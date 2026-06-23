Выпуск текстового редактора GNU nano 9.1

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 9.1, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В новом выпуске: При поиске обеспечен сдвиг видимой области насколько возможно влево, чтобы совпадение в длинной строке появилось в начале окна.

Удалена поддержка записи и чтения файлов в старых форматах Mac, использующих только символ возврата каретки в конце строк.

Решена проблема с игнорированием опции "--backup" или созданием резервных копий с некорректным временем.

Прекращено изменение прав доступа и владельца для save-файлов, сохраняемых после аварийного завершения, для предотвращения потенциальной утечки конфиденциальной информации.

Предоставлена возможность переопределения комбинаций клавиш M-Ins и M-Del.



