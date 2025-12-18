The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Организация OSI опубликовала рейтинг популярности открытых лицензий

18.12.2025 09:01

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, опубликовала рейтинг популярности открытых лицензией. Позиции в рейтинге вычислены на основе числа просмотров страниц с информацией о каждой лицензии. Данные представлены с учётом отсеивания ботов. С большим отрывом лидирует лицензия MIT, за которой следуют лицензии Apache 2.0, BSD3, BSD2, GPL 2 и GPL 3. По сравнению со статистикой за 2024 год лицензия Apache 2.0 сместила лицензию BSD3 со второго на третье место, а лицензии LGPLv3 и OFL-1.1 поднялись на восьмое и девятое места, сместив на десятое место лицензию LGPLv2.1.

ЛицензияПросмотрыПосетители
mit1.53M925k
apache-2-0344k245k
bsd-3-clause214k173k
bsd-2-clause128k104k
gpl-2-076k58k
gpl-3-055k46k
isc-license-txt35k28k
lgpl-3-034k29k
OFL-1.131k25k
lgpl-2-124k20k
0bsd21k17k
agpl-v320k17k
mpl-2-017k14k
afl-3-0-php16k13k
postgresql16k13k
ms-pl-html16k12k
zlib12k11k
bsd-1-clause12k10k
mit-09k8k
cpl1-0-txt9k7k

По статистике лицензий от GitHub лидерами также являются лицензии MIT и Apache 2.0. Следом за ними следуют GPLv3, AGPLv3, BSD3, GPLv2, CC0, MPLv2, BSD2.



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.org/blog/to...)
  2. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  3. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий на GitHub
  4. OpenNews: Оценка популярности различных лицензий в хостингах свободного кода
  5. OpenNews: Исследование популярности открытых лицензий в корпоративной среде
  6. OpenNews: Оценка состава пакетной базы Debian демонстрирует рост популярности лицензии GPL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64443-opensource
Ключевые слова: opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Фонтимос (?), 09:35, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Статистику перезалейте заново, обрезали 10%, а информативность потеряли полностью.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:23, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лицензия: CC BY 3.0

    Бери да исправляй.

     
     
  • 3.38, Фонтимос (?), 15:38, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной писатель? Попробуй сам что-нибудь в новости исправить, а я посмотрю как это у тебя получится.
     

  • 1.2, Sm0ke85 (ok), 09:36, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Это все выглядит как прелюдия к концу СПО...
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:59, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это все выглядит как прелюдия к концу СПО...

    Это выглядит как возвращение к истокам и начало новой эры СПО!
    Свободные лицензии на первых местах, как же приятно это видеть!

     
     
  • 3.34, Аноним (-), 15:28, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, Sm0ke85 (ok), 15:35, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Свободные лицензии на первых местах, как же приятно это видеть!

    На первом месте лицензии, которые позволяют код превратить в проприетарный, они не обязывают открывать код...

     

  • 1.3, Энтомолог_русолог (?), 09:40, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > на основе числа просмотров страниц с информацией о каждой лицензии

    Какие-то попугаи, а не реальное измерение популярности

     
  • 1.4, Ilnarildarovuch (?), 10:03, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любители GPL возмущаются, фото в цвете:
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:43, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любителям GPL незачем возмущаться, ибо они значют, что взлетает только копилефт.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:05, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Копиум под новостью со СТАТИСТИКОЙ выглядит смешнее всего.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:33, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое успешное спо это линукс, он гпл.
     
     
  • 5.39, Аноним (-), 15:40, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое успешное спо это линукс, он гпл.

    А вы как считаете?
    У того же хрома несколько миллиардов пользователей, а он не ЖПЛ.
    clang/llvm - тоже - при этом используется в тысячах проектов, в частности в андроиде.. который тоже не ЖПЛ

    Тут уже приводили пример какой софт под свободными лицйензиями, а какой под ЖПЛ.
    И из списка следует что под ЖПЛ будешь сидеть с голой консолькой.

     

  • 1.5, Аркагоблин (?), 10:13, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unlicense лучшая! Ставлю её на новые проекты
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я вижу проприетарную собственническую wtfpl в списке. Таковой она признаётся юридически. Идиотизм не лечится.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 10:42, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты увидел пермиссивщика, который приготовился стать проприетарщиком.
     
  • 3.11, Аркагоблин (?), 10:48, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не проприетарная, а признанная FSF лицензия. Но она всё равно на копирайте, поэтому Unlicense лучше. А копилефт лицензии длинные и ограничительные.
     
  • 3.21, 12yoexpert (ok), 13:49, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и MIT туда запинали, ей там не место
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:58, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Худшая своей неопределённостью, как знак джокер у гаишников. Может, вдруг, задним числом оказаться какой угодно, хоть EULAA. Автор передумал.
     
     
  • 3.13, Аркагоблин (?), 11:02, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то бред и стереотип. На случай если отказ не возможен там есть прямое разрешение использовать, подобное MIT.
     
