Выпуск BK 3.11.2101.8545, эмулятора компьютеров БК-0010 и БК-0011

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|1.1, Аноним (1), 21:47, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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О, как раз можно в инете скачать оригинальный юникс под pdp-11 и сюда попробовать поставить.
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|1.2, A.Stahl (ok), 21:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>BK 3.11.2101.8545
Это какая-то БКшная шутка или у разработчиков просто с головой всё совсем... нехорошо?
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|2.9, Онаним (?), 22:08, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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3.11 напоминает винду
2101 - копейку
по 8545 на ум не пришло ничего, нагуглились только подшипники шариковые и роликовые
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|2.20, Михрютка (ok), 23:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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товарищ, то вас просто в школе гостовским классификаторам не учили
(нет, 3.11.2101.8545 это не гостовский классификатор)
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|2.13, rvs2016 (ok), 22:35, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и всё в архиве rar, мда…
Ну в те времена народ ещё с упоением зачитывался документацией ещё и на arj! :-)
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|3.26, Онаним (?), 23:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был такой.
И lzh был, он же lha.
А вообще надо было в .ha запаковать. Ну, квеста ради.
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|2.23, Анонимленьлогиниться (?), 23:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... и только под винду. При этом "Общая лицензия на код явно не обозначена", т.е. открытость вообще под сомнением (мало ли что там часть кода под LGPL? небось потому и не полноценный GPL, что было желание с остальным кодом с сомнительной лиценией слинковаться).
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|3.29, Михрютка (ok), 00:04, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это, наверно, потому, что дядьке пофиг gpl, он пишет для своего фана и удовольствия, а не для рав столлмана?
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|2.33, Аноним (-), 00:17, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и всё в архиве rar, мда…
Ты ожидал меньшего от "работает только на windows" и "лицензия не указана"? ORLY?
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|1.5, Аноним (5), 21:52, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Общая лицензия на код явно не обозначена, но в отдельных файлах упоминается LGPL, а также заимствованы некоторые компоненты под LGPL. Работа поддерживается только на платформе Windows.
Опять таки, узнаю отечественных разработчиков. Абсолютно свинское отношение к оформлению репозитория.
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|2.30, Михрютка (ok), 00:08, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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за несоответствие гну кодировальным стандартам еще предъяви.
а то чо он, пишет там себе что-то, как последний поц, и мешает тебе культурно заценить его код и поконтрибьютить!
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|1.6, Онаним (?), 22:00, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ЗАБОЙ!
Было у меня это овнище под рукой. Эмулятор даже смотреть не хочется - воспоминания о платформе самые пренеприятнейшие.
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|1.8, Аноним (8), 22:04, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну наконец-то дождались, очень хорошо что разработка идёт в столь важным направлением как эмулятор БК!😭
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|1.12, nomad__ (ok), 22:28, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бэкашка - вещь, 2 года за ней в школе сидел. Первый комп, на котором я написал первую программу на Бэйсике. Ностальжи...
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|1.14, rvs2016 (ok), 22:37, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хочу ещё такие эмуляторы:
Электроника МК-61 (чтоб было куда загонять программу "Посадка на Луну").
Персональные компьютеры Корвет, Сура.
:-)
Только не говорите: хочешь - напиши! :-)
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|2.24, Михрютка (ok), 23:32, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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товарищ, эмулятор мк61 уже даже аппаратный есть, вместе с аппаратными эмуляторами пзу, и прочей периферии типа аппаратного эмулятора водонепроницаемого корпуса. только успевай гуглить.
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|1.18, Сишник (?), 22:53, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В выпадающее меню дискет добавлен пункт "Открыть в BKDE".
Ну вот теперь и БКшники могут приобщиться к нормальной DE.
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|2.28, Онаним (?), 23:50, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Z80 эмуляция скрытых флагов и регистров тоже особо доставляла...
Ну это когда мы ещё эмуляцией баловались, в частности её написанием и доработкой.
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|2.32, Аноним (-), 00:15, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут из-за одного кекса тоже ошибку в даташите нашел, на (выпускаемый) микроконтроллер. Ошибке и самому МК более 10 лет. А всего-то undocumented попытался посканить. Оказалось что при дотошном изучении спеков баг, для начала, был еще и в спеках...
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|1.31, Аноним (-), 00:13, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Общая лицензия на код явно не обозначена
...
> Работа поддерживается только на платформе Windows.
Типично для юзеров винды...
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