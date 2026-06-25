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Проект Fedora вводит обязательную двухфакторную аутентификацию для привилегированных сопровождающих

25.06.2026 10:04 (MSK)

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки Fedora Linux, принял решение о введении обязательной двухфакторной аутентификации для всех участников из группы provenpackager, имеющих право коммита в репозитории, в котором осуществляется сопровождение и разработка пакетов. В отличие от участников, имеющих доступ к разработке конкретных пакетов, члены группы provenpackager могут вносить изменения в любые пакеты, не являясь их сопровождающими или владельцами. Отношение к применению двухфакторной аутентификации, которое до сих пор носило рекомендательный харакетр, было пересмотрено после инцидента с захватом учётной записи одного из разработчиков и осуществления действий от его имени.

Уже зарегистрированным участникам группы provenpackager дано три месяца на включение двухфакторной аутентификации. В случае невыполнения данного требования, 25 сентября права доступа будут ограничены. Для новых регистраций требование к включению двухфакторной аутентификации действует с сегодняшнего дня. Для разработчиков и сопровождающих, не входящих в группу provenpackager, включение двухфакторной аутентификации пока не обязательно, но настоятельно рекомендовано.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений
  3. OpenNews: В Fedora решено удалить пакеты со средой рабочего стола Deepin
  4. OpenNews: Пересмотр решения о создании редакции Fedora AI Developer Desktop
  5. OpenNews: GitHub начал внедрение обязательной двухфакторной аутентификации
  6. OpenNews: Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65764-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.6, Аноним (6), 11:50, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как насчет rpm fusion? Его постигнет участь aur?
     
     
  • 2.15, q (ok), 16:51, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RPM Fusion - это закрытый клуб для своих. Чтобы туда попасть, нужно перед ними отплясать чечётку в багтрекере, клянясь, что будешь поддерживать тот пакет, который ты им хочешь пропихнуть.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:06, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    доступ к миллионам компьютеров оказывается был открыт по почте. спасибо ии что указал на проблему
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:25, 25/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/65480-deepin
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:55, 25/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл? Если один фактор взломают, то это не обнаружится до тех пор, пока и второй фактор не сломают и не начнут коммиты делать.
     

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