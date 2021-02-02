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Выпуск BK 3.11.2101.8545, эмулятора компьютеров БК-0010 и БК-0011

02.02.2021 18:06

Доступен новый выпуск проекта BK 3.11.2101.8545, развивающего эмулятор выпускавшихся в 80-х годах прошлого века 16-разрядных бытовых компьютеров БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М, совместимых по системе команд с компьютерами PDP-11, СМ ЭВМ и ДВК. Эмулятор написан на С++ и распространяется в исходных текстах. Общая лицензия на код явно не обозначена, но в отдельных файлах упоминается LGPL, а также заимствованы некоторые компоненты под LGPL. Работа поддерживается только на платформе Windows.

Изменения в эмуляторе:

  • Добавлена начальная поддержка эмуляции музыкального блока Менестрель.
  • Из libdspl-2.0 перенесены алгоритмы фильтрации и ресемплирования.
  • Добавлена опция для управления включением коррекцией смещения DC для эмулируемых звуковых устройств.
  • Исправлена ошибка загрузки состояния эмулятора в конфигурациях с HDD.
  • Исправлена ошибка, возникающая при загрузке состояния эмулятора с частотой дискретизации звука, отличной от текущей.
  • Изменён алгоритм панорамирования для AY.
  • В выпадающее меню дискет добавлен пункт "Открыть в BKDE".


  1. Главная ссылка к новости (http://gid.pdp-11.ru/...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 5.2
  3. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.2.0
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.75
  6. OpenNews: Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54510-emulator
Ключевые слова: emulator
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  • 1.1, Аноним (1), 21:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    О, как раз можно в инете скачать оригинальный юникс под pdp-11 и сюда попробовать поставить.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 21:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >BK 3.11.2101.8545

    Это какая-то БКшная шутка или у разработчиков просто с головой всё совсем... нехорошо?

     
     
  • 2.9, Онаним (?), 22:08, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3.11 напоминает винду
    2101 - копейку
    по 8545 на ум не пришло ничего, нагуглились только подшипники шариковые и роликовые
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 22:15, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, наверное, там шарики за ролики и закатились...


     
  • 2.20, Михрютка (ok), 23:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ, то вас просто в школе гостовским классификаторам не учили

    (нет, 3.11.2101.8545 это не гостовский классификатор)

     

  • 1.3, noPinePhoneUser (?), 21:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это что получается, эмулятор под вайном запускать?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть https://github.com/nzeemin/bkbtl-qt - там работу в Linux обещают.
     

  • 1.4, LeNiN (ok), 21:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    и всё в архиве rar, мда…
     
     
  • 2.13, rvs2016 (ok), 22:35, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и всё в архиве rar, мда…

    Ну в те времена народ ещё с упоением зачитывался документацией ещё и на arj! :-)

     
     
  • 3.26, Онаним (?), 23:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был такой.
    И lzh был, он же lha.
    А вообще надо было в .ha запаковать. Ну, квеста ради.
     
  • 2.23, Анонимленьлогиниться (?), 23:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и только под винду. При этом "Общая лицензия на код явно не обозначена", т.е. открытость вообще под сомнением (мало ли что там часть кода под LGPL? небось потому и не полноценный GPL, что было желание с остальным кодом с сомнительной лиценией слинковаться).
     
     
  • 3.29, Михрютка (ok), 00:04, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это, наверно, потому, что дядьке пофиг gpl, он пишет для своего фана и удовольствия, а не для рав столлмана?
     
  • 2.33, Аноним (-), 00:17, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  и всё в архиве rar, мда…

    Ты ожидал меньшего от "работает только на windows" и "лицензия не указана"? ORLY?

     

  • 1.5, Аноним (5), 21:52, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Общая лицензия на код явно не обозначена, но в отдельных файлах упоминается LGPL, а также заимствованы некоторые компоненты под LGPL. Работа поддерживается только на платформе Windows.

    Опять таки, узнаю отечественных разработчиков. Абсолютно свинское отношение к оформлению репозитория.

