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Опубликована 67 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

23.06.2026 19:49 (MSK)

Опубликован 67-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Наиболее заметным изменением в рейтинге стало занятие первого места новым китайским кластером LineShine, работающим под управлением Ubuntu Kylin. Кластер развёрнут в шэньчжэньском центре облачных вычислений, включает 13.78 миллионов процессорных ядер (304-ядерный CPU LingKun LX2 304C 1.55GHz на архитектуре ARMv9) и обеспечивает производительность почти 2.2 экзафлопса, что на 400 петафлопс больше, чем у прошлого лидера.

Четыре лидера прошлого рейтинга сместились на 2-5 места:

  1. Кластер El Capitan, запущенный в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 11.3 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 24C 1.8GH с ускорителем AMD Instinct MI300X) и обеспечивает производительность 1.809 экзафлопсов. В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15).
  2. Кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. 9 млн процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X). Производительность 1.353 экзафлопсов. Операционная система HPE Cray OS.
  3. Кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. 9.2 млн процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max). Производительность 1.012 экзафлопса. Операционная система SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.
  4. Кластер JUPITER Booster, запущенный в суперкомпьютерном центре Юлих (Германия). Кластер насчитывает 4.8 млн процессорных ядер (NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip 72C 3GHz) и демонстрирует производительность 1 экзафлопс. Операционная система - RedHat Enterprise Linux.

Шестое место занял новый итальянский кластер HPC7 на платформе HPE Cray EX255a, насчитывающий 3.46 млн процессорных ядер (CPU AMD EPYC 24C 1.8GHz с ускорителем AMD Instinct MI300A). Производительность 571 петафлопс. Операционная система RHEL 9.

С 7 по 10 места заняли кластеры, в прошлом рейтинге занимавшие 5-8 места:

  1. Кластер Eagle (Microsoft Azure, 2 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz), производительность 561 петафлопс, ОС Ubuntu 22.04.
  2. Кластер HPC6 (итальянская нефтегазовая компании "Эни", 3 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz), производительность в 477 петафлопса, ОС RHEL 8.9.
  3. Кластер Fugaku (институте физико-химических исследований RIKEN (Япония), 158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX (48-ядерные CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz), производительность 442 петафлопса, ОС Red Hat Enterprise Linux.
  4. Кластер Alps (Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр, 2.1 млн процессорных ядер (NVIDIA Grace 72C 3.1GHz), производительность 434 петафлопса, ОС HPE Cray OS.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то в рейтинг вошло 5 российских кластеров (для сравнения с ноября 2024 по июнь 2025 года в рейтинге было 6 отечественных систем, c 2021 по 2024 год - 7, в 2020 году - 2, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12). Созданные компанией Яндекс кластеры Червоненкис, Галушкин и Ляпунов опустились с 83, 115 и 140 мест на 101, 134 и 161 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопса соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился со 147 на 167 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопса. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 233 на 257 место в рейтинге.

В рейтиге также присутствуют два кластера из Казахстана: 104 место занял кластер Alem.Cloud развёрнутый в Международном центре искусственного интеллекта на базе платформы HPE Cray XD670, включающий 66.8 тысяч ядер Intel Xeon Platinum 8568Y+ 48C 2.3GHz c ускорителем NVIDIA H200 SXM5 141 GB, 400g. ОС SLES 15. Производительность 20.48 петафлопса. На 122 месте находится кластер AI-Farabium развёрнутый в компании Казахтелеком на базе платформы Supermicro SYS-821GE-TNHR с 57 тысячами ядер Xeon Platinum 8558 48C 2.1GHz с ускорителем NVIDIA H200 SXM5 141 GB. ОС Ubuntu 22.04.4. Производительность 17.93 петафлопса.

Один кластер присутствует в Узбекистане - digital.uz, развёрнут в министерстве цифровых технологий и занимает 321 место в рейтинге. Кластер включает 20.7 тысяч ядер Xeon Platinum 8570 56C 2.1GHz с ускорителем NVIDIA B200 180 GB. ОС DGX OS 7.4.0 на базе Ubuntu. Производительность 4.45 петафлопса.

