Выпуск платформы обмена файлами OpenCloud 6.0

03.04.2026 22:26 (MSK)

Опубликован релиз платформы OpenCloud 6.0, позволяющей развернуть на своём сервере систему для обмена файлами и совместной работы над контентом. Проект преподносится как открытая альтернатива проприетарным системам Microsoft SharePoint, Google Drive и Dropbox, соответствующая требованиям действующего в Европейском союзе постановления GDPR.

Проект основан как форк платформы OCIS (ownCloud Infinite Scale). В отличие от старой кодовой базы ownCloud и ответвившегося от неё проекта NextCloud серверная часть OCIS была переписана с языка PHP на Go. Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.

Написанная на языке Go серверная часть распространяется под лицензией Apache 2.0 и поддерживает программные интерфейсы WebDAV, gRPC, Microsoft RESTful Web API Graph, OCS, OCM 1.1 и OpenID Connect. Сервер реализован с использованием концепции микросервисов и может масштабироваться от установки на платы Raspberry Pi до больших многосерверных внедрений.

Десктоп-клиент написан на С++ с использованием Qt, опубликован под лицензией GPLv3 и поддерживает сборку для Windows, macOS и Linux. В клиент также встроена функция синхронизации файлов и монтирования совместного хранилища в виде виртуальной файловой системы. Web-интерфейс написан на TypeScript с использованием фреймворка Vue.js и предложен под лицензией AGPLv3. Имеются мобильные приложения для Android и iOS.

Помимо функций для хранения и обмена файлами, а также синхронизированного доступа к коллекции файлов с разных устройств, OpenCloud включает возможности для совместного редактирования документов в режиме реального времени, интеграции с офисным пакетом Collabora Online и редактором Markdown Editor (ToastUI), извлечения текста из изображений и отсканированных документов, использования протокола ICAP для проверки загружаемых файлов в антивирусных пакетах.

Для публикуемых файлов можно ограничивать время жизни, предоставлять доступ по ссылке и защищать содержимое паролем. Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск. В системе отслеживается вся история работы с файлами и предоставляется поддержка отката изменений на определённую версию в прошлом. Возможна организация командной работы с закреплением подкаталогов ("рабочих пространств") за отдельными командами.

Для администратора предоставляется интерфейс детализированного управления правами доступа и пользователями (например, можно разрешить пользователю только просмотр или только загрузку в хранилище). Поддерживается управление доступом на основе ролей (RBAC - Role-Based Access Control). В платформе применяется архитектура Privacy-First, подразумевающая, что пользователь OpenCloud с правами администратора не может получить доступ к контенту пользователей.

В новой версии:

  • В web-интерфейсе реализована функция "Избранное", позволяющая пользователям помечать важные и часто используемые файлы для последующего быстрого доступа. Информация о помещении в избранное хранится на сервере и не привязана к конкретному клиенту. Избранные файлы помечаются звёздочкой и выделяются в персональных пространствах, в контексте проектов, в подкаталогах и в результатах поиска. Все помеченные элементы можно разом посмотреть на отдельной странице "Избранное".
  • Добавлено расширение "Калькулятор", позволяющее вычислять математические выражения в строке поиска.
  • Добавлено расширение "Pastebin" для упрощения обмена текстовым содержимым. Предоставленные для совместного доступа элементы автоматически сохраняются в скрытом каталоге ".space" в персональной области.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/opencloud-e...)
Обсуждение (76)
  • 1.1, анони3м (?), 23:01, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот это звучит интересно, некстклауд в месиво превратился, м.б. это вместо syncthing можно
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Syncthing это вообще про другое, причем тут он?
     
  • 2.6, Энтомолог_русолог (ok), 23:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Syncthing это про синхронизацию файлов
    Nextcloud это про хранение файлов на сервере
    Они совершенно для разных целей и пытаться их сравнивать глупо
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Синхронизация (де)-центриализованная, вот и вся разница в сопоставимой функциональности. В некстклауде поверх еще функциональности наворочено. Что не мешает ему заниматься синхронизацией файлов, в том числе и на множестве клиентов, см.выше.
     
