Выпуск nginx 1.29.3

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.29.3, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. В новом выпуске: Добавлены директивы add_header_inherit и add_trailer_inherit, позволяющие изменить правила наследования значений, указанных в директивах add_header и add_trailer. Параметр "off" отменяет наследование значений, а параметр "merge" включает добавление значений с предыдущего уровня к значениям на текущем уровне.

Добавлены переменные $request_port и $is_request_port. Первая переменная содержит номер порта из компонента URI или из заголовка "Host", а вторая содержит ":", если переменная $request_port не пустая.

Добавлены переменные $ssl_sigalg и $ssl_client_sigalg, содержащие название алгоритма формирования цифровой подписи для TLS-соединения.

В директиву "geo" добавлен параметр "volatile", отключающий кэширование переменной.

При сборке с криптографической библиотекой BoringSSL реализована возможность сжатия сертификата.



