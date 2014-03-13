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В октябре в Переславле-Залесском состоится XXII конференция разработчиков СПО

11.06.2026 21:19 (MSK)

2-4 октября в Институте программных систем РАН в г. Переславле-Залесском Ярославской области состоится XXII конференция разработчиков свободного программного обеспечения (OSSDEVCONF). На мероприятии соберутся разработчики и энтузиасты свободного ПО и открытого аппаратного обеспечения, чтобы обсудить новейшие достижения в области СПО, OSHW и перспективы их развития, наладить личные и профессиональные контакты и обменяться опытом, инициировать создание новых проектов. Формат конференции предполагает открытую встречу докладчиков и слушателей, а также личное общение.

Будет доступна прямая трансляция. С видеозаписями докладов и презентаций прошлых лет можно ознакомиться на странице конференции, там же доступны сборники тезисов. Кроме того, видео докладов традиционно доступны на 0x1.tv и там же можно ознакомиться с презентациями докладов.

Принимаются доклады по следующим темам:

  • Разработка свободного программного обеспечения
  • Новейшие достижения проектов СПО
  • Формирование сообщества разработчиков СПО
  • Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО
  • Студенческие проекты разработки СПО
  • Разработка свободного аппаратного обеспечения (OSHW)

Работы должны освещать тематику свободного ПО или OSHW. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО не допускаются. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией (по определению ГОСТ Р 54593-2011, FSF или OSI). Если тема доклада связана с разработкой свободного аппаратного обеспечения (OSHW), то все материалы проекта должны быть опубликованы в соответствии с требованиями Open Source Hardware (OSHW) Definition.

Заявки принимаются:

  • на доклады до 6 сентября
  • подача тезисов докладов возможна до 10 сентября, заявки без тезисов не рассматриваются
  • публикация программы 17 сентября
  • на участие слушателем до 28 сентября (с трансфером из Москвы и обратно)
  • на участие слушателем до 30 сентября (без трансфера)

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также в дни конференции от гостиницы «Переславль» до места проведения: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН). Докладчикам оплачивается проживание (одному человеку на доклад).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/22dev-c...)
  2. OpenNews: В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ
  3. OpenNews: В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65663-conference
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:58, 11/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это в Америке?
     
  • 1.2, Bob (??), 22:03, 11/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пир во время чумы? Какая разработка, если даже Python блочат?
     
     
  • 2.4, Мемоним (?), 23:13, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработка альтернативы Питону? Почему бы и нет?
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:15, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если разработка для вас кончилась на блокировке Питона, то вы изначально не разработчик
     

  • 1.3, Аркагоблин (?), 22:36, 11/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО не допускаются.

    Молодцы! А то даже на сайтах про открытое ПО лезут проприетаристы и рассказывают что открытое ПО это "рабский бесплатный труд на мейнтейнера"

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:21, 11/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Скучно мне тут в этих загнивающих европах. Надо бы съездить в Переславль-Залесский.
     

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