Выпуск Electron 40, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Представлен релиз платформы Electron 40.0.0, предоставляющей самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Среди изменений в новом выпуске: Обновлены версии браузерного движка Chromium 144, платформы Node.js 24.11.1 и JavaScript-движка V8 14.4 (в прошлой ветке использовались Chromium 142, Node.js 22.20.0 и V8 14.2).

Добавлена поддержка признака завершения дочернего процесса "memory-eviction", применяемого при завершении процесса для предотвращения исчерпания свободной памяти в системе (OOM, out-of-memory).

В режиме отрисовки в буфер (Offscreen Rendering) появилась поддержка вывода в формате RGBAF16 с цветовым пространством scRGB HDR .

Добавлен метод app.isHardwareAccelerationEnabled() для проверки включения аппаратного ускорения.

В API net.request добавлена опция bypassCustomProtocolHandlers для игнорирования вызова дополнительных обработчиков протокола.

Добавлены методы для выборочного включения средств для людей с ограниченными возможностями.

Добавлена возможность импорта внешних текстур в виде объекта VideoFrame, представляющего видеокадр.

На платформе Linux появилась возможность использования свойства systemPreferences.getAccentColor для получения информации о системных акцентных цветах, применяемых для выделения активных элементов, а также цвета границы активного окна.

Добавлена поддержка предоставления доступа к API File System, ограниченного текущим сеансом.

Добавлена поддержка динамической загрузки ESM-модулей в предварительно загружаемых скриптах (preload), для которых отключена изоляция контекста (contextIsolation = false).

Объявлена устаревшей возможность доступа к API Сlipboard из процессов, выполняющих отрисовку. Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редакторы Atom и Visual Studio Code, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, систему ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 612 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



