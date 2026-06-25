Платформа Deno 2.9 c поддержкой Deno Desktop для создания десктоп-приложений

Опубликован выпуск платформы Deno 2.9, предназначенной для обособленного выполнения серверных и настольных приложений на языках JavaScript и TypeScript с использованием движка V8, применяемого в браузерах на основе Chromium. Проект развивает Райан Даль (Ryan Dahl), создатель Node.js, с целью предоставления более защищённого окружения и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js. Для повышения безопасности обвязка вокруг движка V8 написана на языке Rust, а для обработки запросов в неблокирующем режиме применяется платформа Tokio. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Новая версия примечательна реализацией экспериментального инструментария Deno Desktop, позволяющего создавать пользовательские приложения с графическим интерфейсом, построенные с использованием web-технологий, по аналогии с платформой Electron. Логика и интерфейс приложения определяются на языке JavaScript или TypeScript с использованием типовых web-фреймворков, а работа организуется с использованием браузерного движка. Приложение поставляется в форме самодостаточного исполняемого файла и по взаимодействию с пользователем не отличается от классических программ с графическим интерфейсом. В Deno Desktop предлагаются бэкенды для работы поверх двух браузерных движков - предоставляемого операционной системой WebView и интегрируемого в приложение CEF (Chromium Embedded Framework). Бэкенд на базе WebView позволяет уменьшить размер исполняемых файлов за счёт работы поверх системного браузерного движка WebView2 в Windows и WebKit в macOS и Linux, а бэкенд CEF даёт возможность добиться одинаковой отрисовки интерфейса на платформах Linux, macOS и Windows, но ценой существенного увеличения размера исполняемых файлов. Размер исполняемого файла тестового приложения при использовании WebView оценивается в 40 МБ, а при использовании CEF - 150 МБ. Для сравнения для Electron этот показатель составляет 100 МБ, Electrobun - 61 МБ, а Tauri - 2-10 МБ (в Electron применяется встраиваемый в приложение CEF, а в Electrobun и Tauri системный WebView). В разработке находится механизм совместного использования общего движка CEF в разных приложениях, который даст возможность снизить размер исполняемых файлов. В Deno Desktop реализована полная совместимость с Node.js, экосистемой NPM и такими web-фреймворками, как Next.js, Astro, Fresh, Remix, Nuxt, SvelteKit, SolidStart, TanStack Start и Vite SSR. Предоставляется API для доступа к нативным десктопным API, например, можно из программы управлять размером, позицией и видимостью окна, создавать меню, прикреплять свои обработчики, выставлять пиктограммы для системного лотка и панелей, выводить родные для ОС диалоги. Возможна сборка web-приложений в форме десктоп-программ без изменения их кода, а также автоматическое определение используемых web-фреймворков и кросс-компиляция на одной системе для Linux x64/arm64, Windows x64 и macOS x64/arm64. Для Linux могут генерироваться пакеты в форматах AppImage, deb и rpm. В отличие от Electron, Electrobun и Tauri в Deno Desktop применяется не многопроцессная модель выполнения с IPC на базе сокетов, а многопоточная модель для CEF или модель на основе групп процессов для WebView с взаимодействием между бэкендом и кодом графического интерфейса через каналы внутри одного процесса. Имеется встроенный механизм проверки и автоматической установки обновлений, для экономии трафика загружающий только изменившиеся относительно прошлой версии данные (применяются бинарные патчи на базе bsdiff) и поддерживающий откат на прошлую версию в случае сбоя при запуске новой версии. Среди других новшеств Deno 2.9: Поддержка в команде "deno install" прямого чтения lock-файлов для упрощения миграции на Deno с npm, pnpm, yarn и Bun.

Поддержка импорта CSS-модулей.

Реализация совместимости с платформой Node.js 26.

Новые команды "deno link", "deno unlink" и "deno list".

Поддержка API Web Locks для выставления блокировок на ресурсы.

Включение по умолчанию 24-часовой задержки (min-release-age=24h) перед установкой новых версий зависимостей для защиты от атак через компрометацию зависимостей.

Сокращение времени запуска (~2x), снижение потребления памяти (~2.2x) и повышение пропускной способности при работе с HTTP (~1.2x).



