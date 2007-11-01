Создан виртуальный музей операционных систем

Представлен проект по созданию виртуального музея операционных систем, в котором собрана коллекция из более 570 операционных систем. Музей оформлен в виде образа виртуальной машины с Linux, подборкой эмуляторов и встроенным графическим интерфейсом для навигации по имеющейся коллекции. Пользователю предоставлена возможность ознакомления с каждой операционной системой вживую, путём её запуска в эмуляторе. Музей основан на коллекции эмуляторов, собиравшейся автором проекта с 2003 года. Для загрузки доступны две версии: полная (121 ГБ zip), включающая всю коллекцию из примерно 1700 виртуальных машин, охватывающих более 250 платформ и 570 ОС, и урезанная (14G), содержащая только Linux-систему, инсталлятор, набор эмуляторов и графическое приложение для динамической загрузкой выбранных системных образов операционных систем . Поддерживается загрузка виртуальной машины в QEMU, VirtualBox и UTM. Все элементы коллекции преднастроены и готовы к ознакомительному запуску. Поддерживается откат окружений с тестируемыми ОС к исходному состоянию для восстановления работы в случае повреждения системы в ходе экспериментов. Графическое приложение, скрипты и метаданные распространяются под лицензией CC-BY-NC-SA, допускающей использование в некоммерческих целях. Самый ранний экземпляр коллекции датирован 1948 годом (компьютер Manchester Baby). Для тестирования также доступны: Scheme A - первая ОС, выпущенная в 1951 году.

IBM IBSYS, 1410 OS и 1410 POS, первые ОС от IBM, созданные с 1960 по 1971 год.

B5000 MCP - первая ОС на высокоуровневом языке.

CTSS - первая многопользовательская ОС (1961-72).

Multics - первая ОС с иерархической файловой системой (1964), предок Unix.

Различные ранние версии Unix (PDP-7 Unix "V0", PDP-11 Unix V1).

ОС для мэйнфреймов.

Xerox Alto OS и Smalltalk (1976-81) - первая ОС для рабочих станций и первый оконный графический интерфейс.

Xerox ViewPoint/GlobalView - первый графический интерфейс с концепцией рабочего стола.

Visi On (1983) - первый GUI для ПК.

Разные редакции CP/M и DOS.

Apple Lisa OS (1983-84) - первая графическая ОС от Apple, плюс разные ранние версии Mac OS и NeXTStep.

Пререлизы старых ОС Windows.

EPOC, Palm OS - ОС для первых карманных ПК.

Linux-дистрибутивы 1990-х и 2000-х годов.

Ранние версии Android (2007-11).

Операционные системы, развиваемые энтузиастами.







