Выпуск nginx 1.29.3

29.10.2025 22:57

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.29.3, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Добавлены директивы add_header_inherit и add_trailer_inherit, позволяющие изменить правила наследования значений, указанных в директивах add_header и add_trailer. Параметр "off" отменяет наследование значений, а параметр "merge" включает добавление значений с предыдущего уровня к значениям на текущем уровне.
  • Добавлены переменные $request_port и $is_request_port. Первая переменная содержит номер порта из компонента URI или из заголовка "Host", а вторая содержит ":", если переменная $request_port не пустая.
  • Добавлены переменные $ssl_sigalg и $ssl_client_sigalg, содержащие название алгоритма формирования цифровой подписи для TLS-соединения.
  • В директиву "geo" добавлен параметр "volatile", отключающий кэширование переменной.
  • При сборке с криптографической библиотекой BoringSSL реализована возможность сжатия сертификата.


  • 1.2, Аноним (2), 23:09, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше AWS использовать, экономичнее.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 23:30, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня под кроватью сервер на Pentium II крутится. Так он вообще выходит бесплатно, т.к. железо досталось даром, а канал общий с тем из которого я сижу в инете. Для моего чат-бота Телеграм написанного на Паскале, который дёргает API нейросеток для модерации контента хватает (загрузка в uptime ~0.3).
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 23:51, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Опеннет?
     
  • 3.10, Ан339ним (?), 01:03, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А электричество?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 02:16, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мамка платит
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 03:29, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там потребление на уровне погрешности измерений счётчика
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:41, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

    Как меня радуют такие сочетания.

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 02:17, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты халявщик и не партнёр?
     
     