     
  • 4.10, Энтомолог_русолог (ok), 00:16, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А еще можно микроскопом забивать гвозди. Но нужно ли?
    Инструменты созданы для разных целей, ну так и нужно их использовать для разных целей, а не пытаться одним заменить другой
     
     
  • 5.12, Аноним (9), 00:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Базовая функциональность и область применения одинакова - синхронизация файлов.
    Это просто два разных микроскопа: навороченный и не очень.
     
  • 5.16, Аноним (16), 03:15, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что из них микроскоп? Если нужно просто бытовые файлики между лаптопом, десктопом и телефоном перекидывать, и бесплатный Google Drive сойдёт. А тебе надо секретные секреты от спецслужб и инопланетян прятать, то тут только врачи помогут. Если что, пользовался и тем, и другим по нескольку лет. Вернулся на Google Drive для синхронизации passwords.aes, CV.pdf и .bashrc подходит. А фотки и через rclone можно.
     
     
  • 6.38, aname (ok), 12:06, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А почему фотки через rclone вдруг?
     
     
  • 7.60, Аноним (16), 15:56, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что этот скрипт уже написан и так работает. Хочешь переписать за меня?
     
     
  • 8.72, aname (ok), 19:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    За отдельную оплату моего труда... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Аноним (16), 17:00, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня за бесплатно уже на rclone есть Побирайся в другом месте, эникей ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.81, aname (ok), 17:04, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Т е на гугло диск не осилил Ожидаемо ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.28, Аноним (28), 09:32, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    То есть ты утверждаешь что: а) next/own/opencloud не может синхронизировать файлы между клиентами б) syncthing не может хранить файлы;

    В целом понятно почему у нас гуманитарные науки хромают...

     
     
  • 4.34, Энтомолог_русолог (ok), 10:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Может
    А еще можно твоей головой гвозди забивать, тоже ничего себе молоток
    Но они не предназначены для синхронизации файлов между точками, а предназначены для хранения файлов на сервере. Попробуй осознать разницу. И прекрати использовать голову вместо молотка, а то последнее уже из нее выбил
     
  • 4.79, Аноним (79), 13:05, 05/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (2), 23:07, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >серверная часть OpenCloud была переписана с языка PHP на Go. Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.

    Это же охрененно! Сто лет ждал!

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 23:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Десктоп-клиент написан на С++ с использованием Qt, опубликован под лицензией GPLv3 и поддерживает сборку для Windows, macOS и Linux.

    А за вот это вообще обнять и задонатить надо.

     
     
  • 3.86, Ебантас (?), 00:52, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    задонать, а то тут все болтать готовы. И скрин сюда
     
  • 2.20, tonys (??), 04:49, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А еще не нужна СУБД.
    OpenCloud хранит файлы исключительно на хранилище, чтобы минимизировать сложность и обеспечить максимальную надежность
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 09:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Также как и nextcloud внезапно.
     
     
  • 4.26, Энтомолог_русолог (ok), 09:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://github.com/nextcloud/all-in-one#nextcloud-all-in-one

    The official Nextcloud installation method. Nextcloud AIO provides easy deployment and maintenance with most features included in this one Nextcloud instance.

    Included are:

        Nextcloud
        High performance backend for Nextcloud Files (Client Push)
        Redis & APCU for performant caching
        PostgreSQL as database
    <skipped>

    Читать последние две строчки из цитаты до просветления
    NC хочет NoSQL и SQL базы сразу, а не хранит файлы просто так

     
     
  • 5.55, Михаил (??), 15:21, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, в Redis он хранит кеш, в Postgres - метаданные, а так же всякие учётки, календари и прочие контакты
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:13, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кто пробовал, как оно по сравнению с Seafile? Интересует скоростью работы и простотой развёртывания. Когда-то давно выбирал Seafile за скорость работы (не смотря на питон), но у него для развёртывания надо было поприсядать. Сейчас надо присядать ещё больше, и они не собирают пакеты с клиентом под конкретные дистры. На сколько помню, оригинальный own/nextcloud тормозные в плане работы с файлами (особенно когда их много мелких).
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 03:53, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Развертывал owncloud infinite scale. Гошный бинарник ставится молниеносно, сервис для запуска пишется за пять минут, а вот конфигурировал я его с неделю. Но это того стоило.
     
