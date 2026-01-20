Выпуск Electron 40, платформы создания приложений на базе движка Chromium

|
2.11, Bob (??), 13:14, 20/01/2026
он даже ОС на базе браузера делал, но быстро сдулся и продал. Kai OS
а вообще - пусть норм поддержку PWA завезёт, для начала
1.3, Аноним (3), 12:51, 20/01/2026
|+4 +/–
|
А если я не хочу приложения на Chrome, если я хочу нативные приложения на C++?
3.66, Аноним (66), 15:29, 20/01/2026
|
А есть на с++ тулкит, который может показывать gui на всех платформах? Qt не предлагать
2.7, Аноним (7), 13:03, 20/01/2026
|+4 +/–
|
Chrome написан на С++? На С++. Чего еще тебе надоб собака? :-DDD
2.17, Аноним (17), 13:22, 20/01/2026
|
Сейчас можно Tauri (Rust) или Wails (Go) взять и чиста по кайфу делать приложения, которые будут весить 15-30 Мб и не жрать RAM как не в себя. Удивительно, что они до сих пор не сожрали Electron с потрохами. Надоело уже периодически системные папки чистить гигабайтами от приколов Electron что он хранит старые версии.
3.20, warlock66613 (ok), 13:38, 20/01/2026
|
Поразительно, что мы пришли к точке, когда приложение весом 15 мегабайт преподносится как нечто необычное, адекватное и желательное. Полтора мегабайта ещё куда ни шло.
4.57, Аноним (57), 14:38, 20/01/2026
|
> Поразительно, что мы пришли к точке, когда приложение весом 15 мегабайт преподносится как нечто необычное, адекватное и желательное.
Адекватные пользователи как раз плевать хотели, сколько там мегабайт весит бинарник. Их заботит, как апликуха выполняет свои задачи.
3.59, кукпоп (?), 14:49, 20/01/2026
|
Точно такая же фигня, которая запускается во встроенном в ОС браузере.
2.21, Иван (??), 13:40, 20/01/2026
|–1 +/–
|
Вы под нативным C++ что понимаете? Есть тяжёловесный Qt\C++
VS Code по сравнению с другими IDE супер лёгкий, быстрый и всеобьемлющий.
4.37, Витюшка (?), 14:10, 20/01/2026
|
А как их сравнивать? То что умеет всё и то что не умеет почти ничего?
5.49, Аноним (29), 14:21, 20/01/2026
|
По степени лёгкости. А то, кто и что умеет, это уже отдельное сравнение.
2.42, Аноним (38), 14:12, 20/01/2026
|
Проблема что ты не в состоянии написать что-либо на с++ не выйдя за границу буфера и не сделав cve.
2.67, BeLord (ok), 15:42, 20/01/2026
|
Пишете свои кросплатформенные библиотеки, пишете свое приложение, когда закончите приходите похвастаться подвигом-))))
2.9, Аноним (9), 13:14, 20/01/2026
|
Внедрять магазин приложений, обновление каждые 2 года, с выкидыванием придыдущщих версий Linux на уровне поддержки По,
Урезание функций Cpu в неугодных моделях,
Вообщщем дел невпроворот).
2.10, Аноним (10), 13:14, 20/01/2026
|+1 +/–
|
Многие уже перевелись. Например, Slack и VSCode уже запускаются в вейланд режиме по-умолчанию.
1.8, Аноним (17), 13:05, 20/01/2026
|–2 +/–
|
Хорошо, что у нас есть Electron. Это последняя оборона перед Rust-офaнaтикaми с синих чyлках, желающих пepeписать всё на свой гeй-язык!
2.14, Аноним (13), 13:19, 20/01/2026
|
так там же все через одного перебежчики с жабоскрипта, не то чтоб разница есть
2.16, Нонон (?), 13:21, 20/01/2026
|+1 +/–
|
Ты хочешь жить в мире где все твои приложения на электрон?)
3.33, Аноним (29), 14:06, 20/01/2026
|
Не хочу, но и где на Раст тоже не хочу. Я бы предпочёл такой компромисс, где приложения на C++23.
3.35, Аноним (-), 14:08, 20/01/2026
|
> Ты хочешь жить в мире где все твои приложения на электрон?)
Возможно он просто хочет писать код в полосатых чулках, но стесняется.
А если бы все приложения были бы на электроне...
