The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

26.08.2024 06:36

4-6 октября в Институте программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области состоится юбилейная двадцатая конференция разработчиков свободного программного обеспечения, так же известная как OSSDEVCONF. На мероприятии соберутся разработчики и энтузиасты СПО, чтобы обсудить новейшие достижения в области свободного ПО и перспективы его развития, наладить личные и профессиональные контакты и обменяться опытом, инициировать создание новых проектов. Формат конференции предполагает открытую встречу докладчиков и слушателей, а также личное общение.

Принимаются доклады по следующим темам:

  • Разработка свободного программного обеспечения
  • Новейшие достижения проектов СПО
  • Формирование сообщества разработчиков СПО
  • Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО
  • Студенческие проекты разработки СПО

Работы должны освещать тематику свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО не допускаются. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Заявки принимаются: на доклады до 8 сентября 2024 года; на участие слушателем до 2 октября 2024 года.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также в дни конференции от гостиницы «Переславль» до места проведения: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).

Будет доступна прямая трансляция. С видеозаписями докладов и презентаций прошлых лет можно ознакомиться на странице конференции, там же доступны сборники тезисов. Кроме того, видео докладов традиционно доступны на 0x1.tv и там же можно ознакомиться с презентациями докладов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/20dev-c...)
  2. OpenNews: В июне в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61764-ossdevconf
Ключевые слова: ossdevconf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 07:19, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > там же доступны сборники тезисов

    Недоступны: на Альте ошибка 404, в eLibrary только после регистрации (еще не факт - возможно, от учреждения, в любом случае - слишком сложно).

     
     
  • 2.19, trdm (ok), 09:59, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто замануха для волонтеров.
    На западе создаются консорциумы заинтересованных сторон в лице корпораций, которым нужна та или иная разработка и они объединено финансируют проекты.
    А тут просто консолидируют энтузиастов, собирают данные.
    Для стрижки?
     

  • 1.6, Аноним (6), 07:56, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Андрей (??), 08:23, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Здание института напоминает какие-то бараки. Разруха и убогость.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 09:13, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хрен с ним со зданием, здание им вероятно при совке строили, у которого был закос в отказ от "излишеств" в т.ч. архитектурных. Здание какое есть, такое есть, но они даже сайт не могут сверстать. Отказ от https, при желании, можно списать на какую-то там принципиальную позицию, но всё остальное выглядит так, будто студент за зачёт за пару часов что-то такое слепил. Оно может и норм выглядело на экране у препода (может тот со смартфона смотрел?), но на моём широком экране оно выглядит ужасно.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:46, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (-), 09:48, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное встречи, общение, найдёте настоящих друзей.
     
     
  • 3.17, Ivan_83 (ok), 09:51, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшно представить какие там "друзья" могут завестись :)
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:35, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А выступит ли Эдуард Шишкин со своей не имеющей аналогов файловой системой ШишкинФС?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 09:44, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он, вроде отошёл от разработки фаловой системы Рейзера. Сейчас он занимается математикой, как абстрактной наукой.
     

  • 1.12, Аноним (-), 09:42, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос? У вас аббревиатера "СПО" как расшифровывается? Свободное программное обеспечение, или Специальное программное обеспечение?

    Смотрю документацию Astra Linux, а там слово "СПО" обозначает "Специальное Программное Обеспечение".

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:54, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суверенное программное обеспечение.
     

  • 1.15, Аноним (-), 09:46, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру