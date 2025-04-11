Выпуск Angie 1.9.0, форка Nginx

Представлен выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.9.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт. Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Изменения в Angie 1.9.0: В директиве proxy_cache_path реализована возможность указания файла для сохранения между перезапусками сервера содержимого разделяемой памяти c индексом кэша. Сохранение индекса позволяет сразу возобновить работу после перезапуска, без траты времени на загрузку кэша.

В модуль stream добавлена директива ssl_early_data для включения механизма Early Data (0-RTT), позволяющего клиенту отправлять данные до завершения стадии согласования соединения TLSv1.3.

В директиву acme_hook добавлена поддержка параметра "uri=" для переопределения URI вызова ACME-обработчика. При определении параметра допускается указание переменных.

В директиву acme_client добавлен параметр "renew_on_load" для принудительного обновления сертификата в случае перезагрузки файла конфигурации.

Параметр "enabled=off" в директиве "acme_client" теперь приводит только к отключению обновления сертификата для заданного клиента, не влияя на остальную функциональность. Например, сохраняется доступ к ключу и сертификату через переменные "$acme_cert_*".

В API доступа к статистке добавлена поддержка нового состояния "busy", сигнализирующего, что на вышестоящем узле исчерпан лимит на максимальное число соединений, задаваемый через параметр max_conns.

В API доступа к статистке добавлена возможность просмотра времени сборки через поле build_time в разделе /status/angie.

Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, предложенные в версии nginx 1.27.4 (кроме директивы "keepalive_min_timeout", аналог которой уже был реализован в Angie 1.8.0).