  • 2.21, Аноним (21), 06:48, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С доками жопа. До nextcloud далеко конечно, по простоте конфигурирования.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 08:42, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ии про это полелие тоже ничего не знает.
     
     
  • 4.49, КО (?), 14:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну конечно не знает если дауны с реддита о нём не говорят
     
  • 4.77, AI (?), 11:44, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    OpenCloud 6 или ownCloud Infinite Scale 6 0 8212 это новейшее поколение пла... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, AnonImuse (?), 23:46, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    if
    >Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.

    then
    >Добавлено расширение "Калькулятор", позволяющее вычислять математические выражения в строке поиска.

    Хм...

     
  • 1.11, Аноним (11), 00:18, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А тегов нет. Да и судя по интерфейсу, ещё работать и работать. Но в итоге если работает тупо быстрее и предсказуемо настраивается, то к 30 версии будет топ
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:23, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск.
     

  • 1.13, пох. (?), 00:52, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В общем - очередной еврогрантопопильный прожект.

    Очень из себя "микросервисный" - запусть его не в докере в докере под докером практически невозможно (потому что у поделки нет ни нормальных конфигов ни нормальной документации), но при этом внутри у зверушки монолитный единственный бинарник на игого, в котором и авторизация и вебмордочка и бэк и чорт его знает что еще понаверчено.

    Причем похоже к первоначальным авторам ( https://github.com/owncloud/ocis ) имеет только то отношение что у них стырен целиком - шв@6одка ведь.

    Дело дениски на деньги еврочинуш живет и побеждает.

     
     
    		• +/
    там нет ни слова про микросервисы

    и совсем не обязательно в докер обляпаться, может но же написать unit файл

    ты думаешь под эту шляпу грант дадут? или надо делиться, тогда дадут?

     
     
  • 3.29, пох. (?), 09:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > там нет ни слова про микросервисы

    Сервер реализован с использованием концепции микросервисов и может масштабироваться от установки на платы Raspberry Pi до больших многосерверных внедрений.

    (на деле установка на пай предполагается снова докер в докере под докером)

    > и совсем не обязательно в докер обляпаться, может но же написать unit
    > файл

    нельзя, потому что ты не знаешь что в него писать. И документации нет, шикарно, правда?
    Там даже не записки-на-манжетах-углем, а просто скриптогенеренная бредятина и две странички текста написанные человеком. В основном про то как скачать докер. Вероятно для того человека и это было сложно.

    Если ты попытаешься выполнить те две человекописанные строчки что не про дыркер в дыркере - с удивлением узнаешь что оно работает только на localhost. И zero clues. Про какие там можно бредить большие внедрения при таком раскладе, учоные спорют.

    > ты думаешь под эту шляпу грант дадут? или надо делиться, тогда дадут?

    я так понял что уже дали, у нас же борьба за независимость от клятой мерики, чюваки успешно "сделали форк" (нажали кнопку fork на шитхабе) какого-то странного сайд-проекта опенклауда, ни разу вообще не предназначавшегося для релиза, скорее исследование на тему "а вот что будет если...", и теперича, уот, успешно пилют скриншоты никому ненужного в здравом уме десктопного клиента. С тегами. Уже аж шестой (!) релиз за пол-года.

    Денюшка от каких-то грантопилов успешненько капает. Т.е. 1:1 история "Евроофиса".

    Работать это либо не предназначено вовсе за пределами подкроватных пространств васянов с Rpi, либо смысл в том что заплатите нам денег (много) и мы вам все развернем в лучшем виде. Но поскольку нет пруфов, билли - вряд ли кто-то кроме грантодателей заплатит.

     

  • 1.17, Аноним (16), 03:19, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > For production-ready Helm charts designed for mission-critical workloads, please use the enterprise offering, available with a business subscription.

    А, понятно. Очередной GPL-опенсорс с бизнис-субскрипшеном. Rug pull in 3... 2... 1...