2.46, Витюшка (?), 14:16, 20/01/2026
|–1 +/–
|
Мы наступаем!!! Мы используем Tauri v2, пишем логику на Rust, а js оставляем только для чего он и создавался.
Мы используем максимум передовых технологий и минимум зависимостей в js.
Только стандартные web components, только хардкор.
И lit.dev для их написания.
Моё приложение на Tauri в дебаг режиме кажется 3Mb занимало.
Мы используем передовые возможности CSS, перенося логику из JavaScript туда, и семантическую разметку.
А с современным CSS для JavaScript работы всё меньше и меньше.
3.60, 12yoexpert (ok), 14:51, 20/01/2026
|
ну вот видишь, осталось только переписать хоть одну ui-либу на раст, отобрать у вендора тотальный контроль, исправить убогий синтаксис, выкинуть боров-чекер и попрятать всех фанатиков по психушкам
1.12, Bob (??), 13:16, 20/01/2026
|+/–
|
а зачем это chromium поделие, если браузер и так есть у каждого?
PWA или норм вэб версия будет предпочтительнее.
2.15, Аноним (17), 13:21, 20/01/2026
|
У браузера нет доступа к файловой системе. Как ты удаление, переименовывание и конвертацию файлов в браузере реализуешь? Драг-дропать каждый раз?
4.44, Аноним (38), 14:15, 20/01/2026
|
Никогда так больше не делалай. Тебе это понятно? Аяйяй. Фу таким быть.
2.58, Аноним (58), 14:39, 20/01/2026
|
> Зашёл поставить минус.
Максимум на что ты способен!
Достойно, очень достойно.
1.22, Аноним (29), 13:43, 20/01/2026
|
> Добавлена поддержка признака завершения дочернего процесса "memory-eviction", применяемого при завершении процесса для предотвращения исчерпания свободной памяти в системе (OOM, out-of-memory).
Всё правильно сделали, это очень актульно для Electron.
1.30, Аноним (30), 14:00, 20/01/2026
|
а у меня одно поделие на этом нативном шикарном фреймворке в линуксе не запускается чего-то. даже под вайном. и не понятно чего ему не хватает. только в виндовс с 3 го раза стартует.
2.31, Аноним (30), 14:05, 20/01/2026
|
однако сейчас в вайне после установки дотнета так же как и в винде с 3 го раза запустилось. вотведь
3.41, Аноним (-), 14:11, 20/01/2026
|
> однако сейчас в вайне после установки дотнета так же как и
> в винде с 3 го раза запустилось. вотведь
Вот смотри, даже ты справился!
Давайте все ему похлопаем! Он смог разобраться с зависимостями!
1.32, Аноним (-), 14:05, 20/01/2026
|–2 +/–
|
Отличная новость!
Лучшая свободная платформа для кроссплатформы.
Это вам не убогие wxwidgets или монтруозная проприетарная кутя.
И не уродливая тормозная жаба.
Это платформа, на которой написан одна из самых сложных пользовательских софтин - браузер.
2.43, Аноним (29), 14:14, 20/01/2026
|
Ну вообще-то, собственно, сам браузер написан на C++. Ещё грозятся туда Раст добавить. А этот Electron исполняет браузер.
3.50, Аноним (-), 14:24, 20/01/2026
|
> Ну вообще-то, собственно, сам браузер написан на C++.
А где там написано что он не на с++ написан?
> Ещё грозятся туда Раст добавить.
Раст уже там, так что не боись.
2.53, Аноним (53), 14:29, 20/01/2026
|–1 +/–
|
> Это платформа, на которой написан одна из самых сложных пользовательских софтин - браузер.
Браузер написан на электрон? o_O
2.45, Аноним (-), 14:15, 20/01/2026
|
> редактор Atom разве не похоронили?
После покупки GitHub майками, они просто не смогли конкурировать с VSCode.
Поэтому создатели atom запилили новый быстрый редактор Zed.
1.62, Аноним (62), 15:07, 20/01/2026
|+/–
Сколько нужно заплатить в рублях на апгрейд ноутбука для разработки под электрон... большой текст свёрнут, показать
2.63, Аноним (38), 15:20, 20/01/2026
gt оверквотинг удален Не пробовал задаться вопросом зачем тебе больше двух при... большой текст свёрнут, показать
|