Релиз StartWine-Launcher 422, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

23.05.2026 06:47 (MSK)

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 422, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

Основные изменения:

  • Обновлён список версий Wine.
  • Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
  • Исправлен скрипт установки.
  • Добавлен Steam (нативный), работающий в контейнере, и значок запуска Steam-SW.


Автор новости: Бредущий
Обсуждение (3) RSS
  • 1, dullish (ok), 09:27, 23/05/2026 [ответить]  
    		
    Пару раз пробовал на него перейти из-за иррациональной любви к appimage, но каждый раз сдавался под натиском багов. Надо будет ещё разок рискнуть.
     
  • 2, Аноним (2), 10:07, 23/05/2026 [ответить]  
    		
    объясните пожалуйста, зачем эти лаунчеры нужны, если нативный Steam в связке с Proton GE запускает всё, да еще с нормальной поддержкой геймпада?
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:32, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Удобннее запустить мангохуд,автообновление GE,ну или просто для тех у кого нет стима.
     
