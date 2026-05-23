Релиз StartWine-Launcher 422, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

|
Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 422, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.
Основные изменения:
- Обновлён список версий Wine.
- Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
- Исправлен скрипт установки.
- Добавлен Steam (нативный), работающий в контейнере, и значок запуска Steam-SW.