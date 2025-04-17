The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новые версии nginx 1.27.5, форка FreeNginx 1.27.6 и JavaScript-модуля njs 0.8.10

17.04.2025 10:56

Представлен выпуск основной ветки nginx 1.27.5, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.26.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.27.x будет сформирована стабильная ветка 1.28. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений в nginx 1.27.5:

  • Для соединений, использующих протокол QUIC, добавлена поддержка алгоритма управления сетевой перегрузкой CUBIC (RFC 9438), работа которого сводится к постепенному увеличению размера окна перегрузки до появления потери пакетов, после чего размер окна откатывается на значение до начала потери. В проведённых тестах использование CUBIC позволило сократить время передачи файла размером 500МБ на 24% при задержках 40ms и BDP 750K (Bandwidth Delay Product) и на 73% при задержках 100ms и BDP 9M.
  • Максимальный размер кэшируемых в разделяемой памяти сеансов SSL увеличен до 8192.
  • Налажена сборка с Си-библиотекой Musl.
  • Проведена работа по оптимизации производительности и устранению ошибок в реализации HTTP/3.
  • Исправлены ошибки в реализации директив "grpc_ssl_password_file", "proxy_ssl_password_file" и "uwsgi_ssl_password_file", проявлявшиеся при загрузке SSL-сертификатов и ключей шифрования из переменных.
  • Устранены проблемы с выставлением переменных $ssl_curve и $ssl_curves при использовании подключаемых реализаций эллиптических кривых в OpenSSL.



Дополнительно можно отметить публикацию стабильных версий проекта FreeNginx 1.27.5 и 1.27.6, развивающего форк Nginx. Разработку форка ведёт Максим Дунин, один из ключевых разработчиков Nginx. FreeNginx позиционируется как некоммерческий проект, обеспечивающий разработку кодовой базы Nginx без корпоративного вмешательства.

Изменения во FreeNginx 1.27.5 и 1.27.6:

  • Решены проблемы при использовании OpenSSL 3.5 (в переменных $ssl_curve и $ssl_curves не отображалось название группы X25519MLKEM768).
  • Устранено аварийное завершение рабочего процесса в конфигурациях с директивой proxy_ssl_password_file, проявляющееся при указании переменных в директивах proxy_ssl_certificate и proxy_ssl_certificate_key.
  • В директиву listen добавлена поддержка параметра multipath.
  • Запрещено повторное использование SSL-сеансов между серверами, использующими разные сертификаты в директиве ssl_trusted_certificate, при включении проверки клиентских SSL-сертификатов.
  • Решена проблема с повторным использованием сеансов в контексте другого виртуального сервера при использовании TLSv1.3 с OpenSSL 1.1.1e+.
  • Решена проблема при использовании zlib-ng.



Кроме того, состоялся выпуск njs 0.8.10, модуля для интеграции интерпретаторов языка JavaScript в http-сервер nginx. Поддерживается подключения различных JavaScript-движков. В качестве базового предлагается собственный движок QuickJS с поддержкой спецификации ECMAScript 2023. Njs позволяет использовать JavaScript-скрипты в конфигурации для расширения возможностей nginx. Скрипты могут использоваться для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

Изменения в njs 0.8.10:

  • В JavaScript-движок QuickJS добавлена поддержка API WebCrypto, TextEncoder и TextDecoder.
  • В движок QuickJS Добавлены новые модули querystring, crypto и xml.
  • Добавлена поддержка библиотеки QuickJS-NG.
  • В модуле к nginx реализовано чтение содержимого r.requestText и r.requestBuffer из временного файла.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновления nginx 1.26.3 и 1.27.4 с устранением уязвимости, связанной с TLS
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.26.0 с поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
  5. OpenNews: Выпуск Angie 1.9.0, форка Nginx
  6. OpenNews: Выпуск njs 0.4.0. Rambler отправил ходатайство о прекращении уголовного дела против Nginx
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63092-nginx
Ключевые слова: nginx, freenginx, njs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:39, 17/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

    Правильный язык и правильная лицензия.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это жк "истинно" свободная. А правильная - это GPL.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:54, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для кого то свобода это свободное пиво, для кого-то это свобода слова.
     
     
  • 4.7, human (??), 14:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, наверно, имели ввиду "бесплатное пиво".
     

  • 1.6, еропка (?), 14:22, 17/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Я запутался в форках - мне использовать Nginx, FreeNginx или Angie?
     
     
  • 2.8, Gentoo (?), 14:38, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой форк сделай.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру