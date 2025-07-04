Выпуск Angie 1.10.0, форка Nginx

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.10.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт. Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). = Изменения в Angie 1.10.0: Добавлена директива docker_endpoint для настройки автоматического получения и динамического обновления групп проксируемых серверов на основе списка контейнеров, полученного через обращение к API Docker или Podman. Новая возможность позволяет в реальном времени отслеживать запуск и остановку контейнеров и, соответственно, добавлять их IP-адреса в список upstream или удалять из него без перезагрузки конфигурации.

В модуль stream добавлена поддержка автоматического получения TLS-сертификатов по протоколу ACME (применяется в Let's Encrypt). Для настройки в директиве acme следует использовать переменные $acme_cert_* и $acme_cert_key_*.

Добавлен блок настроек client {...}, позволяющий определять настройки, применяемые в контексте для именованных location, обслуживающих исходящие HTTP-запросы, формируемые различными модулями Angie (например, запросы к серверам ACME, обращения к API Docker).

Из проекта FreeNginx перенесена поддержка приёма соединений с использованием Multipath TCP (MPTCP), включаемая через добавление параметра multipath в директиву listen.

Обновлены версии пакетов angie-console-light 1.8.0, angie-module-cgi 0.13 и angie-module-otel 0.1.2.

Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, предложенные в версии nginx 1.27.5. Например, перенесена поддержка алгоритма управления сетевой перегрузкой CUBIC (RFC 9438) для соединений, использующих протокол QUIC.



