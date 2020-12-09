Выпуск эмулятора QEMU 5.2

|
|
|
|
|
|3.7, And (??), 12:17, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На что ж ты время потерял и отстал. Под никсами работает надёжнее и быстрее.
|
|3.12, Аноним (-), 12:37, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А он там вообще ускорение умеет? В линухе то с kvm он быстрый как понос.
|
|3.19, Аноним (19), 14:20, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И я не жду, если с пылу - с жару надо, собираю ручками из исходников.
P.S. И при этом не мучаюсь с отключением телеметрии.
|
|1.2, Минона (ok), 11:49, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к нативной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.
в Xen в PVH mode QEMU вообще не нужен.
|
|1.4, Аноним (-), 11:59, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А с какой опцией собирать чтоб юзер-статика была ? Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|2.8, Тов Майор (?), 12:25, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вы нездоровй интерес к эльбрусу заинтересовал тоыврища майора.
Подскажите пожалуйста ваш адрес, что бы наша бригада программистов смогла
подъехать к вам и обсудить проблебы эмуляции Эльбруса.
|
|1.9, ryoken (ok), 12:31, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>> близка к нативной системе
Напишите более русским языком: "аппаратной системе".
|
|1.17, uis (ok), 13:08, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Изменена система сборки, для компиляции QEMU теперь требуется установка инструментария ninja.
Зочем? Пусть уже Kconfig допилят
|