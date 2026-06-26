Firefox 152.0.3 с устранением регрессии в 152.0.2, приводящей к зависанию

|
|1.5, DIM (??), 08:37, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Дайте угадаю, регрессия была вызвана использованием ИИ? Знаете почему серьезные разработчики не любят ИИ? Потому что он практически всегда создает технический долг. Любой код написанный ИИ имеет встроенные долговые обязательства и для их устранения потом нужно столько же внимания приложить, сколько изначально потребовалось бы для создания патча с нуля, самому, без всяких ИИ.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 08:46, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Любой код несет технический долг, кроме хелловордов.
В случае с ии он просто неявный (и то потому что никто не отсматривает че там написано)
|
|
|
|3.10, DIM (??), 08:55, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Так прикол в том, что для того чтобы отсмотреть и отладить нужно приложить достаточно много усилий, но ленивые Васяны не готовы это делать. Они готовы присылать патчи тоннами, а отвечать за них... это уже не к ним, пусть основные разработчики вместо них код просмотрят и причешут, а то что это зачастую требует столько же сил сколько сколько написание патча с нуля... ну кого это волнует?
|
|
|
|4.24, Смузихеб забывший пароль (?), 10:15, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
а вот кстати что примечательно с опенсорсом
туда льются горы коммитов с кодом от ИИ
После - отправляются корректировки кода от ИИ но уже норм разработчиками
Только вот ИИ учились на в т.ч опенсорсе и код выдают в т.ч на его основе.
А в данной ситуации получается, что сами разрабы проекта тратят своё время чтобы в итоге, в виде коммитов-корректировок дать для ИИ ещё одну порцию "обучающих" правок, причём, сделанных вручную для каждого случая каждого продукта, которые тому ИИ однажды и скормят при очередной итерации и ни копейки им за это не заплатят
|
|2.21, kravich (ok), 10:01, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Именно. Только сейчас, спустя время, восторженные пионеры вайбкодинга начинают это осознавать
|
|2.26, Аноним (25), 10:21, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну дык, чтобы проверить корректность, надо знать. А если знаешь, то зачем ИИ?
Вот и превращается разработчик в придаток машины, скрывающей от него логику. В итоге у разработчика регрессия мозга и жор памяти.
//Ща набигут продованы корована, у них без продажи ИИлексира от всех болэзней буджеты не усваиваются и понос по каментам течёт.
|
|1.6, Аноним (6), 08:38, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они это спецом делают, чтобы все переходили на Хром, яхта бензином сама себя не заправит.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 09:34, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А когда на хроме в дополнение к еженедельным ещё кучу внеплановых зеродейных выпусков - это чтобы все переходили на Фокс ? ;)
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 11:16, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> во время формирования содержимого страницы
Ну, программистам на расте это допустимо, ведь пишется безопасный код, ничего не утекло, кроме памяти.
|
|1.27, Аноним (27), 10:22, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Разработчики должны сидеть за машинами с 4 Гб ОЗУ, чтобы лучше понимать какой продукт они создают.
|
|
|
|2.34, Аноним (34), 11:35, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем?
Если юзер нищий б0мж - то зачем ему новый Firefox?
Для таких есть всякие паленки или дилло, в зависимости от степени нищyкoвости.
|
|1.32, Аноним (33), 11:13, 26/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> бесконтрольному потреблению оперативной памяти (~10 ГБ сразу после запуска)
Зато безопасно, ведь движок на расте.
|