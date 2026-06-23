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Выпуск текстового редактора GNU nano 9.1

23.06.2026 12:43 (MSK)

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 9.1, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске:

  • При поиске обеспечен сдвиг видимой области насколько возможно влево, чтобы совпадение в длинной строке появилось в начале окна.
  • Удалена поддержка записи и чтения файлов в старых форматах Mac, использующих только символ возврата каретки в конце строк.
  • Решена проблема с игнорированием опции "--backup" или созданием резервных копий с некорректным временем.
  • Прекращено изменение прав доступа и владельца для save-файлов, сохраняемых после аварийного завершения, для предотвращения потенциальной утечки конфиденциальной информации.
  • Предоставлена возможность переопределения комбинаций клавиш M-Ins и M-Del.


  1. Главная ссылка к новости (https://nano-editor.org/news.p...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 9.0
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.2
  4. OpenNews: Опубликован редактор документов LyX 2.5.0
  5. OpenNews: Представлен Gram, форк редактора кода Zed без AI, внешних сервисов и телеметрии
  6. OpenNews: Первый выпуск редактора Vim Classic, продолжающего развитие ветки Vim 8.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65750-nano
Ключевые слова: nano
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, АДмин (?), 13:00, 23/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Отлично ! Редактор здорового Человека !!!
     
  • 2, sig11 (ok), 13:01, 23/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >считают vim слишком сложным

    Ничего сложного. Все настолько интуитивно понятно, что как-то в 1997 году запустил случайно и выходил из редактора кнопкой reset.

     
  • 3, Аноним (3), 13:03, 23/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Удалена поддержка записи и чтения файлов в старых форматах Mac, использующих только символ возврата каретки в конце строк.

    Крайне странное решение. Неужто эта фича была таким тяжким грузом для разработчика?

     
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