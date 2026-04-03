Выпуск платформы обмена файлами OpenCloud 6.0

|1.1, анони3м (?), 23:01, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот это звучит интересно, некстклауд в месиво превратился, м.б. это вместо syncthing можно
|2.6, Энтомолог_русолог (ok), 23:21, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Syncthing это про синхронизацию файлов
Nextcloud это про хранение файлов на сервере
Они совершенно для разных целей и пытаться их сравнивать глупо
|3.9, Аноним (9), 00:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Синхронизация (де)-центриализованная, вот и вся разница в сопоставимой функциональности. В некстклауде поверх еще функциональности наворочено. Что не мешает ему заниматься синхронизацией файлов, в том числе и на множестве клиентов, см.выше.
|4.10, Энтомолог_русолог (ok), 00:16, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А еще можно микроскопом забивать гвозди. Но нужно ли?
Инструменты созданы для разных целей, ну так и нужно их использовать для разных целей, а не пытаться одним заменить другой
|5.12, Аноним (9), 00:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Базовая функциональность и область применения одинакова - синхронизация файлов.
Это просто два разных микроскопа: навороченный и не очень.
|5.16, Аноним (16), 03:15, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что из них микроскоп? Если нужно просто бытовые файлики между лаптопом, десктопом и телефоном перекидывать, и бесплатный Google Drive сойдёт. А тебе надо секретные секреты от спецслужб и инопланетян прятать, то тут только врачи помогут. Если что, пользовался и тем, и другим по нескольку лет. Вернулся на Google Drive для синхронизации passwords.aes, CV.pdf и .bashrc подходит. А фотки и через rclone можно.
|7.60, Аноним (16), 15:56, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что этот скрипт уже написан и так работает. Хочешь переписать за меня?
|3.28, Аноним (28), 09:32, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
То есть ты утверждаешь что: а) next/own/opencloud не может синхронизировать файлы между клиентами б) syncthing не может хранить файлы;
В целом понятно почему у нас гуманитарные науки хромают...
|4.34, Энтомолог_русолог (ok), 10:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может
А еще можно твоей головой гвозди забивать, тоже ничего себе молоток
Но они не предназначены для синхронизации файлов между точками, а предназначены для хранения файлов на сервере. Попробуй осознать разницу. И прекрати использовать голову вместо молотка, а то последнее уже из нее выбил
|1.3, Аноним (2), 23:07, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>серверная часть OpenCloud была переписана с языка PHP на Go. Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.
Это же охрененно! Сто лет ждал!
|2.4, НяшМяш (ok), 23:11, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Десктоп-клиент написан на С++ с использованием Qt, опубликован под лицензией GPLv3 и поддерживает сборку для Windows, macOS и Linux.
А за вот это вообще обнять и задонатить надо.
|2.20, tonys (??), 04:49, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А еще не нужна СУБД.
OpenCloud хранит файлы исключительно на хранилище, чтобы минимизировать сложность и обеспечить максимальную надежность
|4.26, Энтомолог_русолог (ok), 09:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
https://github.com/nextcloud/all-in-one#nextcloud-all-in-one
The official Nextcloud installation method. Nextcloud AIO provides easy deployment and maintenance with most features included in this one Nextcloud instance.
Included are:
Nextcloud
High performance backend for Nextcloud Files (Client Push)
Redis & APCU for performant caching
PostgreSQL as database
<skipped>
Читать последние две строчки из цитаты до просветления
NC хочет NoSQL и SQL базы сразу, а не хранит файлы просто так
|5.55, Михаил (??), 15:21, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет, в Redis он хранит кеш, в Postgres - метаданные, а так же всякие учётки, календари и прочие контакты
|1.5, Аноним (5), 23:13, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кто пробовал, как оно по сравнению с Seafile? Интересует скоростью работы и простотой развёртывания. Когда-то давно выбирал Seafile за скорость работы (не смотря на питон), но у него для развёртывания надо было поприсядать. Сейчас надо присядать ещё больше, и они не собирают пакеты с клиентом под конкретные дистры. На сколько помню, оригинальный own/nextcloud тормозные в плане работы с файлами (особенно когда их много мелких).
|2.19, Аноним (19), 03:53, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Развертывал owncloud infinite scale. Гошный бинарник ставится молниеносно, сервис для запуска пишется за пять минут, а вот конфигурировал я его с неделю. Но это того стоило.
|2.21, Аноним (21), 06:48, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С доками жопа. До nextcloud далеко конечно, по простоте конфигурирования.
|4.49, КО (?), 14:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну конечно не знает если дауны с реддита о нём не говорят
|4.77, AI (?), 11:44, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
OpenCloud 6 или ownCloud Infinite Scale 6
|1.8, AnonImuse (?), 23:46, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
if
>Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.
