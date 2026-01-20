The OpenNET Project / Index page

Выпуск Electron 40, платформы создания приложений на базе движка Chromium

20.01.2026 12:42 (MSK)

Представлен релиз платформы Electron 40.0.0, предоставляющей самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Обновлены версии браузерного движка Chromium 144, платформы Node.js 24.11.1 и JavaScript-движка V8 14.4 (в прошлой ветке использовались Chromium 142, Node.js 22.20.0 и V8 14.2).
  • Добавлена поддержка признака завершения дочернего процесса "memory-eviction", применяемого при завершении процесса для предотвращения исчерпания свободной памяти в системе (OOM, out-of-memory).
  • В режиме отрисовки в буфер (Offscreen Rendering) появилась поддержка вывода в формате RGBAF16 с цветовым пространством scRGB HDR .
  • Добавлен метод app.isHardwareAccelerationEnabled() для проверки включения аппаратного ускорения.
  • В API net.request добавлена опция bypassCustomProtocolHandlers для игнорирования вызова дополнительных обработчиков протокола.
  • Добавлены методы для выборочного включения средств для людей с ограниченными возможностями.
  • Добавлена возможность импорта внешних текстур в виде объекта VideoFrame, представляющего видеокадр.
  • На платформе Linux появилась возможность использования свойства systemPreferences.getAccentColor для получения информации о системных акцентных цветах, применяемых для выделения активных элементов, а также цвета границы активного окна.
  • Добавлена поддержка предоставления доступа к API File System, ограниченного текущим сеансом.
  • Добавлена поддержка динамической загрузки ESM-модулей в предварительно загружаемых скриптах (preload), для которых отключена изоляция контекста (contextIsolation = false).
  • Объявлена устаревшей возможность доступа к API Сlipboard из процессов, выполняющих отрисовку.

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редакторы Atom и Visual Studio Code, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, систему ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 612 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше уже не будет
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:17, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда хорошо и не было, закат айти ин а натшелл.
     
  • 2.34, Витюшка (?), 14:07, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не будет? А как же Tauri v2?
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:10, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная шутка ещё и про Раст)
     
  • 2.65, Местный Алкаш (?), 15:25, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уже было...
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему файрфокс такого не делает?
     
     
  • 2.4, name (??), 12:52, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    делает. тхундебирд
     
  • 2.11, Bob (??), 13:14, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он даже ОС на базе браузера делал, но быстро сдулся и продал. Kai OS

    а вообще - пусть норм поддержку PWA завезёт, для начала

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:51, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А если я не хочу приложения на Chrome, если я хочу нативные приложения на C++?
     
     
  • 2.5, calendar (?), 12:53, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Пишите, никто ж не запрещает.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 15:29, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть на с++ тулкит, который может показывать gui на всех платформах? Qt не предлагать
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:03, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Chrome написан на С++? На С++. Чего еще тебе надоб собака? :-DDD
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:22, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас можно Tauri (Rust) или Wails (Go) взять и чиста по кайфу делать приложения, которые будут весить 15-30 Мб и не жрать RAM как не в себя. Удивительно, что они до сих пор не сожрали Electron с потрохами. Надоело уже периодически системные папки чистить гигабайтами от приколов Electron что он хранит старые версии.
     
     
  • 3.20, warlock66613 (ok), 13:38, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поразительно, что мы пришли к точке, когда приложение весом 15 мегабайт преподносится как нечто необычное, адекватное и желательное. Полтора мегабайта ещё куда ни шло.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:55, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    640 Гигабайт хватит всем.
     
  • 4.57, Аноним (57), 14:38, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Поразительно, что мы пришли к точке, когда приложение весом 15 мегабайт преподносится как нечто необычное, адекватное и желательное.

    Адекватные пользователи как раз плевать хотели, сколько там мегабайт весит бинарник. Их заботит, как апликуха выполняет свои задачи.

     
  • 3.59, кукпоп (?), 14:49, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно такая же фигня, которая запускается во встроенном в ОС браузере.
     
  • 2.21, Иван (??), 13:40, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы под нативным C++ что понимаете? Есть тяжёловесный Qt\C++

    VS Code по сравнению с другими IDE супер лёгкий, быстрый и всеобьемлющий.

     
     
  • 3.24, Аноним (29), 13:46, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лёгкий по сравнению с QtCreator?
     
     
  • 4.37, Витюшка (?), 14:10, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как их сравнивать? То что умеет всё и то что не умеет почти ничего?
     
     
  • 5.49, Аноним (29), 14:21, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По степени лёгкости. А то, кто и что умеет, это уже отдельное сравнение.
     
  • 3.56, Аноним (57), 14:36, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:52, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши под WASM и заворачивай в Electron
     
  • 2.42, Аноним (38), 14:12, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема что ты не в состоянии написать что-либо на с++ не выйдя за границу буфера и не сделав cve.
     
  • 2.67, BeLord (ok), 15:42, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишете свои кросплатформенные библиотеки, пишете свое приложение, когда закончите приходите похвастаться подвигом-))))
     

  • 1.6, iPony128052 (?), 12:57, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо уже допереводить Electron приложения на Wayland и выкидывать иксы.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:14, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внедрять магазин приложений, обновление каждые 2 года, с выкидыванием придыдущщих версий Linux на уровне поддержки По,
    Урезание функций Cpu в неугодных моделях,
    Вообщщем дел невпроворот).
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:14, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Многие уже перевелись. Например, Slack и VSCode уже запускаются в вейланд режиме по-умолчанию.
     
  • 2.26, Аноним (29), 13:51, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И Wayland перевести на Electron... и можно выкидывать всё.
     

