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Выпуск Angie 1.10.0, форка Nginx

04.07.2025 11:33

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.10.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). =

Изменения в Angie 1.10.0:

  • Добавлена директива docker_endpoint для настройки автоматического получения и динамического обновления групп проксируемых серверов на основе списка контейнеров, полученного через обращение к API Docker или Podman. Новая возможность позволяет в реальном времени отслеживать запуск и остановку контейнеров и, соответственно, добавлять их IP-адреса в список upstream или удалять из него без перезагрузки конфигурации.
  • В модуль stream добавлена поддержка автоматического получения TLS-сертификатов по протоколу ACME (применяется в Let's Encrypt). Для настройки в директиве acme следует использовать переменные $acme_cert_* и $acme_cert_key_*.
  • Добавлен блок настроек client {...}, позволяющий определять настройки, применяемые в контексте для именованных location, обслуживающих исходящие HTTP-запросы, формируемые различными модулями Angie (например, запросы к серверам ACME, обращения к API Docker).
  • Из проекта FreeNginx перенесена поддержка приёма соединений с использованием Multipath TCP (MPTCP), включаемая через добавление параметра multipath в директиву listen.
  • Обновлены версии пакетов angie-console-light 1.8.0, angie-module-cgi 0.13 и angie-module-otel 0.1.2.
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, предложенные в версии nginx 1.27.5. Например, перенесена поддержка алгоритма управления сетевой перегрузкой CUBIC (RFC 9438) для соединений, использующих протокол QUIC.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Новая версия nginx 1.29.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.28.0 и форка FreeNginx 1.28.0
  4. OpenNews: Выпуск Angie 1.9.0, форка Nginx
  5. OpenNews: Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие выполнить код и захватить управление кластерами Kubernetes
  6. OpenNews: Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63523-angie
Ключевые слова: angie, nginx
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анозумус (?), 11:39, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Angie -- это свежий глоток в веб-серверах. Прям слижу за каждым обновлением, и радуюсь.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:55, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –8 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:00, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто-нибудь может объяснить, что такого важного в этих ваших веб-серверах, что с ними носятся как со списанными торбами?
    Каких-нибудь других серверов по важнее не изобрели?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:30, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это наше отечественное!?
     
  • 2.19, Всем Анонимам Аноним (?), 14:56, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если придет проверяющий, то нужно бумагу показать. Не скажете ли вы, что на вер сервер бумаги не нужны и проверяющий тоже не нужен, он может обидиться. А если он обидится, то может и заявить куда надо, что вы не поддерживаете политику президента России.
     
  • 2.25, Аноним (-), 15:54, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, gnugpl (?), 14:58, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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