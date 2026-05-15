Microsoft 3D Movie Maker портирован для Linux

15.05.2026 22:13 (MSK)

Энтузиаст портировал для работы в Linux приложение 3D Movie Maker, код которого был открыт компанией Microsoft в 2022 году под лицензией MIT. Порт распространяется под именем 3DMMEx и в целом сохраняет классический антураж приложения, добавляя незначительные улучшения, такие как модернизация работы с мышью, новые комбинации клавиш и импорт высококачественного звука. Привязка к API Windows в 3DMMEx заменена на использование библиотеки SDL, а ассемблерные вставки переписаны на языке C++. Добавлена поддержка 64-разрядных архитектур x86_64 и ARM64, а также компиляторов Visual Studio 2022, Clang и GCC.

Программа 3D Movie Maker позволяет детям создавать фильмы, размещая трёхмерных персонажей и реквизит в заранее сформированном окружении, а также добавляя звуковые эффекты, музыку и диалоги. Несмотря на то, что программа разработана в 1995 году, энтузиасты до сих пор продолжают публиковать фильмы в формате 3mm, а также развивать моды и расширения с реализацией новых сцен, персонажей и реквизита.





  1. Главная ссылка к новости (https://benstoneonline.com/pos...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker
Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (10)
  • 1.1, Аноним (1), 22:22, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ничосе! Вот это подгон. Ностальгия...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:52, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > программа разработана в 1995 году

    Когда нативного ничего нету в линуксе - и такое сойдёт.

     

  • 1.3, алек емпире (?), 22:30, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    это что ж значит, будут новые видео джереми и варгскелетора?
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:36, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    За такой интерфейс сажать надо.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:53, 15/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 2.9, анон (?), 23:03, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это было сделано 31 год назад и было рассчитано на детей
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:12, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С таким интерфейсом, должна быть каждая Ос.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:19, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    То ли дело Tux Paint, да.
     
  • 2.13, Джон Титор (ok), 23:27, 15/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 1.10, Аноним (10), 23:12, 15/05/2026 Скрыто ботом-модератором
