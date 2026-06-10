Первый выпуск операционной системы GentleOS с ретро GUI для винтажных ПК

Опубликован первый выпуск GentleOS, операционной системы для старых 32-разрядных ПК и ноутбуков. Проект развивается энтузиастом в качестве хобби и нацелен на предоставление простой платформы для любителей ретро-техники с классическим графическим интерфейсом. Поддерживается работа на компьютерах с CPU i386, 4 МБ ОЗУ и видеокартой VGA с разрешением 640x480. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска сформирован дисковый образ размером 8 МБ, и образ для записи на дискету размером 1.4 МБ.

ОС построена на базе монолитной архитектуры и конфигурируется на этапе сборки. Доступны драйверы для видеокарт VGA/SVGA, клавиатуры, мыши (подключение через PS/2 и последовательный порт) и встроенного громкоговорителя. Функциональность GentleOS отмечена как завершённая - из планов на будущее отмечается только создание дополнительных приложений, проведение оптимизации и исправлением ошибок. Возможен запуск как в QEMU, так и на реальном оборудовании.

Из приложений доступны калькулятор, календарь, часы, генератор звука, простейший графический редактор и несколько игр, таких как змейка, mahjong, минёр и тетрис.

Отдельно развивается вариант GentleOS/16, поддерживающий работу на 16-разрядных системах с CPU Intel 80186. Сборка данного варианта сформирована для запуска с дискет, размером 720 Кб и 1.4 Мб. Поддерживается работа на ПК с 192 КБ ОЗУ и графическим адаптером CGA (320x200x4).