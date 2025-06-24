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Новая версия nginx 1.29.0

24.06.2025 22:49

Опубликован первый выпуск новой основной ветки nginx 1.29.0, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Добавлена директива "early_hints" и реализована поддержка HTTP-кода 103 в ответах от бэкентов proxy и gRPC. Код 103 позволяет информировать клиента о содержании некоторых HTTP-заголовков сразу после запроса, не дожидаясь пока сервер выполнит все связанные с запросом операции и начнёт отдачу контента. Подобным образом можно сообщать подсказки о связанных с отдаваемой страницей элементах, которые могут быть предварительно загружены (например, могут быть приведены ссылки на используемые на странице css и javascript). Получив информацию о подобных ресурсах браузер приступит к их загрузке не дожидаясь окончания отдачи основной страницы, что позволяет сократить общее время обработки запроса.
  • Предоставлена возможность загрузки криптографических ключей из аппаратных токенов, используя в качестве провайдера библиотеку OpenSSL.
  • На платформе macOS реализована поддержка параметра "so_keepalive" в директиве "listen".
  • Уровень ошибок, возникающих при согласовании соединения с использованием протокола QUIC, изменён с "error" на "crit" для критических проблем c SSL и на "info" для остальных проблем с SSL.
  • При сборке версии для Windows задействован Windows SDK 10.
  • Решены проблемы со сборкой модулей ngx_http_v2_module и ngx_http_v3_module, используя GCC 15, а также проблемы со сборкой модуля ngx_http_v3_module с оптимизациями "-O3 -flto" в GCC 14.
  • Улучшена поддержка HTTP/3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/nginx...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.28.0 и форка FreeNginx 1.28.0
  3. OpenNews: Новые версии nginx 1.27.5, форка FreeNginx 1.27.6 и JavaScript-модуля njs 0.8.10
  4. OpenNews: Выпуск Angie 1.9.0, форка Nginx
  5. OpenNews: Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub
  6. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63459-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Также Pingora 0.5:
    https://github.com/cloudflare/pingora/releases/tag/0.5.0
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:15, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же пора переходить на нормальные веб-сераеры.
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 23:22, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список того что вы считаете нормальным и желательно почему?
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 00:59, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кадди, траефик, хапрокси. Просто потому что они лучше, а не просто синтетика накрученная.
     
     
  • 5.10, 12yoexpert (ok), 01:23, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    что-то на ямлодрочерском
     
  • 5.11, Zig мой Zig (?), 01:36, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    caddy так удобно пересобирать на каждый чих, а как она красиво плюет стектрейсами из-за кривых модулей
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:38, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    список bug fixes впечатляет для языка избавленного от всех недостатков и сразу генерирующего идеальный софт.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 00:59, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут язык?
     

  • 1.12, Аноним (-), 04:56, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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