Релиз StartWine-Launcher 422, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

1, dullish ( ok ), 09:27, 23/05/2026 [ответить] + / – Пару раз пробовал на него перейти из-за иррациональной любви к appimage, но каждый раз сдавался под натиском багов. Надо будет ещё разок рискнуть.

2, Аноним ( 2 ), 10:07, 23/05/2026 [ответить] + / – объясните пожалуйста, зачем эти лаунчеры нужны, если нативный Steam в связке с Proton GE запускает всё, да еще с нормальной поддержкой геймпада?

3, Аноним ( 3 ), 10:32, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удобннее запустить мангохуд,автообновление GE,ну или просто для тех у кого нет стима.