  • 1.8, Аноним (17), 13:05, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошо, что у нас есть Electron. Это последняя оборона перед Rust-офaнaтикaми с синих чyлках, желающих пepeписать всё на свой гeй-язык!
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 13:19, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там же все через одного перебежчики с жабоскрипта, не то чтоб разница есть
     
  • 2.16, Нонон (?), 13:21, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хочешь жить в мире где все твои приложения на электрон?)
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 14:06, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хочу, но и где на Раст тоже не хочу. Я бы предпочёл такой компромисс, где приложения на C++23.
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 14:08, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.52, Аноним (29), 14:25, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.35, Аноним (-), 14:08, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты хочешь жить в мире где все твои приложения на электрон?)

    Возможно он просто хочет писать код в полосатых чулках, но стесняется.
    А если бы все приложения были бы на электроне...

     
  • 2.25, Аноним (29), 13:48, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой цвет чулок у Electron-любителей?
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:11, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жабогадюкинг.
     
  • 2.46, Витюшка (?), 14:16, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы наступаем!!! Мы используем Tauri v2, пишем логику на Rust, а js оставляем только для чего он и создавался.

    Мы используем максимум передовых технологий и минимум зависимостей в js.

    Только стандартные web components, только хардкор.

    И lit.dev для их написания.

    Моё приложение на Tauri в дебаг режиме кажется 3Mb занимало.

    Мы используем передовые возможности CSS, перенося логику из JavaScript туда, и семантическую разметку.

    А с современным CSS для JavaScript работы всё меньше и меньше.

     
     
  • 3.60, 12yoexpert (ok), 14:51, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну вот видишь, осталось только переписать хоть одну ui-либу на раст, отобрать у вендора тотальный контроль, исправить убогий синтаксис, выкинуть боров-чекер и попрятать всех фанатиков по психушкам
     
  • 2.61, 12yoexpert (ok), 14:52, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Bob (??), 13:16, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем это chromium поделие, если браузер и так есть у каждого?

    PWA или норм вэб версия будет предпочтительнее.

     
     
  • 2.15, Аноним (17), 13:21, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У браузера нет доступа к файловой системе. Как ты удаление, переименовывание и конвертацию файлов в браузере реализуешь? Драг-дропать каждый раз?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:43, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    chromium-browser --app=http://localhost:5000 и своим приложением заднюю часть к этому всему действу?
     
     
  • 4.44, Аноним (38), 14:15, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда так больше не делалай. Тебе это понятно? Аяйяй. Фу таким быть.  
     

  • 1.18, mos87 (ok), 13:35, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зашёл поставить минус.
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 13:53, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Присоединился.
     
  • 2.55, Аноним (57), 14:33, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зашёл поставить минус.

    Его борьба. 💪

     
  • 2.58, Аноним (58), 14:39, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зашёл поставить минус.

    Максимум на что ты способен!
    Достойно, очень достойно.

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:35, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.22, Аноним (29), 13:43, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка признака завершения дочернего процесса "memory-eviction", применяемого при завершении процесса для предотвращения исчерпания свободной памяти в системе (OOM, out-of-memory).

    Всё правильно сделали, это очень актульно для Electron.

     
  • 1.30, Аноним (30), 14:00, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а у меня одно поделие на этом нативном шикарном фреймворке в линуксе не запускается чего-то. даже под вайном. и не понятно чего ему не хватает. только в виндовс с 3 го раза стартует.
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:05, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    однако сейчас в вайне после установки дотнета так же как и в винде с 3 го раза запустилось. вотведь
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 14:11, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > однако сейчас в вайне после установки дотнета так же как и
    > в винде с 3 го раза запустилось. вотведь

    Вот смотри, даже ты справился!
    Давайте все ему похлопаем! Он смог разобраться с зависимостями!

     
     
  • 4.48, Витюшка (?), 14:18, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда там .NET в зависимостях?
     

  • 1.32, Аноним (-), 14:05, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличная новость!
    Лучшая свободная платформа для кроссплатформы.
    Это вам не убогие wxwidgets или монтруозная проприетарная кутя.
    И не уродливая тормозная жаба.

    Это платформа, на которой написан одна из самых сложных пользовательских софтин - браузер.

     
     
  • 2.43, Аноним (29), 14:14, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вообще-то, собственно, сам браузер написан на C++. Ещё грозятся туда Раст добавить. А этот Electron исполняет браузер.
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 14:24, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вообще-то, собственно, сам браузер написан на C++.

    А где там написано что он не на с++ написан?

    > Ещё грозятся туда Раст добавить.

    Раст уже там, так что не боись.

     
  • 2.53, Аноним (53), 14:29, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это платформа, на которой написан одна из самых сложных пользовательских софтин - браузер.

    Браузер написан на электрон? o_O

     

  • 1.39, Анониматор (?), 14:11, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    редактор Atom разве не похоронили?
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 14:15, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > редактор Atom разве не похоронили?

    После покупки GitHub майками, они просто не смогли конкурировать с VSCode.
    Поэтому создатели atom запилили новый быстрый редактор Zed.

     
     
  • 3.51, 12yoexpert (ok), 14:25, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > майками, они

    откуда ж вы такие лезете? где вас рожают таких?

     
     
  • 4.54, Аноним (57), 14:32, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.64, Аноним (38), 15:21, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.68, 12yoexpert (ok), 15:45, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.47, Аноним (38), 14:17, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.62, Аноним (62), 15:07, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько нужно заплатить в рублях на апгрейд ноутбука для разработки под электрон... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.63, Аноним (38), 15:20, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Не пробовал задаться вопросом зачем тебе больше двух при... большой текст свёрнут, показать
     