     
     
  • 2.31, пох. (?), 09:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> For production-ready Helm charts designed for mission-critical workloads, please use the enterprise offering, available with a business subscription.
    > А, понятно. Очередной GPL-опенсорс с бизнис-субскрипшеном. Rug pull in 3... 2... 1...

    не, непохоже. Бизнес такое даже смотреть не станет. Чтобы бузинес на тебя сабскрипнулся - надо иметь успешно работающее у других бузинесов решение, а не кое-как можно докер в докере под докером развернуть на rpi. С документацией, эко-системой, лояльными клиентами не все из которых за деньги и не все подкроватные. Как оно и было у оригинала owncloud.

    Тут пахнет не бизнесом а госзаказами и госпопилами в рамках евроимпортозамещения. Когда конкурирующее решение отбрасывается просто потому что не евроинтегрированное, а техническая сторона вообще никого не интересует.

    Лет десять такое в каком-то очередном муниципалитете повнедряют, а потом такие ой, ну нипалуцилась, давайте обратно microsoft еще десять лет повнедряем, шлите еще деньгов.

     
     
  • 3.74, Имя (?), 05:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Покажи в каких местах тебя дядя докер трогал.
    В каждом комменте умудрился насрать своё "мнение".
     
  • 3.83, Аноним (16), 17:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что ж у тебя постоянно проблемы какие-то с докером, дорогой? Напиши что тебе непонятно и что не получается, может подскажу.
     

  • 1.24, Аноним (21), 09:18, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучше уж самбу выбрать. Проще и клиентов куча.
     
     
  • 2.27, Энтомолог_русолог (ok), 09:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Предлагаешь повесить самбу голой дупой в интернет?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:34, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Самбу в Интернет не выставляют. На домашнем лучше вообще все ее модули убрать и все порты закрыть.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 14:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты не поверишь...
    Новый смб с quic+kerberos. В теории его можно и в интернет выставить. Но это конечно мс проблемы. Бояре в линухах обмазавшись документашкой этого сделать не могут
     
     
  • 5.54, Пноним (?), 15:11, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ты не поверишь...
    > Новый смб с quic+kerberos. В теории его можно и в интернет выставить.

    Мы как бы в курсе, да. А на практике? Ты можешь привести пример хотя бы одной конторы, которая полагается на это решение хотя бы для ридонли?

     
     
  • 6.69, Аноним (41), 18:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В курсе настолько что большинство местных судят по кривушей самбе непонятных годов насколько мс тут плох? После просмотра найденных дырок в сравнение с нфс их попускает. Ну оукей.
    Если учесть что оно вышло не так уж давно по меркам энтерпрайз - ничего удивительного что никто особо не применяет. Посмотрим лет через пяток что будет. Если мс совсем в облака не скатится.
     
  • 5.75, пох. (?), 10:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ты не поверишь...
    > Новый смб с quic+kerberos.

    чем это лучше нормального tcp с нормальным congestion control и даже пусть ntlm2 auth? Правильно - всем хуже, потому что вон  буквально только что фрибсдшники бегом побежали remote root чинить именно в керберосе.

    Он нужен совсем не для надежности, а для копропротивных танцев с бубенцами.

    И проблемы самбы не в неправильных протоколах, а в том что ее написали в счастливые древние дни, когда люди были счастливы что их файлики из винды как-то вообще стали доступны, и с тех пор починить ничего нельзя, только взорвать все к чертям вместе с openssl написанной там же и с теми же соображениями.

    > В теории его можно и в интернет выставить.

    в теории это всегда было можно (ну разьве что до smb3 ВРАГИ прокравшиеся откуда-то в сеть твоего провайдера могли увидеть... непонятночто) - на практике это вело к remote root через пару дней в лучшем случае.

    Ну и добавь до кучи что с клиентом тоже всьо плохо. И в венде тоже, поэтому она и не любит его подключать в недоверенных сетях.

