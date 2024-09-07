Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub

Проект Nginx объявил о переводе разработки с использования системы управления версиями Mercurial на Git, переносе официального репозитория на GitHub и задействования платформ GitHub Issues и GitHub Discussions вместо системы отслеживания ошибок trac.nginx.org и обсуждений в почтовых рассылках. Ожидается, что переход на GitHub упростит взаимодействие с сообществом и привлечёт к участию в проекте сторонних разработчиков.

Для приёма изменений от других участников реализована возможность использования pull-запросов. Система отслеживания ошибок trac.nginx.org переведена в режим только для чтения. Для того чтобы дать разработчикам и пользователям время на адаптацию к новому уладу кроме использования GitHub до 31 декабря будет сохранена возможность отправки патчей и получения консультаций через списки рассылки.



