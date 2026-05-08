Скомпрометирован официальный Twitter-канал Ubuntu

08.05.2026 13:17 (MSK)

Следом за DDoS-атакой на инфраструктуру компании Canonical злоумышленникам удалось получить контроль над каналом Ubuntu в социальной сети X.com (Twitter). В канале Ubuntu был размещён анонс AI-агента Numbat, который преподносился как децентрализованный AI, созданный на базе блокчейна и технологий криптовалюты Solana. Заявлялось, что AI-агент можно протестировать на сайте ai-ubuntu.com, который был зарегистрирован за несколько часов до размещения объявления. Оформление сайта было стилизовано под страницу ubuntu.com/ai, а в тексте использовались факты из анонсированного вице-президентом компании Canonical проекта по интеграции AI-технологий в Ubuntu.

Для скрытия IP-адреса сервера, доступ к нему был организован через сеть доставки контента Cloudflare. В настоящий момент анонс Numbat уже удалён с канала, а при попытке открытия сайта ai-ubuntu.com компания Cloudflare выводит предупреждение о фишинге. При открытии сайта ai-ubuntu.com пользователям предлагалось привязать свой криптовлютый кошелёк к платформе, а также объявлялось о скором запуске своего криптовалютого токена и предоставлении возможности принять участие в его распределении среди пользователей.



ubuntu, phishing
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:26, 08/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто бы мог подумать
    Но убунта давно сама себя скомпрометировала

    В каком-то смысле даже жаль

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:37, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > скомпрометировала

    да

    > жаль

    нет

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:22, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решение простое: не ходить по ссылкам про ИИ, машынлёрнинг, бигдата, блокчейн и крипту.
     

  • 1.3, anonymous (??), 13:37, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Кто на это вообще ведется? Лучшебы какиенибудь мемы отправили just4lulz!
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 13:42, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну есть такие, для которых оградки делают вдоль дорог
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:50, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Те же самые "313 Team" ?
    https://opennet.ru/65340-ubuntu
     
  • 1.6, Соль земли2 (?), 13:51, 08/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Китайцы всё пытаются поднять свою экономику по указке глобального правительства... Не очень благое дело - дурить людей.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:53, 08/05/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:28, 08/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Будем откровенны. Все эти официальные каналы ведут "легкомысленные создания".
     