    А задача решаемая этими псевдоклаудами и не требует доступа к настоящим фс (их там обычно даже внутри реализации нет а есть какой-то object storage, только совсем уж жадные безумцы рискуют подключать их к самба шарам напрямую даже если могут) - они нужны чтоб воооонтому васяну выложить пяток файликов (и чтоб он ни с кем не мог поделиться и не спер чего лишнего)

     
    		• +/
    Предлагаю использовать VPN по назначению, для доступа к приватным ресурсам. А не для того, для чего вы его там за забором используете.
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Большинство инсталляций nextcloud, что я видел в реале используются именно как веб клиент для самбы.
    Интересно может ли opencloud так делать.
     
     
  • 3.32, пох. (?), 10:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Большинство инсталляций nextcloud, что я видел в реале используются именно как веб
    > клиент для самбы.
    > Интересно может ли opencloud так делать.

    какие-то хвосты там висят, но поскольку документации ноль - э... не советую, съедят-с.

    Такая же примерно "интеграция" там с более вменяемыми хранилищами (просматриваются ceph, minio ныне покойный и еще что-то забыл уже) - теоретически какой-то игогошечный модуль как-то прикомпилен, но вероятнее всего никогда не работало и не будет.

     

  • 1.25, Аноним (36), 09:25, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какая целевая пользовательская аудитория? Как сейчас вижу - секретарь и бухгалтер смогли
    > Для публикуемых файлов можно ограничивать время жизни, предоставлять доступ по ссылке и защищать содержимое паролем. Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск.

    Самим не смешно?

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:52, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    бухгалтер бух учёт осилил, и это осилит, а ты бухгалтерский учёт осилишь? Понятно что нет.
     
     
  • 3.82, Аноним (16), 17:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > а ты бухгалтерский учёт осилишь?

    Дебет слева, кредит справа, вот и весь бухучёт. А так-то, любой взрослый мужик с семьёй и бухгалтер, и водопроводчик, и электрик, и автомеханик, и нянька, и психолог, и кухарка, и медбрат, и огород вскопать может. Это помимо карьеры, статуса и заралаты.

     
  • 2.44, sena (ok), 14:23, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    За счёт отказа от php должна быть выше производительность, то есть для крупных предприятий/сообществ.
     
     
  • 3.46, 12yoexpert (ok), 14:36, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это было бы правдой, если бы не голанг

    оба варианта дико тормозные, нет никакого смысла сравнивать "очень медленно" и "ппц как медленно", если все эти тормоза огромные и одинаково раздражают

    и я не знаю, это сам язык такой тормозной, что было бы вполне объяснимо off-side статической линковкой, или пишут на нём слишком экспертные эксперты, но весь софт на голанг безбожно тормозит, от матрикс-сервера до костылей докер-кубернетиса

     
     
  • 4.56, Пноним (?), 15:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > от матрикс-сервера

    Ты про dendrite, который десять лет уже бета?

    А сравниваешь с их референсным на питоне? Я не знаю ничего про реализации матрикс-сервера на php.

    Тормозит, кстати, на чём? На пятидолларовой виртуалке?

    Просто любопытно почему ты решил именно матрикс-сервер предъявить в качестве первого примера.

    Про докеры-кубернетесы тоже любопытно с чем их надо сравнивать.

     

  • 1.39, Аноним (39), 12:51, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В отличие от старой кодовой базы ownCloud и ответвившегося от неё проекта NextCloud серверная часть OCIS была переписана с языка PHP на Go

    ownCloud Infinite Scale и так на go написан

     
  • 1.40, Аноним (40), 13:09, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Под андроид есть? Чтобы можно было обменяться файлами с/на телефон?
     
     
  • 2.42, Аноним (36), 14:13, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Под Android есть USB кабель, в отличие от конкурирующей платформы.
     
  • 2.43, sena (ok), 14:22, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть конечно, но я так понял, Nextcloud во-первых проще поставить и поддерживать, во-вторых у Netxcloud больше фишек (куча приложений, плагинов) и лучше интерфейс.

    Opencloud интересен тем, что у него выше производительность, то есть для более крупных предприятий будет лучше. Функциональность у него пока ограничена, по сравнению с Nextcloud.

