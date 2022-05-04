Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker, позволяющей детям создавать фильмы, размещая трёхмерных персонажей и реквизит в заранее сформированном окружении, а также добавляя звуковые эффекты, музыку и диалоги. Код написан на языке C++ и опубликован под лицензией MIT. Программа была разработана в 1995 году, но остаётся востребована энтузиастами, которые продолжают публиковать фильмы в формате 3mm, а также развивать моды и расширения с реализацией новых сцен, персонажей и реквизита.

Код восстановлен из архива Microsoft и опубликован как есть, без адаптации для сборки актуальными компиляторами (для сборки требуется Visual C++ 2.0) и работы на современном оборудовании. Компания Microsoft также получила согласие на открытие кода, используемого в программе 3D-движка BRender. Код BRender в репозитории 3D Movie Maker опубликован по состоянию на 1995 год, но для загрузки доступны и более новые версии - BRender-1997 и BRender-v1.3.2, открытые под лицензий MIT. При этом в состав не входит SoftImage SDK, который необходимо получить отдельно.