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Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker

04.05.2022 11:40

Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker, позволяющей детям создавать фильмы, размещая трёхмерных персонажей и реквизит в заранее сформированном окружении, а также добавляя звуковые эффекты, музыку и диалоги. Код написан на языке C++ и опубликован под лицензией MIT. Программа была разработана в 1995 году, но остаётся востребована энтузиастами, которые продолжают публиковать фильмы в формате 3mm, а также развивать моды и расширения с реализацией новых сцен, персонажей и реквизита.

Код восстановлен из архива Microsoft и опубликован как есть, без адаптации для сборки актуальными компиляторами (для сборки требуется Visual C++ 2.0) и работы на современном оборудовании. Компания Microsoft также получила согласие на открытие кода, используемого в программе 3D-движка BRender. Код BRender в репозитории 3D Movie Maker опубликован по состоянию на 1995 год, но для загрузки доступны и более новые версии - BRender-1997 и BRender-v1.3.2, открытые под лицензий MIT. При этом в состав не входит SoftImage SDK, который необходимо получить отдельно.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/microsoft/M...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft портировала Sysmon для Linux и открыла его код
  3. OpenNews: Microsoft открыл код GW-BASIC под лицензией MIT
  4. OpenNews: Компания Microsoft открыла код Windows Calculator
  5. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  6. OpenNews: Microsoft открыл исходные тексты PowerShell и портировал для Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57129-microsoft
Ключевые слова: microsoft, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мега полезный софт, спасибо M$ (нет)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:13, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо местным аналитикам, пытающимся в сарказм, за их ценное мнение (нет)
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:28, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программа была разработана в 1995 году

    Надо было что-то постарше найти...

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С барского плеча.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:04, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, конкурент source film maker! Теперь он может украсть код отсюда и допилить наконец всё недостающее.
     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 12:23, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > конкурент source film maker!

    так вот его под линуксами нет.
    А сабж энтузиасты может быть портируют на линукс - будет в копилку полезного софта к TuxPaint

     

  • 1.4, пох. (?), 12:04, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ффак, а нормальный moviemaker, не тот который dead, а тот что был во времена XP, нельзя было выложить вместо этого мусора для слабоумных детишек?

    Хотя... судя по тому как его уничтожали, не, нельзя конечно.

     
     
  • 2.8, Гыгыгы (?), 12:12, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Ему есть альтернативы. Тот же шоткат, у которого недавно новая версия вышла, а не г-но мамонта из хп.
     

  • 1.5, Zenitur (ok), 12:06, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно, я видел только обычный Movie Maker, который появился в Windows ME, а потом в Windows XP. Про 3D Movie Maker не слышал
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 12:17, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что странно? Что вы про что-то не слышали?
     

  • 1.6, Alexey Tor 34 (?), 12:09, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну посмотрел по ссылке эти фильмы собранные на 3MM. Ну что. Очень и очень слабо. Я не про программу а про эти фильмы собранные "энтузиастами". Там на форуме ихнем целые разделы - action, horror, и тд. Посмотрел 2-3. Фигово. Очень фигово.

    И зачем тогда "энтузиасты" заняты этим? может там просто школьники балуются? или пенсионеры американские?

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:11, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но остаётся востребована энтузиастами

    Проиграл. Кому это говно нужно сегодня? Очередной голимый аутотренинг от мелкомягких.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:14, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Картофельному_Парню_капец!
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:17, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот в чем "Хоббит" рисовали!
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:24, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сблеванул со скриншотов.
     
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