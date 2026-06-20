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Файловая система Bcachefs официально перестала быть экспериментальной

20.06.2026 10:17 (MSK)

Кент Оверстрит (Kent Overstreet) опубликовал выпуск файловой системы Bcachefs 1.38.6 и объявил об официальном снятии с проекта метки экспериментальной разработки. Последнее время число поступающих сообщений о проблемах сократилось, а выявляемые ошибки стали менее серьёзными и замысловатыми.

Выпуск охватывает два пакета: bcachefs-kernel-dkms с модулем ядра, собираемым при помощи системы DKMS (Dynamic Kernel Module Support), и bcachefs-tools с запускаемой в пространстве пользователя утилитой bcachefs, реализующей команды для создания (mkfs), монтирования, восстановления и проверки ФС. Пакеты собраны для Debian, Ubuntu, Arch Linux и ожидаются для Fedora, openSUSE и NixOS. DKMS-модуль поддерживает работу с ядрами Linux, начиная с 6.16.

Несмотря на непримечательный номер версии, обусловленный отсутствием изменений в дисковом формате, выпуск 1.38.6 включает ряд серьёзных оптимизаций производительности. В код для работы со структурами в формате btree, журналирования и обеспечения работы файловой системы внесено около 200 изменений, повышающих производительность. Логика подтверждения транзакций ужата в 4КБ машинного кода, добавлены оптимизации для исключения возникновения конкурирующих блокировок ("lock contention") при работе с btree, полностью избавлен от блокировок процесс сброса состояния журнала (journal flush).

На сервере с 48-ядерном CPU AMD в Bcachefs удалось добиться пропускной способности 16.5 GB/sec при запуске 48 клиентов dbench (для сравнения в XFS получен результат в 16 GB/sec). Подготовлены, но отложены до следующего релиза, патчи, доводящие производительность в тестах dbench до 19 GB/sec (данные патчи требуют дополнительного тестирования или изменения дискового формата). При тестировании утилитой fio производительность Bcachefs составила 700 операций в секунду при выполнении операций случайной записи 4-килобайтными блоками (XFS демонстрирует в этом тесте миллион операций в секунду, при том, что XFS ограничивается ремапингом блоков, а Bcachefs обрабатывает полный цикл CoW (Copy-on-Write) с проверкой контрольных сумм и обновлением структуры btree).

Помимо оптимизаций в выпуске Bcachefs 1.38.6 реализована поддержка подключения до 255 устройств к одной ФС. В репозитории apt.bcachefs.org началось формирование пакетов для Ubuntu 26.04. Инфраструктура непрерывной интеграции и автоматизированного тестирования переведена на проверку сборок на базе DKMS. В следующие несколько месяцев планируется сосредоточить внимание на оптимизации работы файловой системы с несколькими устройствами хранения.

Кроме того, продолжается работа по переписыванию кода на языке Rust. Отмечается, что поддержка Rust в ядре достигла знакового момента - все значительные дистрибутивы при формировании пакетов с ядром 7.0 по умолчанию активировали настройку CONFIG_RUST для сборки ядра с поддержкой Rust. В проекте Bcachefs на Rust уже переписан набор утилит bcachefs-tools, запускаемый в пространстве пользователя, включая реализацию API для работы со структурами btree. В следующем релизе планируется интегрировать подготовленные обвязки на Rust в DKMS-модуль ядра и начать переписывание базового кода Bcachefs. Предполагается, что использование Rust повысить гибкость, стабильность и удобство работы с кодом, сделает проект более интересным для молодых инженеров и позволит в будущем реализовать формальную верификацию надёжности.

Проектом Bcachefs развивается файловая система, нацеленная на сочетание расширенной функциональности, свойственной Btrfs и ZFS, и уровня производительности, надёжности и масштабируемости, характерного для XFS. Bcachefs поддерживает такие возможности, как включение в раздел нескольких устройств, многослойные раскладки накопителей (нижний слой с часто используемыми данными на базе быстрых SSD, а верхний слой с менее востребованными данными из жестких дисков), репликация (RAID 1/10), кэширование, прозрачное сжатие данных (режимы LZ4, gzip и ZSTD), срезы состояния (снапшоты), верификация целостности по контрольным суммам, коды коррекции ошибок, хранение информации в зашифрованном виде (используются ChaCha20 и Poly1305).

Из значительных нововведений, добавленных в Bcachefs за последние месяцы, упоминаются:

  • Механизм "reconcile" (rebalance_v2), который в отличие от режима "rebalance" позволяет выполнить ребалансировку не только данных (например, реплицирование нескольких копий на разные накопители), но и метаданных в ФС (например, для переноса метаданных после добавления в пул дополнительного накопителя). Reconcile применим для всех операций ввода/вывода, а не только для операций фонового копирования и сжатия. В reconcile автоматически учитываются изменения настроек устройств и сразу перереплицируются деградировавшие данные и метаданные.
  • Поддержка кодов коррекции ошибок, позволяющих восстанавливать повреждённые данные по аналогии с RAID 5/6. Реализация основана на кодировании Рида-Соломона, способном исправить до N ошибок в страйпе (stripe) при наличии N избыточных блоков. Обеспечено автоматическое восстановление деградировавших страйпов. Возможность применения кодов восстановления применима в конфигурациях с накопителями разного размера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.patreon.com/bcache...)
  2. OpenNews: Выпуск файловой системы Bcachefs 1.37.0
  3. OpenNews: Код Bcachefs удалён из ядра Linux. Для дистрибутивов подготовлены DKMS-модули c Bcachefs
  4. OpenNews: Bcachefs будет распространяться в виде отдельного модуля DKMS
  5. OpenNews: Разработчик ФС Bcachefs запустил AI-бота, ведущего блог и помогающего в разработке
  6. OpenNews: Выпуск Bcachefs 1.38.0. Дистрибутив NASty для развёртывания NAS на базе Bcachefs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65729-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:18, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем это, когда и btrfs отлично работает на всех моих машинах?🤨
     
     
  • 2.3, piteri (ok), 11:25, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока не перестанет
     
  • 2.16, pofigist (?), 13:12, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, работает. Похерит все данные - но работать продолжает!
     
