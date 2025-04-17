Новые версии nginx 1.27.5, форка FreeNginx 1.27.6 и JavaScript-модуля njs 0.8.10

Представлен выпуск основной ветки nginx 1.27.5, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.26.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.27.x будет сформирована стабильная ветка 1.28. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Среди изменений в nginx 1.27.5: Для соединений, использующих протокол QUIC, добавлена поддержка алгоритма управления сетевой перегрузкой CUBIC (RFC 9438), работа которого сводится к постепенному увеличению размера окна перегрузки до появления потери пакетов, после чего размер окна откатывается на значение до начала потери. В проведённых тестах использование CUBIC позволило сократить время передачи файла размером 500МБ на 24% при задержках 40ms и BDP 750K (Bandwidth Delay Product) и на 73% при задержках 100ms и BDP 9M.

Максимальный размер кэшируемых в разделяемой памяти сеансов SSL увеличен до 8192.

Налажена сборка с Си-библиотекой Musl.

Проведена работа по оптимизации производительности и устранению ошибок в реализации HTTP/3.

Исправлены ошибки в реализации директив "grpc_ssl_password_file", "proxy_ssl_password_file" и "uwsgi_ssl_password_file", проявлявшиеся при загрузке SSL-сертификатов и ключей шифрования из переменных.

Устранены проблемы с выставлением переменных $ssl_curve и $ssl_curves при использовании подключаемых реализаций эллиптических кривых в OpenSSL.





Дополнительно можно отметить публикацию стабильных версий проекта FreeNginx 1.27.5 и 1.27.6, развивающего форк Nginx. Разработку форка ведёт Максим Дунин, один из ключевых разработчиков Nginx. FreeNginx позиционируется как некоммерческий проект, обеспечивающий разработку кодовой базы Nginx без корпоративного вмешательства. Изменения во FreeNginx 1.27.5 и 1.27.6: Решены проблемы при использовании OpenSSL 3.5 (в переменных $ssl_curve и $ssl_curves не отображалось название группы X25519MLKEM768).

Устранено аварийное завершение рабочего процесса в конфигурациях с директивой proxy_ssl_password_file, проявляющееся при указании переменных в директивах proxy_ssl_certificate и proxy_ssl_certificate_key.

В директиву listen добавлена поддержка параметра multipath.

Запрещено повторное использование SSL-сеансов между серверами, использующими разные сертификаты в директиве ssl_trusted_certificate, при включении проверки клиентских SSL-сертификатов.

Решена проблема с повторным использованием сеансов в контексте другого виртуального сервера при использовании TLSv1.3 с OpenSSL 1.1.1e+.

Решена проблема при использовании zlib-ng.





Кроме того, состоялся выпуск njs 0.8.10, модуля для интеграции интерпретаторов языка JavaScript в http-сервер nginx. Поддерживается подключения различных JavaScript-движков. В качестве базового предлагается собственный движок QuickJS с поддержкой спецификации ECMAScript 2023. Njs позволяет использовать JavaScript-скрипты в конфигурации для расширения возможностей nginx. Скрипты могут использоваться для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. Изменения в njs 0.8.10: В JavaScript-движок QuickJS добавлена поддержка API WebCrypto, TextEncoder и TextDecoder.

В движок QuickJS Добавлены новые модули querystring, crypto и xml.

Добавлена поддержка библиотеки QuickJS-NG.

В модуле к nginx реализовано чтение содержимого r.requestText и r.requestBuffer из временного файла.



