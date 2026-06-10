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Первый выпуск операционной системы GentleOS с ретро GUI для винтажных ПК

10.06.2026 12:58 (MSK)

Опубликован первый выпуск GentleOS, операционной системы для старых 32-разрядных ПК и ноутбуков. Проект развивается энтузиастом в качестве хобби и нацелен на предоставление простой платформы для любителей ретро-техники с классическим графическим интерфейсом. Поддерживается работа на компьютерах с CPU i386, 4 МБ ОЗУ и видеокартой VGA с разрешением 640x480. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска сформирован дисковый образ размером 8 МБ, и образ для записи на дискету размером 1.4 МБ.

ОС построена на базе монолитной архитектуры и конфигурируется на этапе сборки. Доступны драйверы для видеокарт VGA/SVGA, клавиатуры, мыши (подключение через PS/2 и последовательный порт) и встроенного громкоговорителя. Функциональность GentleOS отмечена как завершённая - из планов на будущее отмечается только создание дополнительных приложений, проведение оптимизации и исправлением ошибок. Возможен запуск как в QEMU, так и на реальном оборудовании.

Из приложений доступны калькулятор, календарь, часы, генератор звука, простейший графический редактор и несколько игр, таких как змейка, mahjong, минёр и тетрис.

Отдельно развивается вариант GentleOS/16, поддерживающий работу на 16-разрядных системах с CPU Intel 80186. Сборка данного варианта сформирована для запуска с дискет, размером 720 Кб и 1.4 Мб. Поддерживается работа на ПК с 192 КБ ОЗУ и графическим адаптером CGA (320x200x4).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/luke8086/ge...)
  2. OpenNews: Обновление операционной системы MenuetOS 1.57.70, написанной на ассемблере
  3. OpenNews: Выход написанной на ассемблере свободной ОС KolibriN9
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Floppinux, укладывающийся в размер флоппи-диска
  5. OpenNews: Выпуск BK 3.11.2101.8545, эмулятора компьютеров БК-0010 и БК-0011
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты графического окружения PC/GEOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65659-gentleos
Ключевые слова: gentleos
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, aname (ok), 13:06, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Т.е. это не очередной перепил Линуха, а новая ОС?

    Неожыданно

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:08, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ээээ, работа конечно проделана большая, но зачем?
    Для винтажного железа есть винтажные ОС тех времен.

    Это как запихать современный движок в ретро-машину.

     
     
  • 2.6, А ноним (?), 13:14, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А чо плохого-то? Современный мощный и экономичный движок например в ГАЗ-21 не помешает фанату ГАЗ-21.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:35, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чо плохого-то?

    А я где-то написал "плохо"?
    Скорее выразил недоумение.

    > Современный мощный и экономичный движок например в ГАЗ-21 не помешает фанату ГАЗ-21.

    Так пойти дальше и на тележку условного ваза приварить корпус от ГАЗ-21
    Поставить внутрь кондишку, планшет с тачкрином и музыку.
    Но что отстанется от самого ГАЗа?)

     
     
  • 4.14, А ноним (?), 13:48, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так пойти дальше и на тележку условного ваза приварить корпус от ГАЗ-21

    https://cdn1.mygazeta.com/i/2010/05/Porsche-Cayenne-Volga-GAZ-21_01.jpg вот это

     
  • 3.49, kk (??), 16:13, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:28, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >работа конечно проделана большая, но зачем?
    >Проект развивается энтузиастом в качестве хобби

    Чукча не читатель, чукча писатель.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:09, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Автор молодец, не трещит языком а делает полезное.
     
     
  • 2.47, q (ok), 16:01, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     

  • 1.7, Аркагоблин (?), 13:21, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для запуска сформирован дисковый образ размером 8 МБ, и образ для записи на дискету размером 1.4 МБ.

    Так мало? Даже 1 фото со смартфона весит больше.

     
     
  • 2.50, Жироватт (ok), 16:17, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Раньше, давным-давно, во времена древней развитой цивилизации, когда ещё ходили по планете среди людей полубоги-программисты, а в качестве транспорта использовался Мамонт-2106, тогда близкие к этим полубогам люди-ремесленники могли запихнуть полностью полноценную ос и на флопик, и даже в 1.44 мегабайт...
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:32, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >с ретро GUI
    >для старых 32-разрядных ПК и ноутбуков

    Я вот тоже давно хочу такое же с ретро GUI, но 64-разрядном. Где взять подобную годноту?

     
  • 1.13, Васян Люмпенович (?), 13:42, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот только ретро ПК часто идут вместе с ретро геймингом, а это всё связано с дос.
     
  • 1.15, Андрей (??), 14:09, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно но по коду, это вообще не ОС общего пользования.
    18 "приложений" вида: about.c, calendar.c, fonts.c, klondike.c, ...
    и 308К кода, как это отображать. Всё.
    То есть, эта "ОС" ТРЕБУЕТ написание полностью своего ПО по своему "SDK".
     
     
  • 2.17, eugener (ok), 14:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 18 "приложений" вида: about.c, calendar.c, fonts.c, klondike.c, ...
    > wm.c: WINDOWS_COUNT_MAX = 10

    Чисто демка.

     

  • 1.21, Аноним (-), 14:19, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а в чём смысл на текущем стеке писать что-то для железа тех времён?

    если хочется понекрофить проги/игры тех времён - можно старые ос использовать, нативно, что называется

    больше похоже на: смотрите как работает этот мамонт - сейчас, смотрите, я запускаю модерн/каррент программинг/слоп и мы проходим дальше по музею - перед отъездом мы вернёмся к экспонату и убедимся, что всё ещё находимся на том же витке развития

     
     
  • 2.51, Жироватт (ok), 16:20, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дать новую жизнь устройству, собранному до полного введения ко(р/пр)оэкономики в работу, когда ещё могли не закладывать в продукт запланированное устаревание так явно и так нагло?
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 17:48, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поиграть в «клондайк»? Ну так себе жизнь.
     
  • 3.56, Аноним (56), 17:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > собранному до полного введения ко(р/пр)оэкономики в работу,

    Ох уж эти сказочники.
    ИТшка начиналась с программно аппаратных комплексов.
    К ним и вернется.

    > когда ещё могли не закладывать в продукт запланированное устаревание так явно и так нагло?

    Шиза косила ряды путьриотов.
    Хотя судя по тому как тебя порвало в теме про сертификаты, не удивительно

     

  • 1.32, Анон1110м (?), 14:48, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как в Delphi сделать ListView, но с древовидной структурок как в TreeView?
     

  • 1.34, Аноним (34), 15:14, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это игрушка. Гораздо интереснее Колибри ОС и Menuet OS.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:04, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    колибря на пентиум и 12 мб озу
    не колибря она вовсе, а жираная ворона
     

  • 1.38, одвто7 (?), 15:33, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где же купить новый винтажный ПК, чтобы поставить на него винтажную ОС?
     

  • 1.54, Аноним (54), 17:36, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 4 МБ ОЗУ

    ОС для будильников и калькуляторов?

     

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