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Обновление Firefox 152.0.2

24.06.2026 22:17 (MSK)

Доступен корректирующий выпуск Firefox 152.0.2, в котором представлены четыре исправления:

  • Устранена регрессия, приводившая к нарушению воспроизведения некоторых видео в формате MP4.
  • Решены проблемы с некорректным отображением локализованных названий секций в конфигураторе.
  • Исправлено несоответствие содержимого в новой вкладке с изменённым в настройках языком.
  • Устранена регрессия в производительности, приводившая к замедлению выполнения одновременных операций шифрования и расшифровки на сайтах, таких как Proton Drive.

Дополнительно можно отметить объявление об ограничении по умолчанию доступа к локальным файлам через URL "file:" в следующем выпуске Firefox 153. В дополнениях будет необходимо предоставление пользователем отдельного полномочия для доступа к локальным файлам.

В ночных сборках Firefox добавлена возможность вызова функции определения цвета выбранных точек на экране (инструмент пипетка) через набор в адресной строке команды "color" или "eyedropper".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 152.0.1 с устранением новых сбоев на CPU Intel Raptor Lake
  3. OpenNews: Mozilla представила план развития Firefox
  4. OpenNews: При переводе Firefox на zlib-rs разработчики натолкнулись на ошибку в CPU Intel
  5. OpenNews: Выпуск Firefox 152 с обновлённым конфигуратором и поддержкой JPEG XL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65759-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:20, 24/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, закончился вал AI найденных уязвнимостей?
     
  • 3, th3m3 (ok), 22:26, 24/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    В новых настройках, настройки прокси засунули фиг знает куда. Еле через поиск можно найти. И то, надо куда-то там проваливаться в менюшках.
     

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