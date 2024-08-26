В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

4-6 октября в Институте программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области состоится юбилейная двадцатая конференция разработчиков свободного программного обеспечения, так же известная как OSSDEVCONF. На мероприятии соберутся разработчики и энтузиасты СПО, чтобы обсудить новейшие достижения в области свободного ПО и перспективы его развития, наладить личные и профессиональные контакты и обменяться опытом, инициировать создание новых проектов. Формат конференции предполагает открытую встречу докладчиков и слушателей, а также личное общение.

Принимаются доклады по следующим темам:

Разработка свободного программного обеспечения

Новейшие достижения проектов СПО

Формирование сообщества разработчиков СПО

Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО

Студенческие проекты разработки СПО

Работы должны освещать тематику свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО не допускаются. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Заявки принимаются: на доклады до 8 сентября 2024 года; на участие слушателем до 2 октября 2024 года.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также в дни конференции от гостиницы «Переславль» до места проведения: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).

Будет доступна прямая трансляция. С видеозаписями докладов и презентаций прошлых лет можно ознакомиться на странице конференции, там же доступны сборники тезисов. Кроме того, видео докладов традиционно доступны на 0x1.tv и там же можно ознакомиться с презентациями докладов.