>Добавлено расширение "Калькулятор", позволяющее вычислять математические выражения в строке поиска.
Хм...
|1.11, Аноним (11), 00:18, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А тегов нет. Да и судя по интерфейсу, ещё работать и работать. Но в итоге если работает тупо быстрее и предсказуемо настраивается, то к 30 версии будет топ
|2.14, Аноним (14), 01:23, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск.
|1.13, пох. (?), 00:52, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В общем - очередной еврогрантопопильный прожект.
Очень из себя "микросервисный" - запусть его не в докере в докере под докером практически невозможно (потому что у поделки нет ни нормальных конфигов ни нормальной документации), но при этом внутри у зверушки монолитный единственный бинарник на игого, в котором и авторизация и вебмордочка и бэк и чорт его знает что еще понаверчено.
Причем похоже к первоначальным авторам ( https://github.com/owncloud/ocis ) имеет только то отношение что у них стырен целиком - шв@6одка ведь.
Дело дениски на деньги еврочинуш живет и побеждает.
|2.15, penetrator (?), 01:30, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
там нет ни слова про микросервисы
и совсем не обязательно в докер обляпаться, может но же написать unit файл
ты думаешь под эту шляпу грант дадут? или надо делиться, тогда дадут?
|3.29, пох. (?), 09:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> там нет ни слова про микросервисы
Сервер реализован с использованием концепции микросервисов и может масштабироваться от установки на платы Raspberry Pi до больших многосерверных внедрений.
(на деле установка на пай предполагается снова докер в докере под докером)
> и совсем не обязательно в докер обляпаться, может но же написать unit
> файл
нельзя, потому что ты не знаешь что в него писать. И документации нет, шикарно, правда?
Там даже не записки-на-манжетах-углем, а просто скриптогенеренная бредятина и две странички текста написанные человеком. В основном про то как скачать докер. Вероятно для того человека и это было сложно.
Если ты попытаешься выполнить те две человекописанные строчки что не про дыркер в дыркере - с удивлением узнаешь что оно работает только на localhost. И zero clues. Про какие там можно бредить большие внедрения при таком раскладе, учоные спорют.
> ты думаешь под эту шляпу грант дадут? или надо делиться, тогда дадут?
я так понял что уже дали, у нас же борьба за независимость от клятой мерики, чюваки успешно "сделали форк" (нажали кнопку fork на шитхабе) какого-то странного сайд-проекта опенклауда, ни разу вообще не предназначавшегося для релиза, скорее исследование на тему "а вот что будет если...", и теперича, уот, успешно пилют скриншоты никому ненужного в здравом уме десктопного клиента. С тегами. Уже аж шестой (!) релиз за пол-года.
Денюшка от каких-то грантопилов успешненько капает. Т.е. 1:1 история "Евроофиса".
Работать это либо не предназначено вовсе за пределами подкроватных пространств васянов с Rpi, либо смысл в том что заплатите нам денег (много) и мы вам все развернем в лучшем виде. Но поскольку нет пруфов, билли - вряд ли кто-то кроме грантодателей заплатит.
|1.17, Аноним (16), 03:19, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> For production-ready Helm charts designed for mission-critical workloads, please use the enterprise offering, available with a business subscription.
А, понятно. Очередной GPL-опенсорс с бизнис-субскрипшеном. Rug pull in 3... 2... 1...
|2.31, пох. (?), 09:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> For production-ready Helm charts designed for mission-critical workloads, please use the enterprise offering, available with a business subscription.
> А, понятно. Очередной GPL-опенсорс с бизнис-субскрипшеном. Rug pull in 3... 2... 1...
не, непохоже. Бизнес такое даже смотреть не станет. Чтобы бузинес на тебя сабскрипнулся - надо иметь успешно работающее у других бузинесов решение, а не кое-как можно докер в докере под докером развернуть на rpi. С документацией, эко-системой, лояльными клиентами не все из которых за деньги и не все подкроватные. Как оно и было у оригинала owncloud.
Тут пахнет не бизнесом а госзаказами и госпопилами в рамках евроимпортозамещения. Когда конкурирующее решение отбрасывается просто потому что не евроинтегрированное, а техническая сторона вообще никого не интересует.
Лет десять такое в каком-то очередном муниципалитете повнедряют, а потом такие ой, ну нипалуцилась, давайте обратно microsoft еще десять лет повнедряем, шлите еще деньгов.
|3.74, Имя (?), 05:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Покажи в каких местах тебя дядя докер трогал.
В каждом комменте умудрился насрать своё "мнение".
|3.83, Аноним (16), 17:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что ж у тебя постоянно проблемы какие-то с докером, дорогой? Напиши что тебе непонятно и что не получается, может подскажу.
|
|3.36, Аноним (36), 10:34, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Самбу в Интернет не выставляют. На домашнем лучше вообще все ее модули убрать и все порты закрыть.
|4.41, Аноним (41), 14:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты не поверишь...