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    1. США: 162 (172 - полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 32.4% от всей производительности рейтинга (полгода назад - 46.5%, год назад - 48.4%, полтора года назад - 55.2%);
    2. Япония: 44 (43). Суммарная производительность - 8.8% (9.5%);
    3. Германия: 41 (40). Суммарная производительность - 8.2% (9.3%);
    4. Китай: 30 (39). Суммарная производительность - 6% (полгода назад - 1.3%, год назад - 2%, полтора года назад - 2.7%);
    5. Франция: 21 (22). Суммарная производительность - 4.2% (2.1%);
    6. Южная Корея 19 (15). Суммарная производительность - 3.8% (2.2%);
    7. Италия: 18 (18). Суммарная производительность - 3.6% (5.9%);
    8. Канада 17 (19). Суммарная производительность - 3.4% (1.1%);
    9. Великобритания: 11 (10). Суммарная производительность - 2.2% (2.6%);
    10. Тайвань: 11 (10). Суммарная производительность - 2.2% (1.4%);
    11. Бразилия 10 (10). Суммарная производительность - 2%;
    12. Швеция 9 (8);
    13. Норвегия: 8 (9);
    14. Польша: 8 (8);
    15. Саудовская Аравия 8 (7);
    16. Индия: 7 (6);
    17. Нидерланды: 7 (7);
    18. Сингапур: 7 (4);
    19. Объединённые Арабские Эмираты: 5 (5).
    20. Финляндия: 5 (3);
    21. Россия 5 (5);
    22. Австралия: 4;
    23. Швейцария 3 (3);
    24. Чехия: 3 (3);
    25. Испания: 3 (3).
    26. Израиль: 3 (3);
    27. Австрия: 3 (4);
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 22% (20.8%) - RHEL;
    • 16.6% (13.6%) - Ubuntu;
    • 9% (7.2%) - Rocky Linux;
    • 7% (9%) - Cray Linux;
    • 6.4% (7.6%) CentOS;
    • 3.6% (3.8%) - SUSE;
    • 2% (1.8%) - Alma Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Amazon Linux
  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.66 петафлопса (полгода назад - 2.57 петафлопса). Десять лет назад лишь 96 кластера показывали производительность более петафлопса. Для Top100 порог вхождения вырос с 18.2 до 21.85 петафлопса, а для Top10 вырос с 241 до 434 петафлопса.
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 15 до 18.7 экзафлопса (пять лет назад было 2.7 экзафлопса, десять лет назад - 0.57 экзафлопса). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 475 месте.
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом:
    • 179 суперкомпьютер находится в Северной Америке (191 - полгода назад),
    • 160 в Европе (154),
    • 144 в Азии (139),
    • 11 в Южной Америке (11),
    • 4 в Океании (4),
    • 2 в Африке (1).
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 53% (полгода назад было 57.2%), на втором месте AMD 38.4% (33.6%), на третьем NVIDIA Grace - 5.2% (3.6%), на четвёртом Fujitsu A64FX - 1.6% (1.8%) и на пятом IBM Power - 0.4% (0.8%).
  • 20.8% (полгода назад 20.2%) всех используемых процессоров имеют 64 ядра, 13.4% (15.2%) - 24 ядра, 13.4% (13%) - 32 ядра, 12% (10.8%) - 56 ядер, 10.8% (10.2%) - 48 ядер, 5.2% (3.8%) - 72 ядра, 5% (6.2%) - 20 ядер, 4.4% (3.6%) - 96 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода сократилось с 135.7 млн до 152.6 млн.
  • 274 из 500 систем (полгода назад - 252) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 238 (218) системах задействованы чипы NVIDIA, в 32 (29) - AMD, в 4 (4) - Intel DataCenter GPU.
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 25.8% (полгода назад 28%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 24.8% (25.2%), на третьем месте компания Bull - 11.6% (11.4%), далее следуют Dell 9.8% (9.2%), NVIDIA 7.4% (6.6%), NEC 3% (2.8%), Fujitsu 2.6% (3%), MEGWARE 1.6% (1.4%), Microsoft Azure - 1.6% (1.6%), Supermicro 1.6% (1.2%), Penguin Computing - 1% (1.4%), ASUS 1.2% (1.2%).
  • InfiniBand применяется для связи узлов в 58.6% кластеров (полгода назад 55.4%), Ethernet используется в 33.6% (33.8%) кластеров, Omnipath - 5.2% (6%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 37.9% (42.6%) всей производительности Top500, а Ethernet - 45.6% (51.2%).

