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Canonical предоставит для систем ARM64 обновления ядра, не требующие перезагрузки

23.06.2026 11:32 (MSK)

Компания Canonical объявила о расширении сервиса Livepatch на системы с Ubuntu 26.04 LTS и Ubuntu Core 26, использующие процессоры на базе архитектуры ARM64. Ранее Live-патчи распространялись только для архитектуры x86_64, так как в ядре Linux для архитектуры ARM64 отсутствовала поддержка надёжных трассировок стека (CONFIG_HAVE_RELIABLE_STACKTRACE) для выявления активности, связанной с обработкой прерываний, а в инструментарии objtool и kpatch отсутствовали полноценные возможности для оценки состояния до и после применения патча. На реализацию проекта и переработку инфраструктуры для использования live-патчей на системах ARM64 было потрачено три года.

Механизм Livepatch позволяет вносить исправления в ядро Linux на работающей системе, не требуя перезагрузки и позволяя избежать простоя в работе. Live-патчи охватывают только исправления уязвимостей, которым присвоен высокий или критический уровень опасности. Для изменения ядра на лету используется метод замены функций в ядре и перенаправление на новую функцию при помощи штатной подсистемы ftrace. Патч оформляется в виде модуля ядра, осуществляющего необходимую подстановку кода функций.

Live-патчи предоставляются в рамках сервиса Ubuntu Pro, позволяющего получать обновления с исправлениями уязвимостей на протяжении 10 лет (штатный срок сопровождения LTS-веток 5 лет) для дополнительных 23 тысяч пакетов, помимо пакетов из репозитория Main. Бесплатная подписка на Ubuntu Pro предоставляется для частных лиц и малых предприятий, насчитывающих в своей инфраструктуре до 5 физических хостов (программа также охватывает все виртуальные машины, размещённые на этих хостах). Официальные члены сообщества Ubuntu могут получить бесплатный доступ для 50 хостов. Стоимость платной подписки для предприятий составляет $25 в год на каждую рабочую станцию и $500 в год на сервер. Для получения токенов доступа к сервису Ubuntu Profree требуется учётная запись в Ubuntu One, которую может получить любой желающий.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/ca...)
  2. OpenNews: Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 26
  3. OpenNews: Сервисы Ubuntu и Canonical оказались недоступны из-за DDoS-атаки
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 26.04
  5. OpenNews: Компания Canonical объявила о готовности сервиса Ubuntu Pro
  6. OpenNews: Для Ubuntu введён в строй механизм обновления ядра без перезагрузки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65746-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, livepatch, arm, canonical
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 11:55, 23/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что только не делают, лишь бы не микроядра.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:10, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как ты core-сервисы будешь на микроядре обновлять без перезагрузки?
     

  • 1.2, Анонимный Ананас (?), 12:09, 23/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Юзаю убунту pro много лет, зачем не знаю, проблемы с 5 пк не вижу (емайлов можно нагенерить сколько угодно)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:04, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то кактусы и ест и ему норм.
     

  • 1.5, Аноним (6), 13:04, 23/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Зачем арм64 на сервере?

    Если они сделают нормальное обновление ядер на мобилках это уже другой разговор.  

     

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