Новый смб с quic+kerberos. В теории его можно и в интернет выставить. Но это конечно мс проблемы. Бояре в линухах обмазавшись документашкой этого сделать не могут
|5.54, Пноним (?), 15:11, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ты не поверишь...
> Новый смб с quic+kerberos. В теории его можно и в интернет выставить.
Мы как бы в курсе, да. А на практике? Ты можешь привести пример хотя бы одной конторы, которая полагается на это решение хотя бы для ридонли?
|6.69, Аноним (41), 18:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В курсе настолько что большинство местных судят по кривушей самбе непонятных годов насколько мс тут плох? После просмотра найденных дырок в сравнение с нфс их попускает. Ну оукей.
Если учесть что оно вышло не так уж давно по меркам энтерпрайз - ничего удивительного что никто особо не применяет. Посмотрим лет через пяток что будет. Если мс совсем в облака не скатится.
|5.75, пох. (?), 10:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ты не поверишь...
> Новый смб с quic+kerberos.
чем это лучше нормального tcp с нормальным congestion control и даже пусть ntlm2 auth? Правильно - всем хуже, потому что вон буквально только что фрибсдшники бегом побежали remote root чинить именно в керберосе.
Он нужен совсем не для надежности, а для копропротивных танцев с бубенцами.
И проблемы самбы не в неправильных протоколах, а в том что ее написали в счастливые древние дни, когда люди были счастливы что их файлики из винды как-то вообще стали доступны, и с тех пор починить ничего нельзя, только взорвать все к чертям вместе с openssl написанной там же и с теми же соображениями.
> В теории его можно и в интернет выставить.
в теории это всегда было можно (ну разьве что до smb3 ВРАГИ прокравшиеся откуда-то в сеть твоего провайдера могли увидеть... непонятночто) - на практике это вело к remote root через пару дней в лучшем случае.
Ну и добавь до кучи что с клиентом тоже всьо плохо. И в венде тоже, поэтому она и не любит его подключать в недоверенных сетях.
А задача решаемая этими псевдоклаудами и не требует доступа к настоящим фс (их там обычно даже внутри реализации нет а есть какой-то object storage, только совсем уж жадные безумцы рискуют подключать их к самба шарам напрямую даже если могут) - они нужны чтоб воооонтому васяну выложить пяток файликов (и чтоб он ни с кем не мог поделиться и не спер чего лишнего)
|3.84, Аноним (16), 17:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Предлагаю использовать VPN по назначению, для доступа к приватным ресурсам. А не для того, для чего вы его там за забором используете.
|2.30, Аноним (30), 09:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Большинство инсталляций nextcloud, что я видел в реале используются именно как веб клиент для самбы.
Интересно может ли opencloud так делать.
|3.32, пох. (?), 10:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Большинство инсталляций nextcloud, что я видел в реале используются именно как веб
> клиент для самбы.
> Интересно может ли opencloud так делать.
какие-то хвосты там висят, но поскольку документации ноль - э... не советую, съедят-с.
Такая же примерно "интеграция" там с более вменяемыми хранилищами (просматриваются ceph, minio ныне покойный и еще что-то забыл уже) - теоретически какой-то игогошечный модуль как-то прикомпилен, но вероятнее всего никогда не работало и не будет.
|1.25, Аноним (36), 09:25, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какая целевая пользовательская аудитория? Как сейчас вижу - секретарь и бухгалтер смогли
> Для публикуемых файлов можно ограничивать время жизни, предоставлять доступ по ссылке и защищать содержимое паролем. Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск.
Самим не смешно?
|2.37, Аноним (37), 10:52, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
бухгалтер бух учёт осилил, и это осилит, а ты бухгалтерский учёт осилишь? Понятно что нет.
|3.82, Аноним (16), 17:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а ты бухгалтерский учёт осилишь?
Дебет слева, кредит справа, вот и весь бухучёт. А так-то, любой взрослый мужик с семьёй и бухгалтер, и водопроводчик, и электрик, и автомеханик, и нянька, и психолог, и кухарка, и медбрат, и огород вскопать может. Это помимо карьеры, статуса и заралаты.
|2.44, sena (ok), 14:23, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
За счёт отказа от php должна быть выше производительность, то есть для крупных предприятий/сообществ.
|3.46, 12yoexpert (ok), 14:36, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это было бы правдой, если бы не голанг
оба варианта дико тормозные, нет никакого смысла сравнивать "очень медленно" и "ппц как медленно", если все эти тормоза огромные и одинаково раздражают
и я не знаю, это сам язык такой тормозной, что было бы вполне объяснимо off-side статической линковкой, или пишут на нём слишком экспертные эксперты, но весь софт на голанг безбожно тормозит, от матрикс-сервера до костылей докер-кубернетиса
|4.56, Пноним (?), 15:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> от матрикс-сервера
Ты про dendrite, который десять лет уже бета?
