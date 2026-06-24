Обновление Firefox 152.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 152.0.2, в котором представлены четыре исправления:

Устранена регрессия, приводившая к нарушению воспроизведения некоторых видео в формате MP4.

Решены проблемы с некорректным отображением локализованных названий секций в конфигураторе.

Исправлено несоответствие содержимого в новой вкладке с изменённым в настройках языком.

Устранена регрессия в производительности, приводившая к замедлению выполнения одновременных операций шифрования и расшифровки на сайтах, таких как Proton Drive.

Дополнительно можно отметить объявление об ограничении по умолчанию доступа к локальным файлам через URL "file:" в следующем выпуске Firefox 153. В дополнениях будет необходимо предоставление пользователем отдельного полномочия для доступа к локальным файлам.

В ночных сборках Firefox добавлена возможность вызова функции определения цвета выбранных точек на экране (инструмент пипетка) через набор в адресной строке команды "color" или "eyedropper".