Одновременно опубликован новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



  1. Главная ссылка к новости (https://top500.org/news/linesh...)
  2. OpenNews: Опубликована 66 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.17
  4. OpenNews: Опубликована 65 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Опубликована 64 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 63 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65752-top500
Ключевые слова: top500
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:54, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    то, что определённые люди - так себе, я и без компьютера вычисляю неплохо
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:57, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты прав, можно даже ставить диагнозы по 1 комментарию, вроде твоего -- уверен, нейронки так не скоро научатся
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 20:17, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:05, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:00, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Рост есть это хорошо, но к сожалению всё заметнее, что к этому "соревнованию" интерес угасает.
    Как началась публичная гонка AI в 2021 году появилось много ЦОД (Google, Microsoft, xAI и т.д.) у которых железо могло бы менять первую десятку TOP500 буквально каждый год, но они в этом не участвуют... увы.

    «Large machines not on the list»:
    https://en.wikipedia.org/wiki/TOP500#Large_machines_not_on_the_list

     
     
  • 2.10, Аноним (2), 20:39, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что они способны делать. Если там какой-нибудь ARM, то никакого тебе MKL -- считай, не сделаешь на нём ничего. Опять же, GPU-only вычисления это очень специфически, как и TPU (это вообще ни о чём). Потом идут вопросы организации и конфигурации, определённые задачи будет невозможно решить эффективно.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 20:49, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.23, Аноним (2), 21:39, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, Аноним (15), 21:09, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной выпуск суперобогревателей. Кто знает, что они смогли к этому выпуску полезного насчитать или предсказать?
     

  • 1.4, тоже Аноним (ok), 20:01, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > экзафлопсов
    > петафлопсов

    У этих единиц, похоже, не придумано краткого обозначения на пару букв.
    Может, его изобрести прямо здесь, чтобы не рыдать от мучительного склонения - сначала автору, потом читателям?..

     
     
  • 2.6, Аноним (2), 20:16, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    потому что это уже сокращение floating-point operations per second -- по-русски ОППЛС -- удачи тебе с такими сокращениями
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:10, 23/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:01, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот не вижу причин пафоса этого рейтинга на дефолтных процессорах - банальная мерилка кто сколько денег влил. Интересны только варианты на своих процессорах, пусть это и ip ARM
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:27, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    меряться писю..ми, во все времена одно из любимийших развлечений человечества, про crayos вообще впервые слышу, может чтото из этого выйдет толковое, и именно так оно обычно и бывает, вваливают деньги, строят чтото монстроузное, а потом интерес пропадает, и все сопутствующие технологии двигают прогрес, не тот который топ500, а тот который на китайских бюджетных балалайках за 200 баксов.
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 20:41, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cray os это что-то из 70, ты слишком юн, но лет 20 назад все знали историю вычислительных машин
     
  • 2.13, Аноним (3), 20:50, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Интересны только варианты на своих процессорах, пусть это и ip ARM

    Так в самой ARM-архитектуре нет ничего такого магического. Его выбирают просто потому, что дешевле конструировать свои конфигурации, чем покупать у Intel или AMD.
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Arm_architecture_family
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Arm_Holdings

     

  • 1.9, Мемоним (?), 20:28, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про Китай же писали, что они уже несколько лет не присылают результаты. И что там у них по сути неизвестно.
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:01, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так называемый сыкс сэвэн
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:10, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, юбилейный выпуск
     

  • 1.19, Аноним (19), 21:10, 23/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Производительность компьютера обратно пропорциональна навыкам алгоритмистов. Что и доказал рейтинг.
     

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