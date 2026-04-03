Выпуск платформы обмена файлами OpenCloud 6.0

2.27 , Энтомолог_русолог ( ok ), 09:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаешь повесить самбу голой дупой в интернет?

3.36 , Аноним ( 36 ), 10:34, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Самбу в Интернет не выставляют. На домашнем лучше вообще все ее модули убрать и все порты закрыть.

4.41 , Аноним ( 41 ), 14:01, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты не поверишь...

Новый смб с quic+kerberos. В теории его можно и в интернет выставить. Но это конечно мс проблемы. Бояре в линухах обмазавшись документашкой этого сделать не могут

5.54 , Пноним ( ? ), 15:11, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты не поверишь...

> Новый смб с quic+kerberos. В теории его можно и в интернет выставить. Мы как бы в курсе, да. А на практике? Ты можешь привести пример хотя бы одной конторы, которая полагается на это решение хотя бы для ридонли?

6.69 , Аноним ( 41 ), 18:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В курсе настолько что большинство местных судят по кривушей самбе непонятных годов насколько мс тут плох? После просмотра найденных дырок в сравнение с нфс их попускает. Ну оукей.

Если учесть что оно вышло не так уж давно по меркам энтерпрайз - ничего удивительного что никто особо не применяет. Посмотрим лет через пяток что будет. Если мс совсем в облака не скатится.

5.75 , пох. ( ? ), 10:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты не поверишь...

> Новый смб с quic+kerberos. чем это лучше нормального tcp с нормальным congestion control и даже пусть ntlm2 auth? Правильно - всем хуже, потому что вон буквально только что фрибсдшники бегом побежали remote root чинить именно в керберосе. Он нужен совсем не для надежности, а для копропротивных танцев с бубенцами. И проблемы самбы не в неправильных протоколах, а в том что ее написали в счастливые древние дни, когда люди были счастливы что их файлики из винды как-то вообще стали доступны, и с тех пор починить ничего нельзя, только взорвать все к чертям вместе с openssl написанной там же и с теми же соображениями. > В теории его можно и в интернет выставить. в теории это всегда было можно (ну разьве что до smb3 ВРАГИ прокравшиеся откуда-то в сеть твоего провайдера могли увидеть... непонятночто) - на практике это вело к remote root через пару дней в лучшем случае. Ну и добавь до кучи что с клиентом тоже всьо плохо. И в венде тоже, поэтому она и не любит его подключать в недоверенных сетях. А задача решаемая этими псевдоклаудами и не требует доступа к настоящим фс (их там обычно даже внутри реализации нет а есть какой-то object storage, только совсем уж жадные безумцы рискуют подключать их к самба шарам напрямую даже если могут) - они нужны чтоб воооонтому васяну выложить пяток файликов (и чтоб он ни с кем не мог поделиться и не спер чего лишнего) 3.84 , Аноним ( 16 ), 17:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаю использовать VPN по назначению, для доступа к приватным ресурсам. А не для того, для чего вы его там за забором используете.

2.30 , Аноним ( 30 ), 09:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинство инсталляций nextcloud, что я видел в реале используются именно как веб клиент для самбы.

Интересно может ли opencloud так делать.

3.32 , пох. ( ? ), 10:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Большинство инсталляций nextcloud, что я видел в реале используются именно как веб

> клиент для самбы.

> Интересно может ли opencloud так делать. какие-то хвосты там висят, но поскольку документации ноль - э... не советую, съедят-с. Такая же примерно "интеграция" там с более вменяемыми хранилищами (просматриваются ceph, minio ныне покойный и еще что-то забыл уже) - теоретически какой-то игогошечный модуль как-то прикомпилен, но вероятнее всего никогда не работало и не будет.