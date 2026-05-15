Microsoft 3D Movie Maker портирован для Linux

Энтузиаст портировал для работы в Linux приложение 3D Movie Maker, код которого был открыт компанией Microsoft в 2022 году под лицензией MIT. Порт распространяется под именем 3DMMEx и в целом сохраняет классический антураж приложения, добавляя незначительные улучшения, такие как модернизация работы с мышью, новые комбинации клавиш и импорт высококачественного звука. Привязка к API Windows в 3DMMEx заменена на использование библиотеки SDL, а ассемблерные вставки переписаны на языке C++. Добавлена поддержка 64-разрядных архитектур x86_64 и ARM64, а также компиляторов Visual Studio 2022, Clang и GCC.

Программа 3D Movie Maker позволяет детям создавать фильмы, размещая трёхмерных персонажей и реквизит в заранее сформированном окружении, а также добавляя звуковые эффекты, музыку и диалоги. Несмотря на то, что программа разработана в 1995 году, энтузиасты до сих пор продолжают публиковать фильмы в формате 3mm, а также развивать моды и расширения с реализацией новых сцен, персонажей и реквизита.