А сравниваешь с их референсным на питоне? Я не знаю ничего про реализации матрикс-сервера на php.
Тормозит, кстати, на чём? На пятидолларовой виртуалке?
Просто любопытно почему ты решил именно матрикс-сервер предъявить в качестве первого примера.
Про докеры-кубернетесы тоже любопытно с чем их надо сравнивать.
|1.39, Аноним (39), 12:51, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В отличие от старой кодовой базы ownCloud и ответвившегося от неё проекта NextCloud серверная часть OCIS была переписана с языка PHP на Go
ownCloud Infinite Scale и так на go написан
|2.42, Аноним (36), 14:13, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Под Android есть USB кабель, в отличие от конкурирующей платформы.
|2.43, sena (ok), 14:22, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть конечно, но я так понял, Nextcloud во-первых проще поставить и поддерживать, во-вторых у Netxcloud больше фишек (куча приложений, плагинов) и лучше интерфейс.
Opencloud интересен тем, что у него выше производительность, то есть для более крупных предприятий будет лучше. Функциональность у него пока ограничена, по сравнению с Nextcloud.
|3.45, 12yoexpert (ok), 14:31, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Есть конечно, но я так понял, Nextcloud во-первых проще поставить и поддерживать, во-вторых у Netxcloud больше фишек (куча приложений, плагинов) и лучше интерфейс.
> проще ... поддерживать,
не соглашусь
держал nextcloud на домашнем сервере года 2-3, и с каждым вторым обновлением php что-то отваливалось и приходилось откатываться
функционала да, много, но каждый плагин поддерживается непонятно кем и часто отстаёт от версий самого nextcloud, из-за чего бывает несовместимым
я в итоге остановился на отдельных тулзах под каждую задачу
ну и производительность у nextcloud, разумеется, убогая, это же php
|4.47, sena (ok), 14:45, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
opencloud явно метит в Enterprise сектор, я бы поостерёгся с ним связываться для домашнего использования
|5.48, 12yoexpert (ok), 14:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я уже и не собираюсь, слишком геморным выглядит админство локалхоста в обоих случаях
|6.51, sena (ok), 14:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На самом деле в nextcloud достаточно трудна начальная установка (если не готовый докер брать), потом надо просто регулярно надо делать web-update. Если не ставить кучу 3rdparty приложений, то всё работает без проблем и при обновлении. Рекомендуемые приложения вроде календаря работают стабильно, если в них что-то ломают, то пишешь багрепорт и его быстро чинят.
|7.53, Аноним (36), 15:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На самом деле в nextcloud достаточно трудна начальная установка
Упомянутый Вами продукт есть в комплекте Ubuntu Server (можно выбрать прямо на этапе установки). Прочем, я этого делать не стал из-за особенностей такой поставки (невозможность настроить некоторые критически важные парамеры), просто скачал его и легко поставил так, как надо.
|9.61, Аноним (36), 16:05, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хранение данных в нестандартных для сборщиков Ubuntu Server локациях например...
|8.76, пох. (?), 10:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а зачем ты без конца апдейтишь пехепе на несовместимые версии Поставь убунту и ...
|3.52, Аноним (36), 15:00, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Opencloud интересен тем, что у него выше производительность, то есть для более крупных предприятий будет лучше.
В параллельной вселенной, возможно. В ральности у них установлен SharePoint.
|4.78, пох. (?), 12:33, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Opencloud интересен тем, что у него выше производительность, то есть для более крупных предприятий будет лучше.
> В параллельной вселенной, возможно. В ральности у них установлен SharePoint.
он внутри установлен. Наружу торчит какой-нибудь прости г-ди vaulterix или чем щас по положняку импортозамещают запрещенный угльклауд.
И да, всем nic на его производительность, лишь бы те три файла дорогой заказчик смог себе скачать.
|1.50, КО (?), 14:52, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какой-то логин для демо-версии, скачка через Microsoft Store, "очень по свободному"
|2.57, Пноним (?), 15:34, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Какой-то логин для демо-версии, скачка через Microsoft Store, "очень по свободному"
Проще использовать родительский проект от OwnCloud.
|3.59, sena (ok), 15:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
OpenCloud разрабатывает Owncloud GmbH, они его сами же и форкнули, а сам изначальный проект Owncloud -заброшен.
|1.70, Аноним (70), 18:44, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
NextCloud уже много лет работает как домашняя хранилка. Установлен в виде snap пакета. Папка хранения файлов примонтирована на RAID1 все само обновляется , не ломается и каши не просит.
|1.85, Аноним (85), 22:50, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
просто какой-то хлам отратил пол дня, в браузере запускается apk ломится в в браузер. так и не завел. снес
