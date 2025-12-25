Уязвимости в PostgreSQL, позволяющие выполнить код на сервере через отправку SQL-запросов

28.05.2026 14:34 (MSK)

11 уязвимостей в СУБД PostgreSQL, наиболее опасная из которых (CVE-2026-6637) может привести к выполнению кода на уровне операционной системы с правами серверного процесса PostgreSQL при выполнении специально оформленных SQL-запросов (атакующий должен иметь непривилегированный доступ к СУБД). Другая опасная уязвимость (CVE-2026-6475) позволяет перезаписать файлы на сервере (например, /var/lib/postgres/.bashrc) через манипуляции с символическими ссылками при выполнении операций с pg_basebackup и pg_rewind. Проблемы устранены в выпусках PostgreSQL 18.4, 17.10, 16.14, 15.18 и 14.23. Также модно отметить публикацию рабочего эксплоита для ранее выявленной уязвимости (CVE-2026-2005) в расширении pgcrypto.

