Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker

|
|
|
|2.9, Аноним (9), 12:13, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
спасибо местным аналитикам, пытающимся в сарказм, за их ценное мнение (нет)
|
|2.15, Аноним (15), 12:28, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Программа была разработана в 1995 году
Надо было что-то постарше найти...
|
|1.3, Аноним (3), 12:04, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ого, конкурент source film maker! Теперь он может украсть код отсюда и допилить наконец всё недостающее.
|
|
|
|2.13, iPony129412 (?), 12:23, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> конкурент source film maker!
так вот его под линуксами нет.
А сабж энтузиасты может быть портируют на линукс - будет в копилку полезного софта к TuxPaint
|
|1.4, пох. (?), 12:04, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
ффак, а нормальный moviemaker, не тот который dead, а тот что был во времена XP, нельзя было выложить вместо этого мусора для слабоумных детишек?
Хотя... судя по тому как его уничтожали, не, нельзя конечно.
|
|
|
|2.8, Гыгыгы (?), 12:12, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем? Ему есть альтернативы. Тот же шоткат, у которого недавно новая версия вышла, а не г-но мамонта из хп.
|
|1.5, Zenitur (ok), 12:06, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Странно, я видел только обычный Movie Maker, который появился в Windows ME, а потом в Windows XP. Про 3D Movie Maker не слышал
|
|1.6, Alexey Tor 34 (?), 12:09, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну посмотрел по ссылке эти фильмы собранные на 3MM. Ну что. Очень и очень слабо. Я не про программу а про эти фильмы собранные "энтузиастами". Там на форуме ихнем целые разделы - action, horror, и тд. Посмотрел 2-3. Фигово. Очень фигово.
И зачем тогда "энтузиасты" заняты этим? может там просто школьники балуются? или пенсионеры американские?
|
|1.7, Аноним (7), 12:11, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>но остаётся востребована энтузиастами
Проиграл. Кому это говно нужно сегодня? Очередной голимый аутотренинг от мелкомягких.
|