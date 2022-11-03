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В январе в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

03.11.2022 21:30

27-29 января 2023 года в Переславле-Залесском пройдёт XVIII конференция "СПО в высшей школе", также известная как OSEDUCONF. В мероприятии примут участие представители образовательного сообщества из России и других стран. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области.

Принимаются доклады по следующим темам:

  • Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного обеспечения.
  • Взаимодействие высшей и средней школы при внедрении СПО в общеобразовательные учреждения.
  • Инфраструктурные решения образовательных организаций на основе СПО.
  • Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного обеспечения в высшей школе.
  • Студенческие проекты разработки СПО.

Доклады принимаются только по тематике Свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Заявки на доклады принимаются до 25 декабря, заявки на участие слушателем до 23 января. Требования к оформлению заявок и тезисов содержатся на странице конференции.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы "Переславль" до места проведения конференции: г. Переславль-Залесский, ул. Петра Первого, д. 4А (с. Веськово, Институт программных систем РАН).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/confere...)
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58042-conference
Ключевые слова: conference
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  • 1.1, ip1982 (ok), 22:09, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В январе в Переславле-Залесском состоится конференция СПО в высшей школе

    С такими заголовками — только в начальную школу.

     
  • 1.2, ip1982 (ok), 22:10, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего особенного в СПО нет. Это просто разработка программного обеспечения.

    https://disk.yandex.ru/i/6HZyHuNrDQEnKw

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:40, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну дык надо попилить на конференции, заодно лобстеров поесть
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:46, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чёй-то у вас так подгорело? Купоны не дают стичь? Особенного в СПО есть то что скрывается под буквой "С". А если вам свобода претит, значит вы либо не понимаете что вы раб, либо сознательно хотите им быть, либо хотите елать рабами других. В последних двух случаях вам действительно стоит от таких конференций да и от опеннета держать подальше. В первом - просвещайтесь.
     
  • 2.5, аноним2 (?), 22:47, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же общественное отношение расположенное в правовом поле? Хотя у нас часто на это кладут болт.
     

  • 1.6, Аноним (4), 22:49, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Доклады принимаются только по тематике Свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены.

    Хотя к альтам у меня отношение пренебрежительное а где-то и презрительное, вот за это правило им большой респект. Видел в записи как на летней конфе заткнули товарищей начавших балаболить о проприетарщине и прям прослезился. Действительно, закрытое, коммерческое и проприетарное ПО в образование нельзя пускать ни под каким видом.

     
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