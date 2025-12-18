Организация OSI опубликовала рейтинг популярности открытых лицензий

|
Фонтимос (?), 09:35, 18/12/2025
Статистику перезалейте заново, обрезали 10%, а информативность потеряли полностью.
Фонтимос (?), 15:38, 18/12/2025
Очередной писатель? Попробуй сам что-нибудь в новости исправить, а я посмотрю как это у тебя получится.
Аноним (-), 13:59, 18/12/2025
> Это все выглядит как прелюдия к концу СПО...
Это выглядит как возвращение к истокам и начало новой эры СПО!
Свободные лицензии на первых местах, как же приятно это видеть!
Sm0ke85 (ok), 15:35, 18/12/2025
>Свободные лицензии на первых местах, как же приятно это видеть!
На первом месте лицензии, которые позволяют код превратить в проприетарный, они не обязывают открывать код...
Энтомолог_русолог (?), 09:40, 18/12/2025
> на основе числа просмотров страниц с информацией о каждой лицензии
Какие-то попугаи, а не реальное измерение популярности
Аноним (-), 10:43, 18/12/2025
Любителям GPL незачем возмущаться, ибо они значют, что взлетает только копилефт.
Аноним (-), 15:40, 18/12/2025
> Самое успешное спо это линукс, он гпл.
А вы как считаете?
У того же хрома несколько миллиардов пользователей, а он не ЖПЛ.
clang/llvm - тоже - при этом используется в тысячах проектов, в частности в андроиде.. который тоже не ЖПЛ
Тут уже приводили пример какой софт под свободными лицйензиями, а какой под ЖПЛ.
И из списка следует что под ЖПЛ будешь сидеть с голой консолькой.
Аноним (6), 10:33, 18/12/2025
Я вижу проприетарную собственническую wtfpl в списке. Таковой она признаётся юридически. Идиотизм не лечится.
Аноним (-), 10:42, 18/12/2025
Нет, ты увидел пермиссивщика, который приготовился стать проприетарщиком.
Аркагоблин (?), 10:48, 18/12/2025
Она не проприетарная, а признанная FSF лицензия. Но она всё равно на копирайте, поэтому Unlicense лучше. А копилефт лицензии длинные и ограничительные.
Аноним (12), 10:58, 18/12/2025
Худшая своей неопределённостью, как знак джокер у гаишников. Может, вдруг, задним числом оказаться какой угодно, хоть EULAA. Автор передумал.
Аркагоблин (?), 11:02, 18/12/2025
Какой-то бред и стереотип. На случай если отказ не возможен там есть прямое разрешение использовать, подобное MIT.
Аноним (19), 12:40, 18/12/2025
Логично, что открытых лицензий больше, чем свободных, ведь учитываются не только программы, но и библиотеки. Если же считать только программы, то свободных лицензий будет больше и это хорошо.
Аноним (-), 14:07, 18/12/2025
Полностью согласен!
Тут уже кидали список софта под свободными лицензиями - получалось что софта под MIT/BSD/Apache гораздо больше чем под несвободными-запретительными.
Особенно если учитывать весь мир, а не только уютный загончик линукса.
Аноним (-), 13:58, 18/12/2025
Совершенно не удивлен, что Свободные лицензии (а разрешительные лицензии априори более свободные чем запретительные, тк позволяют больше свободы) победили.
Ну не могут "запрещающие и ограничивающие" выиграть на большой дистанции.
Люди гораздо умнее, чем хотелось идеологам вирусных лицензий)
Аноним (28), 14:43, 18/12/2025
Разрешительные лицензии забирают часть прав у автора, не снимая с него обязательств и снимают часть обязательств у пользователя, расширяя права, круто, ничего не скажешь.
Ты случаем в ГД РФ не работаешь?
Аноним (-), 14:49, 18/12/2025
> Разрешительные лицензии забирают часть прав у автора, не снимая с него обязательств и снимают часть обязательств у пользователя, расширяя права, круто, ничего не скажешь.
"забирают часть прав у автора"
И какие права забираются у автора? Насколько я помню авторское право остается.
Весь код под разрешительной лицензией остается под ней же.
> и снимают часть обязательств у пользователя
только в рамках лицензии.
Ты не имеешь право удалить текст первоначальной, только добавить новую.
> круто, ничего не скажешь.
Но не настолько как в некоторых запретильных.
Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион.
До такого даже рекетиры 90х не додумывались))
> Ты случаем в ГД РФ не работаешь?
Нет, случайно нет.
А ты часом не член коммунистической партии?
Аноним (-), 15:35, 18/12/2025
> Насколько я помню авторское право остается.
Как там бздя поживает? Им столько уже авторских отчислений заплатили, до конца жизни наверное хватит
> Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион.
лучше наоборот, ты написал миллион строк, а я продал за миллион денег, скрыв весь твой код за комерческой тайной. И мне даже не нужно ничего менять, ты мне сам всё разрешил, главное сказать что ято-то туда добавил
Аноним (-), 15:44, 18/12/2025
>> Насколько я помню авторское право остается.
> Как там бздя поживает? Им столько уже авторских отчислений заплатили, до конца жизни наверное хватит
Причем тут отчисления к авторскому праву?
Вы начали с "забирают часть прав у автора".
Я вас спрашиваю, какие права забрали у автора?
> лучше наоборот, ты написал миллион строк, а я продал за миллион денег, скрыв весь твой код за комерческой тайной.
А я и не против.
Я ж не зря такую лицензию выбрал.
> И мне даже не нужно ничего менять, ты мне сам всё разрешил, главное сказать что ято-то туда добавил
Можно даже ничего не добавлять.
Если бы я не хотел чтобы моим кодом пользовались у меня куча вариантов, от проприетарных лицензий, до более честных типа BSL.
Аноним (24), 14:03, 18/12/2025
это показывает ровно то, что новое поколение пересталр писать серьезный софт.
Аноним (-), 14:05, 18/12/2025
Так практически весь серьезный софт, это как раз BSD/MIT/Apache
Из серьезного софта под запретительными лицензиями только ядро линукс.
Но нужно ли вам голое ядро без всего остального))?
Аноним (24), 15:02, 18/12/2025
> Так практически весь серьезный софт, это как раз BSD/MIT/Apache
так это всякие "аналоговнет"-ные проекты, и их пишут деды. А новое поколение только "наколенники", типа лефтпадом и хеловротов, пишут под этим лицензиями.
Аноним (-), 15:07, 18/12/2025
Что-то ты путаешься в показаниях)
AOSP диды пишут? А хром? Или вейланд?
Неа.
Просто значительная часть серьезного СПО софта это разрешительные лицензии.
Так было и 30 лет назад, и 20ть.
И сейчас.
Аноним (-), 15:27, 18/12/2025
>> AOSP диды пишут? А хром? Или вейланд?
> а кто же? :)
Хахаха, посмотри средний возраст программеров в гугле.
Или посмотри на видосы с их конференции.
Там дидами даже не пахнет.
А вот в ядре уже попахивает, не зря яжфин жаловался "мы стареем и седеем")