     
     
  • 2.30, Михрютка (ok), 00:08, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за несоответствие гну кодировальным стандартам еще предъяви.

    а то чо он, пишет там себе что-то, как последний поц, и мешает тебе культурно заценить его код и поконтрибьютить!

     

  • 1.6, Онаним (?), 22:00, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЗАБОЙ!
    Было у меня это овнище под рукой. Эмулятор даже смотреть не хочется - воспоминания о платформе самые пренеприятнейшие.
     
  • 1.7, смузихлёб (?), 22:04, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам — точно незачем.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:04, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну наконец-то дождались, очень хорошо что разработка идёт в столь важным направлением как эмулятор БК!😭
     
  • 1.12, nomad__ (ok), 22:28, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бэкашка - вещь, 2 года за ней в школе сидел. Первый комп, на котором я написал первую программу на Бэйсике. Ностальжи...
     
  • 1.14, rvs2016 (ok), 22:37, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочу ещё такие эмуляторы:
    Электроника МК-61 (чтоб было куда загонять программу "Посадка на Луну").
    Персональные компьютеры Корвет, Сура.
    :-)

    Только не говорите: хочешь - напиши! :-)

     
     
  • 2.16, Аноним (11), 22:40, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё есть давно.
     
  • 2.19, OpenEcho (?), 23:01, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MK-61:

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cax.pmk.ext&hl=en_US&gl=US

    + programs: https://xvadim.github.io/xbasoft/pmk/pmk.html

     
     
  • 3.21, solardiz (ok), 23:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот исходники упомянутого там проекта emu145: https://code.google.com/archive/p/emu145/ https://github.com/BigEd/emu145
    Вот фото кристаллов, по которым восстанавливали микрокод: https://code.google.com/archive/p/emu145/downloads (сделал бы кто-нибудь резервную копию этого и остальной части emu145 с Google Code, а то на GitHub пока не всё?)
    Я пробовал emu145 под Linux'ом году в 2012, работало.
     
  • 2.24, Михрютка (ok), 23:32, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ, эмулятор мк61 уже даже аппаратный есть, вместе с аппаратными эмуляторами пзу, и прочей периферии типа аппаратного эмулятора водонепроницаемого корпуса. только успевай гуглить.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:40, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БК-0010-01 это мое! :) А программы как же? Без "Клад"а  он безполезен ;)
     
  • 1.17, slepnoga (ok), 22:40, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Электроника МК-61

    загугли, написали уже
    > Корвет, Сура.

    это что, Z80?

     
  • 1.18, Сишник (?), 22:53, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В выпадающее меню дискет добавлен пункт "Открыть в BKDE".

    Ну вот теперь и БКшники могут приобщиться к нормальной DE.

     
  • 1.22, Михрютка (ok), 23:19, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>>музыкального блока Менестрель

    свят свят свят к нему такое выпускали?

    PS пошел гуглить, наткнулся на прекрасное:

    https://youtu.be/9Lxo2NIVpiQ?t=770

    как водится, смахнул с покрытой седой щетиной щеки непрошеную слезу.

     
  • 1.25, Аноним (-), 23:33, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот ещё интересное эмулятор-vs-hardware: https://habr.com/ru/post/471020/
    "О том, как найти ошибку в микропроцессоре, выпущенном тридцать пять лет назад"
     
     
  • 2.28, Онаним (?), 23:50, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Z80 эмуляция скрытых флагов и регистров тоже особо доставляла...
    Ну это когда мы ещё эмуляцией баловались, в частности её написанием и доработкой.
     
  • 2.32, Аноним (-), 00:15, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут из-за одного кекса тоже ошибку в даташите нашел, на (выпускаемый) микроконтроллер. Ошибке и самому МК более 10 лет. А всего-то undocumented попытался посканить. Оказалось что при дотошном изучении спеков баг, для начала, был еще и в спеках...
     

  • 1.31, Аноним (-), 00:13, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Общая лицензия на код явно не обозначена

    ...
    > Работа поддерживается только на платформе Windows.

    Типично для юзеров винды...

     
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