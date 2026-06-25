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Платформа Deno 2.9 c поддержкой Deno Desktop для создания десктоп-приложений

25.06.2026 23:21 (MSK)

Опубликован выпуск платформы Deno 2.9, предназначенной для обособленного выполнения серверных и настольных приложений на языках JavaScript и TypeScript с использованием движка V8, применяемого в браузерах на основе Chromium. Проект развивает Райан Даль (Ryan Dahl), создатель Node.js, с целью предоставления более защищённого окружения и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js. Для повышения безопасности обвязка вокруг движка V8 написана на языке Rust, а для обработки запросов в неблокирующем режиме применяется платформа Tokio. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Новая версия примечательна реализацией экспериментального инструментария Deno Desktop, позволяющего создавать пользовательские приложения с графическим интерфейсом, построенные с использованием web-технологий, по аналогии с платформой Electron. Логика и интерфейс приложения определяются на языке JavaScript или TypeScript с использованием типовых web-фреймворков, а работа организуется с использованием браузерного движка. Приложение поставляется в форме самодостаточного исполняемого файла и по взаимодействию с пользователем не отличается от классических программ с графическим интерфейсом.

В Deno Desktop предлагаются бэкенды для работы поверх двух браузерных движков - предоставляемого операционной системой WebView и интегрируемого в приложение CEF (Chromium Embedded Framework). Бэкенд на базе WebView позволяет уменьшить размер исполняемых файлов за счёт работы поверх системного браузерного движка WebView2 в Windows и WebKit в macOS и Linux, а бэкенд CEF даёт возможность добиться одинаковой отрисовки интерфейса на платформах Linux, macOS и Windows, но ценой существенного увеличения размера исполняемых файлов.

Размер исполняемого файла тестового приложения при использовании WebView оценивается в 40 МБ, а при использовании CEF - 150 МБ. Для сравнения для Electron этот показатель составляет 100 МБ, Electrobun - 61 МБ, а Tauri - 2-10 МБ (в Electron применяется встраиваемый в приложение CEF, а в Electrobun и Tauri системный WebView). В разработке находится механизм совместного использования общего движка CEF в разных приложениях, который даст возможность снизить размер исполняемых файлов.

В Deno Desktop реализована полная совместимость с Node.js, экосистемой NPM и такими web-фреймворками, как Next.js, Astro, Fresh, Remix, Nuxt, SvelteKit, SolidStart, TanStack Start и Vite SSR. Предоставляется API для доступа к нативным десктопным API, например, можно из программы управлять размером, позицией и видимостью окна, создавать меню, прикреплять свои обработчики, выставлять пиктограммы для системного лотка и панелей, выводить родные для ОС диалоги. Возможна сборка web-приложений в форме десктоп-программ без изменения их кода, а также автоматическое определение используемых web-фреймворков и кросс-компиляция на одной системе для Linux x64/arm64, Windows x64 и macOS x64/arm64. Для Linux могут генерироваться пакеты в форматах AppImage, deb и rpm.

В отличие от Electron, Electrobun и Tauri в Deno Desktop применяется не многопроцессная модель выполнения с IPC на базе сокетов, а многопоточная модель для CEF или модель на основе групп процессов для WebView с взаимодействием между бэкендом и кодом графического интерфейса через каналы внутри одного процесса. Имеется встроенный механизм проверки и автоматической установки обновлений, для экономии трафика загружающий только изменившиеся относительно прошлой версии данные (применяются бинарные патчи на базе bsdiff) и поддерживающий откат на прошлую версию в случае сбоя при запуске новой версии.

