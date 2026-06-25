Проект Fedora вводит обязательную двухфакторную аутентификацию для привилегированных сопровождающих

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки Fedora Linux, принял решение о введении обязательной двухфакторной аутентификации для всех участников из группы provenpackager, имеющих право коммита в репозитории, в котором осуществляется сопровождение и разработка пакетов. В отличие от участников, имеющих доступ к разработке конкретных пакетов, члены группы provenpackager могут вносить изменения в любые пакеты, не являясь их сопровождающими или владельцами. Отношение к применению двухфакторной аутентификации, которое до сих пор носило рекомендательный харакетр, было пересмотрено после инцидента с захватом учётной записи одного из разработчиков и осуществления действий от его имени.

Уже зарегистрированным участникам группы provenpackager дано три месяца на включение двухфакторной аутентификации. В случае невыполнения данного требования, 25 сентября права доступа будут ограничены. Для новых регистраций требование к включению двухфакторной аутентификации действует с сегодняшнего дня. Для разработчиков и сопровождающих, не входящих в группу provenpackager, включение двухфакторной аутентификации пока не обязательно, но настоятельно рекомендовано.