     
     
  • 3.45, 12yoexpert (ok), 14:31, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Есть конечно, но я так понял, Nextcloud во-первых проще поставить и поддерживать, во-вторых у Netxcloud больше фишек (куча приложений, плагинов) и лучше интерфейс.
    >  проще ... поддерживать,

    не соглашусь

    держал nextcloud на домашнем сервере года 2-3, и с каждым вторым обновлением php что-то отваливалось и приходилось откатываться

    функционала да, много, но каждый плагин поддерживается непонятно кем и часто отстаёт от версий самого nextcloud, из-за чего бывает несовместимым

    я в итоге остановился на отдельных тулзах под каждую задачу

    ну и производительность у nextcloud, разумеется, убогая, это же php

     
     
  • 4.47, sena (ok), 14:45, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    opencloud явно метит в Enterprise сектор, я бы поостерёгся с ним связываться для домашнего использования
     
     
  • 5.48, 12yoexpert (ok), 14:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    я уже и не собираюсь, слишком геморным выглядит админство локалхоста в обоих случаях
     
     
  • 6.51, sena (ok), 14:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На самом деле в nextcloud достаточно трудна начальная установка (если не готовый докер брать), потом надо просто регулярно надо делать web-update. Если не ставить кучу 3rdparty приложений, то всё работает без проблем и при обновлении. Рекомендуемые приложения вроде календаря работают стабильно, если в них что-то ломают, то пишешь багрепорт и его быстро чинят.
     
     
  • 7.53, Аноним (36), 15:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > На самом деле в nextcloud достаточно трудна начальная установка

    Упомянутый Вами продукт есть в комплекте Ubuntu Server (можно выбрать прямо на этапе установки). Прочем, я этого делать не стал из-за особенностей такой поставки (невозможность настроить некоторые критически важные парамеры), просто скачал его и легко поставил так, как надо.

     
     
  • 8.58, sena (ok), 15:48, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    какие ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Аноним (36), 16:05, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хранение данных в нестандартных для сборщиков Ubuntu Server локациях например... текст свёрнут, показать
     
  • 7.64, 12yoexpert (ok), 16:27, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    у меня банально всё ломалось при каждом апдейте php, я больше не хочу
     
     
  • 8.73, sena (ok), 22:20, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    я как-то проскочил, не ломалось ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.76, пох. (?), 10:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а зачем ты без конца апдейтишь пехепе на несовместимые версии Поставь убунту и ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.52, Аноним (36), 15:00, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Opencloud интересен тем, что у него выше производительность, то есть для более крупных предприятий будет лучше.

    В параллельной вселенной, возможно. В ральности у них установлен SharePoint.

     
     
  • 4.78, пох. (?), 12:33, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Opencloud интересен тем, что у него выше производительность, то есть для более крупных предприятий будет лучше.
    > В параллельной вселенной, возможно. В ральности у них установлен SharePoint.

    он внутри установлен. Наружу торчит какой-нибудь прости г-ди vaulterix или чем щас по положняку импортозамещают запрещенный угльклауд.

    И да, всем nic на его производительность, лишь бы те три файла дорогой заказчик смог себе скачать.

     

  • 1.50, КО (?), 14:52, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какой-то логин для демо-версии, скачка через Microsoft Store, "очень по свободному"
     
     
  • 2.57, Пноним (?), 15:34, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Какой-то логин для демо-версии, скачка через Microsoft Store, "очень по свободному"

    Проще использовать родительский проект от OwnCloud.

     
     
  • 3.59, sena (ok), 15:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    OpenCloud разрабатывает Owncloud GmbH, они его сами же и форкнули, а сам изначальный проект Owncloud -заброшен.
     

  • 1.67, Аноним (67), 17:24, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Без нормального мобильного клиента вообще без разницы что там
     
  • 1.70, Аноним (70), 18:44, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    NextCloud уже много лет работает как домашняя хранилка. Установлен в виде snap пакета. Папка хранения файлов примонтирована на RAID1  все само обновляется , не ломается и каши не просит.
     
  • 1.85, Аноним (85), 22:50, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    просто какой-то хлам отратил пол дня, в браузере запускается apk ломится в в браузер. так и не завел. снес
     