     
  • 3.25, НяшМяш (ok), 14:05, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда похерит? А то что-то работает всё да работает. Да и фейсбук тоже не в курсе.
     
     
  • 4.32, pofigist (?), 14:27, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда похерит?

    Больше 3х месяцев без потери данных - ни работает никогда.

     
  • 2.18, Олег (??), 13:47, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как толсто, сравнить одну экспериментальную фс с другой
     

  • 1.2, q (ok), 11:20, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Последнее время число поступающих сообщений о проблемах сократилось

    Есть мнение, что это связано с тем фактом, что эту ФС удалили из ядра.

     
     
  • 2.19, Олег (??), 13:48, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько внимания к этой ос...к ИИ меньше новостей, чем об ней
    Вот бы эти ресурсы, да в нужное русло, а не это вот все....
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:28, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там его ИИ-тян? Уже говорит?
     
     
  • 2.10, kravich (ok), 12:27, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не говорит. НО ЗАТО КАК СЛУШАЕТ!
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 14:04, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот же сказала, что ос больше не экспериментальная, какие ещё доказательства нужны?
     

  • 1.5, Wjf (?), 11:29, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Developer - Facebook, расходимся.
     
  • 1.6, HW (?), 11:30, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может ему во FreeBSD (в другие 100% не примут из-за ржавчины) попробовать пролезть? Очевидно же, что линукс закрыт для обычных людей.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он думает над GNU/Hurd (не шутка).
     
     
  • 3.20, HW (?), 13:53, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:58, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hurd меньше стал похож на шутку к тому моменту, как в него засунули SMP и ARM с amd64.
    Осталось с драйверами разобраться.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:37, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > перестала быть экспериментальной

    ...
    > Подготовлены, но отложены до следующего релиза, патчи, доводящие производительность в тестах dbench до 19 GB/sec (данные патчи требуют дополнительного тестирования или изменения дискового формата).

    Странные представления о "неэкспериметнальности".

     
  • 1.8, Анонисссм (?), 11:41, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >производительность Bcachefs составила 700 операций в секунду при выполнении операций случайной записи 4-килобайтными блоками (XFS демонстрирует в этом тесте миллион операций в секунду

    это всё что надо знать про прекрасные COW FS

     
     
  • 2.13, King_Carlo (ok), 13:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальные cow-фс имеют ARC и скорость  записи 4-килобайтными блоками ограничивается только скоростью ОЗУ.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:09, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Вот тебе данные, запиши их
    - Записано!
    - Но почему так быстро?
    - У нормальных ФС скорость записи ограничивается только ОЗУ!

    [сбой системы]

    - Прочитай мне мои данные
    - Какие данные?!

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:09, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно точно надо людям с 700 IOPS?
     
     
  • 3.29, larutarg (ok), 14:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно! Если у людей есть SSD-накопитель и он подключен в разъем старше SATA-1
     

  • 1.11, larutarg (ok), 12:57, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сказали же — на помойку, значит на помойку!

    https://phoronix.com/benchmark/result/linux-615-file-system-benchmarks-with-pc

     
  • 1.12, King_Carlo (ok), 12:58, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если Кент Оверстрит метку снял, то да, стабильность застабилизировалась стабильно, а баги рассосались.
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:30, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    одни жырные
    нет бы порадоваться
    послойное хранение данных опятьжы
     
  • 1.21, Аноним (22), 13:56, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но отложены до следующего релиза, патчи

    Выкиньте запятую.

     
  • 1.23, Аноним (22), 14:03, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предполагается, что использование Rust повысить гибкость, стабильность и удобство работы с кодом, сделает проект более интересным для молодых инженеров и позволит в будущем реализовать формальную верификацию надёжности.

    А по факту кент через улицу хочет, чтобы его протолкнули в ядро за то, что он переписал свою ФС на раст.

    Делайте ставки: ретрограды из редхата с btrfs на си или стильный-гибкий кент через улицу и его вирусный маркетинг.

    Но пока нет стикеров i use bcachefs btw, не будет и хайпа.

     
  • 1.26, Аноним (26), 14:08, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Bcachefs составила 700 операций в секунду при выполнении операций случайной записи 4-килобайтными блоками

    700 K

     
  • 1.27, Аноним (27), 14:08, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В сегменте супер компьютеров позиции Линукса усилятся.
    А в десктопном сегменте, очевидно, все останется по-прежнему - ничтожные 1,5%
     
  • 1.28, Аноним (28), 14:09, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в оригинале bcachefs 700 тыс. vs xfs 1 млн. IOPS
    https://www.patreon.com/bcachefs/posts/1-38-6-release-161366372
     
  • 1.30, Axonic (ok), 14:16, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ошибки стали менее серьёзными и замысловатыми

    «ошибки стали менее серьёзными и менее замысловатыми»
    или
    «ошибки стали менее серьёзными, но замысловатыми»?

     

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