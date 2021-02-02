Выпуск BK 3.11.2101.8545, эмулятора компьютеров БК-0010 и БК-0011

2.13 , rvs2016 ( ok ), 22:35, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > и всё в архиве rar, мда… Ну в те времена народ ещё с упоением зачитывался документацией ещё и на arj! :-)

3.26 , Онаним ( ? ), 23:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был такой.

И lzh был, он же lha.

А вообще надо было в .ha запаковать. Ну, квеста ради.

2.23 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 23:20, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ... и только под винду. При этом "Общая лицензия на код явно не обозначена", т.е. открытость вообще под сомнением (мало ли что там часть кода под LGPL? небось потому и не полноценный GPL, что было желание с остальным кодом с сомнительной лиценией слинковаться).

3.29 , Михрютка ( ok ), 00:04, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это, наверно, потому, что дядьке пофиг gpl, он пишет для своего фана и удовольствия, а не для рав столлмана?

2.33 , Аноним ( - ), 00:17, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и всё в архиве rar, мда… Ты ожидал меньшего от "работает только на windows" и "лицензия не указана"? ORLY?