     
  • 4.15, Аноним (12), 11:21, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отказ от чего?
     
     
  • 5.17, Аркагоблин (?), 11:32, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От копирайта
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:36, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как знак джокер у гаишников.

    Что за джокер у гаишников?

     

  • 1.10, Аноним (-), 10:46, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:23, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    WTF?! Где WTFPL?!
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:21, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где GLWTPL
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:40, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логично, что открытых лицензий больше, чем свободных, ведь учитываются не только программы, но и библиотеки. Если же считать только программы, то свободных лицензий будет больше и это хорошо.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 14:07, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью согласен!
    Тут уже кидали список софта под свободными лицензиями - получалось что софта под MIT/BSD/Apache гораздо больше чем под несвободными-запретительными.
    Особенно если учитывать весь мир, а не только уютный загончик линукса.
     

  • 1.22, Аноним (-), 13:58, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Совершенно не удивлен, что Свободные лицензии (а разрешительные лицензии априори более свободные чем запретительные, тк позволяют больше свободы) победили.

    Ну не могут "запрещающие и ограничивающие" выиграть на большой дистанции.
    Люди гораздо умнее, чем хотелось идеологам вирусных лицензий)

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:43, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешительные лицензии забирают часть прав у автора, не снимая с него обязательств и снимают часть обязательств у пользователя, расширяя права, круто, ничего не скажешь.
    Ты случаем в ГД РФ не работаешь?
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 14:49, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разрешительные лицензии забирают часть прав у автора, не снимая с него обязательств и снимают часть обязательств у пользователя, расширяя права, круто, ничего не скажешь.

    "забирают часть прав у автора"
    И какие права забираются у автора? Насколько я помню авторское право остается.
    Весь код под разрешительной лицензией остается под ней же.

    > и снимают часть обязательств у пользователя

    только в рамках лицензии.
    Ты не имеешь право удалить текст первоначальной, только добавить новую.

    >  круто, ничего не скажешь.

    Но не настолько как в некоторых запретильных.
    Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион.
    До такого даже рекетиры 90х не додумывались))

    > Ты случаем в ГД РФ не работаешь?

    Нет, случайно нет.
    А ты часом не член коммунистической партии?


     
     
  • 4.37, Аноним (-), 15:35, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Насколько я помню авторское право остается.

    Как там бздя поживает? Им столько уже авторских отчислений заплатили, до конца жизни наверное хватит

    > Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион.

    лучше наоборот, ты написал миллион строк, а я продал за миллион денег, скрыв весь твой код за комерческой тайной. И мне даже не нужно ничего менять, ты мне сам всё разрешил, главное сказать что ято-то туда добавил

     
     
  • 5.40, Аноним (-), 15:44, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Насколько я помню авторское право остается.
    > Как там бздя поживает? Им столько уже авторских отчислений заплатили, до конца жизни наверное хватит

    Причем тут отчисления к авторскому праву?

    Вы начали с "забирают часть прав у автора".
    Я вас спрашиваю, какие права забрали у автора?

    > лучше наоборот, ты написал миллион строк, а я продал за миллион денег, скрыв весь твой код за комерческой тайной.

    А я и не против.
    Я ж не зря такую лицензию выбрал.

    > И мне даже не нужно ничего менять, ты мне сам всё разрешил, главное сказать что ято-то туда добавил

    Можно даже ничего не добавлять.
    Если бы я не хотел чтобы моим кодом пользовались у меня куча вариантов, от проприетарных лицензий, до более честных типа BSL.

     

  • 1.24, Аноним (24), 14:03, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это показывает ровно то, что новое поколение пересталр писать серьезный софт.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 14:05, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так практически весь серьезный софт, это как раз BSD/MIT/Apache
    Из серьезного софта под запретительными лицензиями только ядро линукс.
    Но нужно ли вам голое ядро без всего остального))?
     
     
  • 3.30, Аноним (24), 15:02, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так практически весь серьезный софт, это как раз BSD/MIT/Apache

    так это всякие "аналоговнет"-ные проекты, и их пишут деды. А новое поколение только "наколенники", типа лефтпадом и хеловротов, пишут под этим лицензиями.

     
     
  • 4.31, Аноним (-), 15:07, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то ты путаешься в показаниях)
    AOSP диды пишут? А хром? Или вейланд?
    Неа.

    Просто значительная часть серьезного СПО софта это разрешительные лицензии.
    Так было и 30 лет назад, и 20ть.
    И сейчас.

     
     
  • 5.32, Аноним (24), 15:15, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AOSP диды пишут? А хром? Или вейланд?

    а кто же? :)

     
     
  • 6.33, Аноним (-), 15:27, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> AOSP диды пишут? А хром? Или вейланд?
    > а кто же? :)

    Хахаха, посмотри средний возраст программеров в гугле.
    Или посмотри на видосы с их конференции.
    Там дидами даже не пахнет.
    А вот в ядре уже попахивает, не зря яжфин жаловался "мы стареем и седеем")


     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру