В октябре в Переславле-Залесском состоится XXII конференция разработчиков СПО

2-4 октября в Институте программных систем РАН в г. Переславле-Залесском Ярославской области состоится XXII конференция разработчиков свободного программного обеспечения (OSSDEVCONF). На мероприятии соберутся разработчики и энтузиасты свободного ПО и открытого аппаратного обеспечения, чтобы обсудить новейшие достижения в области СПО, OSHW и перспективы их развития, наладить личные и профессиональные контакты и обменяться опытом, инициировать создание новых проектов. Формат конференции предполагает открытую встречу докладчиков и слушателей, а также личное общение. Будет доступна прямая трансляция. С видеозаписями докладов и презентаций прошлых лет можно ознакомиться на странице конференции, там же доступны сборники тезисов. Кроме того, видео докладов традиционно доступны на 0x1.tv и там же можно ознакомиться с презентациями докладов. Принимаются доклады по следующим темам: Разработка свободного программного обеспечения

Новейшие достижения проектов СПО

Формирование сообщества разработчиков СПО

Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО

Студенческие проекты разработки СПО

Разработка свободного аппаратного обеспечения (OSHW) Работы должны освещать тематику свободного ПО или OSHW. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО не допускаются. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией (по определению ГОСТ Р 54593-2011, FSF или OSI). Если тема доклада связана с разработкой свободного аппаратного обеспечения (OSHW), то все материалы проекта должны быть опубликованы в соответствии с требованиями Open Source Hardware (OSHW) Definition. Заявки принимаются: на доклады до 6 сентября

подача тезисов докладов возможна до 10 сентября, заявки без тезисов не рассматриваются

публикация программы 17 сентября

на участие слушателем до 28 сентября (с трансфером из Москвы и обратно)

на участие слушателем до 30 сентября (без трансфера) Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также в дни конференции от гостиницы «Переславль» до места проведения: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН). Докладчикам оплачивается проживание (одному человеку на доклад).



