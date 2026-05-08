Скомпрометирован официальный Twitter-канал Ubuntu

Следом за DDoS-атакой на инфраструктуру компании Canonical злоумышленникам удалось получить контроль над каналом Ubuntu в социальной сети X.com (Twitter). В канале Ubuntu был размещён анонс AI-агента Numbat, который преподносился как децентрализованный AI, созданный на базе блокчейна и технологий криптовалюты Solana. Заявлялось, что AI-агент можно протестировать на сайте ai-ubuntu.com, который был зарегистрирован за несколько часов до размещения объявления. Оформление сайта было стилизовано под страницу ubuntu.com/ai, а в тексте использовались факты из анонсированного вице-президентом компании Canonical проекта по интеграции AI-технологий в Ubuntu.

Для скрытия IP-адреса сервера, доступ к нему был организован через сеть доставки контента Cloudflare. В настоящий момент анонс Numbat уже удалён с канала, а при попытке открытия сайта ai-ubuntu.com компания Cloudflare выводит предупреждение о фишинге. При открытии сайта ai-ubuntu.com пользователям предлагалось привязать свой криптовлютый кошелёк к платформе, а также объявлялось о скором запуске своего криптовалютого токена и предоставлении возможности принять участие в его распределении среди пользователей.