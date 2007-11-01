Создан виртуальный музей операционных систем

20.05.2026 13:10 (MSK)

Представлен проект по созданию виртуального музея операционных систем, в котором собрана коллекция из более 570 операционных систем. Музей оформлен в виде образа виртуальной машины с Linux, подборкой эмуляторов и встроенным графическим интерфейсом для навигации по имеющейся коллекции. Пользователю предоставлена возможность ознакомления с каждой операционной системой вживую, путём её запуска в эмуляторе. Музей основан на коллекции эмуляторов, собиравшейся автором проекта с 2003 года.

Для загрузки доступны две версии: полная (121 ГБ zip), включающая всю коллекцию из примерно 1700 виртуальных машин, охватывающих более 250 платформ и 570 ОС, и урезанная (14G), содержащая только Linux-систему, инсталлятор, набор эмуляторов и графическое приложение для динамической загрузкой выбранных системных образов операционных систем . Поддерживается загрузка виртуальной машины в QEMU, VirtualBox и UTM.

Все элементы коллекции преднастроены и готовы к ознакомительному запуску. Поддерживается откат окружений с тестируемыми ОС к исходному состоянию для восстановления работы в случае повреждения системы в ходе экспериментов. Графическое приложение, скрипты и метаданные распространяются под лицензией CC-BY-NC-SA, допускающей использование в некоммерческих целях.

Самый ранний экземпляр коллекции датирован 1948 годом (компьютер Manchester Baby). Для тестирования также доступны:

  • Scheme A - первая ОС, выпущенная в 1951 году.
  • IBM IBSYS, 1410 OS и 1410 POS, первые ОС от IBM, созданные с 1960 по 1971 год.
  • B5000 MCP - первая ОС на высокоуровневом языке.
  • CTSS - первая многопользовательская ОС (1961-72).
  • Multics - первая ОС с иерархической файловой системой (1964), предок Unix.
  • Различные ранние версии Unix (PDP-7 Unix "V0", PDP-11 Unix V1).
  • ОС для мэйнфреймов.
  • Xerox Alto OS и Smalltalk (1976-81) - первая ОС для рабочих станций и первый оконный графический интерфейс.
  • Xerox ViewPoint/GlobalView - первый графический интерфейс с концепцией рабочего стола.
  • Visi On (1983) - первый GUI для ПК.
  • Разные редакции CP/M и DOS.
  • Apple Lisa OS (1983-84) - первая графическая ОС от Apple, плюс разные ранние версии Mac OS и NeXTStep.
  • Пререлизы старых ОС Windows.
  • EPOC, Palm OS - ОС для первых карманных ПК.
  • Linux-дистрибутивы 1990-х и 2000-х годов.
  • Ранние версии Android (2007-11).
  • Операционные системы, развиваемые энтузиастами.




  1. Главная ссылка к новости (https://andreww591.blogspot.co...)
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:25, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    NetWare даже в музее не нужна
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:33, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    какой музей , ее еще до сих пор крутят =)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:35, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственная система, которая упала из-за проблемы 2000 года. Однозначно в музей.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 16:25, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные экспонаты... Не увидел там Debian 13.
     
  • 2.6, Anonymouse (?), 13:34, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ей дум уже научились запускать?
    Нет? - не нужное.

    (хорошая была система)

     
  • 2.11, Аноним (7), 13:45, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легендарная система. Ходили слухи, что русскую версию 3.12 переводили на русский, не имея исходников (шестнадцатиричным редактором). Может, правда, может - нет.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:15, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как будто это какая-то великая магия и требует недостижимой квалификации. Так половину игрушек времен доса переписывали, эти студенты занимались не умеющие даже на паскале писать.
     
     
  • 4.20, Horo45 (?), 15:03, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как раз магия. Английские слова короче в три раза. Попробуй в тексте слово "car" а тебе нужно поставить слово "машина" не нарушая смещения данных, то начинаешь чесать репу
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 16:05, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фаргус в своё время не заморачивался. "Curse" -> "Облом"
     
  • 2.19, Соль земли2 (?), 14:33, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нам всем кажется, что не нужна NetWare или ещё какая-то малоизвестная ОСь. На самом деле единственная ОСь, которой лучше бы никогда не существовало - венда. Тогда не было бы всех страданий, которые она принесла своей намеренной запутанностью и закрытостью. Передавай привет чертям в аду, Билли.
     

  • 1.2, Sm0ke85 (ok), 13:28, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень прикольно, особенно было бы круто, если бы можно было бы съэмулировать Производительность машинки, предназначенной для каждой ОС из коллекции (Я так понимаю с этим могут быть проблемы некоторые)
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:32, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть что-то подобное эмуляции sparc-процессоров с солярисом? Не любопытства ради, а переноса легаси для.
     
     
  • 2.8, Stanislavvv (ok), 13:37, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.qemu.org/Documentation/Platforms/SPARC не подойдёт?
    Вроде давно уже есть.
     

  • 1.9, Я (??), 13:41, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, для той же OS/360 эмулируется только консоль? А всякие 00C/00E?
     
     
  • 2.17, похнапоха (?), 14:23, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоритически, должна находиться в разделе ОС для мейнфреймов, - глянь там.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:41, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    наконец что-то годное
     
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 13:54, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только для чего годное?
     
     
  • 3.13, Мемоним (?), 14:04, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для музея. Написано же.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:07, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://infinitemac.org/
    Вот тут можно покрутить старые макоси от System 1.0 вплоть до 10.4 Tiger прямо в браузере
     
  • 1.18, тов. Булочкин (?), 14:29, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    я до сих пор активно юзаю DOS - играю в DOS игры на AWE64
     
  • 1.21, Грустный (?), 15:06, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в котором собрана коллекция из более 570 операционных систем

    Вот куда столько ОС наклепали?🥵

    Сосредоточились бы на 7 ОС, они бы и сейчас пользовались спросом.

     
     
  • 2.23, Мимо проходил (?), 15:31, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    570 штук начиная с 1951 года, т.е. за 75 лет. Так себе достижение 🤣
     

  • 1.22, enep (ok), 15:27, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, прошайте мои глаза.
     
  • 1.25, Аноним (25), 16:06, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое интересное может быть в закрытых фондах музея. Раскопали такие ред-кости, чудо какое-то.
     

