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Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub

07.09.2024 18:23

Проект Nginx объявил о переводе разработки с использования системы управления версиями Mercurial на Git, переносе официального репозитория на GitHub и задействования платформ GitHub Issues и GitHub Discussions вместо системы отслеживания ошибок trac.nginx.org и обсуждений в почтовых рассылках. Ожидается, что переход на GitHub упростит взаимодействие с сообществом и привлечёт к участию в проекте сторонних разработчиков.

Для приёма изменений от других участников реализована возможность использования pull-запросов. Система отслеживания ошибок trac.nginx.org переведена в режим только для чтения. Для того чтобы дать разработчикам и пользователям время на адаптацию к новому уладу кроме использования GitHub до 31 декабря будет сохранена возможность отправки патчей и получения консультаций через списки рассылки.

  1. Главная ссылка к новости (http://nginx.org/#2024-09-06...)
  2. OpenNews: Обновления nginx 1.26.2 и 1.27.1 с устранением DoS-уязвимости в ngx_http_mp4_module
  3. OpenNews: Выпуск Angie 1.6.0, российского форка Nginx
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.26.0 с поддержкой HTTP/3
  5. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61821-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:40, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сомнительно, но ОК.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 19:05, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сомнительно, но ОК.

    Вообще-то - это надо было сделать еще вчера^W десять лет назад. Ну, если еще и комиты от "посторонних" вообще хочется получать. Иначе глупо вываливать сорц - и не получать с этого никакой отдачи.

     
     
  • 3.21, нах. (?), 19:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Десять лет назад у проекта были разработчики.
    (И комиты от посторонних в живом проекте обычно никому нахрен не сдались, если только это не помойка типа линуксного ведра. Нужны патчи и обсуждения этих патчей, гитхап для этого чудовищно неудобен.)

    А вот сейчас да - настал момент, когда менеджеру хочется комитов хоть от посторонних, хоть от чорта лысого, лишь бы была видимость деятельности.

     
  • 2.10, User (??), 19:06, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ещё один слабак сдался!"
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:11, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Манагер получил свою звёздочку.
     

  • 1.4, Доктор Альба (?), 18:47, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Git популярнее и удобнее.
     
     
  • 2.22, Someone (??), 19:30, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Второе вообще неверно. В командной строке Git отвратителен и полон костылей.
     

  • 1.5, ilyafedin (ok), 18:48, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу ECH на 90% интернета
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:21, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта шляпа трекается и блокируется. DoQ лучше.
     
     
  • 3.20, morphe (?), 19:26, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем быстрее интернет на ECH перейдёт, тем раньше не выйдет его слепо блокировать.

    > DoQ

    Какой смысл от всех этих усложнений базового DNS, если оно не скрывает тебя от DNS провайдера?
    Есть DoH/DoT уже, UDP тут никаких преимуществ не несёт, лишь сложность дополнительная
    Вот oDoH бы популярность обрёл - было бы круто.

     
  • 2.27, Аноним (27), 19:44, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/53520-https
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:00, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Список рассылок это полнейший раковник, в котором ничего не найти, а полезная информация растворяется в шуме трёхэтажных цитат через >>>.
     
  • 1.8, Ilya Indigo (ok), 19:03, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично!
    Теперь хоть про новые выпуски смогу узнавать своевременно!
     
  • 1.11, Аноним (12), 19:09, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прошло и 25 лет.
     
  • 1.13, Аноним (13), 19:17, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слушай, объясните мне почему много где еще используется "обсуждения в почтовых рассылках". Это же середина прошлого века!
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 19:21, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что так делали ещё тогда когда не было интернета. Вот представь завтра интернет исчезнет, а почта останется.
     
     
  • 3.19, Аноныч (?), 19:25, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, исчезнет интернет, и исходный код будут посылать флоппиками через почтовых голубей
     
  • 2.24, нах. (?), 19:32, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что люди, умеющие пользоваться почтой, внезапно, не вымерли в прошлом веке.

    А новое-молодое поколение, не умеющей в нормальные читалки и "путающееся в цитатах" в своем аутглюке - нахрен никому не нужно, поскольку умеет только все портить.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 19:48, 07/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:48, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лажно рассылки, но ПО работающее с сетью на C пишут. Тут рационального объяснения нет и быть не может - просто старпёры остановившиеся в развитии. Люди ненавидящие свою профессию.
     

  • 1.17, Аноним (12), 19:23, 07/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 19:23, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на codeberg.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:35, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     

  • 1.23, Someone (??), 19:30, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца.
     
     
  • 2.25, нах. (?), 19:32, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее, окончание. Началом был исход разработчиков.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 19:46, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких разработчиков?
    Ушел только Игорь, который последние годы и не занимался почти кодом nginx
    И его уход вообще ничего не изменил, никто и не заметил его ухода, оказалось всем пофиг

    А nginx продолжает развиваться, плевав на то что клоуны попенета пишут ахинею

     

  • 1.29, Аноним (28), 19:47, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сысоев лежа в домашнем спальном гробу выкрикнул "Слава расее!" и начал крутиться на огромной скорости

    По сути же это прекрасно
    При всем из себя таком белом и пушистом(по мнению местных клоунов) Игоре использовался меркуриал потому что «Все равно никаких сторонних разработчиков нет, это все слишком умно и сложно, никто не будет принимать участие в разработке»
    А при ужаслых «корпорастах» перешли к нормальной открытой разработке


     

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