессия привела к зацикленной перегенерации кэша локализации при каждом запросе во время формирования содержимого страницы новой вкладки при активном языковом пакете.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 152.0.2
  3. OpenNews: Обновление Firefox 152.0.1 с устранением новых сбоев на CPU Intel Raptor Lake
  4. OpenNews: Mozilla представила план развития Firefox
  5. OpenNews: Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL
  6. OpenNews: При переводе Firefox на zlib-rs разработчики натолкнулись на ошибку в CPU Intel
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65776-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, DIM (??), 08:37, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Дайте угадаю, регрессия была вызвана использованием ИИ? Знаете почему серьезные разработчики не любят ИИ? Потому что он практически всегда создает технический долг. Любой код написанный ИИ имеет встроенные долговые обязательства и для их устранения потом нужно столько же внимания приложить, сколько изначально потребовалось бы для создания патча с нуля, самому, без всяких ИИ.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:46, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Любой код несет технический долг, кроме хелловордов.

    В случае с ии он просто неявный (и то потому что никто не отсматривает че там написано)

     
     
  • 3.10, DIM (??), 08:55, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так прикол в том, что для того чтобы отсмотреть и отладить нужно приложить достаточно много усилий, но ленивые Васяны не готовы это делать. Они готовы присылать патчи тоннами, а отвечать за них... это уже не к ним, пусть основные разработчики вместо них код просмотрят и причешут, а то что это зачастую требует столько же сил сколько сколько написание патча с нуля... ну кого это волнует?
     
     
  • 4.24, Смузихеб забывший пароль (?), 10:15, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а вот кстати что примечательно с опенсорсом
    туда льются горы коммитов с кодом от ИИ
    После - отправляются корректировки кода от ИИ но уже норм разработчиками

    Только вот ИИ учились на в т.ч опенсорсе и код выдают в т.ч на его основе.
    А в данной ситуации получается, что сами разрабы проекта тратят своё время чтобы в итоге, в виде коммитов-корректировок дать для ИИ ещё одну порцию "обучающих" правок, причём, сделанных вручную для каждого случая каждого продукта, которые тому ИИ однажды и скормят при очередной итерации и ни копейки им за это не заплатят

     
  • 2.21, kravich (ok), 10:01, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Только сейчас, спустя время, восторженные пионеры вайбкодинга начинают это осознавать
     
  • 2.23, 12yoexpert (ok), 10:03, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    серьёзные разработчики никогда не называют LLM маркетинговыми баззвордами.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:17, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Серьёзные разработчики никогда не называют СПР LLM-ами.
     
     
  • 4.28, 12yoexpert (ok), 10:40, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    серьёзные разработчики никогда не называют DSS СПР
     
  • 2.26, Аноним (25), 10:21, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну дык, чтобы проверить корректность, надо знать. А если знаешь, то зачем ИИ?

    Вот и превращается разработчик в придаток машины, скрывающей от него логику. В итоге у разработчика регрессия мозга и жор памяти.

    //Ща набигут продованы корована, у них без продажи ИИлексира от всех болэзней буджеты не усваиваются и понос по каментам течёт.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:38, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они это спецом делают, чтобы все переходили на Хром, яхта бензином сама себя не заправит.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:34, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда на хроме в дополнение к еженедельным ещё кучу внеплановых зеродейных выпусков - это чтобы все переходили на Фокс ? ;)
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:48, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Dillo!
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:49, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    все прелести вайб кодинга в полный рост
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 09:27, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в полный раст, поправил.
     
     
  • 3.30, НяшМяш (ok), 11:04, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://hg-edge.mozilla.org/mozilla-central/rev/810cc9a09c4c

    Жабоскрипт-мaкаки уже даже оправдаться не могут.

     

  • 1.16, Аноним (16), 09:47, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это какой то позор ! (с)
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:16, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > во время формирования содержимого страницы

    Ну, программистам на расте это допустимо, ведь пишется безопасный код, ничего не утекло, кроме памяти.

     

  • 1.18, Аноним (18), 09:52, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не замечал такой проблемы, но кеш отключен правда.
     
  • 1.19, Аноним (17), 09:57, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот лис, который уже с НОВАй темой?
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 10:00, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой был. такой остался.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:22, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разработчики должны сидеть за машинами с 4 Гб ОЗУ, чтобы лучше понимать какой продукт они создают.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:46, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:10, 26/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:35, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
    Если юзер нищий б0мж - то зачем ему новый Firefox?
    Для таких есть всякие паленки или дилло, в зависимости от степени нищyкoвости.
     

  • 1.32, Аноним (33), 11:13, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > бесконтрольному потреблению оперативной памяти (~10 ГБ сразу после запуска)

    Зато безопасно, ведь движок на расте.

     

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