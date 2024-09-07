Проект Nginx перевёл разработку на Git и GitHub

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|2.9, Аноним (-), 19:05, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сомнительно, но ОК.
Вообще-то - это надо было сделать еще вчера^W десять лет назад. Ну, если еще и комиты от "посторонних" вообще хочется получать. Иначе глупо вываливать сорц - и не получать с этого никакой отдачи.
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|3.21, нах. (?), 19:29, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Десять лет назад у проекта были разработчики.
(И комиты от посторонних в живом проекте обычно никому нахрен не сдались, если только это не помойка типа линуксного ведра. Нужны патчи и обсуждения этих патчей, гитхап для этого чудовищно неудобен.)
А вот сейчас да - настал момент, когда менеджеру хочется комитов хоть от посторонних, хоть от чорта лысого, лишь бы была видимость деятельности.
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|2.22, Someone (??), 19:30, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Второе вообще неверно. В командной строке Git отвратителен и полон костылей.
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|3.20, morphe (?), 19:26, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем быстрее интернет на ECH перейдёт, тем раньше не выйдет его слепо блокировать.
> DoQ
Какой смысл от всех этих усложнений базового DNS, если оно не скрывает тебя от DNS провайдера?
Есть DoH/DoT уже, UDP тут никаких преимуществ не несёт, лишь сложность дополнительная
Вот oDoH бы популярность обрёл - было бы круто.
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|1.6, Аноним (6), 19:00, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Список рассылок это полнейший раковник, в котором ничего не найти, а полезная информация растворяется в шуме трёхэтажных цитат через >>>.
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|1.13, Аноним (13), 19:17, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Слушай, объясните мне почему много где еще используется "обсуждения в почтовых рассылках". Это же середина прошлого века!
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|2.15, Аноним (12), 19:21, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что так делали ещё тогда когда не было интернета. Вот представь завтра интернет исчезнет, а почта останется.
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|3.19, Аноныч (?), 19:25, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, исчезнет интернет, и исходный код будут посылать флоппиками через почтовых голубей
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|2.24, нах. (?), 19:32, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что люди, умеющие пользоваться почтой, внезапно, не вымерли в прошлом веке.
А новое-молодое поколение, не умеющей в нормальные читалки и "путающееся в цитатах" в своем аутглюке - нахрен никому не нужно, поскольку умеет только все портить.
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|2.30, Аноним (30), 19:48, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лажно рассылки, но ПО работающее с сетью на C пишут. Тут рационального объяснения нет и быть не может - просто старпёры остановившиеся в развитии. Люди ненавидящие свою профессию.
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|3.28, Аноним (28), 19:46, 07/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких разработчиков?
Ушел только Игорь, который последние годы и не занимался почти кодом nginx
И его уход вообще ничего не изменил, никто и не заметил его ухода, оказалось всем пофиг
А nginx продолжает развиваться, плевав на то что клоуны попенета пишут ахинею
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|1.29, Аноним (28), 19:47, 07/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сысоев лежа в домашнем спальном гробу выкрикнул "Слава расее!" и начал крутиться на огромной скорости
По сути же это прекрасно
При всем из себя таком белом и пушистом(по мнению местных клоунов) Игоре использовался меркуриал потому что «Все равно никаких сторонних разработчиков нет, это все слишком умно и сложно, никто не будет принимать участие в разработке»
А при ужаслых «корпорастах» перешли к нормальной открытой разработке
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