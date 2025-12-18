Организация OSI опубликовала рейтинг популярности открытых лицензий

2.28 , Аноним ( 28 ), 14:43, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разрешительные лицензии забирают часть прав у автора, не снимая с него обязательств и снимают часть обязательств у пользователя, расширяя права, круто, ничего не скажешь.

Ты случаем в ГД РФ не работаешь?

3.29 , Аноним ( - ), 14:49, 18/12/2025 > Разрешительные лицензии забирают часть прав у автора, не снимая с него обязательств и снимают часть обязательств у пользователя, расширяя права, круто, ничего не скажешь. "забирают часть прав у автора"

И какие права забираются у автора? Насколько я помню авторское право остается.

И какие права забираются у автора? Насколько я помню авторское право остается.

Весь код под разрешительной лицензией остается под ней же. > и снимают часть обязательств у пользователя только в рамках лицензии.

Ты не имеешь право удалить текст первоначальной, только добавить новую. > круто, ничего не скажешь. Но не настолько как в некоторых запретильных.

Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион.

Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион.

До такого даже рекетиры 90х не додумывались)) > Ты случаем в ГД РФ не работаешь? Нет, случайно нет.

А ты часом не член коммунистической партии?

А ты часом не член коммунистической партии?

4.37 , Аноним ( - ), 15:35, 18/12/2025 > Насколько я помню авторское право остается. Как там бздя поживает? Им столько уже авторских отчислений заплатили, до конца жизни наверное хватит > Использовал файл на 100 строк, открой проект на миллион. лучше наоборот, ты написал миллион строк, а я продал за миллион денег, скрыв весь твой код за комерческой тайной. И мне даже не нужно ничего менять, ты мне сам всё разрешил, главное сказать что ято-то туда добавил

5.40 , Аноним ( - ), 15:44, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Насколько я помню авторское право остается.

> Как там бздя поживает? Им столько уже авторских отчислений заплатили, до конца жизни наверное хватит Причем тут отчисления к авторскому праву? Вы начали с "забирают часть прав у автора".

Я вас спрашиваю, какие права забрали у автора? > лучше наоборот, ты написал миллион строк, а я продал за миллион денег, скрыв весь твой код за комерческой тайной. А я и не против.

Я ж не зря такую лицензию выбрал. > И мне даже не нужно ничего менять, ты мне сам всё разрешил, главное сказать что ято-то туда добавил Можно даже ничего не добавлять.

Если бы я не хотел чтобы моим кодом пользовались у меня куча вариантов, от проприетарных лицензий, до более честных типа BSL.