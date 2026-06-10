Первый выпуск операционной системы GentleOS с ретро GUI для винтажных ПК

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|1.3, Аноним (3), 13:08, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ээээ, работа конечно проделана большая, но зачем?
Для винтажного железа есть винтажные ОС тех времен.
Это как запихать современный движок в ретро-машину.
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|2.6, А ноним (?), 13:14, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А чо плохого-то? Современный мощный и экономичный движок например в ГАЗ-21 не помешает фанату ГАЗ-21.
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|3.11, Аноним (11), 13:35, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чо плохого-то?
А я где-то написал "плохо"?
Скорее выразил недоумение.
> Современный мощный и экономичный движок например в ГАЗ-21 не помешает фанату ГАЗ-21.
Так пойти дальше и на тележку условного ваза приварить корпус от ГАЗ-21
Поставить внутрь кондишку, планшет с тачкрином и музыку.
Но что отстанется от самого ГАЗа?)
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|2.37, Аноним (37), 15:28, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>работа конечно проделана большая, но зачем?
>Проект развивается энтузиастом в качестве хобби
Чукча не читатель, чукча писатель.
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|1.7, Аркагоблин (?), 13:21, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для запуска сформирован дисковый образ размером 8 МБ, и образ для записи на дискету размером 1.4 МБ.
Так мало? Даже 1 фото со смартфона весит больше.
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|2.50, Жироватт (ok), 16:17, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Раньше, давным-давно, во времена древней развитой цивилизации, когда ещё ходили по планете среди людей полубоги-программисты, а в качестве транспорта использовался Мамонт-2106, тогда близкие к этим полубогам люди-ремесленники могли запихнуть полностью полноценную ос и на флопик, и даже в 1.44 мегабайт...
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|1.9, Аноним (9), 13:32, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>с ретро GUI
>для старых 32-разрядных ПК и ноутбуков
Я вот тоже давно хочу такое же с ретро GUI, но 64-разрядном. Где взять подобную годноту?
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|1.15, Андрей (??), 14:09, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Странно но по коду, это вообще не ОС общего пользования.
18 "приложений" вида: about.c, calendar.c, fonts.c, klondike.c, ...
и 308К кода, как это отображать. Всё.
То есть, эта "ОС" ТРЕБУЕТ написание полностью своего ПО по своему "SDK".
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|2.17, eugener (ok), 14:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 18 "приложений" вида: about.c, calendar.c, fonts.c, klondike.c, ...
> wm.c: WINDOWS_COUNT_MAX = 10
Чисто демка.
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|1.21, Аноним (-), 14:19, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а в чём смысл на текущем стеке писать что-то для железа тех времён?
если хочется понекрофить проги/игры тех времён - можно старые ос использовать, нативно, что называется
больше похоже на: смотрите как работает этот мамонт - сейчас, смотрите, я запускаю модерн/каррент программинг/слоп и мы проходим дальше по музею - перед отъездом мы вернёмся к экспонату и убедимся, что всё ещё находимся на том же витке развития
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|2.51, Жироватт (ok), 16:20, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дать новую жизнь устройству, собранному до полного введения ко(р/пр)оэкономики в работу, когда ещё могли не закладывать в продукт запланированное устаревание так явно и так нагло?
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|3.56, Аноним (56), 17:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> собранному до полного введения ко(р/пр)оэкономики в работу,
Ох уж эти сказочники.
ИТшка начиналась с программно аппаратных комплексов.
К ним и вернется.
> когда ещё могли не закладывать в продукт запланированное устаревание так явно и так нагло?
Шиза косила ряды путьриотов.
Хотя судя по тому как тебя порвало в теме про сертификаты, не удивительно
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|2.48, Аноним (48), 16:04, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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колибря на пентиум и 12 мб озу
не колибря она вовсе, а жираная ворона
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