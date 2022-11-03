В январе в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

27-29 января 2023 года в Переславле-Залесском пройдёт XVIII конференция "СПО в высшей школе", также известная как OSEDUCONF. В мероприятии примут участие представители образовательного сообщества из России и других стран. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области.

Принимаются доклады по следующим темам:

Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного обеспечения.

Взаимодействие высшей и средней школы при внедрении СПО в общеобразовательные учреждения.

Инфраструктурные решения образовательных организаций на основе СПО.

Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного обеспечения в высшей школе.

Студенческие проекты разработки СПО.

Доклады принимаются только по тематике Свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Заявки на доклады принимаются до 25 декабря, заявки на участие слушателем до 23 января. Требования к оформлению заявок и тезисов содержатся на странице конференции.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы "Переславль" до места проведения конференции: г. Переславль-Залесский, ул. Петра Первого, д. 4А (с. Веськово, Институт программных систем РАН).



