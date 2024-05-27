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В июне в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

27.05.2024 20:44

В Переславле-Залесском состоится XIX конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе" (OSEDUCONF-2024), которая пройдёт 28 - 30 июня 2024 года в Институте программных систем РАН. В конференции примут участие представители образовательного сообщества, использующие или создающие свободное ПО в учебном или научном процессе. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области.

Принимаются доклады по следующим темам:

  • Использование свободного ПО в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание.
  • Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного обеспечения.
  • Внедрение СПО в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения.
  • Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного обеспечения в высшей школе.
  • Студенческие проекты разработки СПО.

Доклады принимаются только по тематике свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Доклады по вопросам свободного ПО приветствуются для всех форм образования: не только ВУЗы, но и среднее профессиональное образование, школы, курсы, кружки, группы по подготовке специалистов. Для докладов о студенческих проектах настоятельно рекомендуется, чтоб доклад делали студенты, а не их научные руководители.

Заявки на доклады принимаются до 31 мая (тезисы можно подать до 6 июня), заявки на участие слушателем до 26 июня. Требования к оформлению заявок и тезисов содержатся на странице конференции. Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, докладчикам оплачивается проживание в отеле, всем участникам предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы «Переславль» до места проведения конференции: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/19edu-c...)
  2. OpenNews: В январе в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"
  3. OpenNews: В январе состоится конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе"
  4. OpenNews: Конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе"
  5. OpenNews: В Переславле-Залесском состоится конференция по использованию СПО в высшей школе
  6. OpenNews: Четвертая конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе"
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61252-conference
Ключевые слова: conference
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (-), 21:46, 27/05/2024 [ответить]  
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    Я не понял бесплатное трёхразовое питание предусмотрено? Пацанам стол поставите? Я бы каждому гостю дал пиццу.
     
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