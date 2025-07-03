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В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

03.07.2025 07:02

3-5 октября в Институте программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области состоится XXI конференция разработчиков свободного программного обеспечения (OSSDEVCONF). На мероприятии соберутся разработчики и энтузиасты СПО, чтобы обсудить новейшие достижения в области свободного ПО и перспективы его развития, наладить личные и профессиональные контакты и обменяться опытом, инициировать создание новых проектов. Формат конференции предполагает открытую встречу докладчиков и слушателей, а также личное общение. Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.

Оргкомитет принимает заявки на доклады по следующим темам:

  • Разработка свободного программного обеспечения;
  • Новейшие достижения проектов СПО;
  • Формирование сообщества разработчиков СПО;
  • Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;
  • Студенческие проекты разработки СПО;
  • Разработка свободного аппаратного обеспечения (OSHW).

Требования к докладам:

  • Доклады о проприетарном ПО не допускаются.
  • Для тем о программном обеспечении обязательна ссылка на код в открытом репозитории со свободной лицензией (ГОСТ Р 54593-2011, FSF или OSI).
  • Для открытых аппаратных систем материалы должны соответствовать определению Open Source Hardware (OSHW) Definition.

Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. Заявки принимаются: на доклады до 7 сентября 2025 года; на участие слушателем с трансфером из Москвы - до 29 сентября 2025 года, без трансфера - до 1 октября.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется бесплатный трансфер из Москвы и обратно. Проживание выступающих оплачивается организаторами для одного докладчика на доклад. Компенсация проезда докладчиков по территории РФ возможна по дополнительному согласованию с оргкомитетом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: В феврале в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"
  3. OpenNews: В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63512-ossdevconf
Ключевые слова: ossdevconf
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  • 4, Аноним (4), 08:06, 03/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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