Среди других новшеств Deno 2.9:

  • Поддержка в команде "deno install" прямого чтения lock-файлов для упрощения миграции на Deno с npm, pnpm, yarn и Bun.
  • Поддержка импорта CSS-модулей.
  • Реализация совместимости с платформой Node.js 26.
  • Новые команды "deno link", "deno unlink" и "deno list".
  • Поддержка API Web Locks для выставления блокировок на ресурсы.
  • Включение по умолчанию 24-часовой задержки (min-release-age=24h) перед установкой новых версий зависимостей для защиты от атак через компрометацию зависимостей.
  • Сокращение времени запуска (~2x), снижение потребления памяти (~2.2x) и повышение пропускной способности при работе с HTTP (~1.2x).


  1. Главная ссылка к новости (https://deno.com/blog/v2.9...)
  2. OpenNews: Выпуск Electron 40, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
  4. OpenNews: В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland
  5. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  6. OpenNews: Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65770-deno
Ключевые слова: deno, desktop, electron
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, q (ok), 23:41, 25/06/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    Мой тейк:

    Электрон-подобная фигня абсолютно не нужна. Вместо этого авторы должны стремиться пилить PWA-приложения. В большинстве случаев их хватает. А там, где нужны расширенные функции (необычные для браузеров протоколы, прямой доступ к файлам...), нужно делить приложение по-старинке на фронтенд и бэкенд, и распространять это в OCI-контейнерах. В этом случае не придется держать в системе кучу хромов.

    Конкретно Дено надеюсь не взлетит, потому что он плюшевый. Он не готов для продакшна, в отличие от Node.js и Python. Например, всем известно, что имя файла в линуксе -- это NUL-терминированная строка, в которой может быть любая бинарная хрень, кроме байтов '/' и '\0'. Не обязательно UTF-8. Но именно Дено, из всех платформ, считает, что имя файла это строго WTF-16-строка. Это значит, что даже readdir в нем работает некорректно, так как пропускает файлы с не-WTF-16-названиями. Это значит, что даже файловый менеджер на нем не напишешь. Платформа, в которой не напишешь корректный ФМ, не нужна и не готова.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:02, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Электрон-подобная фигня абсолютно не нужна. Вместо этого авторы должны стремиться пилить PWA-приложения.

    Ага, надо давать сайтам еще больше доступа к ос, и со 100% привязкой к серверу где-то в облаке.

    > В большинстве случаев их хватает. А там, где нужны расширенные функции (необычные для браузеров протоколы, прямой доступ к файлам...), нужно делить приложение по-старинке на фронтенд и бэкенд, и распространять это в OCI-контейнерах. В этом случае не придется держать в системе кучу хромов.

    Куча хромов (один системный вебвью) - это плохо, куча контейнеров со всем юзер спейсом - это хорошо.

     
  • 2.4, Аноним (4), 00:05, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть куча людей которые собирают марки, почему ваш тейк игнорирует их? чем разработчики этого хуже/лучше всех прочих кто занимается бесполезной фигней?

    запретить им мб? а потом запретить влюбленным юношам писать стихи, а потом запретить всем остальным писать хоть чтото что не прославляет партию, ну было вроде.

    Если другие платформы не дадут большей удобности, гибкости и производительности, то обязательно взлетит, это не зависит от разработчиков даже.

    Лучшая политика - игнорировать, иначе плохой пиар тоже пиар, сами же рекламируете.

     
  • 2.5, Смузихеб забывший пароль (?), 00:09, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что на разных системах могут быть разные версии или даже типы браузерных движков с совершенно разной поддержкой того или иного функционала или некоторыми специфическими особенностями этого
    Т.е получится классическое - у разработчика работает, у пользователя с другой версией - либо нет, либо криво

    А фронтенд-бекенд в электроне и есть. Под капотом "бэкенд" - нода, "фронтенд" - конкретная версия браузера, которая запустится на всех поддерживаемых платформах и будет отображать веб-часть нач чём угодно так как и требуется, без цирка с зависимостями у приложения и их версиями

    Ну и бонусом к этому можно всякую нативщину норм прикрутить и многое иное

     
  • 2.6, Анон1110м (?), 00:22, 26/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:24, 26/06/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    как у webassembly дела вообще?
     

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